Петър Петров: Ако има нещо, което наистина да доведе до намаление на цените, ние ще го подкрепим

3 Май, 2026 12:08 726 45

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ще подкрепяме всички добри решения, които са полезни за обществото.

Това декларира пред БНР Петър Петров - зам.-председател на "Възраждане".

Той отбеляза, че за пръв път от 1997 г. имаме една парламентарна група с мнозинство, което променя политическата ситуация:

"Болшинството от избирателите посочиха една формация, един победител, дадоха мандат. Ситуацията за "Възраждане" се променя".

Част от възгледите на "Възраждане" бяха преповтаряни от "Прогресивна България" по време на предизборната кампания, напомни Петров в предаването "Неделя 150".

"Това, което искат нашите избиратели от нас, е това, което говорим в предизборната кампания, да го сторим и по време на работата на парламента. Това ще продължаваме да правим и ние. Дали ще намерим сходни позиции, това ще зависи от политиката, която възнамерява да води управляващото мнозинство при цялата условност, защото те все още не са внесли законопроекти. Мисля, че те са единствената формация, която в първия ден на парламента знаково все още не е внесла нито един законопроект. Предстои да видим".

Петър Петров посочи, че имат внесени 2 проекторешения за процедурни правила за избор на членовете на ВСС от НС, както и за избор на главен инспектор и инспектори към Инспектората на ВСС. Според него досега процедурите на избор на ръководство на съдебната власт са били формални и неясни.

"Ние предлагаме - даваме възможност не само депутати да внасят кандидатури, но разширяваме кръга на лицата, които могат да го правят. Предлагаме също - същите тези нови лица да могат да участват със становища по отношение на предложените кандидатури и да участват в разисквания. Трябва да има реални разисквания на кандидатурите".

По думите му са необходими по-съществени промени в Закона за съдебната власт и по-всеобхватна съдебна реформа, което обаче минава през преговори за мнозинство, което да може да я осъществи.

""Възраждане" ще участва както в мнозинство за смяната на квотата на ВСС и избор на целия инспекторат, така и в съдебна реформа, която да премахне зависимостите от досегашното статукво на ГЕРБ и ДПС. "Възраждане" ще участва в такава реформа", категоричен бе зам.-председателят на партията.

Той декларира, че са последователни в действията си и ще подкрепят връщането на старото положение в Конституцията по отношение на "домовата книга":

"Ще гласуваме за връщането на предходното положение, в което президентът сам определя състава на служебното правителство".

Министерският съвет може и трябва да внесе проект на бюджет, коментира също Петров и добави:

"Трябва да имаме бързо формиране на правителство, което в спешен порядък да внесе проект на държавен бюджет. Между първо и второ четене ние от "Възраждане" ще направим своите предложения. Даваме заявки, че галопиращата инфлация е приоритет за нас и следва да бъдат внесени от нас предложения, които да реагират срещу това".

По думите му цената на горивата формира до голяма степен ръста на инфлацията. Затова от "Възраждане" ще внесат предложение за намаляване на ДДС на горивата. Ще предложим и намаляване на ставките на ДДС върху малката потребителска кошница и лекарствата, допълни той.

От партията ще предложат също увеличение на минималната ставка за регистрация по ДДС от 50 хил. на 84 хил. евро, както и разширение на кръга на лицата, които могат да се ползват от ползите на патентния данък.

Според него мерките са комплексни и трябва да се предложат различни инструменти, които да помогнат както на малкия бизнес, така и на обикновените граждани.

"Възраждане" ще предложи и временна дерогация за вноса на природен газ, торове и горива от Русия, отбеляза Петров.

"Ако има нещо, което наистина да доведе до намаление на цените, ние ще го подкрепим", декларира той и изказа мнението си, че трябва да се повишат доходите на населението.

Според него тепърва предстоят истинските ефекти от войната в Иран.

По думите му обществото иска да има нормална политика на България с Изтока и със Запада.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 симеон крадкобурготски

    5 3 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    Коментиран от #34

    12:11 03.05.2026

  • 2 Селянин

    4 7 Отговор
    Това нещо дето може да намали цените се намира в Москва, в Кремъл и му викат Владимир Владимирович.

    12:12 03.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Цените няма как да намалеят.Трябва да се дигнат доходите.

    Коментиран от #37

    12:13 03.05.2026

  • 4 Мнение

    5 7 Отговор
    Браво на Възраждане!
    Единствените, които не се поддадоха на заповедите от урсулите, и които подкрепиха посланикът на Русия да присъства на откриването на 52то НС!
    Всички останали бяха против!
    По това да ви стане ясно кой им дърпа конците!

    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ!
    СТИГА ТОЛКОВА ШОРОШОВА ПРОПАГАНДА!!!

    12:13 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 връщай

    7 2 Отговор
    парите бе!

    12:17 03.05.2026

  • 7 Файърфлай

    4 0 Отговор
    Черешите излизат от кюстендилската градина на 2 евро/кг. и на пазарите стават 12 евро/кг.Познайте къде е "нещото" ? Необходими са едни не съвсем лицеприятни мерки.Парламентатното лигавене не върши работа.

    Коментиран от #23

    12:18 03.05.2026

  • 8 Дориана

    6 4 Отговор
    Възраждане да престанат да играят ролята на скрита патерица на Борсов и Пеевски , защото до сега нищо добро не са направили за българския народ . Вечно са против това или онова и като прибавим националистическите им идеи , които по- скоро вредят отколкото да помагат на България на следващите избори отпадат от Парламента.

    Коментиран от #9, #12, #13, #15

    12:21 03.05.2026

  • 9 Точен

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Има публикация в антикостадиновата "Стража" КОЙ най-много е гласувал заедно с ГЕРБ и Новия бардак. Най-много са гласували БСП, ИТН, ПП/ДБ и Двуличие, а най-малко пъти с гробарите и бардаците е гласувало ВЪЗРАЖДАНЕ. Всичко друго е от лукаваго...

    Коментиран от #28

    12:30 03.05.2026

  • 10 Тъпото руско говедо

    4 1 Отговор
    Само трябва да съдействате на това Путин да се откаже да превзема Украйна, да спре войната и да се изтегли обратно в Русия и цените на горивата мигом ще се нормализират. Сега го прочети отново.

    12:33 03.05.2026

  • 11 Патерицата

    3 1 Отговор
    подкрепя всички и всичко за пари и привилегии , досаждайки с някакви си ненужни пламенни рецитали , критики , към тези , от които няма полза и торби с лъжи и обещания !

    12:35 03.05.2026

  • 12 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Дориано, отново лъжеш най-нагло!!!

    Кой организира подписите (604 хиляди) за задължително провеждане на референдум за отлагане приемането на еврото?!
    Друг е въпросът, че бг мафията го отхвърли тоя референдум, понеже се е почувствала над закона!

    Кой допринесе за блокирането на истанбулската конвенция, както и лгбт прпагандата в училища и детски градини в България?!

    Кой защитаваше българските реактори за АЕЦ Белене, които евроатлантиците искаха да подарят на зеления?!

    Кой създаде своя партия в Европарламента (Европа на суверенните нации), в която партия влезе и Алтернативна за Германия?!

    Кой защитаваше Милан Димитров (неправомерно обвинен българин, отвлечен от фащ)?!

    Тези и много други примери има, как Възраждане (с всичките им кусури) са допринесли много повече за България в ролята си на опозиция, спрямо всички евроатлантически управляващи и управлявали престъпници, които доведоха страната ни пред закриване!!!

    12:39 03.05.2026

  • 13 Точен

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Няма нищо лошо в национализма. Китай и САЩ са фактическо доказателство. Що се отнася до "нищо не са направили", не лъжи. Спасиха Мариците, здравите уж "стари" коли, спряха Истанбулското извращение, събраха достатъчно подписи да спасят лева и още 10 българополезни дела. Да питам: А другите, които 37 г управлявяха, КАКВО направиха? Погром и срам! Вие също сте срам с долните си лъжи...

    Коментиран от #17, #22

    12:40 03.05.2026

  • 14 Иван

    3 0 Отговор
    Споко когато никой не ти купува нищо те сами ще паднат имаш разходи а те не чакат

    12:43 03.05.2026

  • 15 Файърфлай

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    Патериците днес са за ПП ДТ - тата.Конят народен им хвърли един демократичен къч и те,горките,окуцяха,изпокараха се и скоро хептен ще се разпилеят.Само споменът за "мазното" кафенце ще им остане да ги топли.

    12:43 03.05.2026

  • 16 Мдаа

    4 0 Отговор
    Един рекетьор може безпроблемно да надува цени и да изнудва, а държавата била безсилна срещу срекулата.Просто няма държава.ПБ и Радев магат да решат въпроса много бързо, но няма да го направят, защото системата е такава, а те са част от нея.

    Коментиран от #26

    12:47 03.05.2026

  • 17 Вашето не е национализъм, а нацизъм.

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Точен":

    И не си приписвай чужди заслуги.

    12:50 03.05.2026

  • 18 Сталин

    2 3 Отговор
    Още един безполезник ,докарахте и чумата и холерата в България с юрото, единственото което може да подкрепиш е топките ми

    12:51 03.05.2026

  • 19 Пеше, подкрепиш или не,

    2 0 Отговор
    гласът ти е без значение в калабалъка. Никой няма да обърне внимание. Излишна важност.

    12:53 03.05.2026

  • 20 Сталин

    3 0 Отговор
    Щели да намаляват цените в България тези негодници,все едно да направиш една жена по малко бременна

    12:53 03.05.2026

  • 21 Махнете акциза връз горивата!

    0 3 Отговор
    Много лажат тия. Ами ето казвам ви! Премахнете акциза върху горивата и намалете ДДС на 10 процента върху горивата! Дигнете акциза връз цигарите и тем подобни за пушене, дигнете акциза връз алкохола, бирата, енергийните напитки и тем подобни дела вредят! Дигнете акциза връз маргарина, палмовото масло, връз всичко вредно и изкуствено.

    Коментиран от #39, #41, #43

    12:53 03.05.2026

  • 22 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Точен":

    ТЕЦ Марица и Гълъбово са най- големите замърсители на въздуха на Земята и трябва да бъдат поетапно закрити,.старите коли също трябва да бъдат спрени и да се премине към електрически. Точно за това да не се чудите защо България е ударена от Климатичните промени и сега се чудите как да се справите. И преекспонирате с тази Инстанбулска конвенция.

    12:53 03.05.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Файърфлай":

    Е па оди бери череши и ги продавай...милионерче да станеш.

    12:53 03.05.2026

  • 24 Мдаа

    3 1 Отговор
    Хващате всеки един търговец за ушите и му поставяте ултиматум-Или цените падат или бизнеса ти приключва.От това по-демократично здраве, защото е в интерес на демоса, т.е. на народа.

    12:55 03.05.2026

  • 25 Сталин

    1 5 Отговор
    България е в хиперинфлационна спирала заради това че вече няма внос на евтин газ и нефт от Русия ,а купуваме тройно по скъпи газ и нефт от краварите

    Коментиран от #33, #36, #38

    12:56 03.05.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа":

    Никой не може да контролира пазара. Който е опитал, се е провалил.

    12:56 03.05.2026

  • 27 Факт

    1 0 Отговор
    В действителност в НС има само две партии.

    Коментиран от #32

    12:59 03.05.2026

  • 28 Копейкин те лъже

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Точен":

    Не за пръв път си измисля статистики. Аз помня друга статистика: когато студенти от СУ имаха задача да проверят всякакви факти от речите на лидерите на партии кой е казвал най-много измишльотини.
    Кой беше първенец? Коцето разбира се.
    Още първото нещо, което му провериха, се оказа лъжа. Твърдеше, че нам кога руснаци са кацали със самолет в Стара Загора да гасят пожари. И да сме ги вилнели пак за пожарите. Всички институции от града бяха на крак да ровят стотици протоколи, макар кореняци-старозагорци да заявиха че там НИКОГА е нямало такова нещо. Оказа се очаквана лъжа. Както и 80 % от "фактите" му.
    Като си на.с.ран, мълчи си.

    13:01 03.05.2026

  • 29 оня с коня

    1 2 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    13:02 03.05.2026

  • 30 Факти

    3 1 Отговор
    То няма нужда от вас. Радев има пълно мнозинство. Всичко зависи от него. Той каза, че ще намали цените и сега чакаме да изпълни обещанието си.

    13:02 03.05.2026

  • 31 Нещото

    1 1 Отговор
    Е нещо да спре лудостта на оранжавия пенделфил и изрихелците.

    13:02 03.05.2026

  • 32 Ъхъм,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    и Възраждане не е нито една от тях.

    13:04 03.05.2026

  • 33 Всъщност е заради политиката на Путин,

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    но ти няма да кандисаш, така че.. дрънкай си празен.

    Коментиран от #35

    13:06 03.05.2026

  • 34 Надуването на цените

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "симеон крадкобурготски":

    произтече от от надуването на заплатите без реално основание. Съответно , какво трябва да се направи?

    13:06 03.05.2026

  • 35 Сталин

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Всъщност е заради политиката на Путин,":

    Да, Путин дойде и напълни шкафчето с пачки и кюлчета

    Коментиран от #42

    13:07 03.05.2026

  • 36 Не ми пука,

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    Раша е в пъти по-зле от нас. Ако имаше хиперинфлация, щяха да ти спрат нета. Щом си го плащаш, значи си добре. Много даже.

    Коментиран от #40

    13:08 03.05.2026

  • 37 Точно обратното

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Увеличаването на паричната маса генерира инфлация !
    Основи на икономиката.

    Коментиран от #45

    13:10 03.05.2026

  • 38 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    Азербайджанският газ за България е средно с 30% до 50% по-евтин от руския газ, купуван от Унгария.
    България (Азерски газ): Цената е около 33–35 EUR/MWh.
    Унгария (Руски газ): Цената се движи около пазарните нива на TTF борсата, които в момента са около 48–52 EUR/MWh.

    13:11 03.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Сталин

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Не ми пука,":

    Цървулите са на тъпите парчета на света плащат си за въжето на което ги бесят

    Коментиран от #44

    13:12 03.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Пак си блял някъде

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Сталин":

    Направиха се 5 независими експертизи в различни държави, две от които не са от ЕС. Едната експертиза беше в Раша. Доказа се, че снимките са фалшификат, затова Боко още съди Бойко Рашков за ареста си. А злите езици разправят, че този номер е спретнат на Тиквоча от службите на Радев. Тогава бяха в съседни резиденции и даже Фатмака следеше Бокича с дрон през дувара, за което Б.Б. подаде сигнал. Нямаше реакция.
    Просто кагебейски номера. Не виждам какво те топли този отдавна отхвърлен фейк.
    Да ти имам проблемите!!

    13:15 03.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами кой те кара да си плащаш,

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Сталин":

    стачкувай бре!

    13:16 03.05.2026

  • 45 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Точно обратното":

    Еса ще те пита кво е това "Икономика":)

    13:17 03.05.2026

