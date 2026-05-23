Tesla търси служители за първия си шоурум в София. Ето какви хора са нужни

23 Май, 2026 12:00 4 195 36

Компанията предлага пълен работен ден

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Дълги години Tesla нямаше официално представителство в България, но това изглежда е на път да се промени и след като по-рано през годината се появиха слухове за първи дилърски център на територията на страната ни, ето че те най-после са потвърдени. Информацията за това идва от сайта на Tesla, където са споделени четири свободни позиции за работа в столицата ни, като всяка от тях е на пълен работен ден.

Отворените позиции за момента са свързани с продажби и обслужване на клиенти, като по-конкретно се търсят Customer Experience Specialist, Sales Advisor, Delivery Advisor и Store Manager. Обявите за работа са достъпни на сайта на Tesla, като за всяка една от тях е представено кратко описание, както и задължения и изисквания за кандидатите.

За позицията Customer Experience Specialist, компанията търси човек, който ще отговаряте за осигуряването на гостоприемно и първокласно обслужване на клиенти, които получават новата си Tesla. Той ще бъде част от екипа за обслужване на клиенти, който подпомага дейностите по продажбите и доставките, като конкретно ще изпълнява ролята на експерт по предаване на автомобилите, способен да отговори на всички въпроси, които клиентите ни могат да имат относно новата си кола.

Sales Advisor ще има ролята в подпомагането на клиентите по пътя им към притежаването на автомобил Tesla. Той ще бъде експерт по продуктите, който споделя ентусиазма към мисията на Tesla и може да представи предимствата от притежаването на Tesla на потенциалните клиенти. Той ще работи с клиентите, за да разбере техните нужди, да ги запознаете с автомобилите Tesla и да ги насочвате през процеса на продажба, за да се увери, че вземат информирано решение.

Delivery Advisor ще отговаря за съпровождането на клиентите през целия процес на доставка и за осигуряването на безпроблемно и изключително преживяване при получаването на техния автомобил Tesla. Той ще бъде експерт по доставки, като ще допринася със собствени съвети към пакета от услуги за собствениците, като го проверява и адаптира според нуждите, за да гарантира успешната доставка.

Store Manager-ът ще отговаря за изпълнение на задачите на обекта, така че да бъдат постигнати всички цели. Той трябва да доказал способности и склонност към развитието и насочването на хората, за да постигат отлични резултати в работата си, да бъде лидер, който се ангажира с ежедневните дейности на екипа си, работата на магазина и общуването с клиентите. За момента не е представен срок за кандидатстване, което прави сроковете за бъдещето отваряне на шоурума неясни. Въпреки това, след появата на няколко зарядни станции на компанията на територията на страната ни и непрестанните оплаквания от собственици, бъдещи такива и критици на марката, че официално представителство на Tesla в България липсва, сега изглежда дойде и това време. Очаквайте повече подробности при появата на още официална информация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слънчасалия

    5 16 Отговор
    Подал съм документи.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #19, #23, #28, #30, #34

    12:05 23.05.2026

  • 2 предимство

    6 4 Отговор
    Желателно е трънско гражданство и умения.

    12:20 23.05.2026

  • 3 Хайде юруш

    11 8 Отговор
    Чорбаджията търси селяни за ангария, нищо че интереса към тесла умря. Чорбаджията смята, че у нас има много шарани.

    Коментиран от #7, #8

    12:37 23.05.2026

  • 4 Къде

    10 2 Отговор
    е форумния Е-корифей и най голям Тесла поклонник? Да подава документи, да прикрепи и постовете от форума.. току виж стане голЕм шЕф

    Коментиран от #6

    12:40 23.05.2026

  • 5 ои8уйхътгрф

    11 6 Отговор
    Въпросче:

    Аз ли не виждам позиция Service Manager или такава НЯМА? Ще си купите нова Теслъ- ОК, а къде ще я обслужвате? В Гърция? В Мамалигария?

    Коментиран от #14

    12:45 23.05.2026

  • 8 Срив на продажбите

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде юруш":

    Абсолютно вярно! Едно време Тесла модел У беше най-продаваният автомобил в Европа, А сега е само най-продавания електромобил.

    В общите продажби вече се срина на трето място за първото тримесечие в Европа!


    На практика тази година само през март месец е бил най-продаваният автомобил в Европа!

    Коментиран от #11

    12:59 23.05.2026

  • 9 А, бе,

    7 5 Отговор
    Тия “позиции”, на български - работни места”, в Оклахома ли са или в София??? Щото в София, доколкото знам, все още се говори на български, пък длъжностите са написани на английски! Или пак - като не разбираме английски и не знаем какво означават тия думички на български, я за по-сигурно да ги шльопнем в оригинал, пък читателите да се оправят! А, дори може и да ни вземат за по-ЕнтелЕгентни!

    13:17 23.05.2026

  • 10 Купувач

    3 4 Отговор
    Браво, от много време се чакаше тази новина! Дано не се чака много за да ти дойде колата както е при някои други марки, но вероятно интереса ще е много голям и чакането също.

    Коментиран от #22

    13:26 23.05.2026

  • 11 Хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Срив на продажбите":

    Сега като станеш голям шеф в Тесла, продажбите ще се увеличат,слънчасал.

    Коментиран от #12

    13:30 23.05.2026

  • 12 Имаш ли мнение? Нямаш!

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Нещо да кажеш за фактите или дойде само да псуваш и да се заяждаш?

    Забрави безплатната крадена нафта в гаража? Ами 20-те милиона през 2028? Дай малко по-сериозно, че губиш форма

    13:36 23.05.2026

  • 13 бат Данчо

    0 1 Отговор
    Да назначат първи Вигенин , той е компетентен по всичко !!!

    13:39 23.05.2026

  • 22 Хахохи

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Купувач":

    Супер новини, това е добро начало и аз.съм сигурен, че продажбите ще тръгнат нагоре. Това беше едно от нещата който ме.спилаха да си купя Тесла... другото е цената, ама.ако си умен и работиш или.изкарваш кинти няма причина вече.да.не си купиш най-добрата кола за.парите си! Иначе щом.и.byd вече.продаваш официално нещата почват да причичат на нормална и цивилизована държава.

    Коментиран от #25

    14:36 23.05.2026

  • 25 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хахохи":

    Давай Теслю,ти си!

    15:14 23.05.2026

  • 26 Афганов

    2 0 Отговор
    На-подир ще назначат работяги от трети страни. В БГ-то е така.

    16:02 23.05.2026

  • 27 Мъск

    4 3 Отговор
    Давам приоритет на меките китки и недоказан джендър

    17:05 23.05.2026

  • 31 Тесла Клуб 🇧🇬

  • 33 анонимен

    2 0 Отговор
    Само да ви предупредя,влизате в полемика с местния Мун40,наречен още електрика Тесльо, тротинетка, електрическа латерна, слънчасалия, митичен бустер,точко.Вие може да живеете в реалния свят,но той е по по най знаеш и можещ, защото гледа клипове на Дани в Ютуб,чете в Уикипедия и стари вестници във външната тоалетна преди да се избърше.И най важното,може да смята сложна лихва в Екселски таблици.Къде сте тръгнали да спорите изобщо с такъв ерудит,не знам.

    18:29 23.05.2026

  • 34 Чистач на кенефи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слънчасалия":

    не търсят.

    18:39 23.05.2026

