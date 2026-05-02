Само за седмица: ВСУ удариха за четвърти път руското черноморско пристанище в Туапсе

Средствата на противовъздушната отбрана на Русия са унищожили 146 украински дрона над руски региони за шест часа, съобщи Министерството на отбраната по канала му в Max.
„На 2 май, от 14:00 до 20:00 часа московско време, дежурните средства на противовъздушната отбрана прихванаха и унищожиха 146 украински безпилотни летателни апарата с фиксирано крило“, се казва в изявлението.
Дроновете са свалени над Белгородска, Брянска, Вологодска, Калужска, Курска, Липецка, Новгородска, Орловска, Смоленска, Тулска, Челябинска и Московска област.
Украински дронове са ударили черноморското пристанище Туапсе, което е предизвикало нов пожар в петролния терминал. Това е четвъртата подобна атака срещу обекта в рамките на една седмица.
Тези нападения са част от системната стратегия на Украйна за отслабване на руския капацитет за рафиниране и износ на горива, които финансират военните усилия.
Основните удари са били насочени към морския петролен терминал и рафинерията на „Роснефт“.
В нощта срещу 1 май украински дронове са предизвикали пожар в петролни резервоари, който е продължил да бъде овладяван.
Предишни атаки от края на април (20-ти и 28-ми април) вече бяха нанесли щети на инфраструктурата и доведоха до разлив на петрол в Черно море.
Докато при атаката от 1 май няма съобщения за жертви, ударът от 20 април причини смъртта на един човек и рани друг.
Туапсе се превръща в регулярна цел на ВСУ като част от стратегията за подкопаване на руската енергийна логистика в Черно море.
Според президента на Украйна Володимир Зеленски, през последната седмица Русия е използвала общо около 1600 дрона и 1100 управляеми бомби срещу украински цели. Само за предходното денонощие са регистрирани над 400 изстреляни дрона от руска страна.
