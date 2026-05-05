ЕС и Украйна създават съюз за развитие на дронови технологии
5 Май, 2026 17:50 629 43

Инициативата цели засилване на отбранителните способности и съвместно производство с участие на европейски компании

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз приканва компании от континента да се включат в нов съюз с Украйна, насочен към развитие на производството на дронове, съобщи Европейската комисия, цитирана от Agence France-Presse, предава БТА.

Според Комисията инициативата има за цел да обедини производители, иноватори и потребители от ЕС и Украйна. Основният фокус е върху укрепване на европейските възможности както за използване на дронове, така и за противодействие срещу тях.

В съюза ще могат да участват и държави от Европейското икономическо пространство, включително Норвегия, Швейцария и Исландия.

Европейската комисия е отправила покана към компании с опит в производството на дронове и системи за защита да заявят участие до 25 май.

Инициативата идва на фона на нарастващи опасения за сигурността в Европа, като страните от ЕС се стремят да модернизират отбраната си чрез технологии с по-ниска цена и висока ефективност.

Украйна вече разполага със значителен опит в тази област, а ЕС цели да използва тази експертиза за развитие на собствените си отбранителни способности.

Създаването на съюза ще се координира с държавите членки, като някои от тях вече имат двустранни споразумения с Украйна. Германия например е установила стратегическо партньорство с Киев в областта на отбраната, включително сътрудничество при дроновите технологии.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че се работи и по допълнително двустранно споразумение между Украйна и Германия, насочено към тази сфера.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Удри Волдимире

    4 18 Отговор
    Удари това прокажено руZко блато ,нищо да не остане от него.

    Коментиран от #9, #10, #30

    17:52 05.05.2026

  • 2 Нюрнберг 2.0

    16 2 Отговор
    Внучка на отявлен хитлеронацист и настоящ укронацист.
    Хубава снимка за делото!

    17:52 05.05.2026

  • 3 Тернел

    3 17 Отговор
    Спасителя на Европа от арабите, Зеленски спасителя на Европа от монголоидната путлерова орда.

    Коментиран от #6, #36

    17:53 05.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    И какво печели народа от това?Дрон яде ли се?

    17:54 05.05.2026

  • 5 авантгард

    13 3 Отговор
    По-добре с Иран или Русия или Китай - това са водещите страни за дронове.
    украйна е съсипия пълна, без никаква перспектива.

    Коментиран от #29

    17:54 05.05.2026

  • 6 Да се чете

    2 8 Отговор

    До коментар #3 от "Тернел":

    Великия Кан Тервел

    Коментиран от #11

    17:54 05.05.2026

  • 7 Добри новини

    1 12 Отговор
    Активност на украински дронове предизвика затваряне на московските летища. Дали ще има смелчаги да летят до Москва за парада?
    ТЕЦ-ът в руския Оренбург се включи в празненствата за День ПоВредь!
    ГУР са ударили в Крим самолет, катери и кораб за поддръжка на окупаторите. Видео
    Три десантно-щурмови катера проект 05060;
    Кораб за поддръжка;
    Хангар за съхранение на десантно-щурмови катери проект 05060;
    Самолет-амфибия Бе-12 „Чайка“.

    17:54 05.05.2026

  • 8 Абе,

    13 2 Отговор
    фонлайнар направо да спре всякакви плащания за ЕС и всички жители,в робство при зеленият шмъркач...

    17:55 05.05.2026

  • 9 ЕС.

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удри Волдимире":

    докато не унищожат покрайна и после себе си няма да се спрат

    17:55 05.05.2026

  • 10 Хихи

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Удри Волдимире":

    засега удря само линиите ...

    17:55 05.05.2026

  • 11 Не , бе

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да се чете":

    правилно си се писал ,че ти е турен ...

    17:57 05.05.2026

  • 12 Дориана

    13 4 Отговор
    Урсула води Европа към война и превъоръжаване което ще доведе до унищожението на Европа. Досега никаква смислена политика за мир не е направила, а точно обратното Как не разбра, че чрез санкции и даване на пари и оръжия на Украйна подклажда войната вместо да направи усилия да я спре. 32657

    Коментиран от #23, #40

    17:57 05.05.2026

  • 13 Павел

    11 1 Отговор
    Какво общо има фашизоидното образувание Украйна с ЕС и НАТО ?
    А да , едните са военизирани наемници на еврофашистите търсещи реванш срещу победителя от втората световна война защото самите те нямат гащи да се противопоставят директно , а си намериха достатъчно малоумни подизпълнители.

    17:58 05.05.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Понеже това ще ни храни! Страшна добавена стойност има е един дрон - кило пластмаса и барут
    Само атом оправя изкрейзила Европа!
    пък след 10тина хил години може да се насели с някаква интелигентна форма на живот, не с крадливи урсули и друсаняци

    18:00 05.05.2026

  • 15 Плешивата Движуха

    3 9 Отговор
    ЕС смаза Русия като изплюта дъвка на асфалт ☝️

    Коментиран от #16, #37

    18:02 05.05.2026

  • 16 Всъщност е

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Плешивата Движуха":

    точно обратното.

    18:04 05.05.2026

  • 17 шаа

    6 0 Отговор
    печатна грешка, да се чете дiлдови, а не дронови технологии

    18:05 05.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ЕСССР

    9 0 Отговор
    "Като няма хляб, ще ядете дронове"!
    /Другарката Урсула/

    18:06 05.05.2026

  • 20 Читател

    7 2 Отговор
    После Русия е виновна, тази ЕК са си нацисти и фашисти.Значи ще произвежда дронове и ракети и ще ги ползва срещу Русия.И какво очаквате.

    18:07 05.05.2026

  • 21 Последния Софиянец

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Горски":

    Днес Гълъб Донев каза че България е фалирала и няма пари за пенсии и заплати.

    Коментиран от #33

    18:07 05.05.2026

  • 22 Наблюдател

    5 2 Отговор
    На летище София в авиоремонтния завод сглобяват дронове за украинските нацисти!

    Коментиран от #25

    18:07 05.05.2026

  • 23 Урсула фон дер Лайен, председател

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    "...Урсула ще унищожи ЕС..."


    Упсс..включи се тежката артилерия от Пасьола !
    Възможно, но не като Плешивата Движуха която погреба Русия ☝️

    Коментиран от #38

    18:07 05.05.2026

  • 24 Горски

    7 1 Отговор
    Не мога да разбера защо ми триете коментара при положение, че няма обиди?

    18:08 05.05.2026

  • 25 После

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Наблюдател":

    Като хвръкне .....Путин ще им е виновен и ще викат Ама нас защо?

    18:09 05.05.2026

  • 26 Д-р Ментал

    1 4 Отговор
    Украинците викаха неволята, като видяха, че САЩ бият отбой

    18:09 05.05.2026

  • 27 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Давай на кратко- колко пари ще му даваме пак?

    Коментиран от #41

    18:09 05.05.2026

  • 28 Валери Герасимов

    6 2 Отговор
    Ще кажа на шефа ми да си го премести от левия в десния крачол!

    18:09 05.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Герп боклуци

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Удри Волдимире":

    От твойте пари се харчат за тоя бе м@лоyмнiк

    18:10 05.05.2026

  • 31 Горски

    6 2 Отговор
    Чудя се,как,след като по-богати и икономически развити държави,отказват да участват в тази авантюра със заема за нарко клоуна Зеля,ние като най-бедната и разнебитена,охотно се набутване яко. Пари за нищо няма ( освен за избори и заплати на държавните лежащи), но за Украйна - веднага се намират. И това,ако не е престъпление. Дано новата власт се вземе в ръце и промени тази глупост. Златните тоалетни, вилите във Франция и яхтите по Монако са скъпи да! Евро урсулките все още не могат да стоплят, че тая война на сащ в украйна закопа Европа, което си е целта в крайна сметка де.

    Коментиран от #35

    18:11 05.05.2026

  • 32 Плешивата Движуха

    2 5 Отговор
    "...Русия и Китай - това са водещите страни за дронове..."

    Точно..
    Затова парада се отлага, щот Русия е водеща във всичко !!! Най-вече в Гpyз 200 😁☝️

    18:11 05.05.2026

  • 33 Д-р Ментал

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Гълъб Донев се показа като безличен и слабохарактерен в служебното правителство. Доста посредствено се представи

    18:11 05.05.2026

  • 34 Факти

    6 1 Отговор
    ЕС и Украйна създават съюз за развитие на дронови технологии и съвместно е "ядат дървото"

    18:12 05.05.2026

  • 35 ГРУ гайтанжиева

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Горски":

    Това са кремълски лъжи и пропаганда, разпространявани от безПолезните ... и д и о т и !

    18:14 05.05.2026

  • 36 хмммм

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тернел":

    Те монголоиди са точно укрите.

    18:15 05.05.2026

  • 37 Виждаме го

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Плешивата Движуха":

    Затова Фолксваген ще правят коли за китайските фирми на ишлеме.
    Но t-панари като теб няма как да го знаят те едно си знаят едно си баят.

    Коментиран от #43

    18:15 05.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    0 3 Отговор
    Руски терористични атаки с авиобомби по цивилното население на Запорожие и Краматорск (Донецка област).
    Явно няма да има примирие за 9 май.
    Зеленски не е позволил провеждане на парад в окупирания Крим - руската окупационна администрация е отменила всички прояви.

    18:16 05.05.2026

  • 40 ЦИРК

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Разбрали са го и много добре знаят какво правят. Тяхната цел не е благополучие и добър живот на континента а обслужване и слугинаж на лобисти които са им спонсори, и едновременно с това кражби в огромни размери на публични средства от държавите членки. Болните им мозъци все още си мислят че всичко ще им се размине и вид игра, но руснаците не забравят и едва ли ще им оставят време през което да се наслаждават на заграбеното. По един или друг начин (дали чрез тотално унищожение на Европа или чрез "злополуки"), всички лица участващи в подклаждането на тази война, ще бъдат застигнати от руското "правосъдие" (все пак погледнато под определен ъгъл председателката с тези си действия спрямо РФ не е далеч от каквото беше Осама за САЩ).

    18:16 05.05.2026

  • 41 Урсула фон дер Лайен, председател

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "ООрана държава":

    "...колко пари ще му даваме пак?..."

    Колкото трябва и докогато трябва, стига докара РФ до просяшка тояга !!! То не остана много де ☝️

    18:17 05.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 русия е васал на Китай

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Виждаме го":

    И какво общо има западнала пРосия с Китай ?
    Татаро-монголите даже не успяха да поставят табелките Москвич на китайските автомобили и фалираха.

    18:19 05.05.2026

