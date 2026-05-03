Вашингтон може да постави киевския режим на мястото му, но Европа му пречи. Това заяви Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, пред журналиста на „Вести“ Павел Зарубин.

„Е, на теория, да, може, разбира се, и мнозина знаят това. Но тук се появи трети играч. Виждате, че европейците се мобилизират, използвайки тази показна русофобия като спусък“, каза говорителят на Кремъл.

Според него Европа е готова да похарчи големи суми за военно строителство.

Песков заяви, че Русия предпочита да постигне целите си в Украйна чрез споразумение.

„За нас постигането на целите ни чрез сделка, чрез мирно споразумение е за предпочитане. Но ако режимът в Киев не е склонен да го направи, ние ще го убедим, като проведем и завършим специална военна операция“, каза говорителят на Кремъл, коментирайки по този начин забележките на президента на САЩ Доналд Тръмп за близостта на сделка за Украйна.

По време на последния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин на 29 април Тръмп заяви, че сделката за разрешаване на конфликта в Украйна е близо. Както съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков, в контекста на украинското уреждане „американският президент подчерта важността на бързото прекратяване на военните действия, както и готовността си да съдейства за това по всякакъв възможен начин“.