Полиция и жандармерия охраняват нарколабораторията в бившите мини "Осогово"

4 Май, 2026 06:06, обновена 4 Май, 2026 05:11 944 3

В галериите на около 1500 м. надморска височина върви разследване от екипите на ГДБОП, криминалисти и експерти

Снимка: ГДБОП
Полиция и жандармерия охраняват района на бившите мини "Осогово", където беше открита нарколаборатория, докато по галериите на около 1500 м. надморска височина върви разследване от екипите на ГДБОП, криминалисти и експерти, коментират жители на близкото с. Гърляно, през което минава единственият път до обекта.

Разследването е под наблюдението на СГП. Предполага се, че разследването на терен ще продължи около месец. Никаква официална информация не постъпва от никъде по случая, който е тема номер -1 не само за кюстендилци, последните дни.

Досега се знае, че има трима задържани, двама са в ареста, а третият - под домашен арест поради здравословни причини. Един се издирва. В Кюстендил се споменават и конкретни имена, докато официално до момента не са обявени дори и инициали.

Кюстендилци, работили в бившата мина, казват, че галериите под земята са поне 20.Те са закупени от бизнесмен от Кюстендил, продадени са му от синдик. Запознати с разположението на минните обекти в планината са категорични, че няма проходи и галерии, излизащи на територията на Северна Македония, където добивът на олово-цинкова руда не е спирал. Там работят три рудника, единият - собственост на българин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хихи

    1 0 Отговор
    Арестувайте първо кмета? Защо не е знаел какво става в общината? Знаел е и си е траял?. Арестувайте шева на РУ на МВР! Защо не е знаел какво става? Знаел е и си е мълчал! Шефа на енергото - също!!?! Проверка на имотното им състояние, кеш пари в къщи и досега да сте изяснили случая и превенция на поне три други.
    П.С. кмета на Момково и шефа на енергото и РУ на МВР в ареста ли са?

    05:45 04.05.2026

  • 2 Име

    0 0 Отговор
    Хубав ден!

    05:53 04.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Тази лаборатория е на Росица Кирова и албанската мафия.

    06:20 04.05.2026