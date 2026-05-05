Федерален служител в САЩ е обвинен, че е заплашил да убие Доналд Тръмп

Служител на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) в щата Ню Хемпшир е обвинен в отправяне на заплаха срещу президента Доналд Тръмп, показват съдебни документи, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Става дума за Дийн ДелеКиайе от град Нашуа, който е бил арестуван в понеделник. Очаква се той да се яви пред съда във вторник по обвинение за междущатско изпращане на заплаха.

Според съдебно заявление на Тайните служби мъжът е бил временно отстранен от работа, след като е използвал служебния си компютър за извършване на притеснителни онлайн търсения, свързани с опити за покушение.

Разследващите посочват още, че на 21 април в Белия дом е бил получен имейл, за който се смята, че е изпратен именно от ДелеКиайе. В съобщението той заявил, че възнамерява да „неутрализира/убие“ президента Тръмп.

Случаят идва на фона на засилени опасения за сигурността около американския държавен глава след поредица от инциденти през последните месеци.

През април мъж беше обвинен в опит за убийство на Тръмп по време на събитие във Вашингтон, след като според прокуратурата е открил стрелба и е признал, че не е очаквал да оцелее.

Няколко дни по-късно друг въоръжен заподозрян беше прострелян от агенти на Тайните служби в близост до Белия дом, след като открил огън срещу служители, което доведе до допълнително засилване на мерките за сигурност около президента.