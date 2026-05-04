Украински дрон порази сграда в Москва, поне двама загинаха при руска атака срещу Одеса
  Тема: Украйна

4 Май, 2026 04:55, обновена 4 Май, 2026 05:03 917 10

В нощта срещу понеделник бяха докладвани нови атаки срещу цивилни обекти в Русия и Украйна, като част от продължаващата вълна от интензивни въздушни удари

Останки от дрона, паднал в Москва, Снимка: ИО «Русский дозор»
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински дрон е ударил сграда близо до улица „Мосфилмовская“ в западна Москва. Няма жертви, обяви кметът на руската столица Сергей Собянин в платформата Max.

„Според предварителни данни, дрон е ударил сграда близо до улица „Мосфилмовская“, написа Собянин.

Според кмета няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби.

По-късно Собянин съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили още два безпилотни летателни апарата, насочващи се към столицата.

В нощта срещу понеделник бяха докладвани нови атаки срещу цивилни обекти в Русия и Украйна, като част от продължаващата вълна от интензивни въздушни удари.

Руска ракета или дрон порази 21-етажна жилищна сграда в Одеса, предизвиквайки пожар на високите етажи. Съобщава се за най-малко двама загинали и петима спасени от отломките, включително малко дете.

Продължават системните обстрели срещу жилищни райони и образователни институции в Харков и областа.

Тази нощ бяха активирани мобилни групи за ПВО срещу дронове тип „Shahed“. Регистрирани са нови щети по енергийни съоръжения, водещи до прекъсвания на електричеството за хиляди абонати.

В Русия вчера украински дрон е бил свален западно от Москва, като падащите отломки са причинили смъртта на 77-годишен мъж. В Московска област са прехванати общо шест безпилотни летателни апарата.

Губернаторът на Белгородска област съобщи за засилени атаки срещу погранични села, засегнали частни домове и цивилни превозни средства.

Докладвани са опити за удари срещу петролни терминали и летища, което доведе до временни ограничения на полетите в Москва и други градове.

Според официални данни от Министерството на отбраната на Украйна и руските регионални власти, интензивността на нападенията с дронове през първите дни на май е достигнала рекордни нива за 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    13 5 Отговор
    В резултат на ракетните удари по Одеса, стените на кейовете бяха повредени в участък с дължина осемстотин метра и три кораба, превозващи оръжия на НАТО, бяха потопени.Всички тези оръжия са предназначени да убиват украинци, които не признават Киев за своя столица и говорят изключително руски език.

    Коментиран от #8

    05:09 04.05.2026

  • 5 Укроп

    12 6 Отговор
    Я не сакам на мене да е добре, я сакам на Русия да и е зле

    05:17 04.05.2026

  • 6 Румен Решетников

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Затова трябва да живееш в Магнитогорск-Русия!
    Няма да плащаш за войната като европейците, няма да имаш интернет, ще получаваш около 300 евро заплата и ще си щастлив...

    05:19 04.05.2026

  • 7 Румен Решетников

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "какво ми пука за дрона и за русия?":

    Друго си е да пускаш връзки за капачки за буркани като в доброто старо време, мда...

    05:21 04.05.2026

  • 8 Копейкин Костя

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Приятно съм изненадан от унищожените от украинците Су-57 на 1500 километра от военните действия, а ти?

    05:23 04.05.2026

  • 9 ....

    3 1 Отговор
    Между другото на улица „Мосфилмовская“ се намира българското посолство.

    05:47 04.05.2026

  • 10 паляниця

    1 2 Отговор
    добро утро москвабад!

    06:13 04.05.2026

