The War Zone: САЩ готвят специална ядрена бомба за руския бункер Косвински камък в Урал

Правителството на САЩ насърчава разработването на нова специализирана ядрена бомба, предназначена да унищожава добре защитени и дълбоко заровени цели, пише The War Zone.
Според изданието, бюджетното искане на Министерството на енергетиката за фискалната 2027 година включва нов разходен пункт в раздела „Оръжейна работа за бъдещи програми“. Агенцията иска близо 100 милиона долара за първоначална работа по стартирането на нова програма, наречена NDS-A (Система за ядрено възпиране, доставена по въздух).
Все още не е официално известно дали NDS-A ще бъде модернизирана версия на съществуващи ядрени оръжия или изцяло нова система.
„Системата за ядрено възпиране, доставена по въздух, ще предостави на президента допълнителни ядрени възможности за поразяване на закалени и дълбоко заровени цели, като гарантира, че противниците не могат да скрият най-ценните си активи извън обсега на ядрените сили на Америка“, каза неназован служител от Националната администрация за ядрена сигурност на САЩ пред изданието.
В момента основното американско оръжие от този тип остава B61-11 – модификация на по-старата B61-7 с подсилен корпус и елементи, които позволяват на бомбата да проникне дълбоко под земята, преди да детонира. Според различни оценки, мощността на B61-11 варира от 340 до почти 400 килотона.
Авторите на статията припомнят, че в началото на века Съединените щати са работили по програмата Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), която е предвиждала създаването на мощна ядрена бомба за унищожаване на подземни съоръжения. През 2005 г. обаче Конгресът на САЩ на практика блокира проекта поради опасения относно евентуалната реакция на други страни.
Според публикацията, настоящият интерес към новата ядрена бомба е свързан с бързото разширяване на мрежата от подземни военни съоръжения в Русия и Китай. Съединените щати обръщат особено внимание на руския бункер Косвински камък в Урал, считан за един от ключовите командни центрове на руските ядрени сили.
Освен това Китай, Иран и Северна Корея също активно изграждат укрепени подземни съоръжения през последните години. В статията се отбелязва, че въпросът за ефективността на ударите срещу подобни цели е станал особено належащ след американските атаки срещу ирански ядрени съоръжения през 2025 г.
The War Zone отбелязва, че крайната съдба на проекта остава неизвестна. Съединените щати вече харчат стотици милиарди долари за модернизиране на цялата си ядрена триада, така че въпросът за финансирането на друга нова ядрена система може да стане предмет на разгорещен политически дебат.
Както съобщи УНИАН, Министерството на отбраната на САЩ разреши използването на агентно-базиран изкуствен интелект (ИИ) за работа със секретна документация и секретни задачи, въпреки че преди това подобни системи имаха достъп само до некласифицирани материали.
Съобщихме също, че американската компания AeroVironment представи системата Halo_Shield – интелигентна система за противодействие, базирана на ИИ, срещу дронове и нисколетящи крилати ракети. Разработчиците твърдят, че Halo_Shield позволява бързото разгръщане на адаптивен „динамичен щит“ за защита на критична инфраструктура без сложна реконфигурация или допълнително обучение на персонала.
3 Дзак
Коментиран от #32
08:00 03.05.2026
5 хихи
Коментиран от #15, #21
08:04 03.05.2026
6 Гай Турий
Коментиран от #12
08:06 03.05.2026
8 Читател
08:06 03.05.2026
9 защо
Наздраве!
Коментиран от #20
08:08 03.05.2026
Да се смееш ли да плачеш ли на жалките опити за пропаганда.
08:11 03.05.2026
11 Анонимен
12 Сила
До коментар #6 от "Гай Турий":Ма той умре ма , Русия ...умре вече !!!
Коментиран от #16
08:12 03.05.2026
13 ФАКТ
08:13 03.05.2026
14 Руски бот не ми отговаряй
До коментар #2 от "Дон Корлеоне":Пуслер е най-големия срам в човешката история.
08:13 03.05.2026
15 Думай ми...бульо
До коментар #5 от "хихи":От ..35....до 70 % от бойната техника и Я.Арсенал на монгольята са... дефектни! Официално инфо!
97% са със изтекъл технологичен срок!
Справка: ..13 НЕуспешни опита с Буравестник
))))
Коментиран от #25, #38, #52
08:14 03.05.2026
16 Калоян
08:14 03.05.2026
17 МИЛЕНЧО МИЛЕНЧО
Коментиран от #26
08:16 03.05.2026
18 Бахур
Те тоя виждаш ли го ,той ще ти изпие мозъка на сламка
Коментиран от #23
19 ПРОПАГАНДА ЗА НАЧИНАЕЩИ
08:17 03.05.2026
20 Читател
До коментар #9 от "защо":"Американския президент ще ни пригови най-мощната атомна бомба"
То за нашите козячета американските бомби са "най-мощните" - те от къде да знаят че 400 килотона е по малко от 100 мегатона. Ама с две мозъчни клетки толкова.
08:17 03.05.2026
21 Европеец
08:18 03.05.2026
22 Позор Путин е срам
Коментиран от #30
08:18 03.05.2026
23 Клати Курти
До коментар #18 от "Бахур":Що не ги пускат вече тези В2 над Иран ,щото иранците не разбрали че са стелт 😂🍌😂 .
08:20 03.05.2026
24 Пантагрюел
Значи се готвим Западният изкуствен интелект да победи Източния изкуствен интелект,като не се уточнява кой от двата ще унищожи човечеството преди това??!!
А може Двата да обединят усилия да премахнат човечеството , да не им пречи , после на спокойствие да играят ,,Канадска борба" ?
08:20 03.05.2026
25 Учуден
И къде го това "Официално инфо!" - на Козяк 16 ли го разпространяват. Мозъчето не стига ли за някоя по достоверна лъжа.
Коментиран от #31, #41
08:20 03.05.2026
26 Атина Палада
До коментар #17 от "МИЛЕНЧО МИЛЕНЧО":Ние видяхме при конфискацията на...29 танкера! Във Венецуела! В Ирак, скоро Куба и москалбад!
Я по добре кажи за 13 год..3 дневен БЛИЦКРИГ пред Селото ПОКРОВСК и Купянск.👍😄
Коментиран от #36, #65
08:20 03.05.2026
27 И как ще я доставят до Русия
Затова и Путин каза - Няма да ударим първи, но и няма да бъдем ударени първи.
Всичко това от статията е за плашене на гаргите, та белким се уплаши и Иран. А не Русия! Отчаянието от унижението води до това.
Коментиран от #33, #35, #39, #45, #61, #64
08:21 03.05.2026
28 Копейка
Коментиран от #55
08:22 03.05.2026
29 Пич
Коментиран от #34, #37
08:23 03.05.2026
30 Помнещ
До коментар #22 от "Позор Путин е срам":"Русия вече няма такава. Украйна я унищожи"
Да да знаем те руснаците се бият само с лопатки още от лятото на 2022 - ама попиляха цялото НАТО с тези лопатки. И да не забравиш че и ракетите свършиха и крадат чипове от перални.
Коментиран от #57
08:23 03.05.2026
31 Запознат
До коментар #25 от "Учуден":Колега ти докачи ли от баничките пред пасолья?И по 5 цигари раздаваха.
Коментиран от #43
08:23 03.05.2026
32 факуса
До коментар #3 от "Дзак":и както се вижда пак изостават драстично
08:23 03.05.2026
34 Бега бе😂
До коментар #29 от "Пич":На руските гУведа всичко им работи.
Коментиран от #40
08:24 03.05.2026
35 Чекай са бе!
До коментар #27 от "И как ще я доставят до Русия":Говеда чак толкос много ни може дъ мислът! Нали виде към се напада Иран без никаква мисъл?!
08:26 03.05.2026
36 Зевзек
До коментар #26 от "Атина Палада":"Ние видяхме при конфискацията на...29 танкера! Във Венецуела!"
Ха ха ха още един без мозък който вярва на пропагандата че руснаците са пратили танкери да си купят петрол от Венецуела че те нямат - да се чуди човек от къде ви копат такива.
Коментиран от #47
08:26 03.05.2026
38 си пън
До коментар #15 от "Думай ми...бульо":бульо,това се отнася за говедарските дет са на 30г. и за нищо не стават
08:26 03.05.2026
39 Рундьо Фатмак- фръчилото
До коментар #27 от "И как ще я доставят до Русия":Тия доставчици като... у.. Туапсе, Перм,Орск, снощи у... москалбад и Петербург
Спирай пиеньето
08:27 03.05.2026
40 Пич
До коментар #34 от "Бега бе😂":Естествено !!! То се вижда!!! Старите руски технологии дадени на Иран, завъртеха капите на обратно на целата говедарска армия!!! От друга страна, смотаните кравари уж бимбиха Иран с дълбочинни бомби, и - нищо!!!
Коментиран от #44, #49
08:28 03.05.2026
41 Ол1гофрен,
До коментар #25 от "Учуден":От руски източници.
Коментиран от #48
08:28 03.05.2026
42 Мишел
Странна стратегия: да готвиш специална бомба за унищожаване на бункери, когато противника ти има бомби, достатъчни за унищожаване на държавата ти.
Коментиран от #66
08:29 03.05.2026
43 Учуден
До коментар #31 от "Запознат":Ти кажи от къде имаш "Официално инфо!" за което лъжеш - не ми се оправдавай че го правиш за баничка пред посолството
08:29 03.05.2026
44 Бега бе😂
До коментар #40 от "Пич":И нищо викаш🤣🤣🤣
Коментиран от #53
08:29 03.05.2026
45 Патравата руска армия
До коментар #27 от "И как ще я доставят до Русия":Койо ?
Ходи нахрани конете на кавалерията ,не ръси мозък от сутринта ,и без това нямаш такъв
08:30 03.05.2026
46 ...........САЩ ГОТВЕЛИ........
08:30 03.05.2026
47 Не бе
До коментар #36 от "Зевзек":Не ги копат! Мотиката - трес, говедото у главъта, и му издават удостоверение за паветник!!!
08:30 03.05.2026
48 Учуден
До коментар #41 от "Ол1гофрен,":Дай линк към тези "руски източници"
Коментиран от #50
08:31 03.05.2026
49 Бега бе😂
До коментар #40 от "Пич":И в Иран както и в Русия няма достъп до интернет.Ганчовото знае😅😅😅
Коментиран от #54
08:31 03.05.2026
50 Ол1гофрен,
До коментар #48 от "Учуден":Грамотен ли си?
Коментиран от #56
08:33 03.05.2026
51 Дон Корлеоне
Коментиран от #59
08:33 03.05.2026
52 хихи
До коментар #15 от "Думай ми...бульо":Това го вярва всяка софийска Тротинетка
Коментиран от #60
08:33 03.05.2026
53 Зевзек
До коментар #44 от "Бега бе😂":Не бе те краварите унищожиха всички подземни бункери на иранците ама сега перчема иска да му предадат "унищожения" уран.
Наистина от къде ви копат такива
08:34 03.05.2026
54 Да ти
До коментар #49 от "Бега бе😂":Фикам на интернета! Паветниците има 24 часа достъп, а по търпи и прости говеда от тях няма!
08:34 03.05.2026
56 Учуден
До коментар #50 от "Ол1гофрен,":Аз съм грамотен ама ти много точно си като ника си - дай линк
08:35 03.05.2026
57 Отговори на нормалните хора
До коментар #30 от "Помнещ":Защо няма техника на парада, бот?
08:36 03.05.2026
59 Пиночет
До коментар #51 от "Дон Корлеоне":А ти кога отново почваш да пускаш в най милото си ?
08:38 03.05.2026
60 Много
До коментар #52 от "хихи":Ясно!!! Паветниците защото го вярват, затова си крият снаряди в оръдието със задно пълнене!!! А че не са прави показва това, кай бомбаджии им ги вадят заедно с хирурзите!!!
08:38 03.05.2026
61 Лавров (с усмивка)
До коментар #27 от "И как ще я доставят до Русия":- Ами нека опитат
08:39 03.05.2026
64 УНИАН
До коментар #27 от "И как ще я доставят до Русия":Едва ли е намек за Иран, Тръмп каза че Иран е вече победен!
08:47 03.05.2026
65 АТИНЧО
До коментар #26 от "Атина Палада":НИТО СИ МИ НА ...ИКИЙТИ НИТО НА ГОДИНТИ НЕ МЕ КОМЕНТИРАЙ.
08:50 03.05.2026
66 Д-р До литър
До коментар #42 от "Мишел":Цар Бомба няма , обаче ще гръмнат с Цар Топ и до там ще са
Ходи да измиеш бункера , че императора се опущи малко ,нали му е разлабена клапата
08:51 03.05.2026
68 пламен
Украинците ще свършат цялата работа
Коментиран от #70
08:54 03.05.2026
70 Абе
До коментар #68 от "пламен":а дано, ама надали викаше циганката...., надай се, оно е безплатно....
09:08 03.05.2026
73 Владимир Путин, президент
Русия почва сурова борба със замърсяването на въздуха и кемтрейлите !!! Отделно нощес падна Приморск, падна в украински ръце таваришчи ☝️😁
09:12 03.05.2026
75 Владимир Путин, президент
До коментар #74 от "ИВАН":"...Само бомби са им в главите..."
Така е Ванка.
Русия непрекъсното разработва нови планиращи бомби и баражиращи боеприпаси за целите на СВО.
Пабеда будет за нами таваришчи ☝️
Аха....надай се...😁
09:20 03.05.2026
77 Meфистофел
И по-нататък в статията все за бомба се говори. Не знам откъде е превеждано, но оригиналният източник със сигурност е някой журналист. Бомбите се пускат от самолети и са свободнопадащи, планиращи или с наводка към целта. Няма начин краваристанско хвърчило да тръгне да я пуска. Със сигурност носителят ще е ракета, но тогава не е ядрена бомба, а бойна глава с ядрен заряд. Биват и кнвенционални (осколочно-фугасни, запалителни и т.н.). Ако се постави учебна глава (журналистите й викат макет), тогава се нарича габаритно-весови блок - за да се събере в ракетата (габаритите) и да не нарушава параметрите на полета (теглото е от значение).
За сума ти години откакто коментирате военни теми така и не си наехте някой, който да не се излага с писанията си по темата.
Коментиран от #85
09:23 03.05.2026
78 2027 година включва нов разходен пункт в
ДААА КАРЛИК И ПЛЪХОВЕТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЧУВСТВАТ, ЧЕ СА НА СИГУРНО МЯСТО, КЪДЕТО И ДА Е НАД, НА И ПОД ЗЕМЯТА. ВЪЗМЕЗДИЕТО, ТРЯБВА ДА ГИ НАМЕРИ НАВСЯКЪДЕ!
09:24 03.05.2026
85 КОПЕЙКА НАРИЧАЩА СЕ МЕФИСТОФЕЛ
До коментар #77 от "Meфистофел":За сума ти години откакто коментирате военни теми така и не си наехте някой, който да не се излага с писанията си по темата.
И АС ТВА ИМ РАСПРАЯМ, ДА НИ СЪ ИСЛАГЪТ, ДА ТЪ ПОТРЪСЪТ, ПЪК МОИ И ДА ТЪ НАМЕРЪТ Ф КЪРЛУКУВУ ИЛИ ПЪК НЯКЪДИ ДРУГЪДИ...
09:32 03.05.2026