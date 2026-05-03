Песков: Вашингтон има възможността да постави Киев на мястото му, но ЕС му пречи
Песков: Вашингтон има възможността да постави Киев на мястото му, но ЕС му пречи

3 Май, 2026 16:45 1 508 154

Европа е готова да похарчи големи суми за военно строителство

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Вашингтон може да постави киевския режим на мястото му, но Европа му пречи. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, пред журналиста на „Вести“ Павел Зарубин.

„Е, на теория, да, може, разбира се, и мнозина знаят това. Но тук се появи трети играч. Виждате, че европейците се мобилизират, използвайки тази показна русофобия като спусък“, каза говорителят на Кремъл.

Според него Европа е готова да похарчи големи суми за военно строителство.

Песков заяви, че Русия предпочита да постигне целите си в Украйна чрез споразумение.

„За нас постигането на целите ни чрез сделка, чрез мирно споразумение е за предпочитане. Но ако режимът в Киев не е склонен да го направи, ние ще го убедим, като проведем и завършим специална военна операция“, каза говорителят на Кремъл, коментирайки по този начин забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп за близостта на сделка за Украйна.

По време на последния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин на 29 април Тръмп заяви, че сделката за разрешаване на конфликта в Украйна е близо. Както съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков, в контекста на украинското уреждане „американският президент подчерта важността на бързото прекратяване на военните действия, както и готовността си да съдейства за това по всякакъв възможен начин“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ами в Европа

    28 27 Отговор
    се възроди фашизма. Да не говорим за урсулите!

    Коментиран от #84, #125, #127

    16:51 03.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    24 36 Отговор
    Русия притежава 40%, от Европа ..Факт..Накрая ще я вземе цялата за назидание на останалите кърлежи..!

    Коментиран от #15, #30, #116, #128, #147

    16:53 03.05.2026

  • 8 Песков

    17 10 Отговор

    До коментар #5 от "Озадачен":

    А ти кой си, че да ми даваш тон какво говоря?

    16:54 03.05.2026

  • 9 Руснаците май чакат

    21 21 Отговор
    Някой друг да им свърши работата. С цялата тази военна мощ, резултатът изобщо не е впечатляващ. С войната Путин се опита да стегне народа, но сега е в цайтнот. Европа набира обороти и ако не приключи бързо ще има да гризе дървото след 1-2 години.

    16:56 03.05.2026

  • 10 Хмм

    23 12 Отговор
    както през ВСВ, цяла Европа на страната на Хитлер, само САЩ против

    Коментиран от #48, #131

    16:56 03.05.2026

  • 11 Пескоф ще ходи

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пламен":

    при булката ти да му пее на микрофона

    17:00 03.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 хаха

    13 4 Отговор
    пРосс(тот)ия, ПДФащ и Жълтуландия да го барат гол.

    17:01 03.05.2026

  • 14 Морския

    18 14 Отговор
    Прокремълският пропаганден апарат прибягва до изпитаната тактика на всяване на страх със заплахи и изнудване.

    Коментиран от #74

    17:01 03.05.2026

  • 15 Хм Хм

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Това ще означава край на цивилизацията, не мислиш ли?

    17:01 03.05.2026

  • 16 Няма край путинското унижение

    16 16 Отговор
    Няма.

    17:01 03.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Пескович

    22 13 Отговор
    твоята росиа е пред тотален крах и ти го знаеш. За това хленчите на Тръмп, но той чака Украйна да ви довърши за да ви цунка ресурсите. На 9 май ще бъде в Москва весело!!

    17:03 03.05.2026

  • 20 az СВО Победа 80

    21 11 Отговор
    Копейте твърдят че когато Кремъл нахлува винаги е в правото си, а нападнатата страна е виновна.

    17:04 03.05.2026

  • 21 Гресирана ватенка

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Но няма да сбъркаш ако продължаваш да си го слагаш в гаса 😁

    Коментиран от #22, #27

    17:04 03.05.2026

  • 22 Бусофициран бандер

    9 9 Отговор

    До коментар #21 от "Гресирана ватенка":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в газундера 😁

    17:07 03.05.2026

  • 23 Заря

    15 13 Отговор
    Настоящи заробени народи от империята на злото Узбеки ,Казахи ,Татари ,Таджики ,Туркмени ,Киргизи ,Чуваши ,Башкири ,Мордовци ,Чеченци ,Удмурти,,Марийци ,Аварци ,Осетинци ,Лезгинци ,Каракалпаки ,Буряти, Кабардинци ,Якути ,Даргинци ,Коми .....В момента опитват да заробят Украйна.

    Коментиран от #40, #42

    17:07 03.05.2026

  • 24 Последния Софиянец

    14 13 Отговор
    Е нали съдраните копейки повтаряха, че Зеленски е марионетка на Сащ!

    17:08 03.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Майор Деянов, на всеки километър

    17 13 Отговор
    Всяка една война на Русия винаги свършва в канавката, с купони, опашки за хляб и американски замразени бутчета !!! Само дето тоя път бутчета не будет ☝️

    17:08 03.05.2026

  • 27 И Киев е Руски

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "Гресирана ватенка":

    Обикновена грес няма да ти помогне.Трябва високо оборотна грессс

    Коментиран от #38

    17:09 03.05.2026

  • 28 Антиватник

    10 7 Отговор
    те от Вашингтон са влюбени във вас блатари мръсни.

    17:10 03.05.2026

  • 29 Няма нужда от речи,

    8 17 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    а от 50000 тона тротилов еквивалент по Радата и 50000 тона тротилов еквивалент по президентската канцелария на зеления мухъл. Цял свят ще аплодира. Дотегнаха на всички.
    Всеки удар от дрон трябва да бъде последван от атомен удар!

    Коментиран от #64, #73

    17:10 03.05.2026

  • 30 Швейк

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Ника ти отговоря напълно на умственият ти багаж!

    17:11 03.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кирил

    18 8 Отговор
    Вече пета година превземат Киев за три дни и стана Киев през крив макарон
    САЩ вече нямат влияние на Украйна. Второто е че нямат интерес да въздействат
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Сега кой ще ги спасява от Украйна, на САЩ ли ще се надяват

    Коментиран от #39, #67

    17:11 03.05.2026

  • 33 Песът има възможност да е човек,

    15 9 Отговор
    но това, че е руснак, му пречи...

    17:12 03.05.2026

  • 34 Начо

    9 4 Отговор
    На калпавия к.. и космите му пречат

    17:12 03.05.2026

  • 35 Браво на ЕС!

    13 6 Отговор
    Тръмп се покри с позор!

    17:13 03.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гресирана ватенка

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "И Киев е Руски":

    Виж как знаеш 😁😁😁

    17:14 03.05.2026

  • 39 Донякъде си прав

    6 9 Отговор

    До коментар #32 от "Кирил":

    Вместо да водят окопна война, като ПСВ, трябваше да нанесат няколко ядрени удара.

    Коментиран от #45, #101

    17:14 03.05.2026

  • 40 Уйгур

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Заря":

    Че ти го отцепим като айгър!

    17:15 03.05.2026

  • 41 Тия

    8 5 Отговор
    Пет години едно и също !

    17:16 03.05.2026

  • 42 В Комсомолская правда

    4 5 Отговор

    До коментар #23 от "Заря":

    ли го чете това. Ма много сте изтръпнали в тази България бе. Сега новия ви вожд ще ви оправи.

    17:16 03.05.2026

  • 43 даката

    14 6 Отговор
    Изходът от войната ми е ясен. Оня ден Украинците удариха летище в Челябинск, на 2000 км. След месец ще е Омск. ... В началото на войната нямаха нищо. Дори тогава руснаците се провалиха. Сега им остава само да се молят на Тръмп да ги спаси.

    Коментиран от #63

    17:16 03.05.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тодар Живков

    12 5 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    17:18 03.05.2026

  • 48 Озадачен

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    Такива ли ти ги нашепват гласовете на Коминтерна???

    17:18 03.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Копейкотрошач

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "Дивчо":

    Кой ме търси ,винаги съм на линия !

    17:23 03.05.2026

  • 56 Хахаха!🎺🥳😀

    3 5 Отговор
    Усетите ли земетресение от север и видите, че от север изгрява слънце, това може да е края на Киев.

    Коментиран от #60

    17:24 03.05.2026

  • 57 Гресирана ватенка

    5 5 Отговор

    До коментар #52 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Да не си пил газ😁😁😁

    17:25 03.05.2026

  • 58 Поета с пистолета

    5 2 Отговор

    До коментар #53 от "Гресирана ватенка":

    Владко,Владко да ми лап. паш х.....ягата сладко ,сладко ,Владко !

    17:26 03.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Баба Абсурдана

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ааако в неделя вечер в 3часа слънцето изгрее над Киев от Запад значи положението е яко Нато Поррчено !

    17:29 03.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Делю Хайдутин

    8 4 Отговор
    Пета година меся погачите и вися като соппол на Дунав.Накрая ще си омеся и главата.

    17:30 03.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 В Комсомолская правда

    0 4 Отговор

    До коментар #29 от "Няма нужда от речи,":

    ли го чете това. Ма много сте изтръпнали в тази България бе. Сега новия ви вожд ще ви оправи.

    Коментиран от #68

    17:32 03.05.2026

  • 65 мастийоф

    2 3 Отговор
    се нешто ни пречи

    17:32 03.05.2026

  • 66 Хахаха!🎺🥳😀

    3 9 Отговор
    Знаете ли, защо се нарича сеизмична вълна? Защото земята става на вълни, като вода. Случайно видях от тераса едно земетресение. Асфалта на улицата стана на вълни, които се движеха с голяма скорост!
    При атомен удар с голяма сила първо ще пристигне в България сиянието на ново слънце от север. След това сеизмичната вълна ще разтърси страната. Това ще е краят на Киев и СВО.
    Благодарен съм на Путин. Толкоз предизвикателства и обиди, а той търпи и не удря с атома.

    Коментиран от #69

    17:32 03.05.2026

  • 67 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "Кирил":

    Ееех Киро ,Кироо,да ми смуу ...чешш к.....уроо ,Кироо !

    17:34 03.05.2026

  • 68 комсомольская правда

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "В Комсомолская правда":

    не е това, което беше. Нямам време да я чета.

    17:34 03.05.2026

  • 69 Барека

    4 3 Отговор

    До коментар #66 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ходи му направи един дудукк от благодарност.

    17:34 03.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 койдазнай

    3 8 Отговор
    ЕС са пионки! От Урсула нищо не зависи! НЯма как есъто да има влияние. Това песков не го ли знае?!?

    Коментиран от #76

    17:36 03.05.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Морския":

    Ама то се отнася и за пропагандата около Белия дом,бе колега,от самолет се вижда даже.

    17:38 03.05.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ихууууу ганьовото

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "койдазнай":

    Ти също си пионка,но в ръцете на глупостта!

    17:39 03.05.2026

  • 77 Каква ирония

    6 2 Отговор
    Така е де!Като не успя специалната военна операция сега европейците са виновни!
    Най добре е Тръмп да нападне Украйна и тогава може са успее операцията.

    17:40 03.05.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Тъпа ушанка

    8 4 Отговор
    Ама господин Тръмп, Украйна ни бие. Кажете и, да не се съпротивлява. Квииикк. Квииикк.

    Коментиран от #95

    17:40 03.05.2026

  • 80 Ачо

    5 2 Отговор
    Наивник ли си или се правиш на ха-хо,Песко?Мислиш,че ЕС и САЩ са различни неща!
    И Путин ли заблуждавате така?

    Коментиран от #86

    17:41 03.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Хахахаха

    8 3 Отговор
    Мдааа. Разбрахме, че кремълската хунта не може нищо да направи, та вече се надяваме на американската хунта. Хахахаха.

    17:42 03.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Хахахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ами в Европа":

    Я дефинирай думата фашизъм, какво значи и обясни защо Европа е фашизъм? Давай, обяснявай? Иначе с празни приказки!

    Коментиран от #133

    17:44 03.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Рублевка

    4 5 Отговор

    До коментар #80 от "Ачо":

    Разбира се, че САЩ и ЕС са различни неща. Разделя ги цял океан. Тръмп вчера го каза. Нас ни разделят хиляди километри и океан от Украйна. Тя е проблем на ЕС и Русия, не на САЩ.

    Чети ФАКТИ и ще си информиран!

    Коментиран от #123

    17:45 03.05.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 хаха🤣

    3 3 Отговор

    До коментар #81 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Един дебел кол за тееб в дир .никка и си дотам 😬 !

    17:47 03.05.2026

  • 89 Дзак

    1 3 Отговор
    Как става това?

    17:48 03.05.2026

  • 90 ХА ХА

    4 3 Отговор

    До коментар #87 от "Хахахаха":

    Ква Усср бе прррррд льооо ,това е измислица на Ленин ,все едно да кажеш ,че в България има етнос тракийци или македонци .

    17:49 03.05.2026

  • 91 Я виж кво става

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "морския":

    с резервоарите в Перм....
    С всичките!

    17:50 03.05.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Гресиран козяк

    2 6 Отговор

    До коментар #79 от "Тъпа ушанка":

    Никой не се интересува от умственото ти състояние ,нито кво имаш на празната кратуна .

    17:51 03.05.2026

  • 96 Путин

    6 2 Отговор
    Си помисли че е

    ПЕТЪР 1

    А То се оказа

    Че е

    ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ

    Коментиран от #99

    17:53 03.05.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Майор Деянов, на всеки километър

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от "Путин":

    Пуцци по г300 си вуна немаш ,тръгнал си с Путин да се сравняваш !

    17:54 03.05.2026

  • 100 Нямат край

    7 2 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:55 03.05.2026

  • 101 Използването на ЯО няма да помогне,

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Донякъде си прав":

    а само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.

    Коментиран от #105

    17:56 03.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 1529 ДНЯ

    7 2 Отговор
    ПЕСКОВ ПЕСКОВ

    Сега РУСИЯ ли е Жертвата?

    Сега Тръмп ли трябва да ви спасява

    Кремълски Терористи?

    17:58 03.05.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Откъде накъде?

    3 6 Отговор

    До коментар #101 от "Използването на ЯО няма да помогне,":

    РФ не воюва със САЩ. УДРИ с атома бандеровците!

    Коментиран от #110

    17:58 03.05.2026

  • 106 Десум

    5 3 Отговор
    Значи, вие не можете да поставите Киев на мястото му ?? Жалка работа. Рафинериите и танкери ви са като фойерверки в новогодишна нощ и се смятате за супер сила?

    17:58 03.05.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Небинарен модерен ляв

    3 5 Отговор
    Нямат край мъките козяшки небинарни ,Ммонн Галка сега ги задължава и за разни амуджи -туареги и АлКайда от Мали да викат ,иначе няма центове и обратно по кофите 😂🍌😂 !

    Коментиран от #117

    18:00 03.05.2026

  • 109 Хахаха!🎺🥳😀

    2 6 Отговор

    До коментар #98 от "Я виж, тогава колко републики":

    УССР е рожба на БОЛШЕВИКИТЕ, а Украйна на КОМУНИСТИТЕ, които като БКП се пребоядисаха!

    Коментиран от #119

    18:01 03.05.2026

  • 110 Не само САЩ, но и Китай ще удари

    5 1 Отговор

    До коментар #105 от "Откъде накъде?":

    Русия. Си Дзинпин строго е забранил и заповядал на Путин, да внимава, че ако само си помисли да използва ЯО, самият Китай ще изплющи Русия :)

    18:01 03.05.2026

  • 111 Гресирана ватенка

    4 1 Отговор

    До коментар #107 от "Черен Гейзак":

    Вярно ли ,че на май катти турски тираджии са и сце пилли прррр дяллника и сега се друса кат самосвал 💩!

    18:02 03.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Песков

    5 1 Отговор
    Сега, ясно е че лъжа, но това ми е работата, служа на Негово величество Путин и олигарсите му. Вижте,Путин си играе на войни, така иска да го запомнят. Олигарсите му страдат, позагубиха някой милион но, нали Путин им обеща дял, квоти от богатствата на Украйна, знаете, че само в Донеск има доказани над 12 трилиона долара полезни изкопаеми и те сега си траят и чакат ред. Така е при нас,аз лъжа, ватите мрат, а други печелят

    18:03 03.05.2026

  • 115 Копие, ти ли си?

    2 3 Отговор

    До коментар #92 от "В СССР имаше референдум":

    СССР-Съюз на Съветските Социалистически РЕПУБЛИКИ!!!
    Ти в горното къде прочете Русия???
    Освен това, самият Путин пред ООН, каза, че Руската федерация, не е пряк наследник на СССР, и поради това не може да отговаря за престъпленията на комунистическата власт на бившата СССР.
    Но комент!
    Чао!

    18:03 03.05.2026

  • 116 Личи си

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Че си Овчар .

    Гледай си Овците

    Недей се занимава с неща които
    Са прекалено сложни
    За Овчарският ти мозък.

    18:03 03.05.2026

  • 117 Хахаха!🎺🥳😀

    1 5 Отговор

    До коментар #108 от "Небинарен модерен ляв":

    И в Мали руснака отъркаля украинеца, но там няма тънга-мънга. На огъня, печено украинско тамтами и танци цяла нощ!

    Коментиран от #135

    18:04 03.05.2026

  • 118 Ако Русия реши да извърши

    6 2 Отговор

    До коментар #75 от "Няма нужда от преговори,":

    ядрен удар, първо тя ще бъде изпържена. Ще има превантивни и унищожителни удари от САЩ. Решението за използване на ЯО, е един вид самоубийство за държавата, която първа реши да го използва.

    18:05 03.05.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Смях в залата

    4 2 Отговор
    Туарегите: Русия ще трябва окончателно да се изтегли от всички територии на Мали, заяви днес говорителят на групировката на туарегските сепаратисти "Фронт за освобождение на Азауад" (ФОА), цитиран от "Франс прес". "Нашата цел е окончателното изтегляне на Русия от Азауад (територия в северната част на Мали) и от всички други територии на Мали", заяви говорителят на ФОА Мохамед Елмаулуд Рамадан в интервю за АФП. "Военната хунта в Бамако рано или късно ще падне. Те нямат друг избор и не могат да се задържат на власт. Не могат да издържат на офанзивата на ФОА за завоюването на Азауад.

    😁

    Коментиран от #121

    18:05 03.05.2026

  • 121 Хахаха!🎺🥳😀

    1 3 Отговор

    До коментар #120 от "Смях в залата":

    Снощи са ги отъркаляли и са яли печени туареги и украинци. Стар африкански обичай.

    18:09 03.05.2026

  • 122 Горски

    3 3 Отговор
    Зеления пак му идва да реве, зелен ко става на фронта, дай някакво инфо, не съм те чул да коментираш фронта от 3 месеца, работите отиват на капитулация, няма оръжия няма мангизи, няма златни тоалетни, ела си в Украйна да видиш колко те обича украинския народ ! Мдаа зеленото човече май най накрая разбра , че времето му изтече и трябва да избира между лош мир и още по лош мир ,но както са казали и най лошия мир е по добър от най добрата война , а можеше така наречената държава Украйна д живее в мир и относително благоденствие както Грузия , но уви , да се надяваме , че народът на Украйна ще вземе правилното решение за своето бъдеще. Как е възможно Украйна да отговаря на критериите за присъединяване към ЕС, като при нея има очевидно бандеровско фашизиране и нацизиране. ЕС се закопава, приемането на държава с диктатура и корумпиран режим е края.

    18:09 03.05.2026

  • 123 Наивници

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "Рублевка":

    Изобщо не си и въобразявайте,че Тръмп не работи за краха Русия.

    18:10 03.05.2026

  • 124 истината

    4 1 Отговор
    Русия няма пари да поддържа 2,4 милиона мъже във войската, но демобилизирането им би представлявало огромни социални рискове. Висок процент от 1,3-те милиона въоръжени мъже са престъпници и бивши затворници, на които е обещана свобода, ако служат на фронта. Тези, които вече са се завърнали у дома, генерират голямата вълна от престъпност, която залява страната днес. Стотици хиляди завърнали се, които са служили по договор, все още не са получили заплати. Отчаяни и огорчени, те са се обърнали към престъпността.

    18:11 03.05.2026

  • 125 Ти да видиш

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ами в Европа":

    Всички европейски фашисти - приятели на Русия. Що така?

    Коментиран от #136

    18:11 03.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Тъпьооо Простьов

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ами в Европа":

    не употребявай думи,чието значение не знаеш и не разбираш!

    Коментиран от #141

    18:12 03.05.2026

  • 128 Кой е кърлеж

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    бе чобанино? Руснаците са под 100мил. (другите са 82 поробени народности). От Германия до Япония и от Северния полюс до Турция и Китай. На 1/9 от световната суша са се разпрострели като 5 пари в кесия, а Европа е 500 милиона.

    Коментиран от #139

    18:13 03.05.2026

  • 129 истината

    2 2 Отговор
    Междувременно руските предприятия, на които Путин нареди да се преоборудват, за да произвеждат дронове, бомби и друго военно оборудване, нямат достъп до основните средства, необходими за връщане към производството на хладилници и други граждански продукти. Елвира Набиулина, директор на Държавната банка, поставя кризата директно: Русия е „изчерпала“ финансовите си резерви. Тя дори няма средствата, необходими за възстановяване на осакатената си енергийна индустрия, и ще бъде зависима от този, който ги предостави, било то Китай, държавите от Персийския залив или САЩ.

    18:13 03.05.2026

  • 130 малиии

    1 0 Отговор
    Русия е много по-зле отколкото си мислим

    18:13 03.05.2026

  • 131 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хмм":

    През 1939-1940 дори СССР е на страната на Хитлер.

    18:13 03.05.2026

  • 132 Един

    1 0 Отговор
    Те Киев са си на мястото, ама вие къв го дирите там да ви питам.

    18:14 03.05.2026

  • 133 Ти и другите два трола

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Хахахаха":

    сте типичен пример за фашизма залял запада и заливащи ни с лъжи и простотия!

    18:15 03.05.2026

  • 134 истината

    1 1 Отговор
    На 24 февруари Русия започна петата година от катастрофалната си война срещу Украйна. Тя е пожертвала над милион мъже, убити и недееспособни, за да получи крехък контрол само над една пета от територията на Украйна. Тя е осакатила водещата енергийна индустрия на Русия, изчерпала Фонда за национално богатство и е обеднила руската провинция, като същевременно е кристализирала националната идентичност на Украйна и е превърнала страната в основен производител на модерно военно оборудване.

    18:16 03.05.2026

  • 135 Сульооо тупий

    0 1 Отговор

    До коментар #117 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Точно обратното!!Африкански племена направиха руски военни за резил пред цял свят!.

    18:16 03.05.2026

  • 136 Ами в Европа

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "Ти да видиш":

    се възроди фашизма. Да не говорим за урсулите!

    18:16 03.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Малко съм объркан

    0 1 Отговор
    Нали Украйна се опълчи на Русия единствено заради курабийките на САЩ? Сега пък било Европа.

    18:17 03.05.2026

  • 139 Канада

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Кой е кърлеж":

    също е рядко населена. И нея ли ще я завземаме?

    Коментиран от #154

    18:17 03.05.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Ами недей

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Тъпьооо Простьов":

    И бе3з теб виждаме фашизма залял пропадналият запад, а с такива като теб, евтини и глупави ни е гнус.

    18:18 03.05.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Ти и останалите два тролея

    1 1 Отговор

    До коментар #142 от "истината":

    сте типичен пример за фашизма залял запада!

    18:20 03.05.2026

  • 145 истината

    2 2 Отговор
    Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”.Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.нацистите са в московия.

    Коментиран от #148

    18:20 03.05.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Балъчко туп

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Овчар":

    Внимавай да не ти заврем гегата в г.............

    Коментиран от #151

    18:22 03.05.2026

  • 148 Да тролиш

    0 2 Отговор

    До коментар #145 от "истината":

    не показва само твоето падение, а показва падението и трагедията която е ударил запада, както и фашизма с който е залят!

    18:22 03.05.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Иванушка🇺🇸

    2 1 Отговор
    Др. Песков защо нищо не казва за горящата расия. Украйна изпрати дронове на 1500 км. всички нефтени заводи горят вече цяла седмица. Туапсе загива от петролния дъжд. Вече има екокатастрофа в няколко града. Обаче джуджето психопат путин дори не коментира тези събития. Седнал да гледа в паничката на Европа. Естествено че само въоръжаването ще ни спаси от руския фашизъм и бвзумния нацист путин.

    18:23 03.05.2026

  • 151 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #147 от "Балъчко туп":

    Мои той точно това иска,за това е тук.

    18:24 03.05.2026

  • 152 пресипрес

    1 1 Отговор
    СССР е ЕДИНСТВЕНАТА държава, подпомагала Хитлер преди и в началото на войната!!!! Единствената. Немската армия, понеже е нямала право на обучение в такива мащаби, заради Първата световна война, СЕ Е ОБУЧАВАЛА в СССР. Дори в деня на нападението на Хитлер срещу СССР комунистическият режим ИЗПРАЩА влак с провизии и други товари КЪМ Германия. Това е защото целта на СССР е Германия на лудия Хитлер да отслаби запазните държави, след което СССР ДА ЗАВЛАДЕЕ ЕВРОПА. Те не са били подготвени за отбранителни сражения - САМО НАПАДАТЕЛНИ. А са били СЪЮЗНИК на Германия още от началото на 30-те години на века. Украинци са сътрудничили на Германия по много причини. СССР е сътрудничел, България също, Югославия също (към началото на войната), Италия, окупирана Франция, Швеция, Испания, Румъния.....Сталин е избил и уморил от глад огромна част от украинците, защото са се опитвали да постигнат независимост.....

    18:24 03.05.2026

  • 153 пресипрес

    2 1 Отговор
    Другари зомбита НАТО някога да е нападнал някоя държава с цел да завземе територия, премахване на цяло население или системно и целенасочено да е удрял жилищни сгради, училища, болници или граждански обекти...Казвам целенасочено както го прави Раша в Украйна. Та НАТО може да имат и 50 хиляди бази по цял свят но е важно какво правят там, до като твоята мама Русия е военно престъпна страна.

    18:25 03.05.2026

  • 154 Канада не воюва за нови

    0 0 Отговор

    До коментар #139 от "Канада":

    земи, а се е отворила за емигранти защото територията ѝ е прекалено голяма за толкова малко население.

    18:26 03.05.2026

