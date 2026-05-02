Само за седмица: ВСУ удариха за четвърти път руското черноморско пристанище в Туапсе

2 Май, 2026 21:32, обновена 2 Май, 2026 21:42 1 043 118

ПВО на Русия е свалило 146 украински дрона за шест часа

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Средствата на противовъздушната отбрана на Русия са унищожили 146 украински дрона над руски региони за шест часа, съобщи Министерството на отбраната по канала му в Max.

„На 2 май, от 14:00 до 20:00 часа московско време, дежурните средства на противовъздушната отбрана прихванаха и унищожиха 146 украински безпилотни летателни апарата с фиксирано крило“, се казва в изявлението.

Дроновете са свалени над Белгородска, Брянска, Вологодска, Калужска, Курска, Липецка, Новгородска, Орловска, Смоленска, Тулска, Челябинска и Московска област.

Украински дронове са ударили черноморското пристанище Туапсе, което е предизвикало нов пожар в петролния терминал. Това е четвъртата подобна атака срещу обекта в рамките на една седмица.

Тези нападения са част от системната стратегия на Украйна за отслабване на руския капацитет за рафиниране и износ на горива, които финансират военните усилия.

Основните удари са били насочени към морския петролен терминал и рафинерията на „Роснефт“.

В нощта срещу 1 май украински дронове са предизвикали пожар в петролни резервоари, който е продължил да бъде овладяван.

Предишни атаки от края на април (20-ти и 28-ми април) вече бяха нанесли щети на инфраструктурата и доведоха до разлив на петрол в Черно море.

Докато при атаката от 1 май няма съобщения за жертви, ударът от 20 април причини смъртта на един човек и рани друг.

Туапсе се превръща в регулярна цел на ВСУ като част от стратегията за подкопаване на руската енергийна логистика в Черно море.

Според президента на Украйна Володимир Зеленски, през последната седмица Русия е използвала общо около 1600 дрона и 1100 управляеми бомби срещу украински цели. Само за предходното денонощие са регистрирани над 400 изстреляни дрона от руска страна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

