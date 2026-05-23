Панатинайкос и Рафа Бенитес поемат по различни пътища

23 Май, 2026 11:55 827 0

Испанският треньор напуска гръцкия гранд след разочароващ сезон

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Панатинайкос официално се раздели с опитния испански наставник Рафаел Бенитес. Решението бе оповестено чрез кратко, но емоционално съобщение в социалната мрежа X, където от клуба изразиха благодарност към Бенитес и му пожелаха успех в бъдещите начинания.

Бенитес пое кормилото на "детелините" през октомври 2023 година, но престоят му в Атина се оказа далеч по-кратък от очакваното. Въпреки богатия си опит и впечатляваща визитка, испанецът не успя да изведе отбора до върха. Под негово ръководство Панатинайкос завърши на четвърта позиция в гръцката Суперлига, изоставайки с цели 20 точки от шампиона АЕК – резултат, който явно не удовлетворяваше ръководството и феновете на клуба.

Слабите резултати през изминалия сезон и липсата на прогрес в представянето на отбора са основните фактори, довели до раздялата между Панатинайкос и Бенитес. Въпреки усилията и професионализма на испанския специалист, "зелените" не успяха да се преборят за челните места и да зарадват своите привърженици с трофеи.

Рафаел Бенитес остава едно от най-емблематичните имена в европейския футбол. Той е добре познат с триумфите си начело на Валенсия, където два пъти изведе отбора до титлата в Ла Лига и спечели Купата на УЕФА. В периода 2004-2010 година Бенитес бе начело на Ливърпул, с който завоюва престижната купа на Шампионската лига през сезон 2004/05 – един от най-паметните моменти в историята на английския клуб.


