Карол Навроцки и Доналд Тръмп обсъдиха присъствието на американски войски в Европа

Полският президент Карол Навроцки и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха по телефона перспективите за присъствието на американски войски в Европа.

„Тази вечер, на националния празник 3 май (Ден на Конституцията в Полша - 3 май 1790 г.), полският президент Карол Навроцки проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Важна тема на разговора бяха въпросите, свързани с присъствието на американски войски в Европа“, се казва в изявление на кабинета на полския лидер.

На 2 май секретарят на Пентагона Пит Хегсет нареди изтеглянето на 5 000 американски войници от Германия. Според помощник-министъра на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел, изтеглянето на войските се очаква да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

Приблизително 38 000 американски войници са разположени в Германия. Това е най-големият контингент от американски сили в Европа. Междувременно САЩ са разположили 10 000 войници в Полша. Варшава многократно изразява желанието си присъствието на американските войски да бъде увеличено.