Tesla търси служители за първия си шоурум в София. Ето какви хора са нужни

Дълги години Tesla нямаше официално представителство в България, но това изглежда е на път да се промени и след като по-рано през годината се появиха слухове за първи дилърски център на територията на страната ни, ето че те най-после са потвърдени. Информацията за това идва от сайта на Tesla, където са споделени четири свободни позиции за работа в столицата ни, като всяка от тях е на пълен работен ден.
Отворените позиции за момента са свързани с продажби и обслужване на клиенти, като по-конкретно се търсят Customer Experience Specialist, Sales Advisor, Delivery Advisor и Store Manager. Обявите за работа са достъпни на сайта на Tesla, като за всяка една от тях е представено кратко описание, както и задължения и изисквания за кандидатите.
За позицията Customer Experience Specialist, компанията търси човек, който ще отговаряте за осигуряването на гостоприемно и първокласно обслужване на клиенти, които получават новата си Tesla. Той ще бъде част от екипа за обслужване на клиенти, който подпомага дейностите по продажбите и доставките, като конкретно ще изпълнява ролята на експерт по предаване на автомобилите, способен да отговори на всички въпроси, които клиентите ни могат да имат относно новата си кола.
Sales Advisor ще има ролята в подпомагането на клиентите по пътя им към притежаването на автомобил Tesla. Той ще бъде експерт по продуктите, който споделя ентусиазма към мисията на Tesla и може да представи предимствата от притежаването на Tesla на потенциалните клиенти. Той ще работи с клиентите, за да разбере техните нужди, да ги запознаете с автомобилите Tesla и да ги насочвате през процеса на продажба, за да се увери, че вземат информирано решение.
Delivery Advisor ще отговаря за съпровождането на клиентите през целия процес на доставка и за осигуряването на безпроблемно и изключително преживяване при получаването на техния автомобил Tesla. Той ще бъде експерт по доставки, като ще допринася със собствени съвети към пакета от услуги за собствениците, като го проверява и адаптира според нуждите, за да гарантира успешната доставка.
Store Manager-ът ще отговаря за изпълнение на задачите на обекта, така че да бъдат постигнати всички цели. Той трябва да доказал способности и склонност към развитието и насочването на хората, за да постигат отлични резултати в работата си, да бъде лидер, който се ангажира с ежедневните дейности на екипа си, работата на магазина и общуването с клиентите. За момента не е представен срок за кандидатстване, което прави сроковете за бъдещето отваряне на шоурума неясни. Въпреки това, след появата на няколко зарядни станции на компанията на територията на страната ни и непрестанните оплаквания от собственици, бъдещи такива и критици на марката, че официално представителство на Tesla в България липсва, сега изглежда дойде и това време. Очаквайте повече подробности при появата на още официална информация.
1 Слънчасалия
5 ои8уйхътгрф
Аз ли не виждам позиция Service Manager или такава НЯМА? Ще си купите нова Теслъ- ОК, а къде ще я обслужвате? В Гърция? В Мамалигария?
8 Срив на продажбите
До коментар #3 от "Хайде юруш":Абсолютно вярно! Едно време Тесла модел У беше най-продаваният автомобил в Европа, А сега е само най-продавания електромобил.
В общите продажби вече се срина на трето място за първото тримесечие в Европа!
На практика тази година само през март месец е бил най-продаваният автомобил в Европа!
11 Хаха
До коментар #8 от "Срив на продажбите":Сега като станеш голям шеф в Тесла, продажбите ще се увеличат,слънчасал.
12 Имаш ли мнение? Нямаш!
До коментар #11 от "Хаха":Нещо да кажеш за фактите или дойде само да псуваш и да се заяждаш?
Забрави безплатната крадена нафта в гаража? Ами 20-те милиона през 2028? Дай малко по-сериозно, че губиш форма
22 Хахохи
До коментар #10 от "Купувач":Супер новини, това е добро начало и аз.съм сигурен, че продажбите ще тръгнат нагоре. Това беше едно от нещата който ме.спилаха да си купя Тесла... другото е цената, ама.ако си умен и работиш или.изкарваш кинти няма причина вече.да.не си купиш най-добрата кола за.парите си! Иначе щом.и.byd вече.продаваш официално нещата почват да причичат на нормална и цивилизована държава.
25 Гост
До коментар #22 от "Хахохи":Давай Теслю,ти си!
34 Чистач на кенефи
До коментар #1 от "Слънчасалия":не търсят.
