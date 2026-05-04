Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Полша »
Карол Навроцки и Доналд Тръмп обсъдиха присъствието на американски войски в Европа

Карол Навроцки и Доналд Тръмп обсъдиха присъствието на американски войски в Европа

4 Май, 2026 04:30, обновена 4 Май, 2026 04:36 645 2

  • полша-
  • тръмп-
  • навроцки-
  • сащ-
  • нато-
  • войници

Само в Полша са разположени 10 хиляди от общо 38 000 бойци от САЩ на Стария континент

Карол Навроцки и Доналд Тръмп обсъдиха присъствието на американски войски в Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки и президентът на САЩ Доналд Тръмп обсъдиха по телефона перспективите за присъствието на американски войски в Европа.

„Тази вечер, на националния празник 3 май (Ден на Конституцията в Полша - 3 май 1790 г.), полският президент Карол Навроцки проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. Важна тема на разговора бяха въпросите, свързани с присъствието на американски войски в Европа“, се казва в изявление на кабинета на полския лидер.

На 2 май секретарят на Пентагона Пит Хегсет нареди изтеглянето на 5 000 американски войници от Германия. Според помощник-министъра на отбраната на САЩ по връзките с обществеността Шон Парнел, изтеглянето на войските се очаква да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца.

Приблизително 38 000 американски войници са разположени в Германия. Това е най-големият контингент от американски сили в Европа. Междувременно САЩ са разположили 10 000 войници в Полша. Варшава многократно изразява желанието си присъствието на американските войски да бъде увеличено.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гориил

    1 0 Отговор
    Полша не оказа никаква помощ или подкрепа за операция „Епична ярост“. Дори като най-голямата етническа общност в Съединените щати, поляците проявяват навика да гласуват два пъти, което обикновено дразни и тревожи и двете политически партии.Полша не се интересува от нищо друго освен от собствения си национален егоизъм и хищническо желание да пороби украинци и беларуси.

    04:50 04.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания