Денков: Ако ПБ започне да прекрачва границите, които прекрачи правителството на Желязков, ние можем да вдигнем хората

3 Май, 2026 15:49 1 027 73

"Не успяхме да убедим хората, че заедно с ДБ, досегашният формат, ние ще бъдем носителите на тази промяна. Те гласуваха доверието на Радев за тази част. Оттук нататък ние трябва да се готвим за следващия етап", коментира още Денков

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не сме се точно разделили с ДБ, заяви пред БНР акад. Николай Денков - зам.-председател на "Продължаваме промяната".

"Ние предложихме споразумение за парламентарен съюз, имаме общ процес, с който ще излъчим една кандидатура за президент, имаме много неща, които правим и ще правим заедно. Но имаме различия в икономическата политика, имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите под линията на бедност - това са различия, които са съществени. Докато спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взима от други партии. Искаме да стане ясно - ние ще работим заедно, имаме общи цели, но имаме и различия и те трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности", обясни той в интервю за предаването "Неделя 150".

Цялата ситуация в момента е насочена единствено и само към бъдещето, подчерта акад. Денков и добави, че всякакви опити тя да бъде обяснявана с някакви личностни дрязги - нямат общо с истината.

"Този модел очевидно се изчерпа, защото ние не успяхме да решим проблема с това как да дойде справедливостта в България, как Борисов и Пеевски като носители на модела на завладяната държава, на олигархията, на мафиотската държава - не можахме да ги махнем. Не успяхме достатъчно адекватно да отговорим на очакванията на хората в тази посока", уточни зам.-председателят на ПП.

Той напомни, че без да имат мнозинство, няма как да направят правосъдна реформа:

"Имаше големи очаквания, но не можахме да получим мнозинство. Винаги трябваше да правим компромиси, коалиции и резултатът от това беше, че тази част от нашата програма остана неизпълнена. Радев обеща той да го направи и получи по-голямо доверие от хората. Не успяхме да убедим хората, че заедно с ДБ, досегашният формат, ние ще бъдем носителите на тази промяна. Те гласуваха доверието на Радев за тази част. Оттук нататък ние трябва да се готвим за следващия етап".

"Дали ще се разделим или не зависеше от резултата на тези избори", отбеляза Николай Денков. Коалицията повиши подкрепата си на изборите с около 60 хил. души, но това е крайно недостатъчно, ако искаш да управляваш държавата, уточни той и подчерта, че ако след изборите са били първа или втора политическа сила, вероятно е нямало да се случи разделението.

"При положение, че вдигнахме протестите, организирахме ги, успяхме да обясним на хората защо това правителство на Желязков трябва да падне, защо този бюджет не може да бъде приет в предложения вид, но не успяхме същите тези хора да ги убедим, че ние можем да направим и промените в правосъдието, и да им осигурим по-високи доходи и подкрепа там, където е трудно - това успя да го направи друг политически субект - Радев".

Според него трябва да се намери начин за разширяване на подкрепата сред различни хора.

"Политиката не е във вътрешнопартийни дрязги, политиката не е в това кой какво казал. Политиката се състои в това какви законопроекти се приемат, какво прави правителството и какви решения взема, как тези решения и гласувания се отразяват на живота на хората", категоричен бе той. И обясни за какво настояват от тяхната партия:

"Не искаме повишаване на данъците, искаме подкрепа за бизнеса, но също така не сме съгласни неравенството да се увеличава, защото увеличаването на неравенството води до това, че голяма част от хората не могат да се справят с живота, който идва. Не може да има работещи бедни в 21 век".

Именно по решаването на този проблем имат различия с ДБ:

"Правилният начин е те да си предлагат това, което смятат за техни политики, ние - нашите, и навсякъде, където има припокриване, ние ще гласуваме заедно".

Ако ПБ започне да прекрачва границите, които прекрачи правителството на Росен Желязков, със сигурност ние можем да вдигнем хората на крак, декларира акад. Денков.

"Ако ПБ припознае нашите политики, които предлагаме от години, естествено, че ще гласуваме за политиките, които ние сме предлагали. Няма нищо лошо в това, но това не означава, че ние ще участваме в тяхното управление. Те в момента трябва да отговорят на много очаквания. Това е техният истински проблем днес, защото върху тях е цялата отговорност за това какво ще се случи с новия бюджет, с избора на ВСС и не могат да се оправдаят с никого".

ПП и ДБ са монолитни по темата с ВСС и правосъдната реформа:

"Нямаме различия по отношение на това как трябва да се осъществи избора на нов ВСС и какви трябва да са изисквания към кандидатите. Нито ДБ, нито ние, нито надявам се и ПБ, не искаме подмяна на едни зависими лица с други зависими лица. Ако подходът е правилен, ние ще се включим".

За ПП е важно да бъдат спазени изискванията на Закона за бюджета, каза още зам.-председателят на партията. По думите му е важно кои политики са приоритетни.

"ПБ има право да сложи своите приоритети. Ние ще настояваме на тези, които сме казвали, че са важни за нас".

Според него трябва да има спешна и сравнителна голяма подкрепа по отношение на кризата с горивата и торовете:

"Очаква се тази криза да е по-голяма от тази през 2022 г. В момента е ограничено с 25% доставянето в световен мащаб на петрол, а оттам това се пренася върху цените на всичко".

Той предупреди, че ако всичко това не се овладее максимално бързо, ще се блокират фирмите и ще изпаднем в ситуацията от 2009 г. Всичко ще се затормози, а инфлацията ще скочи и няма да има увеличение на доходите, обясни Денков.

По думите му е много важно социално уязвимите групи да бъдат подкрепени, както и да бъде подкрепен малкият и средният бизнес с повишаване на прага за ДДС. Има и предложения за подкрепа на семействата, учениците.

"Тези неща не са скъпи, но те променят цялата среда, в която семействата гледат децата си".

Акад. Николай Денков очаква ПБ да подкрепи тези предложения:

"Няма как да бъдем прогресивни, ако отказваме такива базови неща да бъдат приети".

"Всичко, което съответства на нашите приоритети и цели, ние ще гласуваме за него, без значение кой го е предложил", категоричен бе депутатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно вие

    79 1 Отговор
    Не сте вдигали никога, никой и няма да вдигнете!

    Коментиран от #24, #44

    15:51 03.05.2026

  • 2 Сапун Денков

    60 2 Отговор
    Ние можем да вдигнем хората и да идем на пеДрохан...

    15:51 03.05.2026

  • 3 Магураджията

    52 1 Отговор
    Това като рекет ли да се разбира?

    15:51 03.05.2026

  • 4 Тити на Кака

    43 1 Отговор
    Кученцата с пачките пак щели да вдигат хората на бунт срещу кученцата с пачките?
    Уауууу....😂😂😂

    15:52 03.05.2026

  • 5 Ройтерс

    62 1 Отговор
    И гащите си не можете вдигна. !

    15:52 03.05.2026

  • 6 Дън Бай

    45 1 Отговор
    А цената на верото как е?! Ще ми вдигнете...

    15:52 03.05.2026

  • 7 Гост

    50 2 Отговор
    Освен да си вдигате краката кога сте по гръб и да заемате после стойка Г друго надали можете. Петроханци с пенюари. ППраси. И ония де миясат на вас и те вече не могат ви понасят та и те бегаха.

    15:52 03.05.2026

  • 8 Да Бе

    47 1 Отговор
    Ще вдигнеш сапунени мехурчета с...духане...

    15:53 03.05.2026

  • 9 хехе

    40 1 Отговор
    мечтите на сапунджи Кольо са безплатни.

    15:54 03.05.2026

  • 10 Булпсихопатъ

    34 1 Отговор
    Тоя пък кво ще вдигне? Дедовия?

    15:55 03.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Реалист

    46 3 Отговор
    Брей че се разбързали . Денков , ако още не сте разбрали : На народа освен от корупция , му писна от "украинци" и от безработни слуги на Брюксел . Нямате никакъв , ама никакъв шанс да вдигане народа . Само ще се смъкнете до 5% .

    Коментиран от #22

    15:56 03.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Най-добре

    25 0 Отговор
    Ще е да им се дръпне щепсела, ама поне някой да им смени плочата на туя у р оди, измислели са си нещо тъпо и си живеят в него, че и хората занимават, дето не искат да ги гледат, те щели да ги вдигат...

    16:00 03.05.2026

  • 17 Пеефски

    32 0 Отговор
    Заминавай да обличаш и ти пенюара като Кокора и да те оправят.

    16:02 03.05.2026

  • 18 Айде

    26 0 Отговор
    Нищо не можете!

    16:02 03.05.2026

  • 19 Каза

    25 0 Отговор
    един от разградения модел, ППДБ

    16:03 03.05.2026

  • 20 А.П.

    22 0 Отговор
    Денков да млъкне,!

    16:03 03.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бихлюл

    27 0 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Кви 5% бе бате ? Тия си заминават у политическата канализация. ППетроханци.

    16:04 03.05.2026

  • 23 Горски

    22 0 Отговор
    Следва отделен разпад и на ПП. Наистина разбирам налудните обяснения, които си пишете тук, как всичко било за добро, едва ли не сега ПП ще изригнат и ще пометат другите политически сили. Ами не - разпадат се. Радев помете всичко което беше останало, сега държи здраво юздите, независимо че вие протестирахте. Кой ви излъга, помислете сами. Трябва да си изживеете катарзиса. Никоя политическа сила не е вечна. Някои живеят повечеко, други за няколко години умират. Тази умира. Разпада е показателен. Всичко свърши. И да - Асен Василев може да започне работа при Радев, когато ПП се занулят съвсем. Може и пост да му дадат - бъдещето ще покаже. Но, ПП ДБ вече са история. Тъжна история, защото в началото много хора им повярваха.

    16:05 03.05.2026

  • 24 Кралете на протеста

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Точно вие":

    Киро, Миро, Асо и Атанасо, и Ники, който обича да пътува..

    16:05 03.05.2026

  • 25 химик

    21 0 Отговор
    Жалък химикал !

    16:06 03.05.2026

  • 26 Мислител

    21 0 Отговор
    ШАРЛАТАНИТЕ потъват. Хаха.

    16:06 03.05.2026

  • 27 Лост

    10 0 Отговор
    Денков вдигаш ли самолета?

    16:07 03.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Каква

    6 5 Отговор
    правосъдна реформа с мошеници??? Муньо ще се спаси от отговорност като премиер, а вие с неговите боклуци правосъдна реформа ще правите.Хората сами ще се вдигнат като се наситят на радевите гадости. Напускайте парламента не се занимавайте с идиоти

    Коментиран от #40

    16:12 03.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ще вдигнет ,, сапунен мехур"

    8 0 Отговор
    И пкьок ,, слънцето с лъчи, на мига ще изгори"!Но въпросът е : Кой е слънцето?

    16:13 03.05.2026

  • 36 Софийски

    6 1 Отговор
    Хората в София са десни, гласуват за ДСБ не за пп. Сънувате че ще вдигнете нещо, същото важи и за кмета. Проиграхте си шанса, на следващите избори надали и ще влезете в парламента.

    16:17 03.05.2026

  • 37 Подмокреният синодал Денков плаши гарги

    7 1 Отговор
    Подмокреният синодал Денков плаши соколите! Ако ПБ започне да прекрачва границите, които прекрачи правителството на Желязков, ние можем да вдигнем хората. Не ти става, спаружен е ти е!

    16:18 03.05.2026

  • 38 Шарлатанко

    2 1 Отговор
    ... бленува девици като от Корана...! Ама нямаааа! Обикновени шарлатани, сър!

    Коментиран от #53

    16:18 03.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Леонсио

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Каква":

    Боли ли те ....отз@д?

    16:19 03.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А50

    4 1 Отговор
    Вие може да вдигнете няколко стотин жълтопаветника, но може да предизвикате ответна реакция от няколко хиляди на които са им писнали магариите ви. И вие намате подкрипата на народа, народа сам си решава

    16:19 03.05.2026

  • 44 Дедо

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Точно вие":

    Ае беги от тука бе шарлатан. Ще вдига. Вдигни си гащите първо. Ще даваш ти Атомната на Украйна. Да ти не е бащиния бе ППфил?

    16:21 03.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 никой

    4 0 Отговор
    Цяла България видя какво мобеш или не мобеш да вдигнеш,ако ставаше лесно щеше и ти се си пълноценен но.....
    И чеп за зеле не става от вас.

    16:24 03.05.2026

  • 49 Тия правят струват

    3 1 Отговор
    все за едно и също говорят- Модела Борисов- Пеевски и ВСС.
    ЗА Модела Радев - Копринков нито дума!

    Ясно ви е, нали?
    За икономиката- нито дума. Само щели да вдигат прага на ДДС.
    Другото са само общи приказки.

    16:24 03.05.2026

  • 50 Пляс, пляс 😊🐔😊🐔

    2 1 Отговор
    ,, Виенско колело"... Ще вдигнете!

    16:24 03.05.2026

  • 51 Надзирател

    8 1 Отговор
    Нищо не можеш да вдигнеш, плъх продажен. Мястото ти е в затвора, заедно с Борисов.

    16:27 03.05.2026

  • 52 хихи

    5 1 Отговор
    От меки китки твърд отговор....
    дженЗитата смениха отбора..

    16:27 03.05.2026

  • 53 Тия не бленуват девици

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Шарлатанко":

    Нали видя дирекно от Петрохан какво са бленувале? Не девици. И пари са давали . За мотори де. Както и да е. Трябва да се саморазградят и да изчезнат.

    16:27 03.05.2026

  • 54 Протестите

    2 6 Отговор
    бяха организирани от "Промяната" и "яхнати" от този който освен да се възползва нищо друто не е правил. Хората ще го разберат. Плюещите по ПП си заслужават муняците

    Коментиран от #67

    16:28 03.05.2026

  • 55 Читател

    9 1 Отговор
    Денков ходи си гледай сапуните у БАН.

    16:29 03.05.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 2 Отговор
    Плъххът революционер се взема много на сериозно с 16 депутата

    16:30 03.05.2026

  • 57 Дид

    7 1 Отговор
    Не знам този смешник на какво основание си вярва, че някой би застанал точно зад него?!?!?! За главен герой в анимационен филм...ДА, но не и за лидер!

    16:33 03.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Защитниците

    2 1 Отговор
    на новия месия нямат нищо общо с хората, които ще го разкарат. Мунчованци пейгъранци

    16:33 03.05.2026

  • 60 Ще ,,вдигнеш" ,ти...!

    4 1 Отговор
    Колкото...,,вдигаш самолета"...😝!

    16:34 03.05.2026

  • 61 Само на мен ли

    6 1 Отговор
    ... тази муцунка ми прилича на Плъхчо от филма Рататуй?!? Смешкооооо!

    16:35 03.05.2026

  • 62 БЕГАЙ БРЪЖЕ БЕ

    4 1 Отговор
    НАСАПУНИСАНИЯ ПСЕВ ДО АКАДЕМИК МНОГО СЕ ВЗЕ ЗА ФАКТОР....!

    16:35 03.05.2026

  • 63 Хмм

    3 1 Отговор
    нали ги вдигнахте вече, гласуваха за Радев - кой не скача е дебел!

    16:36 03.05.2026

  • 64 Изборната статистика

    3 2 Отговор
    показва , че повечето участници в протеста да гласували за Радев, а не за ППДБ.

    Денков май още не е загрял, инак нямаше да се напъва да " вдига "!

    Смешно човече!

    16:37 03.05.2026

  • 65 Той

    1 1 Отговор
    По случайност само може да си го вдигнеш и нищо повече!

    16:37 03.05.2026

  • 66 Денков,

    2 0 Отговор
    границите са прекрачени. Вие с вятърни мелници ли ще се борите? Напускайте парламента, не се занимавайте с тия

    16:38 03.05.2026

  • 67 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Протестите":

    Е що не гласуваха за Промената тогава? Нищо не става от розавите.

    16:39 03.05.2026

  • 68 Читател

    1 0 Отговор
    Оставете го този мишок гледайте Никола Цолов сега стартират.Успех момче

    16:41 03.05.2026

  • 69 Всъщност

    1 0 Отговор
    Радев раздели ППДБ на две, за да ги командва по лесно.

    С едно махване на пръстчето и двете агитки се хващат за гушите.

    Коментиран от #73

    16:41 03.05.2026

  • 70 И тоя,като Шиши...!

    1 0 Отговор
    Дето се закани на Радев,да не изваждал хора на площада,че той само да кажел и щял да изведе хиляди...🤣👍👏!

    16:43 03.05.2026

  • 71 Ще вдигнат безделниците

    0 0 Отговор
    Ще вдигнат келешите, безделниците, като им платят.
    Но, от къде взимат пари за да плащат на тези които вършат безредия.
    После казват че това бил "народа" и обещават да сложат в листите поколение "Z" , а впоследствие натрапят близко "дете" пък тези където палеха и обръщаха контейнерите си останаха с сума за 1 доза.

    16:44 03.05.2026

  • 72 Нехис

    0 0 Отговор
    Молец, кои хора ще вдигнете?
    Педофилите ли?
    Аааааа, имаш предвид безмозъчните клоЗеД-и!
    Е, че са безмозъчни - такива са, но колко пъти смяташ, че ще ги излъжете?

    16:44 03.05.2026

  • 73 Ами вади си тогава сам изводите!

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Всъщност":

    Колко здрава е била връзката ме жду ПП и ДБ...!

    16:45 03.05.2026

