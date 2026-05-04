Новини
Свят »
Германия »
Мерц отново критикува стратегията на Тръмп към Иран, но не се отказва от сътрудничество с "най-важния партньор в НАТО"

Мерц отново критикува стратегията на Тръмп към Иран, но не се отказва от сътрудничество с "най-важния партньор в НАТО"

4 Май, 2026 04:13, обновена 4 Май, 2026 04:22 359 1

  • германия-
  • тръмп-
  • сащ-
  • мерц-
  • войски-
  • нато

Германският канцлер не бил изненадан от решението на Вашингтон за изтегляне на 5 хиляди американски войници от Германия

Мерц отново критикува стратегията на Тръмп към Иран, но не се отказва от сътрудничество с "най-важния партньор в НАТО" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц повтори критиките си към стратегията на САЩ спрямо Иран, но заяви, че не се отказва от сътрудничеството с американския президент Доналд Тръмп.

В ефира на телевизионния канал ARD германският канцлер повтори критиките си към стратегията на Вашингтон спрямо Иран и защити коментарите си, че Техеран е „унижил“ САЩ. Същевременно Мерц заяви, че не се отказва от усилията си за подобряване на трансатлантическите отношения. „Не се отказвам от сътрудничеството с Доналд Тръмп“, заяви той.

Германският премиер отбеляза, че трябва да признае различното мнение на американския президент. „Но това не променя убеждението ми, че американците остават нашите най-важни партньори в НАТО“, каза той. Относно ядреното участие на САЩ, той заяви, че „няма никакви отстъпки“. „Няма ограничения върху задълженията на САЩ за ядрено възпиране на територията на НАТО. Няма и сянка на съмнение в това“, заключи Мерц.

На 29 април Тръмп заяви, че САЩ обмислят намаляване на войсковия си контингент в Германия и скоро ще вземат решение. В отговор на въпроси на репортери на 30 април, президентът на САЩ допусна, че Вашингтон може да намали броя на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.

Американският лидер не уточни защо администрацията може да предприеме подобна стъпка, но изявлението дойде, след като Мерц критикува военната кампания на САЩ срещу Иран, посочвайки липсата на ясна стратегия у Вашингтон. На 28 април Тръмп обвини германския канцлер, че „счита ядрените оръжия на Иран за приемливи“. На 1 май зам.-министърът на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел обяви заповедта на секретаря на Пентагона Пийт Хегсет за изтегляне на 5000 американски войници от Германия. Той заяви, че се очаква изтеглянето на войските да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

Мерц заяви, че не е изненадан от решението на правителството на САЩ.

„Не всичко, което чухме през последните дни, е ново. Ситуацията може да е ескалирала донякъде, но това не е новина“, каза Мерц.

След среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом през март обаче, германският канцлер говори по съвсем различен начин. Мерц отбеляза, че американският лидер го е уверил, че „Съединените щати ще запазят военното си присъствие в Германия“. „Това е добра новина, въпреки че не очаквах нищо друго“, подчерта тогава правителственият ръководител. В същото време Мерц отрече всякаква пряка връзка със спора си с президента на САЩ Доналд Тръмп относно конфликта около Иран. „Няма връзка“, заяви той.

Около 38 000 американски войници са разположени в момента в Германия. Това е най-големият контингент от американските сили в Европа.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    1 0 Отговор
    Разбирам желанието на Мерц да изясни перспективите за окупацията на Германия.

    04:39 04.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания