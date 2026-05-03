The War Zone: САЩ готвят специална ядрена бомба за руския бункер Косвински камък в Урал

3 Май, 2026 07:46, обновена 3 Май, 2026 07:53 3 975 85

Според публикацията, настоящият към новото оръжие е свързан с бързото разширяване на мрежа от подземни военни съоръжения в Русия и Китай

Правителството на САЩ насърчава разработването на нова специализирана ядрена бомба, предназначена да унищожава добре защитени и дълбоко заровени цели, пише The War Zone.

Според изданието, бюджетното искане на Министерството на енергетиката за фискалната 2027 година включва нов разходен пункт в раздела „Оръжейна работа за бъдещи програми“. Агенцията иска близо 100 милиона долара за първоначална работа по стартирането на нова програма, наречена NDS-A (Система за ядрено възпиране, доставена по въздух).

Все още не е официално известно дали NDS-A ще бъде модернизирана версия на съществуващи ядрени оръжия или изцяло нова система.

„Системата за ядрено възпиране, доставена по въздух, ще предостави на президента допълнителни ядрени възможности за поразяване на закалени и дълбоко заровени цели, като гарантира, че противниците не могат да скрият най-ценните си активи извън обсега на ядрените сили на Америка“, каза неназован служител от Националната администрация за ядрена сигурност на САЩ пред изданието.

В момента основното американско оръжие от този тип остава B61-11 – модификация на по-старата B61-7 с подсилен корпус и елементи, които позволяват на бомбата да проникне дълбоко под земята, преди да детонира. Според различни оценки, мощността на B61-11 варира от 340 до почти 400 килотона.

Авторите на статията припомнят, че в началото на века Съединените щати са работили по програмата Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), която е предвиждала създаването на мощна ядрена бомба за унищожаване на подземни съоръжения. През 2005 г. обаче Конгресът на САЩ на практика блокира проекта поради опасения относно евентуалната реакция на други страни.

Според публикацията, настоящият интерес към новата ядрена бомба е свързан с бързото разширяване на мрежата от подземни военни съоръжения в Русия и Китай. Съединените щати обръщат особено внимание на руския бункер Косвински камък в Урал, считан за един от ключовите командни центрове на руските ядрени сили.

Освен това Китай, Иран и Северна Корея също активно изграждат укрепени подземни съоръжения през последните години. В статията се отбелязва, че въпросът за ефективността на ударите срещу подобни цели е станал особено належащ след американските атаки срещу ирански ядрени съоръжения през 2025 г.

The War Zone отбелязва, че крайната съдба на проекта остава неизвестна. Съединените щати вече харчат стотици милиарди долари за модернизиране на цялата си ядрена триада, така че въпросът за финансирането на друга нова ядрена система може да стане предмет на разгорещен политически дебат.

Както съобщи УНИАН, Министерството на отбраната на САЩ разреши използването на агентно-базиран изкуствен интелект (ИИ) за работа със секретна документация и секретни задачи, въпреки че преди това подобни системи имаха достъп само до некласифицирани материали.

Съобщихме също, че американската компания AeroVironment представи системата Halo_Shield – интелигентна система за противодействие, базирана на ИИ, срещу дронове и нисколетящи крилати ракети. Разработчиците твърдят, че Halo_Shield позволява бързото разгръщане на адаптивен „динамичен щит“ за защита на критична инфраструктура без сложна реконфигурация или допълнително обучение на персонала.


