ЕС и Украйна създават съюз за развитие на дронови технологии

Европейският съюз приканва компании от континента да се включат в нов съюз с Украйна, насочен към развитие на производството на дронове, съобщи Европейската комисия, цитирана от Agence France-Presse, предава БТА.

Според Комисията инициативата има за цел да обедини производители, иноватори и потребители от ЕС и Украйна. Основният фокус е върху укрепване на европейските възможности както за използване на дронове, така и за противодействие срещу тях.

В съюза ще могат да участват и държави от Европейското икономическо пространство, включително Норвегия, Швейцария и Исландия.

Европейската комисия е отправила покана към компании с опит в производството на дронове и системи за защита да заявят участие до 25 май.

Инициативата идва на фона на нарастващи опасения за сигурността в Европа, като страните от ЕС се стремят да модернизират отбраната си чрез технологии с по-ниска цена и висока ефективност.

Украйна вече разполага със значителен опит в тази област, а ЕС цели да използва тази експертиза за развитие на собствените си отбранителни способности.

Създаването на съюза ще се координира с държавите членки, като някои от тях вече имат двустранни споразумения с Украйна. Германия например е установила стратегическо партньорство с Киев в областта на отбраната, включително сътрудничество при дроновите технологии.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че се работи и по допълнително двустранно споразумение между Украйна и Германия, насочено към тази сфера.