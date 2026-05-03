Електрическо гробище или защо автомобилните гиганти масово дърпат щепсела на някои от своите електромобили

3 Май, 2026 12:30

Тези електрически автомобили няма да оцелеят през 2026-а

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на електрически превозни средства навлиза в своята най-брутална фаза – ерата на „голямото прочистване“. Докато допреди две години индустрията чертаеше розови планове за пълна електрификация, реалността през 2026 година се оказа леден душ. Комбинацията от изпаряващи се държавни субсидии, настъпващи търговски мита и капризното потребителско търсене принудиха автомобилните гиганти да изпратят в историята модели, които трябваше да бъдат бъдещето.

Най-шумният провал безспорно е този на Lamborghini Lanzador. Първият изцяло електрически бик беше посечен още преди да стъпи на пътя, след като от Сант'Агата Болонезе признаха, че интересът към него е почти нулев. Подобна съдба застигна и амбициозния проект Afeela на Sony и Honda – един технологичен брак, който приключи с развод, преди да се роди първата рожба. Дори Tesla, лидерът в сегмента, прави радикален завой: ветераните Model S и Model X ще бъдат жертвани, за да се освободи място за производство на хуманоидни роботи, оставяйки гамата на Илон Мъск само с масовите Model 3 и Model Y.

Японските и корейските производители също пренастройват компаса си по трудния начин. Acura RSX и иновативната серия 0 на Honda бяха „замразени“, за да се спрат финансовите кръвоизливи. В лагера на Kia ситуацията е не по-малко драматична – Niro EV отива в историята, а наточената версия EV6 GT е отложена за неопределено време. Дори пазарни любимци като Hyundai Ioniq 6 и Volvo EX30 усетиха тежестта на променената икономическа обстановка, като последният оцеля едва една година на американския пазар – антирекорд за такъв мащабен модел.

Германските концерни също не са имунизирани срещу кризата. BMW подготвя мащабна рокада, при която познатите i4 и iX ще отстъпят място на новата вълна i3 и iX3. В същото време Volkswagen взе тежкото решение да спре производството на ID.4 в САЩ, пренасочвайки ресурсите си към доказания бензинов Atlas – ход, който ясно показва, че двигателят с вътрешно горене все още не е казал последната си дума.

Този масов мор сред електрическите модели е ясен сигнал за купувачите: времето на експериментите приключи. Автомобилните производители вече не се борят за имидж, а за оцеляване, залагайки само на печеливши карти. За феновете на технологиите това е тъжен край на една еуфорична епоха, но за индустрията е необходим катарзис, който ще отсее истински устойчивите концепции от маркетинговите илюзии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слънчасалия

    2 16 Отговор
    Бъдещето е на електромобилите. Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    Коментиран от #3, #7

    12:33 03.05.2026

  • 2 Дзак

    11 0 Отговор
    Първо трябва да се наложи един и същи вид батерия. Не знам защо например ЕС не реши този въпрос, заедно с Китай, Япония и САЩ.

    12:40 03.05.2026

  • 3 !!!?

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Слънчасалия":

    Копейките са на мнение, че без кюмюр няма експрес и без руски газ няма прогрес...!

    Коментиран от #5, #6

    12:46 03.05.2026

  • 4 Мхм

    4 0 Отговор
    Доста глупости е сътворил тоз поет!

    12:54 03.05.2026

  • 5 Ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    А ти булгаристанецо, къде ли е лева, аааа ??? Щото копейки има, ама левове не !!!

    Коментиран от #8

    12:57 03.05.2026

  • 6 Неприятна случка

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    Неотдавна хелкоптер падна в сибир щото огнаяра бил шоран и не хвъргал достатъчно въглища в котела.

    12:59 03.05.2026

  • 7 Засега

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слънчасалия":

    Оставаш да си караш вибратора!

    13:00 03.05.2026

  • 8 Не бери грижа

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха":

    Лева си беше вързан към еврото още от 2000г.

    13:00 03.05.2026

  • 9 някаква нова революция във електричките?

    3 0 Отговор
    докато всеки месец има революция при електричките... така ще е, ще има голям брак

    ами спрете се бе.. всеки месец ! поне по една революция правете на година

    кой може толкова бързо да сменя колите си?

    13:01 03.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха-ха-ха,

    2 0 Отговор
    Заблудите са до време! И се плащат скъпо!

    13:08 03.05.2026