Мерц отново критикува стратегията на Тръмп към Иран, но не се отказва от сътрудничество с "най-важния партньор в НАТО"

Германският канцлер Фридрих Мерц повтори критиките си към стратегията на САЩ спрямо Иран, но заяви, че не се отказва от сътрудничеството с американския президент Доналд Тръмп.

В ефира на телевизионния канал ARD германският канцлер повтори критиките си към стратегията на Вашингтон спрямо Иран и защити коментарите си, че Техеран е „унижил“ САЩ. Същевременно Мерц заяви, че не се отказва от усилията си за подобряване на трансатлантическите отношения. „Не се отказвам от сътрудничеството с Доналд Тръмп“, заяви той.

Германският премиер отбеляза, че трябва да признае различното мнение на американския президент. „Но това не променя убеждението ми, че американците остават нашите най-важни партньори в НАТО“, каза той. Относно ядреното участие на САЩ, той заяви, че „няма никакви отстъпки“. „Няма ограничения върху задълженията на САЩ за ядрено възпиране на територията на НАТО. Няма и сянка на съмнение в това“, заключи Мерц.

На 29 април Тръмп заяви, че САЩ обмислят намаляване на войсковия си контингент в Германия и скоро ще вземат решение. В отговор на въпроси на репортери на 30 април, президентът на САЩ допусна, че Вашингтон може да намали броя на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.

Американският лидер не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като Мерц критикува военната кампания на САЩ срещу Иран, посочвайки липсата на ясна стратегия у Вашингтон. На 28 април Тръмп обвини германския канцлер, че „счита ядрените оръжия на Иран за приемливи“. На 1 май зам.-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел обяви заповедта на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет за изтегляне на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че се очаква изтеглянето на войските да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

Мерц заяви, че не е изненадан от решението на правителството на САЩ.

„Не всичко, което чухме през последните дни, е ново. Ситуацията може да е ескалирала донякъде, но това не е новина“, каза Мерц.

След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом през март обаче, германският канцлер говори по съвсем различен начин. Мерц отбеляза, че американският лидер го е уверил, че „Съединените щати ще запазят военното си присъствие в Германия“. „Това е добра новина, въпреки че не очаквах нищо друго“, подчерта тогава правителственият ръководител. В същото време Мерц отрече всякаква пряка връзка със спора си с президента на САЩ Доналд Тръмп относно конфликта около Иран. „Няма връзка“, заяви той.

Около 38 000 американски войници са разположени в момента в Германия. Това е най-големият контингент от американските сили в Европа.