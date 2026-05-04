Николай Кръстев: В Белград не харесват Румен Радев, защото е срещу "ич" в имената на българите от Западните покрайнини

4 Май, 2026 05:46, обновена 4 Май, 2026 04:51 744 5

Това не допада на Вучич и неговата клика, отбеляза журналистът

"В Белград не харесват Румен Радев, Белград има свое специфично отношение към него, защото Румен Радев при едно от неговите посещения в западната ни съседка като президент преди няколко години постави въпроса за връщането в граматичен план на имената на българите в Западните покрайнини.

Това на Александър Вучич и на неговата клика не им харесва особено. Те са за това статуквото да бъде запазвано, формата "ич" да бъде запазена. Така че те не харесват всеки един опит да се търси вариант за подкрепа на българите в Западните покрайнини.

Това каза журналистът от БНТ и бивш кореспондент на Балканите и в Москва Николай Кръстев в предаването "Метроном" по Радио ФОКУС.

И допълни: "Спомняте си думите на Радев, докато още беше президент по отношение на Сърбия и превъоръжаването, което тече там, които дадоха сигнал, че България е притеснена от ставащото във военен план на Балканите по отношение на Сърбия и острата реакция, която дойде от близките до Вучич анализатори и политици от неговата управляваща партия. Те се обявиха против България, която видите ли с Хърватия искала да унищожи Сърбия, искали да нападат, а те заради това съответно се подготвяли и въоръжавали, защото помнили каква била историята. Но не си спомнят и другата част от историята - че те нападнаха България през 1885 година, не беше обратното, но така е в историята се четат нещата, на когото, както му харесва в този случай".

Николай Кръстев споделя, че България има желанието да защитава своите сънародници в западната ни съседка, отделени насилствено от България след Първата световна война и именно за това Белград не харесва бившия вече президент. Според журналистът България трябва да бъде много по-активна в този план.

"Нищо не пречи на България да работи в тази посока и по линия на Европейския съюз, по линия на партньорствата с други държави от ЕС може спокойно да работи по този план и да оказва въздействие върху властите в Белград за подобряването на финансовото положение първо на хората от този район".

Там се намират едни от най-бедните общини, а хората непрекъснато напускат тези райони, като на тяхно место идвали представители на ромската общност. Подменя се етническият състав на този регион, разказва още той.

И добавя: "Това е нещото, което трябва да плаши България и страната ни трябва да го следи внимателно, защото след 20 години никой няма да може да каже какво е етническото съотношение вътре в Цариброд или Босилеград. В районите, които се доминират от българи, трябва да има изграден пряк път между двата центъра в Западните покрайнини, а не да се налага за по-кратко и бързо от Босилеград да отидете до Цариброд през България".

"България може и има всички инструменти като член на ЕС да покаже на Сърбия, че защитата на нейните съграждани в Сърбия е важен приоритет в балканската ѝ политика. Сега предстои да видим накъде ще тръгнат тези процеси", коментира още Николай Кръстев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа

    0 3 Отговор
    Радев е много тъпо парче. Уж е проруски, а Русия има само един съюзник на балканите и това е Сърбия, още от 19 век.Ако не беше възстанието в Босна и Херцеговина, нямаше да има нито Априлско възставие, нито Руско-турска война от 1877 г.и това е мнение на проф.Пламен Митев,не мое.Путин се е подигравал тотално с Р адев, като първо го накарал да лети до Москва, после до Сочи, а накрая го посрещвал с думите-Кога ще ми върнеш 700 млн.Какво реално е направил зеления чорап като политик, докара Ботош, от която сме на загуба, толкова.

    05:20 04.05.2026

  • 4 Абе

    0 3 Отговор
    Радев е много дребен до Вучич, физически и политически.

    05:22 04.05.2026

  • 5 Хвали Пръцко

    1 0 Отговор
    Някакъв световно неизвестен журналист дава акъл на Радев как да се скара по-бързо със Сърбия. Западните територии си имат правителство, то се намира в Белград и то трябва да се грижи за тях. Българското правителство да се грижи за България и хората живеещи в нея.

    06:18 04.05.2026

