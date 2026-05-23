Три месеца по-късно: губи ли Тръмп войната с Иран?

Американският президент Доналд Тръмп може и да е спечелил почти всяка битка срещу Иран, но три месеца след атаката срещу Ислямската република той е изправен пред по-голям въпрос: губи ли войната?
Тъй като Иран запазва контрола си върху Ормузкия проток, отказва ядрени отстъпки и теократичното му управление остава до голяма степен непокътнато, нарастват съмненията дали Тръмп може да превърне тактическите успехи на американската армия в резултат, който убедително да представи като геополитическа победа, пише БТА.
Неговите многократни твърдения за пълна победа звучат кухо, смятат някои анализатори, докато двете страни се колебаят между несигурна дипломация и периодичните заплахи на Тръмп да „възобнови ударите“, което със сигурност би довело до ирански ответни действия в целия регион.
Сега Тръмп рискува САЩ и арабските им съюзници в Залива да излязат от конфликта в по-лоша позиция, докато Иран, макар и тежко засегнат във военен и в икономически план, може да се окаже с по-голямо влияние, след като демонстрира, че е способен да блокира една пета от световните доставки на нефт и природен газ.
Кризата все още не е приключила и някои експерти не изключват възможността Тръмп все пак да намери изход, който да запази политическия му имидж, ако преговорите се развият в негова полза.
Други обаче предвиждат мрачна следвоенна перспектива за Тръмп.
„Три месеца по-късно изглежда, че война, замислена като кратка и лесна победа за Тръмп, се превръща в дългосрочен стратегически провал“, казва Арън Дейвид Милър, бивш преговарящ за Близкия изток в републикански и демократически администрации на САЩ.
За Тръмп това има особено значение, предвид добре известната му чувствителност към това да бъде възприеман като губещ - една обида, която самият той често отправя към опонентите си. В иранската криза той се оказва главнокомандващ на най-мощната армия в света срещу второстепенна сила, която очевидно вярва, че държи инициативата.
Анализатори смятат, че тази ситуация може да направи Тръмп, който все още не е определил ясна крайна цел, по-малко склонен към компромис, който би изглеждал като отстъпление от максималистките му позиции или повторение на ядреното споразумение от ерата на Обама от 2015 г., което той прекрати по време на първия си мандат.
Говорителката на Белия дом Оливия Уейлс заяви, че САЩ са „постигнали или надминали всички военни цели в операция „Епична ярост“.
„Президентът Тръмп държи всички козове и мъдро оставя всички варианти на масата“, добави тя.
Тръмп водеше кампанията си за втори президентски мандат с обещанието да избегне ненужни военни интервенции, но вместо това въвлече САЩ в конфликт, който може трайно да навреди на външнополитическата му репутация и международния му авторитет.
Продължаващото противопоставяне идва на фона на вътрешен натиск заради високите цени на горивата в САЩ и ниския рейтинг на Тръмп след започването на непопулярната война в Иран. Преди междинните избори през ноември, на които се очертава Републиканската партия да има трудности относно запазването на контрола над Конгреса.
Затова някои анализатори смятат, че повече от шест седмици след прекратяването на огъня във войната в Иран Тръмп е изправен пред труден избор - да приеме евентуално несъвършено споразумение като изход от кризата или да подеме нова военна ескалация и да рискува още по-продължителен конфликт.
Сред възможностите му при провал на дипломацията, според анализатори, е Тръмп да нанесе нови ограничени, но тежки удари, да ги представи като окончателна победа и да продължи напред.
Друга възможност е Тръмп да се опита да пренасочи вниманието към Куба, както сам е намеквал, с надеждата да смени темата и да постигне по-лесна победа.
Ако направи това, може да подцени предизвикателствата, които поставя Хавана - подобно на това, както някои негови съветници признават, че той погрешно е смятал, че операцията срещу Иран ще прилича на акцията от 3 януари, довела до залавянето на президента на Венецуела и неговата замяна.
Въпреки това има анализатори, които защитават стратегията на Тръмп.
Александър Грей, бивш старши съветник в първата администрация на Тръмп и настоящ главен изпълнителен директор на консултантската компания „Американски глобални стратегии“, отхвърли тезата, че кампанията срещу Иран е провал.
Според него тежкият удар по иранските военни способности сам по себе си представлява „стратегически успех“, войната е сближила държавите от Залива със САЩ и ги е отдалечила от Китай, а съдбата на иранската ядрена програма все още не е решена.
Все пак има признаци на нарастващото разочарование на Тръмп от неспособността му да контролира обществения наратив. Той атакува критиците си и обвинява медиите в „предателство“.
Конфликтът продължава двойно по-дълго от максималния шестседмичен срок, който Тръмп очерта, когато на 28 февруари се присъедини към Израел за началото на войната. Макар електоралната му база от движението МАГА да продължава да го подкрепя, вече се появяват пукнатини в почти единодушната подкрепа сред републиканските законодатели.
В началото вълни от въздушни удари бързо отслабиха иранския арсенал от балистични ракети, унищожиха голяма част от иранския флот и убиха редица висши лидери.
Но Техеран отвърна, като блокира Ормузкия проток, което доведе до рязък скок в цените на енергията, и атакува Израел и съседните държави от Залива. След това Тръмп нареди блокада на иранските пристанища, но и тя не успя да принуди Техеран да се подчини.
Иранските лидери противопоставиха на победоносните твърдения на Тръмп собствена пропаганда, представяща кампанията му като „съкрушително поражение“, макар че е ясно, че иранските власти също преувеличават военните си способности.
Тръмп каза, че целите му във войната са да пресече пътя на Иран към ядрено оръжие, да сложи край на способността му да заплашва региона и американските интереси и да улесни свалянето на режима от самите иранци.
Няма признаци тези често променящи се цели да са постигнати, а според много анализатори е малко вероятно това да стане.
Джонатан Паникоу, бивш заместник-офицер по националното разузнаване за Близкия изток, казва, че макар Иран да е понесъл тежки удари, управляващите там смятат за успех самия факт, че са оцелели след американската атака и са разбрали колко голям контрол могат да упражняват върху корабоплаването в Залива.
„Те откриха, че могат да използват този натиск с малко последствия за себе си“, казва Паникоу, който сега работи в аналитичния център „Атлантически съвет“. Той добавя, че Иран изглежда уверен, че може да понесе повече икономически удари от Тръмп и да го надживее политически.
Основната обявена цел на Тръмп - денуклеаризацията на Иран - също остава неизпълнена, а Техеран показва малка готовност значително да ограничи програмата си.
Смята се, че запаси от високообогатен ирански уран остават заровени след американските и израелските въздушни удари от миналия юни и могат да бъдат възстановени и допълнително преработени до ниво, необходимо за производството на ядрено оръжие. Иран настоява САЩ да признаят правото му да обогатява уран за мирни цели, както твърди.
Допълнително усложнение е, че върховният лидер на Иран е издал разпоредба уранът, който е обогатен почти до степен за влагане в оръжия, да не бъде изнасян в чужбина, съобщават двама високопоставени ирански представители пред Ройтерс.
Някои анализатори смятат, че войната може да направи Иран по-склонен, а не по-малко склонен, да ускори усилията си за разработване на ядрено оръжие, за да се защити подобно на ядрена Северна Корея.
Война та с Иран ли?
Резила е по голям от войната с Виетнам
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #9, #10, #16, #19, #30
12:16 23.05.2026
9 койдазнай
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иран затвори Ормузкия пролив и удвои цените на нефта. Най-големите нефтени фирми вероятно са доволни. По една случайност, те са американски. Сигурно и за Тръмп има нещо.
12:18 23.05.2026
10 име
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Иран леко им изпразни базите в арабските страни, запасите от ПВО, и ги вътри няколко милиарда за радари. А, и едни самолетоносачи, дето не са повредени, отидоха за ремонт.
Коментиран от #11
12:19 23.05.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "име":сигурен ли си?
12:21 23.05.2026
15 Все пак
До коментар #2 от "Война та с Иран ли?":този резил е по-малък от резила в Афганистан. Там, което се случи беше абсолютна гротеска и пародия.
17 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
18 Иван
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":обърни с гръб към огледалото и виж, какво направи Иран.
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Ами":обърнах го-пише сделано в СССР/;победа будет за нами..и после-идете в ЕС и ни уредете и нас
12:33 23.05.2026
26 Така е колега
До коментар #4 от "хмммм":Казаха ни да викаме за США. И какво да правим, викаме от глупост.
12:38 23.05.2026
29 Смешен е
Предната загуба беше в Афганистан когато бягаха по колесниците на самолетите от козарите въоръжени само с калашници.
30 Смешен е
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Верно ли питаш, какво направа Иран?
Малко ли е, че унищожи всички американски военни бази в арабските страни около Иран?
Това малко ли ти се струва ?
Я отговори, защо след като иранците унищожиха американските военни бази израел и САЩ моментално спряха да ги обстрелват и бомбят?
Защо така рязко промениха първоначалните си намерения да унищожат Иран ?
Какво стана с прехваления железен купол на израел? Направиха го на дармадан и вече нищо не се говори за него колко е непробиваем. Същото стана и с ПВО-то на САЩ. Видя се, че са въздух под налягане.
Израел, за да не изглежда смешен започна да бомби Ливан щото те не могат да им отвърнат, както това направи Иран.
33 ОБЕКТИВЕН
До коментар #15 от "Все пак":Да де, ама още не си видял края на пиесата. :)
13:08 23.05.2026
34 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #31 от "Архимандрисандрит Бибиян":ЛапПай У Йотт бре дупнишки хъесосс ,звездоброец !
Коментиран от #39, #47
13:10 23.05.2026
35 Оракула на Дракула
До коментар #31 от "Архимандрисандрит Бибиян":Специалисти многократно коментират ,че ВИЕ Пееее Рунгеллите винаги сте много докачливи,мнителни и най вече отмъстителни !
13:16 23.05.2026
36 САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН
До коментар #30 от "Смешен е":А блокадата от САЩ на залива остава.
Аятоласите са гърчат като чирози.
Иран е на мушката.
Биби с кеф ша го бомби отново.
37 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #29 от "Смешен е":Да дават Аятолахчетата уранчето.
Че Дони ги държи на мушка.
38 Я пъ тоа
До коментар #17 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":Англосакси бомбят Путин и Иран.
Чии е упадъка.
13:22 23.05.2026
41 Смешен е
До коментар #36 от "САЩ И ИЗРАЕЛ СМЛЯХА ИРАН":И, какво като блокадата от САЩ на залива остава? Знаеш ли колко пари им коства на краварите да стоят там ? Това са само загуби за тях, а Иранците нямат такива. Колко време мислиш, че могат да харчат пари краварите за този дето духа? Дали данъкоплатците им ще стоят дълго безмълвни за тези никому ненужни похарчени пари, след като стандарта на живот вече им се променя към по-лошо?
Не съм им фен на аятоласите, но в случая краварите са агресори и няма как да обяснят на света, че се защитават от тях след като те са нападателите.
Иран бил на мушката и какво от това и евреите и краварите изведнъж спряха да ги обстрелват, а защо? Можеш ли да отговориш на този въпрос?
Биби вече няма, с какво да ги бомби. Запасите им свършиха и са на критичния минимум и са наясно, че иранците още не са започнали и имат толкова ракети, с които могат да разсипят всички свои арабски съседи включително евреите и краварите, затова се спряха, за да не блесне истината наяве.
42 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #39 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап Пай У Йотт бре дупнишки Звездоброец хъесосс ☝️ !
45 Факт
До коментар #43 от "Бухаха":Ами, кажете на Зелю, че той още реве от бой по новините.
15:43 23.05.2026
46 Факт
До коментар #37 от "ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА":Държи ги, за урановите пръчки.
49 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "Смешен е":Откъде ли Иран изнася петрола си, основен източник на доходи за страната.
50 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
До коментар #41 от "Смешен е":Почти готов за ЯО.
Тва е причина за конфликта в залива.
51 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА
До коментар #46 от "Факт":Аятоласите не могат да мръднат в залива.
Нема петродолари.
Нема кво да папкат.
52 Смешен е
До коментар #49 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Май само ти не знаеш, че петрола се изнася за Китай, а краварите не смеят да ги спрат? Така, че не ги мисли тях, мисли себе си как ще си плащаш парното и лекарствата дедо.
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #52 от "Смешен е":И колко танкера от ИРАНСКИ ПЕТРОЛ за Китай, мина през американската блокада, че никой нищо не пише за това.
54 Смешен е
До коментар #50 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Както вече казах не съм почитател на аятоласите и колкото по-малко страни притежават ЯО вероятността да стане грешка и да се самозатрием е по-малка. Обаче агресивността на краварите е изключително голяма и за никого не е тайна колко държави нападнаха и разсипаха и то в най-новата ни история само за няколко години, само за да ги ограбят, а това води до желание за притежание на ЯО, за да се защитят.
А причина за конфликта в залива не е само заради опита Иран да се сдобие с ЯО, а и заради петрола. Спомни си, защо нападнаха Ирак? Пак заради петрола като използваха фалшивото твърдение за притежание на оръжие за масово поразяване. Дори краварите сами си го признаха след години и се оправдаха с разузнаването си, че ги било "подвело". И, какво последва за краварите, едно нищо. Убитите там няма как да се съживят и разсипана държава. Едно извинявайте дори нямаше от агресорите, а и да има, какво променя то?
Но Иран не е Ирак и там им беше грешката, а сега се чудят как да се измъкнат от блатото в което сами и с помощта на евреите се натикаха.
55 Смешен е
До коментар #53 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Дори по телевизията го даваха, че кораби на приятелски държави минават, а твоите кличат като малко дете на дупка в опит да извадят паяка. Иран не дават петрол на твоите и те ще се пръснат от яд, ама нищо не могат да направят освен да си изтеглят прехвалените самолетоносачи, които вече бяха ударени и за да ги опазят да не ги ударят още веднъж и да поемат към дъното ги изтеглиха на 1000 мили.
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #55 от "Смешен е":Тва са танкери с петрол от Кувейт, Катар, Сауадитска Арабия, ОАЕ.
Ама ти откъде да знаеш.
Колко танкери с ИРАНСКИ петрол от ИРАНСКИ пристанища минаха през блокадата на САЩ.
57 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #54 от "Смешен е":Що САЩ, не нападнаха ОАЕ, СА, Катар, Кувейт, заради ПЕТРОЛА.
Треснаха ИРАН щото готвят ЯО. Ако попадне в Джихадистите от ХИЗБУЛА. Кво прайм.
Те вярват в задгробния живот, ама аз не вярвам.
59 Смешен е
До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Е, явно от администрацията на тромпета лично са те уведомили, какво и на кого минава и кой не. Аре твоето магаре да е Марко. Така по-спокойно ли ще спиш?
60 Смешен е
До коментар #57 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Защото САЩ "внесоха демокрация" по мирен път в ОАЕ, СА, Катар и Кувейт, заради това не ги нападнаха иначе картинката нямаше да е по различна от Либия, Сирия, Иран, Ирак и т.н.
Щом са треснали ИРАН заради ЯО, защо треснаха Ирак след като те нямаха ЯО?
На този въпрос ще ми отговориш ли или ще се правиш на глух?
А това, в какво вярваш религиозно не ме вълнува. Щом си приел да не вярваш това си е твой избор.
61 От ПОСОЛЯ
До коментар #59 от "Смешен е":МИ дават информацията.
При тех грешка нема.
Кажи ми колко танкера с ИРАНСКИ петрол от ИРАНСКИ пристанища минаха през щатската блокада ?????
Давам ти жокер.
С всеки изминал ден глада в Иран нараства.
Забранили са износа на храни, щот нема кво да папкат.
62 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #60 от "Смешен е":В Ирак и Либия ай много петрол и газ добиват Роснефт и Газпром.
Ама ти откъде да знаеш.
63 Смешен е
До коментар #61 от "От ПОСОЛЯ":Когато не можеш да отговориш на един въпрос се опитваш да промениш темата за разговор. Не, че съм очаквал да ми отговориш, защо господарите ти от краваристан треснаха Ирак след като те нямаха ЯО?
Очаквах, че ще продължиш да се правиш на глух иначе отговора е ясен и знаеш, че твърдението ти издиша, затова и не отговаряш. А аз нямам време да си говоря празни приказки с теб, защото имам и по интересно забавление.
64 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #63 от "Смешен е":САЩ разбомбиха Ирак заради Бин Ладен.
През Ирак минаваха милиарди за терористичните действия на Осама Бин Ладен.
САДДАМА не му спря финансирането и увисна на клона.
Какъв е твоя въпрос. Ясно го постави, както аз поставям моя.
Ще ти отговоря.
