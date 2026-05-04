Полиция и жандармерия охраняват нарколабораторията в бившите мини "Осогово"

Полиция и жандармерия охраняват района на бившите мини "Осогово", където беше открита нарколаборатория, докато по галериите на около 1500 м. надморска височина върви разследване от екипите на ГДБОП, криминалисти и експерти, коментират жители на близкото с. Гърляно, през което минава единственият път до обекта.

Разследването е под наблюдението на СГП. Предполага се, че разследването на терен ще продължи около месец. Никаква официална информация не постъпва от никъде по случая, който е тема номер -1 не само за кюстендилци, последните дни.

Досега се знае, че има трима задържани, двама са в ареста, а третият - под домашен арест поради здравословни причини. Един се издирва. В Кюстендил се споменават и конкретни имена, докато официално до момента не са обявени дори и инициали.

Кюстендилци, работили в бившата мина, казват, че галериите под земята са поне 20.Те са закупени от бизнесмен от Кюстендил, продадени са му от синдик. Запознати с разположението на минните обекти в планината са категорични, че няма проходи и галерии, излизащи на територията на Северна Македония, където добивът на олово-цинкова руда не е спирал. Там работят три рудника, единият - собственост на българин.