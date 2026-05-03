Петър Петров: Ако има нещо, което наистина да доведе до намаление на цените, ние ще го подкрепим

Ще подкрепяме всички добри решения, които са полезни за обществото.
Това декларира пред БНР Петър Петров - зам.-председател на "Възраждане".
Той отбеляза, че за пръв път от 1997 г. имаме една парламентарна група с мнозинство, което променя политическата ситуация:
"Болшинството от избирателите посочиха една формация, един победител, дадоха мандат. Ситуацията за "Възраждане" се променя".
Част от възгледите на "Възраждане" бяха преповтаряни от "Прогресивна България" по време на предизборната кампания, напомни Петров в предаването "Неделя 150".
"Това, което искат нашите избиратели от нас, е това, което говорим в предизборната кампания, да го сторим и по време на работата на парламента. Това ще продължаваме да правим и ние. Дали ще намерим сходни позиции, това ще зависи от политиката, която възнамерява да води управляващото мнозинство при цялата условност, защото те все още не са внесли законопроекти. Мисля, че те са единствената формация, която в първия ден на парламента знаково все още не е внесла нито един законопроект. Предстои да видим".
Петър Петров посочи, че имат внесени 2 проекторешения за процедурни правила за избор на членовете на ВСС от НС, както и за избор на главен инспектор и инспектори към Инспектората на ВСС. Според него досега процедурите на избор на ръководство на съдебната власт са били формални и неясни.
"Ние предлагаме - даваме възможност не само депутати да внасят кандидатури, но разширяваме кръга на лицата, които могат да го правят. Предлагаме също - същите тези нови лица да могат да участват със становища по отношение на предложените кандидатури и да участват в разисквания. Трябва да има реални разисквания на кандидатурите".
По думите му са необходими по-съществени промени в Закона за съдебната власт и по-всеобхватна съдебна реформа, което обаче минава през преговори за мнозинство, което да може да я осъществи.
""Възраждане" ще участва както в мнозинство за смяната на квотата на ВСС и избор на целия инспекторат, така и в съдебна реформа, която да премахне зависимостите от досегашното статукво на ГЕРБ и ДПС. "Възраждане" ще участва в такава реформа", категоричен бе зам.-председателят на партията.
Той декларира, че са последователни в действията си и ще подкрепят връщането на старото положение в Конституцията по отношение на "домовата книга":
"Ще гласуваме за връщането на предходното положение, в което президентът сам определя състава на служебното правителство".
Министерският съвет може и трябва да внесе проект на бюджет, коментира също Петров и добави:
"Трябва да имаме бързо формиране на правителство, което в спешен порядък да внесе проект на държавен бюджет. Между първо и второ четене ние от "Възраждане" ще направим своите предложения. Даваме заявки, че галопиращата инфлация е приоритет за нас и следва да бъдат внесени от нас предложения, които да реагират срещу това".
По думите му цената на горивата формира до голяма степен ръста на инфлацията. Затова от "Възраждане" ще внесат предложение за намаляване на ДДС на горивата. Ще предложим и намаляване на ставките на ДДС върху малката потребителска кошница и лекарствата, допълни той.
От партията ще предложат също увеличение на минималната ставка за регистрация по ДДС от 50 хил. на 84 хил. евро, както и разширение на кръга на лицата, които могат да се ползват от ползите на патентния данък.
Според него мерките са комплексни и трябва да се предложат различни инструменти, които да помогнат както на малкия бизнес, така и на обикновените граждани.
"Възраждане" ще предложи и временна дерогация за вноса на природен газ, торове и горива от Русия, отбеляза Петров.
"Ако има нещо, което наистина да доведе до намаление на цените, ние ще го подкрепим", декларира той и изказа мнението си, че трябва да се повишат доходите на населението.
Според него тепърва предстоят истинските ефекти от войната в Иран.
По думите му обществото иска да има нормална политика на България с Изтока и със Запада.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 симеон крадкобурготски
Коментиран от #34
12:11 03.05.2026
2 Селянин
12:12 03.05.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #37
12:13 03.05.2026
4 Мнение
Единствените, които не се поддадоха на заповедите от урсулите, и които подкрепиха посланикът на Русия да присъства на откриването на 52то НС!
Всички останали бяха против!
По това да ви стане ясно кой им дърпа конците!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ!
СТИГА ТОЛКОВА ШОРОШОВА ПРОПАГАНДА!!!
12:13 03.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 връщай
12:17 03.05.2026
7 Файърфлай
Коментиран от #23
12:18 03.05.2026
8 Дориана
Коментиран от #9, #12, #13, #15
12:21 03.05.2026
9 Точен
До коментар #8 от "Дориана":Има публикация в антикостадиновата "Стража" КОЙ най-много е гласувал заедно с ГЕРБ и Новия бардак. Най-много са гласували БСП, ИТН, ПП/ДБ и Двуличие, а най-малко пъти с гробарите и бардаците е гласувало ВЪЗРАЖДАНЕ. Всичко друго е от лукаваго...
Коментиран от #28
12:30 03.05.2026
10 Тъпото руско говедо
12:33 03.05.2026
11 Патерицата
12:35 03.05.2026
12 Мнение
До коментар #8 от "Дориана":Дориано, отново лъжеш най-нагло!!!
Кой организира подписите (604 хиляди) за задължително провеждане на референдум за отлагане приемането на еврото?!
Друг е въпросът, че бг мафията го отхвърли тоя референдум, понеже се е почувствала над закона!
Кой допринесе за блокирането на истанбулската конвенция, както и лгбт прпагандата в училища и детски градини в България?!
Кой защитаваше българските реактори за АЕЦ Белене, които евроатлантиците искаха да подарят на зеления?!
Кой създаде своя партия в Европарламента (Европа на суверенните нации), в която партия влезе и Алтернативна за Германия?!
Кой защитаваше Милан Димитров (неправомерно обвинен българин, отвлечен от фащ)?!
Тези и много други примери има, как Възраждане (с всичките им кусури) са допринесли много повече за България в ролята си на опозиция, спрямо всички евроатлантически управляващи и управлявали престъпници, които доведоха страната ни пред закриване!!!
12:39 03.05.2026
13 Точен
До коментар #8 от "Дориана":Няма нищо лошо в национализма. Китай и САЩ са фактическо доказателство. Що се отнася до "нищо не са направили", не лъжи. Спасиха Мариците, здравите уж "стари" коли, спряха Истанбулското извращение, събраха достатъчно подписи да спасят лева и още 10 българополезни дела. Да питам: А другите, които 37 г управлявяха, КАКВО направиха? Погром и срам! Вие също сте срам с долните си лъжи...
Коментиран от #17, #22
12:40 03.05.2026
14 Иван
12:43 03.05.2026
15 Файърфлай
До коментар #8 от "Дориана":Патериците днес са за ПП ДТ - тата.Конят народен им хвърли един демократичен къч и те,горките,окуцяха,изпокараха се и скоро хептен ще се разпилеят.Само споменът за "мазното" кафенце ще им остане да ги топли.
12:43 03.05.2026
16 Мдаа
Коментиран от #26
12:47 03.05.2026
17 Вашето не е национализъм, а нацизъм.
До коментар #13 от "Точен":И не си приписвай чужди заслуги.
12:50 03.05.2026
18 Сталин
12:51 03.05.2026
19 Пеше, подкрепиш или не,
12:53 03.05.2026
20 Сталин
12:53 03.05.2026
21 Махнете акциза връз горивата!
Коментиран от #39, #41, #43
12:53 03.05.2026
22 Дориана
До коментар #13 от "Точен":ТЕЦ Марица и Гълъбово са най- големите замърсители на въздуха на Земята и трябва да бъдат поетапно закрити,.старите коли също трябва да бъдат спрени и да се премине към електрически. Точно за това да не се чудите защо България е ударена от Климатичните промени и сега се чудите как да се справите. И преекспонирате с тази Инстанбулска конвенция.
12:53 03.05.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Файърфлай":Е па оди бери череши и ги продавай...милионерче да станеш.
12:53 03.05.2026
24 Мдаа
12:55 03.05.2026
25 Сталин
Коментиран от #33, #36, #38
12:56 03.05.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Мдаа":Никой не може да контролира пазара. Който е опитал, се е провалил.
12:56 03.05.2026
27 Факт
Коментиран от #32
12:59 03.05.2026
28 Копейкин те лъже
До коментар #9 от "Точен":Не за пръв път си измисля статистики. Аз помня друга статистика: когато студенти от СУ имаха задача да проверят всякакви факти от речите на лидерите на партии кой е казвал най-много измишльотини.
Кой беше първенец? Коцето разбира се.
Още първото нещо, което му провериха, се оказа лъжа. Твърдеше, че нам кога руснаци са кацали със самолет в Стара Загора да гасят пожари. И да сме ги вилнели пак за пожарите. Всички институции от града бяха на крак да ровят стотици протоколи, макар кореняци-старозагорци да заявиха че там НИКОГА е нямало такова нещо. Оказа се очаквана лъжа. Както и 80 % от "фактите" му.
Като си на.с.ран, мълчи си.
13:01 03.05.2026
29 оня с коня
13:02 03.05.2026
30 Факти
13:02 03.05.2026
31 Нещото
13:02 03.05.2026
32 Ъхъм,
До коментар #27 от "Факт":и Възраждане не е нито една от тях.
13:04 03.05.2026
33 Всъщност е заради политиката на Путин,
До коментар #25 от "Сталин":но ти няма да кандисаш, така че.. дрънкай си празен.
Коментиран от #35
13:06 03.05.2026
34 Надуването на цените
До коментар #1 от "симеон крадкобурготски":произтече от от надуването на заплатите без реално основание. Съответно , какво трябва да се направи?
13:06 03.05.2026
35 Сталин
До коментар #33 от "Всъщност е заради политиката на Путин,":Да, Путин дойде и напълни шкафчето с пачки и кюлчета
Коментиран от #42
13:07 03.05.2026
36 Не ми пука,
До коментар #25 от "Сталин":Раша е в пъти по-зле от нас. Ако имаше хиперинфлация, щяха да ти спрат нета. Щом си го плащаш, значи си добре. Много даже.
Коментиран от #40
13:08 03.05.2026
37 Точно обратното
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Увеличаването на паричната маса генерира инфлация !
Основи на икономиката.
Коментиран от #45
13:10 03.05.2026
38 Факти
До коментар #25 от "Сталин":Азербайджанският газ за България е средно с 30% до 50% по-евтин от руския газ, купуван от Унгария.
България (Азерски газ): Цената е около 33–35 EUR/MWh.
Унгария (Руски газ): Цената се движи около пазарните нива на TTF борсата, които в момента са около 48–52 EUR/MWh.
13:11 03.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Сталин
До коментар #36 от "Не ми пука,":Цървулите са на тъпите парчета на света плащат си за въжето на което ги бесят
Коментиран от #44
13:12 03.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Пак си блял някъде
До коментар #35 от "Сталин":Направиха се 5 независими експертизи в различни държави, две от които не са от ЕС. Едната експертиза беше в Раша. Доказа се, че снимките са фалшификат, затова Боко още съди Бойко Рашков за ареста си. А злите езици разправят, че този номер е спретнат на Тиквоча от службите на Радев. Тогава бяха в съседни резиденции и даже Фатмака следеше Бокича с дрон през дувара, за което Б.Б. подаде сигнал. Нямаше реакция.
Просто кагебейски номера. Не виждам какво те топли този отдавна отхвърлен фейк.
Да ти имам проблемите!!
13:15 03.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ами кой те кара да си плащаш,
До коментар #40 от "Сталин":стачкувай бре!
13:16 03.05.2026
45 оня с коня
До коментар #37 от "Точно обратното":Еса ще те пита кво е това "Икономика":)
13:17 03.05.2026