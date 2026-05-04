Украински дрон порази сграда в Москва, поне двама загинаха при руска атака срещу Одеса

Украински дрон е ударил сграда близо до улица „Мосфилмовская“ в западна Москва. Няма жертви, обяви кметът на руската столица Сергей Собянин в платформата Max.

„Според предварителни данни, дрон е ударил сграда близо до улица „Мосфилмовская“, написа Собянин.

Според кмета няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби.

По-късно Собянин съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили още два безпилотни летателни апарата, насочващи се към столицата.

В нощта срещу понеделник бяха докладвани нови атаки срещу цивилни обекти в Русия и Украйна, като част от продължаващата вълна от интензивни въздушни удари.

Руска ракета или дрон порази 21-етажна жилищна сграда в Одеса, предизвиквайки пожар на високите етажи. Съобщава се за най-малко двама загинали и петима спасени от отломките, включително малко дете.

Продължават системните обстрели срещу жилищни райони и образователни институции в Харков и областа.

Тази нощ бяха активирани мобилни групи за ПВО срещу дронове тип „Shahed“. Регистрирани са нови щети по енергийни съоръжения, водещи до прекъсвания на електричеството за хиляди абонати.

В Русия вчера украински дрон е бил свален западно от Москва, като падащите отломки са причинили смъртта на 77-годишен мъж. В Московска област са прехванати общо шест безпилотни летателни апарата.

Губернаторът на Белгородска област съобщи за засилени атаки срещу погранични села, засегнали частни домове и цивилни превозни средства.

Докладвани са опити за удари срещу петролни терминали и летища, което доведе до временни ограничения на полетите в Москва и други градове.

Според официални данни от Министерството на отбраната на Украйна и руските регионални власти, интензивността на нападенията с дронове през първите дни на май е достигнала рекордни нива за 2026 г.