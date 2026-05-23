Стадион „Локомотив“ в Дряново е под вода след поройните дъждове

23 Май, 2026 12:24 1 111 6

Природата показа своята сила – спортното съоръжение се превърна в езеро, а общината реагира с извънредни мерки

Снимка: facebook Румяна Станчева
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След часове непрестанни валежи, Дряново се събуди под знака на бедствието. Стадион „Локомотив“, гордостта на местните спортни фенове, осъмна напълно залят от придошлите води. Сцената напомня на апокалиптичен филм – тревата е скрита под кални вълни, а достъпът до спортния комплекс е напълно блокиран.

Водната стихия не пощади и инфраструктурата около стадиона. Мостът, който свързва спортния комплекс с жп линията и улица „Поп Харитон“, е сериозно засегнат и преминаването по него е опасно. Местните власти реагираха светкавично, като ограничиха достъпа до района и обявиха частично бедствено положение, за да предпазят жителите от инциденти.

От ръководството на ФК „Локомотив“ Дряново не скриха разочарованието и тревогата си. В социалните мрежи те споделиха кадри от опустошения стадион, където водата е помела всичко по пътя си – дори съоръженията в съблекалните са разрушени. „Реката преля и наводни стадиона. Истински ужас!“, гласи емоционалното им послание.

В отговор на критичната ситуация, Община Дряново въведе частично бедствено положение. Екипи работят неуморно за овладяване на последствията от наводнението и за възстановяване на нормалния ритъм на живот в града. Жителите са призовани да бъдат внимателни и да следят официалните съобщения.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    5 0 Отговор
    Обикновено мостчето е поне 5 мутра над водата!

    12:32 23.05.2026

  • 2 Баба ранга

    6 1 Отговор
    Реката разчисти терена за концертна зала.След Евровизията реката ще почисти и може и стадион пак да направиме.

    12:33 23.05.2026

  • 3 Ми го

    5 0 Отговор
    Да провеждат състезания по гребане тогава.

    12:47 23.05.2026

  • 4 .....

    4 0 Отговор
    Като строят по коритата на реките😂,от къде да мине водата, по нанагорнището ли?

    12:54 23.05.2026

  • 5 Кой му дреме

    0 2 Отговор
    за тези диви селяци там…

    13:04 23.05.2026

  • 6 има надежда

    2 1 Отговор
    за водната топка у нас

    13:07 23.05.2026

