Мерц за митата на Тръмп върху автомобилите от ЕС: Има основание да е малко разочарован, иска да накаже цяла Европа

4 Май, 2026 04:00, обновена 4 Май, 2026 04:13

Според Центъра за автомобилни изследвания (CAR) в Бохум обаче, действията на Вашингтон "очевидно са насочени срещу Германия"

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц смята, че обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп увеличение на митата за автомобили от ЕС е удар за цяла Европа.

Мерц отбеляза, че не разглежда новите вносни мита на САЩ като мярка, насочена специално към Германия. „Той иска да удари цяла Европа“, заяви германският канцлер по телевизия ARD. Канцлерът добави, че президентът на САЩ „с право е малко разочарован“, че ЕС не е финализирал търговското споразумение със САЩ, договорено през август 2025 г. Съпротивата срещу това споразумение остава в Европейския парламент.

Германският премиер обясни, че Тръмп губи търпение от постоянното изготвяне на нови условия от европейската страна. „Американците имат всичко подготвено, но европейците не са“, заяви канцлерът. „Затова искам да постигнем споразумение тук възможно най-бързо“, заключи Мерц.

На 1 май Тръмп обяви, че Съединените щати ще повишат вносните мита за автомобили и камиони, доставяни на американския пазар, до 25%, считано от започващата днес седмица.

Обявените от САЩ 25% мита върху нови автомобили от ЕС биха могли да доведат до допълнителна тежест от приблизително 2,5 милиарда евро годишно за германската автомобилна индустрия, според изчисления на Центъра за автомобилни изследвания (CAR) в Бохум.

Директорът на CAR Фердинанд Дуденхьофер смята, че действията на Вашингтон очевидно са насочени към Германия. „Тъй като износът на външни автомобилни производители за САЩ е незначителен, новите митнически заплахи на Тръмп могат да се тълкуват като начало на икономическа война срещу Германия“, твърди той.

Германската индустриална асоциация (BDI) също коментира ситуацията с митата. „Американската страна подкопава взаимното доверие с все по-чести провокации“, заяви BDI. Търговското споразумение между ЕС и САЩ, отбеляза асоциацията, трябва да се спазва от двете страни. „Европейското законодателство и търговска политика се формират чрез прозрачни правни процеси и опитите за оказване на натиск върху тях чрез необявени наказателни мерки срещу ключови индустрии са неподходящи“, заключи BDI.


  • 1 Фалирай Германия

    2 0 Отговор
    Заменете населението с цигани и искайте помощи от Америка.

    Чака ви просперитет щом сте в ЕС и Нато ви праща на война.

    04:16 04.05.2026

  • 2 Републиканец

    1 0 Отговор
    Щом даряват още 90 милиарда на Украйна, значи не се нуждаят от пари. Заводите на Германия като не искат да плащат мита, да се местят в САЩ, като Тойота. А германците да си сварят супа и да я духат.

    04:22 04.05.2026

  • 3 Абсурдистан

    1 0 Отговор
    Клоунът реално няма никаква стратегия и затова не постигна нищо.

    04:26 04.05.2026

  • 4 Фалиралия президент на фалиралата държав

    1 0 Отговор
    Говори сякаш говори за ... дете или болен старец

    04:31 04.05.2026

