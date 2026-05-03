Денков: Ако ПБ започне да прекрачва границите, които прекрачи правителството на Желязков, ние можем да вдигнем хората

Не сме се точно разделили с ДБ, заяви пред БНР акад. Николай Денков - зам.-председател на "Продължаваме промяната".
"Ние предложихме споразумение за парламентарен съюз, имаме общ процес, с който ще излъчим една кандидатура за президент, имаме много неща, които правим и ще правим заедно. Но имаме различия в икономическата политика, имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите под линията на бедност - това са различия, които са съществени. Докато спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взима от други партии. Искаме да стане ясно - ние ще работим заедно, имаме общи цели, но имаме и различия и те трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности", обясни той в интервю за предаването "Неделя 150".
Цялата ситуация в момента е насочена единствено и само към бъдещето, подчерта акад. Денков и добави, че всякакви опити тя да бъде обяснявана с някакви личностни дрязги - нямат общо с истината.
"Този модел очевидно се изчерпа, защото ние не успяхме да решим проблема с това как да дойде справедливостта в България, как Борисов и Пеевски като носители на модела на завладяната държава, на олигархията, на мафиотската държава - не можахме да ги махнем. Не успяхме достатъчно адекватно да отговорим на очакванията на хората в тази посока", уточни зам.-председателят на ПП.
Той напомни, че без да имат мнозинство, няма как да направят правосъдна реформа:
"Имаше големи очаквания, но не можахме да получим мнозинство. Винаги трябваше да правим компромиси, коалиции и резултатът от това беше, че тази част от нашата програма остана неизпълнена. Радев обеща той да го направи и получи по-голямо доверие от хората. Не успяхме да убедим хората, че заедно с ДБ, досегашният формат, ние ще бъдем носителите на тази промяна. Те гласуваха доверието на Радев за тази част. Оттук нататък ние трябва да се готвим за следващия етап".
"Дали ще се разделим или не зависеше от резултата на тези избори", отбеляза Николай Денков. Коалицията повиши подкрепата си на изборите с около 60 хил. души, но това е крайно недостатъчно, ако искаш да управляваш държавата, уточни той и подчерта, че ако след изборите са били първа или втора политическа сила, вероятно е нямало да се случи разделението.
"При положение, че вдигнахме протестите, организирахме ги, успяхме да обясним на хората защо това правителство на Желязков трябва да падне, защо този бюджет не може да бъде приет в предложения вид, но не успяхме същите тези хора да ги убедим, че ние можем да направим и промените в правосъдието, и да им осигурим по-високи доходи и подкрепа там, където е трудно - това успя да го направи друг политически субект - Радев".
Според него трябва да се намери начин за разширяване на подкрепата сред различни хора.
"Политиката не е във вътрешнопартийни дрязги, политиката не е в това кой какво казал. Политиката се състои в това какви законопроекти се приемат, какво прави правителството и какви решения взема, как тези решения и гласувания се отразяват на живота на хората", категоричен бе той. И обясни за какво настояват от тяхната партия:
"Не искаме повишаване на данъците, искаме подкрепа за бизнеса, но също така не сме съгласни неравенството да се увеличава, защото увеличаването на неравенството води до това, че голяма част от хората не могат да се справят с живота, който идва. Не може да има работещи бедни в 21 век".
Именно по решаването на този проблем имат различия с ДБ:
"Правилният начин е те да си предлагат това, което смятат за техни политики, ние - нашите, и навсякъде, където има припокриване, ние ще гласуваме заедно".
Ако ПБ започне да прекрачва границите, които прекрачи правителството на Росен Желязков, със сигурност ние можем да вдигнем хората на крак, декларира акад. Денков.
"Ако ПБ припознае нашите политики, които предлагаме от години, естествено, че ще гласуваме за политиките, които ние сме предлагали. Няма нищо лошо в това, но това не означава, че ние ще участваме в тяхното управление. Те в момента трябва да отговорят на много очаквания. Това е техният истински проблем днес, защото върху тях е цялата отговорност за това какво ще се случи с новия бюджет, с избора на ВСС и не могат да се оправдаят с никого".
ПП и ДБ са монолитни по темата с ВСС и правосъдната реформа:
"Нямаме различия по отношение на това как трябва да се осъществи избора на нов ВСС и какви трябва да са изисквания към кандидатите. Нито ДБ, нито ние, нито надявам се и ПБ, не искаме подмяна на едни зависими лица с други зависими лица. Ако подходът е правилен, ние ще се включим".
За ПП е важно да бъдат спазени изискванията на Закона за бюджета, каза още зам.-председателят на партията. По думите му е важно кои политики са приоритетни.
"ПБ има право да сложи своите приоритети. Ние ще настояваме на тези, които сме казвали, че са важни за нас".
Според него трябва да има спешна и сравнителна голяма подкрепа по отношение на кризата с горивата и торовете:
"Очаква се тази криза да е по-голяма от тази през 2022 г. В момента е ограничено с 25% доставянето в световен мащаб на петрол, а оттам това се пренася върху цените на всичко".
Той предупреди, че ако всичко това не се овладее максимално бързо, ще се блокират фирмите и ще изпаднем в ситуацията от 2009 г. Всичко ще се затормози, а инфлацията ще скочи и няма да има увеличение на доходите, обясни Денков.
По думите му е много важно социално уязвимите групи да бъдат подкрепени, както и да бъде подкрепен малкият и средният бизнес с повишаване на прага за ДДС. Има и предложения за подкрепа на семействата, учениците.
"Тези неща не са скъпи, но те променят цялата среда, в която семействата гледат децата си".
Акад. Николай Денков очаква ПБ да подкрепи тези предложения:
"Няма как да бъдем прогресивни, ако отказваме такива базови неща да бъдат приети".
"Всичко, което съответства на нашите приоритети и цели, ние ще гласуваме за него, без значение кой го е предложил", категоричен бе депутатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно вие
Коментиран от #24, #44
15:51 03.05.2026
2 Сапун Денков
15:51 03.05.2026
3 Магураджията
15:51 03.05.2026
4 Тити на Кака
Уауууу....😂😂😂
15:52 03.05.2026
5 Ройтерс
15:52 03.05.2026
6 Дън Бай
15:52 03.05.2026
7 Гост
15:52 03.05.2026
8 Да Бе
15:53 03.05.2026
9 хехе
15:54 03.05.2026
10 Булпсихопатъ
15:55 03.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Реалист
Коментиран от #22
15:56 03.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Най-добре
16:00 03.05.2026
17 Пеефски
16:02 03.05.2026
18 Айде
16:02 03.05.2026
19 Каза
16:03 03.05.2026
20 А.П.
16:03 03.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бихлюл
До коментар #12 от "Реалист":Кви 5% бе бате ? Тия си заминават у политическата канализация. ППетроханци.
16:04 03.05.2026
23 Горски
16:05 03.05.2026
24 Кралете на протеста
До коментар #1 от "Точно вие":Киро, Миро, Асо и Атанасо, и Ники, който обича да пътува..
16:05 03.05.2026
25 химик
16:06 03.05.2026
26 Мислител
16:06 03.05.2026
27 Лост
16:07 03.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Каква
Коментиран от #40
16:12 03.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ще вдигнет ,, сапунен мехур"
16:13 03.05.2026
36 Софийски
16:17 03.05.2026
37 Подмокреният синодал Денков плаши гарги
16:18 03.05.2026
38 Шарлатанко
Коментиран от #53
16:18 03.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Леонсио
До коментар #32 от "Каква":Боли ли те ....отз@д?
16:19 03.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 А50
16:19 03.05.2026
44 Дедо
До коментар #1 от "Точно вие":Ае беги от тука бе шарлатан. Ще вдига. Вдигни си гащите първо. Ще даваш ти Атомната на Украйна. Да ти не е бащиния бе ППфил?
16:21 03.05.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 никой
И чеп за зеле не става от вас.
16:24 03.05.2026
49 Тия правят струват
ЗА Модела Радев - Копринков нито дума!
Ясно ви е, нали?
За икономиката- нито дума. Само щели да вдигат прага на ДДС.
Другото са само общи приказки.
16:24 03.05.2026
50 Пляс, пляс 😊🐔😊🐔
16:24 03.05.2026
51 Надзирател
16:27 03.05.2026
52 хихи
дженЗитата смениха отбора..
16:27 03.05.2026
53 Тия не бленуват девици
До коментар #38 от "Шарлатанко":Нали видя дирекно от Петрохан какво са бленувале? Не девици. И пари са давали . За мотори де. Както и да е. Трябва да се саморазградят и да изчезнат.
16:27 03.05.2026
54 Протестите
Коментиран от #67
16:28 03.05.2026
55 Читател
16:29 03.05.2026
56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:30 03.05.2026
57 Дид
16:33 03.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Защитниците
16:33 03.05.2026
60 Ще ,,вдигнеш" ,ти...!
16:34 03.05.2026
61 Само на мен ли
16:35 03.05.2026
62 БЕГАЙ БРЪЖЕ БЕ
16:35 03.05.2026
63 Хмм
16:36 03.05.2026
64 Изборната статистика
Денков май още не е загрял, инак нямаше да се напъва да " вдига "!
Смешно човече!
16:37 03.05.2026
65 Той
16:37 03.05.2026
66 Денков,
16:38 03.05.2026
67 Гост
До коментар #54 от "Протестите":Е що не гласуваха за Промената тогава? Нищо не става от розавите.
16:39 03.05.2026
68 Читател
16:41 03.05.2026
69 Всъщност
С едно махване на пръстчето и двете агитки се хващат за гушите.
Коментиран от #73
16:41 03.05.2026
70 И тоя,като Шиши...!
16:43 03.05.2026
71 Ще вдигнат безделниците
Но, от къде взимат пари за да плащат на тези които вършат безредия.
После казват че това бил "народа" и обещават да сложат в листите поколение "Z" , а впоследствие натрапят близко "дете" пък тези където палеха и обръщаха контейнерите си останаха с сума за 1 доза.
16:44 03.05.2026
72 Нехис
Педофилите ли?
Аааааа, имаш предвид безмозъчните клоЗеД-и!
Е, че са безмозъчни - такива са, но колко пъти смяташ, че ще ги излъжете?
16:44 03.05.2026
73 Ами вади си тогава сам изводите!
До коментар #69 от "Всъщност":Колко здрава е била връзката ме жду ПП и ДБ...!
16:45 03.05.2026