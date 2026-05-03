Денков: Ако ПБ започне да прекрачва границите, които прекрачи правителството на Желязков, ние можем да вдигнем хората

Не сме се точно разделили с ДБ, заяви пред БНР акад. Николай Денков - зам.-председател на "Продължаваме промяната".

"Ние предложихме споразумение за парламентарен съюз, имаме общ процес, с който ще излъчим една кандидатура за президент, имаме много неща, които правим и ще правим заедно. Но имаме различия в икономическата политика, имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите под линията на бедност - това са различия, които са съществени. Докато спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взима от други партии. Искаме да стане ясно - ние ще работим заедно, имаме общи цели, но имаме и различия и те трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности", обясни той в интервю за предаването "Неделя 150".

Цялата ситуация в момента е насочена единствено и само към бъдещето, подчерта акад. Денков и добави, че всякакви опити тя да бъде обяснявана с някакви личностни дрязги - нямат общо с истината.

"Този модел очевидно се изчерпа, защото ние не успяхме да решим проблема с това как да дойде справедливостта в България, как Борисов и Пеевски като носители на модела на завладяната държава, на олигархията, на мафиотската държава - не можахме да ги махнем. Не успяхме достатъчно адекватно да отговорим на очакванията на хората в тази посока", уточни зам.-председателят на ПП.

Той напомни, че без да имат мнозинство, няма как да направят правосъдна реформа:

"Имаше големи очаквания, но не можахме да получим мнозинство. Винаги трябваше да правим компромиси, коалиции и резултатът от това беше, че тази част от нашата програма остана неизпълнена. Радев обеща той да го направи и получи по-голямо доверие от хората. Не успяхме да убедим хората, че заедно с ДБ, досегашният формат, ние ще бъдем носителите на тази промяна. Те гласуваха доверието на Радев за тази част. Оттук нататък ние трябва да се готвим за следващия етап".

"Дали ще се разделим или не зависеше от резултата на тези избори", отбеляза Николай Денков. Коалицията повиши подкрепата си на изборите с около 60 хил. души, но това е крайно недостатъчно, ако искаш да управляваш държавата, уточни той и подчерта, че ако след изборите са били първа или втора политическа сила, вероятно е нямало да се случи разделението.

"При положение, че вдигнахме протестите, организирахме ги, успяхме да обясним на хората защо това правителство на Желязков трябва да падне, защо този бюджет не може да бъде приет в предложения вид, но не успяхме същите тези хора да ги убедим, че ние можем да направим и промените в правосъдието, и да им осигурим по-високи доходи и подкрепа там, където е трудно - това успя да го направи друг политически субект - Радев".

Според него трябва да се намери начин за разширяване на подкрепата сред различни хора.

"Политиката не е във вътрешнопартийни дрязги, политиката не е в това кой какво казал. Политиката се състои в това какви законопроекти се приемат, какво прави правителството и какви решения взема, как тези решения и гласувания се отразяват на живота на хората", категоричен бе той. И обясни за какво настояват от тяхната партия:

"Не искаме повишаване на данъците, искаме подкрепа за бизнеса, но също така не сме съгласни неравенството да се увеличава, защото увеличаването на неравенството води до това, че голяма част от хората не могат да се справят с живота, който идва. Не може да има работещи бедни в 21 век".

Именно по решаването на този проблем имат различия с ДБ:

"Правилният начин е те да си предлагат това, което смятат за техни политики, ние - нашите, и навсякъде, където има припокриване, ние ще гласуваме заедно".

Ако ПБ започне да прекрачва границите, които прекрачи правителството на Росен Желязков, със сигурност ние можем да вдигнем хората на крак, декларира акад. Денков.

"Ако ПБ припознае нашите политики, които предлагаме от години, естествено, че ще гласуваме за политиките, които ние сме предлагали. Няма нищо лошо в това, но това не означава, че ние ще участваме в тяхното управление. Те в момента трябва да отговорят на много очаквания. Това е техният истински проблем днес, защото върху тях е цялата отговорност за това какво ще се случи с новия бюджет, с избора на ВСС и не могат да се оправдаят с никого".

ПП и ДБ са монолитни по темата с ВСС и правосъдната реформа:

"Нямаме различия по отношение на това как трябва да се осъществи избора на нов ВСС и какви трябва да са изисквания към кандидатите. Нито ДБ, нито ние, нито надявам се и ПБ, не искаме подмяна на едни зависими лица с други зависими лица. Ако подходът е правилен, ние ще се включим".

За ПП е важно да бъдат спазени изискванията на Закона за бюджета, каза още зам.-председателят на партията. По думите му е важно кои политики са приоритетни.

"ПБ има право да сложи своите приоритети. Ние ще настояваме на тези, които сме казвали, че са важни за нас".

Според него трябва да има спешна и сравнителна голяма подкрепа по отношение на кризата с горивата и торовете:

"Очаква се тази криза да е по-голяма от тази през 2022 г. В момента е ограничено с 25% доставянето в световен мащаб на петрол, а оттам това се пренася върху цените на всичко".

Той предупреди, че ако всичко това не се овладее максимално бързо, ще се блокират фирмите и ще изпаднем в ситуацията от 2009 г. Всичко ще се затормози, а инфлацията ще скочи и няма да има увеличение на доходите, обясни Денков.

По думите му е много важно социално уязвимите групи да бъдат подкрепени, както и да бъде подкрепен малкият и средният бизнес с повишаване на прага за ДДС. Има и предложения за подкрепа на семействата, учениците.

"Тези неща не са скъпи, но те променят цялата среда, в която семействата гледат децата си".

Акад. Николай Денков очаква ПБ да подкрепи тези предложения:

"Няма как да бъдем прогресивни, ако отказваме такива базови неща да бъдат приети".

"Всичко, което съответства на нашите приоритети и цели, ние ще гласуваме за него, без значение кой го е предложил", категоричен бе депутатът.