Петър Петров: Ако има нещо, което наистина да доведе до намаление на цените, ние ще го подкрепим

Ще подкрепяме всички добри решения, които са полезни за обществото.

Това декларира пред БНР Петър Петров - зам.-председател на "Възраждане".

Той отбеляза, че за пръв път от 1997 г. имаме една парламентарна група с мнозинство, което променя политическата ситуация:

"Болшинството от избирателите посочиха една формация, един победител, дадоха мандат. Ситуацията за "Възраждане" се променя".

Част от възгледите на "Възраждане" бяха преповтаряни от "Прогресивна България" по време на предизборната кампания, напомни Петров в предаването "Неделя 150".

"Това, което искат нашите избиратели от нас, е това, което говорим в предизборната кампания, да го сторим и по време на работата на парламента. Това ще продължаваме да правим и ние. Дали ще намерим сходни позиции, това ще зависи от политиката, която възнамерява да води управляващото мнозинство при цялата условност, защото те все още не са внесли законопроекти. Мисля, че те са единствената формация, която в първия ден на парламента знаково все още не е внесла нито един законопроект. Предстои да видим".

Петър Петров посочи, че имат внесени 2 проекторешения за процедурни правила за избор на членовете на ВСС от НС, както и за избор на главен инспектор и инспектори към Инспектората на ВСС. Според него досега процедурите на избор на ръководство на съдебната власт са били формални и неясни.

"Ние предлагаме - даваме възможност не само депутати да внасят кандидатури, но разширяваме кръга на лицата, които могат да го правят. Предлагаме също - същите тези нови лица да могат да участват със становища по отношение на предложените кандидатури и да участват в разисквания. Трябва да има реални разисквания на кандидатурите".

По думите му са необходими по-съществени промени в Закона за съдебната власт и по-всеобхватна съдебна реформа, което обаче минава през преговори за мнозинство, което да може да я осъществи.

""Възраждане" ще участва както в мнозинство за смяната на квотата на ВСС и избор на целия инспекторат, така и в съдебна реформа, която да премахне зависимостите от досегашното статукво на ГЕРБ и ДПС. "Възраждане" ще участва в такава реформа", категоричен бе зам.-председателят на партията.

Той декларира, че са последователни в действията си и ще подкрепят връщането на старото положение в Конституцията по отношение на "домовата книга":

"Ще гласуваме за връщането на предходното положение, в което президентът сам определя състава на служебното правителство".

Министерският съвет може и трябва да внесе проект на бюджет, коментира също Петров и добави:

"Трябва да имаме бързо формиране на правителство, което в спешен порядък да внесе проект на държавен бюджет. Между първо и второ четене ние от "Възраждане" ще направим своите предложения. Даваме заявки, че галопиращата инфлация е приоритет за нас и следва да бъдат внесени от нас предложения, които да реагират срещу това".

По думите му цената на горивата формира до голяма степен ръста на инфлацията. Затова от "Възраждане" ще внесат предложение за намаляване на ДДС на горивата. Ще предложим и намаляване на ставките на ДДС върху малката потребителска кошница и лекарствата, допълни той.

От партията ще предложат също увеличение на минималната ставка за регистрация по ДДС от 50 хил. на 84 хил. евро, както и разширение на кръга на лицата, които могат да се ползват от ползите на патентния данък.

Според него мерките са комплексни и трябва да се предложат различни инструменти, които да помогнат както на малкия бизнес, така и на обикновените граждани.

"Възраждане" ще предложи и временна дерогация за вноса на природен газ, торове и горива от Русия, отбеляза Петров.

"Ако има нещо, което наистина да доведе до намаление на цените, ние ще го подкрепим", декларира той и изказа мнението си, че трябва да се повишат доходите на населението.

Според него тепърва предстоят истинските ефекти от войната в Иран.

По думите му обществото иска да има нормална политика на България с Изтока и със Запада.