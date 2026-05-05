Федерален служител в САЩ е обвинен, че е заплашил да убие Доналд Тръмп

Служител на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) в щата Ню Хемпшир е обвинен в отправяне на заплаха срещу президента Доналд Тръмп, показват съдебни документи, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.
Става дума за Дийн ДелеКиайе от град Нашуа, който е бил арестуван в понеделник. Очаква се той да се яви пред съда във вторник по обвинение за междущатско изпращане на заплаха.
Според съдебно заявление на Тайните служби мъжът е бил временно отстранен от работа, след като е използвал служебния си компютър за извършване на притеснителни онлайн търсения, свързани с опити за покушение.
Разследващите посочват още, че на 21 април в Белия дом е бил получен имейл, за който се смята, че е изпратен именно от ДелеКиайе. В съобщението той заявил, че възнамерява да „неутрализира/убие“ президента Тръмп.
Случаят идва на фона на засилени опасения за сигурността около американския държавен глава след поредица от инциденти през последните месеци.
През април мъж беше обвинен в опит за убийство на Тръмп по време на събитие във Вашингтон, след като според прокуратурата е открил стрелба и е признал, че не е очаквал да оцелее.
Няколко дни по-късно друг въоръжен заподозрян беше прострелян от агенти на Тайните служби в близост до Белия дом, след като открил огън срещу служители, което доведе до допълнително засилване на мерките за сигурност около президента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 AI изкуствения
20:29 05.05.2026
2 Гост
20:30 05.05.2026
3 Българин
20:33 05.05.2026
4 Сатана Z
Едно е да искаш,друго е да можеш а трето е да го направиш.
20:34 05.05.2026
5 Цион гледа и бди
20:41 05.05.2026
6 грУЙО
20:41 05.05.2026
7 Жалко
20:42 05.05.2026
8 Владимир Путин, президент
За 26 года как пък една ватeнка не можа се намери да ме гръмне ?!!
Коментиран от #10
20:44 05.05.2026
9 Димитър Георгиев
Коментиран от #15
20:45 05.05.2026
10 Сталин
До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":А в България няма и един цървул да посмее да напсува Тиквата и Прасето,нация от мишоци и мушмороци
20:53 05.05.2026
11 УдоМача
20:56 05.05.2026
12 Все някой ще го направи
21:04 05.05.2026
13 Феникс
21:06 05.05.2026
14 Швейк
На умрело куче нож вади !
21:14 05.05.2026
15 Професор
До коментар #9 от "Димитър Георгиев":Ало, редакторчетата, защо позволявате да се публикуват откровени закани и заплахи за живота на президента Тръмп, а цензурирате всяка дума в негова подкрепа, или в подкрепа на САЩ и Израел? Истината е, че България не заслужава да бъде богата западна държава. Тя си се намира в орбитата на Иран, Русия, Северна Корея и Китай. Там й е мястото!
21:28 05.05.2026