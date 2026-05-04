Бившият германски Олаф Шолц канцлер заяви, че правителството не може да обясни на гражданите защо страната не може да изгради крайградска железопътна мрежа за 20 години. „И това очевидно това трябва да се промени“, каза експремиерът.

Германия се е превърнала от страна на инженери в страна на юристи, заяви Шолц на форума „Джон Ф. Кенеди-младши“ в Харвард в разговор с професор Даниел Зиблат, директор на Центъра за европейски изследвания „Минда де Гюнцбург“.

„Бяхме страна на инженери. Сега сме страна на юристи. Аз съм юрист... Но мисля, че трябва да разберем как можем да постигнем резултати по-бързо, без да компрометираме върховенството на закона. Но нека бъдем честни: не можем да обясним на нашите хора защо други страни могат да изградят национална железопътна мрежа за 20 години, докато ние не можем. И това очевидно трябва да се промени“, заяви Шолц.

Изразът „Германия е страна на адвокатите“ е често срещана поговорка, често обсъждана в контекста на германската култура, икономика и правна система.

Това твърдение се подкрепя от няколко факта:

Германия има висок брой адвокати на глава от населението (185-190 адвокати на 100 000 жители). Страната има сложна правна система, която изисква подробна регулация. Германците са склонни да решават спорове чрез съда или с помощта на адвокати. Адвокатите в Германия са престижна и високоплатена професия, изискваща обширно университетско обучение и трудни държавни изпити.

Шолц бе канцлер на Германия от декември 2021 г. до май 2025 г. През ноември 2024 г. той обяви уволнението на министъра на финансите и лидер на Свободната демократическа партия на Германия (СвДП) Кристиан Линднер и намерението си да поиска вот на доверие от Бундестага през януари.

Разпадането на управляващата коалиция беше предшествано от спорове относно одобряването на бюджета на страната за 2025 г. Говорейки за уволнението на Линднер, Шолц подчерта, че е предложил увеличаване на подкрепата за Украйна, но Линднер е демонстрирал пасивност при прилагането на тази инициатива. Шолц също така заяви, че не е готов да финансира Украйна и да инвестира в отбраната на страната „за сметка на социалното изравняване, пенсиите и здравеопазването“.

По-късно бившият германски канцлер потвърди, че разпадането на кабинета му се дължи на въпроса за финансирането на Киев.