Новини
Свят »
Украйна »
Украйна може да засили мобилизацията
  Тема: Украйна

Украйна може да засили мобилизацията

3 Май, 2026 22:07 1 134 95

  • украйна-
  • мобилизация-
  • посолства-
  • консулства

Тактическите наборни центрове ще проверяват документите на мъжете в близост до посолства и консулства

Украйна може да засили мобилизацията - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В Украйна се очаква допълнително затягане на мобилизацията, както се вижда от промените в работата на териториалните наборни центрове (ТНЦ, еквивалент на военни комисариати) и отсрочките за студенти. Това беше съобщено от руските правоохранителни органи.

„В Украйна се очаква допълнително затягане на мобилизацията. Само през последните 24 часа беше обявено, че ТНЦ ще посещават предприятия с „резервиран“ персонал и ще мобилизират хора. Освен това украинското Министерство на отбраната ще преразгледа отсрочките за студенти, за да намали ресурса за мобилизация“, каза източникът на агенцията.

Правоохранителните органи също така посочиха, че ТНЦ ще проверяват документите на украинските мъже в близост до посолства и консулства, докато получават услуги, а също така са планирани акции във фитнес залите.

От февруари 2022 г. в Украйна е обявена обща мобилизация, която многократно е удължавана. Първоначално мъжете на възраст от 27 до 60 години подлежаха на наборна военна служба; през април 2024 г. възрастта за мобилизация беше намалена на 25. На 18 май същата година влезе в сила закон, затягащ мобилизацията.

Почти ежедневно в социалните мрежи се появяват видеоклипове на принудителна мобилизация, показващи как офицери от военната служба залавят мъже по улиците, в кафенета, фитнес зали и други обществени места. Периодично се появяват случаи на побоища във военните служби. Мъжете се опитват да избегнат изпращането на фронта по всякакъв начин, купуват удостоверения за инвалидност, „записват се“ в университети или се опитват, често с риск за живота си, да преминат незаконно границата.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Летовник

    25 7 Отговор
    Ех, явно ще отлагам почивката в Кийв. Нещо напечено ми се вижда, ще вземе да стане някой сакатлък.

    22:10 03.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да се чете

    29 6 Отговор
    Украйна засилва БУСофикацията

    22:12 03.05.2026

  • 4 барон Мюнхаузен

    28 6 Отговор
    ПП и ДБ са си стегнали мешките и са "готови".

    22:13 03.05.2026

  • 5 Яшар

    36 8 Отговор
    Файда нема братлета укре ...руския ботуш ще ви сгази! ...както сгази Наполеон , Хитлер и както сгази османската империя ..днес ми правите филми за въстания и подобни художествени измислици ...почитайте руските герой и паметниците на русите ..може пак да опрете до тях !

    Коментиран от #8

    22:13 03.05.2026

  • 6 Урсула фон дер Лайен, председател

    22 8 Отговор
    Не може, а е Длъжна да мобилизира !!!
    Инак няма кинти ☝️

    22:14 03.05.2026

  • 7 хаха

    8 25 Отговор
    Актуализация на Google Maps разкрива потенциална екологична катастрофа в Сибир. Нови сателитни снимки показват огромни зони на обезлесяване. Цели горски зони изчезват по поречието на река Ангара и около Уст-Илимск. Горите са продадени на китайски „приятели“.

    Ватнишките подлоги има да грухтят пак. Скоро ще ви пратим крепостници на чайниците!

    Коментиран от #14

    22:14 03.05.2026

  • 8 Руснак без крак...

    6 21 Отговор

    До коментар #5 от "Яшар":

    "...руския ботуш ще..."

    Хайде първо руския башмак да стъпи в Купянск, пък нататък да му мислим !

    Коментиран от #13

    22:15 03.05.2026

  • 9 хаха

    8 12 Отговор
    Познайте къде правителството е издало указ, забраняващ вноса на електронни устройства, предназначени за приемане и/или предаване на радиовълни от космически комуникационни съоръжения на чужди държави...

    22:16 03.05.2026

  • 10 Съдията

    24 7 Отговор
    И кого ще мобилизират? Останали са има няма, 20 милиона украинци. Като махнеш жените, децата, старците и върхушката, която е на власт, всички останали са на фронта и прогресивно намаляват.😂

    22:17 03.05.2026

  • 11 хаха

    8 21 Отговор
    Белгия тества колко добре изтребители F-16 могат да използват 70-милиметрови ракети Thales FZ275, за да свалят дронове. Тези ракети струват само 10 000 евро всяка, насочват се с лазер и са доказали своята ефективност в Украйна. Европейската компания ще произведе 10 000 от тези ракети през 2026 г.

    Коментиран от #31

    22:18 03.05.2026

  • 12 До последния украинец

    20 8 Отговор
    След Първи клас и айде.

    Коментиран от #19

    22:19 03.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зеления път

    13 5 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Това (ако въобще е вярно) какво общо има с унищожаването от Зеленото на украинските мъже?

    Коментиран от #34

    22:20 03.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НЕ ОСТАНАХА МНОГО

    16 6 Отговор
    ЗАСИЛВА ..........ДО ПОСЛЕДНИЯ

    22:20 03.05.2026

  • 17 Останаха ли

    18 6 Отговор
    За Контранаступа ли им трябват, че вече 3 милиона утидоха

    22:20 03.05.2026

  • 18 хаха

    7 22 Отговор
    Два руски танкера от сенчестата флотилия бяха ударени от Украйна близо до входа на пристанището Новоросийск - президентът Зеленски. Ремонтът и възстановяването на танкерите ще отнемат много време, изисквайки сух док и скъпа подмяна на витла. Това са най-ефективните санкции...

    Ура дрОгаре ватнишки цигойнъри!

    22:21 03.05.2026

  • 19 Наркоман

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "До последния украинец":

    Късно е. Щом проходи - на фронта! Война трябва да се печели, няма шест-пет!!!

    22:22 03.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хаха

    5 16 Отговор
    Украйна свали Су-34 в Запорожка област. Екипажът не оцеля.

    Ура дрОгаре ватнишки подлоги!

    22:27 03.05.2026

  • 23 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    4 17 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Истината е налице ... СВО -то . Продължи повече от ВСВ -то .. 🤭🤫

    Коментиран от #38, #41

    22:28 03.05.2026

  • 24 руската мечка

    4 14 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    22:29 03.05.2026

  • 25 То останаха ли

    15 5 Отговор
    Още укри за мобилизация. Остава зеленият, по примера на своя вдъхновител да направи Хитлер Юрген.

    Коментиран от #75, #83

    22:30 03.05.2026

  • 26 Смях в залата

    5 13 Отговор
    За първи път от съществуването на Парада на 9 май в Москва няма да има колона с военна техника „поради настоящата оперативна обстановка". Това гласи официално съобщение на руското военно министерство. В пеша колона ще участват военнослужещи. Това решение е взето поради настоящата ситуация се уточнява в съобщението.

    😁

    Коментиран от #29

    22:31 03.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Новината е стара.В ТЦК има списъци на 2 000 000 украинци които се издирват за пушечно месо за фронта.В момента се вкарва работна ръка от Азия и Африка и където му дойде,която да замени мобилизираните .Зеления нацист все още не е натиснал копчето за тотална мобилизация ,но и това предстои.Обещал е : До последния украинец

    Коментиран от #30

    22:32 03.05.2026

  • 29 За Гергьовден ще има манифестация

    6 9 Отговор

    До коментар #26 от "Смях в залата":

    На НАТОвски наемници ,които ще набиват чепик по жълтите павета за кеф на генерала

    22:34 03.05.2026

  • 30 Хмм

    13 4 Отговор

    До коментар #28 от "Сатана Z":

    не е до последния, половината са в Европа, че и в целия свят и не искат войната да свършва, че ще свърши и безплатният курорт

    22:34 03.05.2026

  • 31 Хи хи хи

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    тиа, 70mm де, могат и Фък16 да свалят.....

    22:34 03.05.2026

  • 32 Баба Гошка

    16 4 Отговор
    Крайно време е да включите и жените. До последната украинка ще се пробвате да се върнете в границите от 1991 год. Накрая целия ви деффектен у главите матРиал ще го приключите и остатъка от територията ви ще стане иззссраел 2. Ха ЧеститУ тъппоъгълници нагли, зловвредни.

    Коментиран от #36

    22:35 03.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хаха 🤣

    5 8 Отговор

    До коментар #14 от "Зеления път":

    остави го Зеления път, ами ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #51

    22:36 03.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 1945

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "Баба Гошка":

    като в Израел, там всички жени са в армията

    22:38 03.05.2026

  • 37 Казано иначе

    15 4 Отговор
    Фашисткият режим в Украйна, ще увеличи отвличанията от улицата, за да има пушечно месо!

    Коментиран от #53, #81

    22:38 03.05.2026

  • 38 Мадуро

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    И какъв е проблема? Повечко кл@tене за б@ндериte.

    22:38 03.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Деам Дейли Милейди

    10 4 Отговор
    Няма хора вече. Но пък знаем, че американците ще подкрепят Зеленски "до последния украинец". Въпросът е кой е той, защото наближава?

    22:40 03.05.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 4 Отговор

    До коментар #23 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    НА БАБА ти ПОТК@Т@,
    не си ли чувал ЗА СТОГОДИШНАТА ВОЙНА🤔

    Коментиран от #46, #60

    22:40 03.05.2026

  • 42 Медведев

    9 4 Отговор

    До коментар #35 от "Смях в залата":

    Смятай само, колко фашисти има за денацифицира не.

    22:41 03.05.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 5 Отговор

    До коментар #33 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    на БАБА ти ПОТК@Т@, не знаеш ли кои са официалните медии в България🤔❗❓

    Коментиран от #66

    22:41 03.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 мосю Алфонс

    6 4 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Как да не е чувал, та той и е набор.

    22:42 03.05.2026

  • 47 кух ,

    12 5 Отговор

    До коментар #35 от "Смях в залата":

    Е , и ?! Кучетата си лаете , парадът пак ще го има !

    22:44 03.05.2026

  • 48 Така е като си траят

    10 5 Отговор
    Сваляйте го фашисткия режим на Зеленски и ще има мир и благоденствие, както преди 36 години.

    Как един път не се опитаха да го очистят - чак ме съмнява дали не е агент на Путин тоя Зеленски, че го пазят като писано яйце да не се одраска. Сигуно точно това му е ролята в полза на Русия - за праща украинците на заколение в окопите под бомбите.

    22:44 03.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Копейки

    6 14 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #55, #56, #58

    22:45 03.05.2026

  • 51 Зеления път

    13 4 Отговор

    До коментар #34 от "хаха 🤣":

    Статията е, че свършват украинците. Зеленото щял да ги събира отвсякъде. За никакъв дядо Вова не прочетох. Не знам какво коментирате..

    22:46 03.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хаха🤣

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "Казано иначе":

    Ей, голям страх от тоя фашизъм, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе таварищи, и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    22:47 03.05.2026

  • 54 Артилерист

    12 4 Отговор
    Укромобилизацията се затяга защото последния украинец се опитва да избяга...

    22:47 03.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бен Газара

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Копейки":

    A утре е у вас.Добре е да се подмиеш.

    22:48 03.05.2026

  • 57 Иван Бедров

    9 4 Отговор
    На кой му пука вече?
    Кото е успял да се усети и да се измъкне от Украйна ще живее. Останалите ще гният в полето.

    22:48 03.05.2026

  • 58 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "Копейки":

    ПО ПЕЙКИН, Римската империя се е разпадала ДВА ВЕКА❗

    22:49 03.05.2026

  • 59 Да изпратят Асен Василев

    9 4 Отговор
    Той се закани, че ще разбие Русия, ама чака за последно да набуру 121 депутата и тогава заминава да разбива руснаците.

    До тогава ще подготвя мекото дynе като оръжие.

    22:51 03.05.2026

  • 60 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    4 5 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Чувал съм , , бе ... Както и за Зимната война ...🤫

    22:51 03.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Искахте да кажете!

    8 5 Отговор
    Украйна може да засили бусовизацията!

    22:53 03.05.2026

  • 64 гост

    3 7 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Ереван, Армения, за участие в срещата на върха на Европейската политическа общност, планирана за понеделник, 4 май 2026

    Коментиран от #74, #76

    22:53 03.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 7 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Много грубо ..

    22:54 03.05.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Хехехеее

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "Баба Гошка":

    Ми то и Римската империя е взела с кръв половината свят, ама това има ли някакво значение днес

    22:56 03.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Украинец от Слънчака

    11 3 Отговор

    До коментар #62 от "Руснак без крак...":

    Може да съм с 10 хилки долара(,,Взятка"...) олекнал джоб ! Но извадих късмет, който 500 000 мои съграждани,насила бусофицирани за фронта- нямаха ☝️

    Коментиран от #77

    22:57 03.05.2026

  • 72 Бай ОНЯ

    10 3 Отговор
    Няма с какво. В Украйна не остана ме=со...

    22:57 03.05.2026

  • 73 Пръч с граната!

    4 10 Отговор
    Хайде наште, малко им остава на мaнгалците (монголците! Путин е скъсан джoб, и това всички го знаят! Да, тежко е, много е тежко, но украинският дyх е по кyрав и сурав!

    22:58 03.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ььь

    10 3 Отговор

    До коментар #25 от "То останаха ли":

    Аха, Зеленски, който е евреин, щял да прави като вдъхновителя си Хитлер... Не е истина колко си прo-ст.

    23:00 03.05.2026

  • 76 Е добре де...?!

    6 2 Отговор

    До коментар #64 от "гост":

    И кво от тва...?!
    Нека си пристига...!

    23:00 03.05.2026

  • 77 Урсула фон дер Лайен, председател

    5 6 Отговор

    До коментар #71 от "Украинец от Слънчака":

    "...500 000 мои съграждани,насила бусофицирани за фронта..."

    Грешката на руснаците и русофилите е да мислят, че на Европа и пука било за укри, било за руснаци !!! Избивайте се наздоровья, Европа аплодира права ☝️😁

    Коментиран от #89, #94

    23:01 03.05.2026

  • 78 Любо

    8 3 Отговор
    Зеленото фашизоидно джудже Хаяско отвори ли границите на концлагера наречен Украйна???

    23:04 03.05.2026

  • 79 Ясна е работата

    6 2 Отговор
    Понеже ченгетата в украна пребиват хораата по улиците, за да те завлекат на фронта, а ако оказват съпротива даже направи си ги убиват, както се вижда от многото записи на женит им, усещате ли накъде върви?

    Украна върви към НАТО, по-точно скоро ще трябва официално и натовци да ходт да бъдат трепани там, понеже няма вече кой. Правете си сметка що не им стигат хората. Вероятно Украйна "побждава" и това е първият признак за победата - липсата на войници. Ао не беше тъжно, щеше да е смешно. Ама е тъжно - целта на войната е избиването на украинците. Верятно странични цели са упадък на страните от НАТО и унищожаване на въоръженията им.

    23:05 03.05.2026

  • 80 арбалета 🎯

    6 3 Отговор
    Време му е на наш зеля да си изпее лебедовата песен и да спрем да четем за него от сутрин до вечер колко е велик !

    23:05 03.05.2026

  • 81 Иванов

    7 3 Отговор

    До коментар #37 от "Казано иначе":

    Да изпратим наглите украинци от България на фронта в Украйна а не да се мотаят в България

    23:06 03.05.2026

  • 82 Пръч

    3 8 Отговор
    Бат Зеленски, ако можеш и тръндю да изтапaниш във Хага! Той е путин 2!

    23:06 03.05.2026

  • 83 Неподписан

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "То останаха ли":

    Гори нема им останат,талпи бичат за бандери...

    23:07 03.05.2026

  • 84 Иванов

    9 2 Отговор
    Да изпратим наглите украинци от България на фронта в Украйна а не да се мотаят в България

    Коментиран от #86

    23:07 03.05.2026

  • 85 Пръчат

    5 4 Отговор
    Зелeто е все по висока летва! Времето е нашо! Присъждам му нобелова награда за мир!

    Коментиран от #87

    23:09 03.05.2026

  • 86 Я пъ тоа

    3 6 Отговор

    До коментар #84 от "Иванов":

    Да пратим всички руснаци в БГ н Путин...тук не ни трябват.

    Коментиран от #90

    23:09 03.05.2026

  • 87 Я пъ тоа

    2 8 Отговор

    До коментар #85 от "Пръчат":

    Зелето изтрепа над милион руснаци....захватчици.

    23:10 03.05.2026

  • 88 Рублевка

    7 2 Отговор
    Благодаря на Милена Богданова за честната статия. Така се прави журналистика, а не с лъжи за "успехи" и "контранаступи".

    23:10 03.05.2026

  • 89 Помак

    5 0 Отговор

    До коментар #77 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Ти не се меси ма , гледай си 10 те деца дето не знаеш кой баштата ..о.ро.. пия

    23:12 03.05.2026

  • 90 Защо?

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Я пъ тоа":

    Руснаците в България на източват социалната ни система за разлика от украинците. Напротив. Вливат пари в имотния пазар.

    23:13 03.05.2026

  • 91 Има едно неразбиране

    2 0 Отговор
    Зеленски не идва от зеления цвят, както си мислим в България, а идва от зунчукът Зелка. На български би било Зелков.

    Така че не ми го хвалете. Да беше дал дори частична автономия на Донецк нямаше да му липсват милиони украинци.
    Народът му избяга, или бе пратен от самия него на сигурна смърт. Това обяснява защо перце не е паднало от авата му.

    23:14 03.05.2026

  • 92 Пръч с граната!

    1 0 Отговор
    Все по бяснa злоба към зeлето! Това е много знаменателно! А? Съскайте, пискайте, това ви остава! А?

    23:15 03.05.2026

  • 93 Украйна побеждава само по

    0 0 Отговор
    телевизията и по някои новинарски сайтове. На полето гния хиляди украински войни покосени от ракети, дронове и артилерииски огън.

    23:15 03.05.2026

  • 94 Е не е баш така!

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    Урсула навсякъде и де що свари папагали клишето си :
    ,,Ще помагаме на Украйна толкова и до ,когато е необходимо!"...!

    23:15 03.05.2026

  • 95 Хахаха

    0 0 Отговор
    Да се пиша доброволец та да онадя няколко украинки.Чувам давали лесно на всеки.Един приятел гларус ми каза

    23:16 03.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания