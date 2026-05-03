Електрическо гробище или защо автомобилните гиганти масово дърпат щепсела на някои от своите електромобили

Пазарът на електрически превозни средства навлиза в своята най-брутална фаза – ерата на „голямото прочистване“. Докато допреди две години индустрията чертаеше розови планове за пълна електрификация, реалността през 2026 година се оказа леден душ. Комбинацията от изпаряващи се държавни субсидии, настъпващи търговски мита и капризното потребителско търсене принудиха автомобилните гиганти да изпратят в историята модели, които трябваше да бъдат бъдещето.

Най-шумният провал безспорно е този на Lamborghini Lanzador. Първият изцяло електрически бик беше посечен още преди да стъпи на пътя, след като от Сант'Агата Болонезе признаха, че интересът към него е почти нулев. Подобна съдба застигна и амбициозния проект Afeela на Sony и Honda – един технологичен брак, който приключи с развод, преди да се роди първата рожба. Дори Tesla, лидерът в сегмента, прави радикален завой: ветераните Model S и Model X ще бъдат жертвани, за да се освободи място за производство на хуманоидни роботи, оставяйки гамата на Илон Мъск само с масовите Model 3 и Model Y.

Японските и корейските производители също пренастройват компаса си по трудния начин. Acura RSX и иновативната серия 0 на Honda бяха „замразени“, за да се спрат финансовите кръвоизливи. В лагера на Kia ситуацията е не по-малко драматична – Niro EV отива в историята, а наточената версия EV6 GT е отложена за неопределено време. Дори пазарни любимци като Hyundai Ioniq 6 и Volvo EX30 усетиха тежестта на променената икономическа обстановка, като последният оцеля едва една година на американския пазар – антирекорд за такъв мащабен модел.

Германските концерни също не са имунизирани срещу кризата. BMW подготвя мащабна рокада, при която познатите i4 и iX ще отстъпят място на новата вълна i3 и iX3. В същото време Volkswagen взе тежкото решение да спре производството на ID.4 в САЩ, пренасочвайки ресурсите си към доказания бензинов Atlas – ход, който ясно показва, че двигателят с вътрешно горене все още не е казал последната си дума.

Този масов мор сред електрическите модели е ясен сигнал за купувачите: времето на експериментите приключи. Автомобилните производители вече не се борят за имидж, а за оцеляване, залагайки само на печеливши карти. За феновете на технологиите това е тъжен край на една еуфорична епоха, но за индустрията е необходим катарзис, който ще отсее истински устойчивите концепции от маркетинговите илюзии.