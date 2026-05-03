Иран е способен да изпрати американските кораби и войски на гробището

Военният съветник на върховния лидер на Иран Мохсен Резаи нарече САЩ „единственият пират със самолетоносачи“, добавяйки, че Техеран е способен да изпраща американски кораби и войски в гробището.

„САЩ са единственият пират в света със самолетоносачи. Нашата способност да се борим с пиратите е равна на способността ни да потапяме военни кораби. Пригответе се вашите кораби и сили да се окажат в гробището, точно както останките на вашия самолет бяха оставени в Исфахан“, написа Резаи в X.

На 2 май президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че американските военни са се държали като пирати, когато са завзели танкери, превозващи ирански петрол.

По-рано постоянният представител на Иран в ООН, Амир Саид Иравани, заяви в писмо до Съвета за сигурност на ООН, че Съединените щати са извършили акт на агресия и държавно пиратство, като са завзели два ирански търговски кораба, „Маджестик“ и „Тифани“, и са откраднали 3,8 милиона барела ирански петрол. Техеран категоризира действията на САЩ като „грубо нарушение на Устава на ООН“, по-специално член 2(4), и изисква Съветът за сигурност да предприеме действия. Иран подчертава, че си запазва правото да „се противопостави на тези нагли действия“ в съответствие с международното право.