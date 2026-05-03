Иран е способен да изпрати американските кораби и войски на гробището

3 Май, 2026 18:15 657 6

Мохсен Резаи нарече САЩ „единствените пирати със самолетоносачи“

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Военният съветник на върховния лидер на Иран Мохсен Резаи нарече САЩ „единственият пират със самолетоносачи“, добавяйки, че Техеран е способен да изпраща американски кораби и войски в гробището.

„САЩ са единственият пират в света със самолетоносачи. Нашата способност да се борим с пиратите е равна на способността ни да потапяме военни кораби. Пригответе се вашите кораби и сили да се окажат в гробището, точно както останките на вашия самолет бяха оставени в Исфахан“, написа Резаи в X.

На 2 май президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че американските военни са се държали като пирати, когато са завзели танкери, превозващи ирански петрол.

По-рано постоянният представител на Иран в ООН, Амир Саид Иравани, заяви в писмо до Съвета за сигурност на ООН, че Съединените щати са извършили акт на агресия и държавно пиратство, като са завзели два ирански търговски кораба, „Маджестик“ и „Тифани“, и са откраднали 3,8 милиона барела ирански петрол. Техеран категоризира действията на САЩ като „грубо нарушение на Устава на ООН“, по-специално член 2(4), и изисква Съветът за сигурност да предприеме действия. Иран подчертава, че си запазва правото да „се противопостави на тези нагли действия“ в съответствие с международното право.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 6 Отговор
    Иранците са Арии също като нас БолгАриите

    18:18 03.05.2026

  • 2 Кирило Буданов, разведчик

    4 11 Отговор
    Украйна направи същото с руския захватчик и спечели войната ☝️

    18:19 03.05.2026

  • 3 Кестел

    9 5 Отговор
    Предстои голямото бълбукане на американски кораби

    18:20 03.05.2026

  • 4 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    8 4 Отговор
    И ние знаем и САЩ го знаят.

    18:20 03.05.2026

  • 5 Горски

    6 3 Отговор
    Много е страшно , когато луди като Дончо управляват света. Тръмп води война не само срещу Иран, а главно срещу Китай, който получаваше 80% от петрола от Техеран. Същото направи и с Венецуали, където Пекин инвестира милиарди. Вече цените в КНР се повишиха значително, но не прецени, че те ще нарастнат и в САЩ. Наистина кризата е голяма,жестока и безпощадна.Невиждана по своите размери.От тази дълбока криза европейските народи са в състояние на шок и ужас.На фона на тази зловеща криза Европейският парламент и централата в Брюксел имат около 60хил.човека персонал.Абсолютни паразити чието единствено занимание е да ядат да пият и да отделят екскременти.Това са на практика гробарите които трябва да нахвърлят последните лопати с пръст върху ковчега на Европейската цивилизация и нейните ,,ценности". "..Продължаващият конфликт в Близкия Изток ще предизвика най-тежката енергийна криза в света...." Да ,ама не..Ще предизвика най-тежката енергийна криза в улавата Европа, не в света. Дреме им на държави като Русия , Канада , Нигерия, Иран, Алжир, САЩ.. и т.н , за някакви енергийни липси. Те си ИМАТ ОТ ВСИЧКО В МЕНДЕЛЕЕВАТА таблица. Най ще пострада Европейския Съюз по вина на идиотите които я водят.

    18:25 03.05.2026

  • 6 Шумен

    0 0 Отговор
    Не са рекли не са го сторили

    18:26 03.05.2026

