В Украйна се очаква допълнително затягане на мобилизацията, както се вижда от промените в работата на териториалните наборни центрове (ТНЦ, еквивалент на военни комисариати) и отсрочките за студенти. Това беше съобщено от руските правоохранителни органи.
„В Украйна се очаква допълнително затягане на мобилизацията. Само през последните 24 часа беше обявено, че ТНЦ ще посещават предприятия с „резервиран“ персонал и ще мобилизират хора. Освен това украинското Министерство на отбраната ще преразгледа отсрочките за студенти, за да намали ресурса за мобилизация“, каза източникът на агенцията.
Правоохранителните органи също така посочиха, че ТНЦ ще проверяват документите на украинските мъже в близост до посолства и консулства, докато получават услуги, а също така са планирани акции във фитнес залите.
От февруари 2022 г. в Украйна е обявена обща мобилизация, която многократно е удължавана. Първоначално мъжете на възраст от 27 до 60 години подлежаха на наборна военна служба; през април 2024 г. възрастта за мобилизация беше намалена на 25. На 18 май същата година влезе в сила закон, затягащ мобилизацията.
Почти ежедневно в социалните мрежи се появяват видеоклипове на принудителна мобилизация, показващи как офицери от военната служба залавят мъже по улиците, в кафенета, фитнес зали и други обществени места. Периодично се появяват случаи на побоища във военните служби. Мъжете се опитват да избегнат изпращането на фронта по всякакъв начин, купуват удостоверения за инвалидност, „записват се“ в университети или се опитват, често с риск за живота си, да преминат незаконно границата.
1 Летовник
22:10 03.05.2026
3 Да се чете
22:12 03.05.2026
4 барон Мюнхаузен
22:13 03.05.2026
5 Яшар
Коментиран от #8
22:13 03.05.2026
6 Урсула фон дер Лайен, председател
Инак няма кинти ☝️
22:14 03.05.2026
7 хаха
Ватнишките подлоги има да грухтят пак. Скоро ще ви пратим крепостници на чайниците!
Коментиран от #14
22:14 03.05.2026
8 Руснак без крак...
До коментар #5 от "Яшар":"...руския ботуш ще..."
Хайде първо руския башмак да стъпи в Купянск, пък нататък да му мислим !
Коментиран от #13
22:15 03.05.2026
9 хаха
22:16 03.05.2026
10 Съдията
22:17 03.05.2026
11 хаха
Коментиран от #31
22:18 03.05.2026
12 До последния украинец
Коментиран от #19
22:19 03.05.2026
14 Зеления път
До коментар #7 от "хаха":Това (ако въобще е вярно) какво общо има с унищожаването от Зеленото на украинските мъже?
Коментиран от #34
22:20 03.05.2026
22:20 03.05.2026
17 Останаха ли
22:20 03.05.2026
22:21 03.05.2026
До коментар #12 от "До последния украинец":Късно е. Щом проходи - на фронта! Война трябва да се печели, няма шест-пет!!!
22:22 03.05.2026
23 БАЙ Х@ЙМАНЕ
