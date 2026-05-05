ЕС и Украйна създават съюз за развитие на дронови технологии

Европейският съюз приканва компании от континента да се включат в нов съюз с Украйна, насочен към развитие на производството на дронове, съобщи Европейската комисия, цитирана от Agence France-Presse, предава БТА.
Според Комисията инициативата има за цел да обедини производители, иноватори и потребители от ЕС и Украйна. Основният фокус е върху укрепване на европейските възможности както за използване на дронове, така и за противодействие срещу тях.
В съюза ще могат да участват и държави от Европейското икономическо пространство, включително Норвегия, Швейцария и Исландия.
Европейската комисия е отправила покана към компании с опит в производството на дронове и системи за защита да заявят участие до 25 май.
Инициативата идва на фона на нарастващи опасения за сигурността в Европа, като страните от ЕС се стремят да модернизират отбраната си чрез технологии с по-ниска цена и висока ефективност.
Украйна вече разполага със значителен опит в тази област, а ЕС цели да използва тази експертиза за развитие на собствените си отбранителни способности.
Създаването на съюза ще се координира с държавите членки, като някои от тях вече имат двустранни споразумения с Украйна. Германия например е установила стратегическо партньорство с Киев в областта на отбраната, включително сътрудничество при дроновите технологии.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че се работи и по допълнително двустранно споразумение между Украйна и Германия, насочено към тази сфера.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удри Волдимире
Коментиран от #9, #10, #30
17:52 05.05.2026
2 Нюрнберг 2.0
Хубава снимка за делото!
17:52 05.05.2026
3 Тернел
Коментиран от #6, #36
17:53 05.05.2026
4 Последния Софиянец
17:54 05.05.2026
5 авантгард
украйна е съсипия пълна, без никаква перспектива.
Коментиран от #29
17:54 05.05.2026
6 Да се чете
До коментар #3 от "Тернел":Великия Кан Тервел
Коментиран от #11
17:54 05.05.2026
7 Добри новини
ТЕЦ-ът в руския Оренбург се включи в празненствата за День ПоВредь!
ГУР са ударили в Крим самолет, катери и кораб за поддръжка на окупаторите. Видео
Три десантно-щурмови катера проект 05060;
Кораб за поддръжка;
Хангар за съхранение на десантно-щурмови катери проект 05060;
Самолет-амфибия Бе-12 „Чайка“.
17:54 05.05.2026
8 Абе,
17:55 05.05.2026
9 ЕС.
До коментар #1 от "Удри Волдимире":докато не унищожат покрайна и после себе си няма да се спрат
17:55 05.05.2026
10 Хихи
До коментар #1 от "Удри Волдимире":засега удря само линиите ...
17:55 05.05.2026
11 Не , бе
До коментар #6 от "Да се чете":правилно си се писал ,че ти е турен ...
17:57 05.05.2026
12 Дориана
Коментиран от #23, #40
17:57 05.05.2026
13 Павел
А да , едните са военизирани наемници на еврофашистите търсещи реванш срещу победителя от втората световна война защото самите те нямат гащи да се противопоставят директно , а си намериха достатъчно малоумни подизпълнители.
17:58 05.05.2026
14 ДрайвингПлежър
Само атом оправя изкрейзила Европа!
пък след 10тина хил години може да се насели с някаква интелигентна форма на живот, не с крадливи урсули и друсаняци
18:00 05.05.2026
15 Плешивата Движуха
Коментиран от #16, #37
18:02 05.05.2026
16 Всъщност е
До коментар #15 от "Плешивата Движуха":точно обратното.
18:04 05.05.2026
17 шаа
18:05 05.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ЕСССР
/Другарката Урсула/
18:06 05.05.2026
20 Читател
18:07 05.05.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #18 от "Горски":Днес Гълъб Донев каза че България е фалирала и няма пари за пенсии и заплати.
Коментиран от #33
18:07 05.05.2026
22 Наблюдател
Коментиран от #25
18:07 05.05.2026
23 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #12 от "Дориана":"...Урсула ще унищожи ЕС..."
Упсс..включи се тежката артилерия от Пасьола !
Възможно, но не като Плешивата Движуха която погреба Русия ☝️
Коментиран от #38
18:07 05.05.2026
24 Горски
18:08 05.05.2026
25 После
До коментар #22 от "Наблюдател":Като хвръкне .....Путин ще им е виновен и ще викат Ама нас защо?
18:09 05.05.2026
26 Д-р Ментал
18:09 05.05.2026
27 ООрана държава
Коментиран от #41
18:09 05.05.2026
28 Валери Герасимов
18:09 05.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Герп боклуци
До коментар #1 от "Удри Волдимире":От твойте пари се харчат за тоя бе м@лоyмнiк
18:10 05.05.2026
31 Горски
Коментиран от #35
18:11 05.05.2026
32 Плешивата Движуха
Точно..
Затова парада се отлага, щот Русия е водеща във всичко !!! Най-вече в Гpyз 200 😁☝️
18:11 05.05.2026
33 Д-р Ментал
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Гълъб Донев се показа като безличен и слабохарактерен в служебното правителство. Доста посредствено се представи
18:11 05.05.2026
34 Факти
18:12 05.05.2026
35 ГРУ гайтанжиева
До коментар #31 от "Горски":Това са кремълски лъжи и пропаганда, разпространявани от безПолезните ... и д и о т и !
18:14 05.05.2026
36 хмммм
До коментар #3 от "Тернел":Те монголоиди са точно укрите.
18:15 05.05.2026
37 Виждаме го
До коментар #15 от "Плешивата Движуха":Затова Фолксваген ще правят коли за китайските фирми на ишлеме.
Но t-панари като теб няма как да го знаят те едно си знаят едно си баят.
Коментиран от #43
18:15 05.05.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Явно няма да има примирие за 9 май.
Зеленски не е позволил провеждане на парад в окупирания Крим - руската окупационна администрация е отменила всички прояви.
18:16 05.05.2026
40 ЦИРК
До коментар #12 от "Дориана":Разбрали са го и много добре знаят какво правят. Тяхната цел не е благополучие и добър живот на континента а обслужване и слугинаж на лобисти които са им спонсори, и едновременно с това кражби в огромни размери на публични средства от държавите членки. Болните им мозъци все още си мислят че всичко ще им се размине и вид игра, но руснаците не забравят и едва ли ще им оставят време през което да се наслаждават на заграбеното. По един или друг начин (дали чрез тотално унищожение на Европа или чрез "злополуки"), всички лица участващи в подклаждането на тази война, ще бъдат застигнати от руското "правосъдие" (все пак погледнато под определен ъгъл председателката с тези си действия спрямо РФ не е далеч от каквото беше Осама за САЩ).
18:16 05.05.2026
41 Урсула фон дер Лайен, председател
До коментар #27 от "ООрана държава":"...колко пари ще му даваме пак?..."
Колкото трябва и докогато трябва, стига докара РФ до просяшка тояга !!! То не остана много де ☝️
18:17 05.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 русия е васал на Китай
До коментар #37 от "Виждаме го":И какво общо има западнала пРосия с Китай ?
Татаро-монголите даже не успяха да поставят табелките Москвич на китайските автомобили и фалираха.
18:19 05.05.2026