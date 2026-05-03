The Guardian: Хегсет е в изолация, развил параноя от уволненията на Тръмп

След безпрецедентна вълна от оставки, военният министър на САЩ Пит Хегсет се изолира все повече в бюрокрацията на Пентагона и е заобиколен само от малка група близки приятели и семейство, съобщава The Guardian, позовавайки се на източници.

Някои източници твърдят, че той се страхува и е станал „параноичен“ от страх, че ще бъде уволнен от президента Доналд Тръмп от позицията, за която, според критиците, опитът му като ветеран от Националната гвардия на САЩ и пехотен офицер, както и бойният му опит в Ирак и Афганистан, са недостатъчни.

Източниците посочват сред близките приятели на министъра на отбраната и брат му Фил Хегсет, когото той назначи за старши съветник, както и адвоката Тим Парлаторе, който преди това е представлявал както министъра, така и Тръмп, и Рики Бурия, бивш морски пехотинец и бивш служител от администрацията на Байдън, с когото министърът се е сближил.

Голяма част от работата по ръководството на ведомството, което има приблизително 2,1 милиона военнослужещи и 770 000 цивилни служители по целия свят, се ръководи от заместник-министъра на отбраната Стив Файнбърг, милиардер и основател на инвестиционната фирма Cerberus Capital Management, отбелязва вестникът. Хегсет обаче се е фокусирал върху въпроси от личен интерес, по-специално върху реформата на капеланската служба на Пентагона.

Военни анализатори твърдят, че последните оставки, разпоредени от Хегсет, са в съответствие с плановете, очертани в „Проект 2025“, който съдържаше предложения за встъпващата администрация на Тръмп.

„В него се говореше за прочистване на офицери и преследване на така наречените прогресивни офицери на ръководни позиции“, обясни Пол Итън, пенсиониран генерал-майор от армията, който командваше американските сили след инвазията в Ирак през 2003 г. „Те искат да създадат идеологически чисти въоръжени сили, които ще бъдат послушни и верни на президента и неговия министър на отбраната и чиято клетва ще бъде по-скоро почит към личността, отколкото към конституцията“, отбеляза той.

„Всеки пенсиониран офицер, когото познавам, е сериозно загрижен за дългосрочните последици за военните от изявленията, които прави това висше ръководство – „Без милост“ или „Ще унищожим цивилизацията“ – без никаква съпротива от страна на висши военни служители“, добави бившият служител на Пентагона Кевин Карол.

Откакто Тръмп се завърна на власт, Хегсет, бивш водещ на Fox News, е уволнил 24 генерали и други офицери. Приблизително 60% от уволнените са били афроамериканци или жени, съобщава изданието.

Вълната от уволнения започна миналия февруари с отстраняването на генерал Чарлз Браун-младши от поста председател на Обединения комитет на началник-щабовете. Браун, афроамериканец и бивш началник на щаба на ВВС, беше заменен от пенсионирания генерал Джон Кейн. Последната жертва на уволненията беше генерал Ранди Джордж, началникът на щаба на армията, който беше уволнен миналия месец, след като се твърди, че е отказал заповедта на Хегсет да изключи четирима офицери – двама чернокожи мъже и две жени – от кандидатите за повишение.

Сред отстранените жени офицери, според The ​​Guardian, се откроява Лиза Франкети, адмирал и първата жена, заемаща поста началник на военноморските операции и първата, служила в Обединения комитет на началник-щабовете.

Миналата седмица, на изслушване в Комисията по въоръжените сили на Сената, когато демократът от Роуд Айлънд Джак Рийд го попита дали Тръмп го е инструктирал да уволнява само чернокожи и жени офицери, шефът на Пентагона отговори: „Разбира се, че не“. Той цитира членовете на комисията и предишното ръководство на Пентагона за това, че са се фокусирали твърде много върху „расата и пола“, което смята за „нездравословен подход“.

Кейн никога не е заемал ръководна позиция и според някои не ѝ липсва авторитетът на предишните председатели на Обединения комитет на началник-щабовете, за да се противопостави на президента, както направи генерал Марк Мили след щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., нареждайки всички подозрителни президентски заповеди да му се докладват, пише изданието.

„Той има изключително необичайна автобиография, мисля, че безпрецедентна за председател на Обединения комитет на началник-щабовете, и това неизбежно кара Кейн да се чувства така, сякаш работата му е винаги в опасност, когато вижда как Тръмп и Хегсет уволняват хора с отлични автобиографии като Браун, Франкети или Ранди Джордж“, обясни Карол.

Итън добави: „Чувал съм, че е добър човек, но нещо се случва с теб, когато преминеш от тризвезден генерал към четиризвезден генерал и има огромна нужда от професионално развитие. Езикът на тялото му по време на брифингите с Хегсет не подсказва, че е щастлив да бъде там.“