Украински дрон порази сграда в Москва, поне двама загинаха при руска атака срещу Одеса

Украински дрон е ударил сграда близо до улица „Мосфилмовская“ в западна Москва. Няма жертви, обяви кметът на руската столица Сергей Собянин в платформата Max.
„Според предварителни данни, дрон е ударил сграда близо до улица „Мосфилмовская“, написа Собянин.
Според кмета няма пострадали. На мястото на инцидента работят аварийни служби.
По-късно Собянин съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили още два безпилотни летателни апарата, насочващи се към столицата.
В нощта срещу понеделник бяха докладвани нови атаки срещу цивилни обекти в Русия и Украйна, като част от продължаващата вълна от интензивни въздушни удари.
Руска ракета или дрон порази 21-етажна жилищна сграда в Одеса, предизвиквайки пожар на високите етажи. Съобщава се за най-малко двама загинали и петима спасени от отломките, включително малко дете.
Продължават системните обстрели срещу жилищни райони и образователни институции в Харков и областа.
Тази нощ бяха активирани мобилни групи за ПВО срещу дронове тип „Shahed“. Регистрирани са нови щети по енергийни съоръжения, водещи до прекъсвания на електричеството за хиляди абонати.
В Русия вчера украински дрон е бил свален западно от Москва, като падащите отломки са причинили смъртта на 77-годишен мъж. В Московска област са прехванати общо шест безпилотни летателни апарата.
Губернаторът на Белгородска област съобщи за засилени атаки срещу погранични села, засегнали частни домове и цивилни превозни средства.
Докладвани са опити за удари срещу петролни терминали и летища, което доведе до временни ограничения на полетите в Москва и други градове.
Според официални данни от Министерството на отбраната на Украйна и руските регионални власти, интензивността на нападенията с дронове през първите дни на май е достигнала рекордни нива за 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гориил
Коментиран от #8
05:09 04.05.2026
5 Укроп
05:17 04.05.2026
6 Румен Решетников
До коментар #1 от "оня с коня":Затова трябва да живееш в Магнитогорск-Русия!
Няма да плащаш за войната като европейците, няма да имаш интернет, ще получаваш около 300 евро заплата и ще си щастлив...
05:19 04.05.2026
7 Румен Решетников
До коментар #2 от "какво ми пука за дрона и за русия?":Друго си е да пускаш връзки за капачки за буркани като в доброто старо време, мда...
05:21 04.05.2026
8 Копейкин Костя
До коментар #4 от "Гориил":Приятно съм изненадан от унищожените от украинците Су-57 на 1500 километра от военните действия, а ти?
05:23 04.05.2026
9 ....
05:47 04.05.2026
10 паляниця
06:13 04.05.2026