Федерален служител в САЩ е обвинен, че е заплашил да убие Доналд Тръмп

5 Май, 2026 20:25 877 15

Федералните власти твърдят, че мъжът е изпратил имейл до Белия дом и е извършвал тревожни онлайн търсения

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Служител на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) в щата Ню Хемпшир е обвинен в отправяне на заплаха срещу президента Доналд Тръмп, показват съдебни документи, цитирани от Ройтерс, предава News.bg.

Става дума за Дийн ДелеКиайе от град Нашуа, който е бил арестуван в понеделник. Очаква се той да се яви пред съда във вторник по обвинение за междущатско изпращане на заплаха.

Според съдебно заявление на Тайните служби мъжът е бил временно отстранен от работа, след като е използвал служебния си компютър за извършване на притеснителни онлайн търсения, свързани с опити за покушение.

Разследващите посочват още, че на 21 април в Белия дом е бил получен имейл, за който се смята, че е изпратен именно от ДелеКиайе. В съобщението той заявил, че възнамерява да „неутрализира/убие“ президента Тръмп.

Случаят идва на фона на засилени опасения за сигурността около американския държавен глава след поредица от инциденти през последните месеци.

През април мъж беше обвинен в опит за убийство на Тръмп по време на събитие във Вашингтон, след като според прокуратурата е открил стрелба и е признал, че не е очаквал да оцелее.

Няколко дни по-късно друг въоръжен заподозрян беше прострелян от агенти на Тайните служби в близост до Белия дом, след като открил огън срещу служители, което доведе до допълнително засилване на мерките за сигурност около президента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 AI изкуствения

    6 0 Отговор
    хората са алчни, или прости,май са и двете!

    20:29 05.05.2026

  • 2 Гост

    14 0 Отговор
    Щом и на американските държавни служители им писна от този дърт кукундел.............!

    20:30 05.05.2026

  • 3 Българин

    3 6 Отговор
    Сорос има хиляди слуги, и ще направи всичко за да елиминира Президента Тръмп и неговата борба за Мир!

    20:33 05.05.2026

  • 4 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Както се казва:
    Едно е да искаш,друго е да можеш а трето е да го направиш.

    20:34 05.05.2026

  • 5 Цион гледа и бди

    5 0 Отговор
    Никой не може да заплашва бай Дончо, прекалено е ценен за Израел. За това има денонощна охрана от Мосад платена щедро от американските данъкоплатци.

    20:41 05.05.2026

  • 6 грУЙО

    5 1 Отговор
    Тръмп трябва всячески да бъде опазен, защото само Той ще разруши европейската паплач!

    20:41 05.05.2026

  • 7 Жалко

    3 0 Отговор
    Да го беше кортулисал тоя отвратеняк.

    20:42 05.05.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Завиждам на американците - мъже и половина☝️
    За 26 года как пък една ватeнка не можа се намери да ме гръмне ?!!

    Коментиран от #10

    20:44 05.05.2026

  • 9 Димитър Георгиев

    2 0 Отговор
    Този да беше действал вместо да заплашва .

    Коментиран от #15

    20:45 05.05.2026

  • 10 Сталин

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    А в България няма и един цървул да посмее да напсува Тиквата и Прасето,нация от мишоци и мушмороци

    20:53 05.05.2026

  • 11 УдоМача

    2 0 Отговор
    Който се хвали не пали - Българска Народна Мъдрост.

    20:56 05.05.2026

  • 12 Все някой ще го направи

    1 0 Отговор
    Този президент извърши много и то директни жестокости към човечеството и планетата

    21:04 05.05.2026

  • 13 Феникс

    0 0 Отговор
    Тоя всичко живо иска да го претрепе с лопатата!

    21:06 05.05.2026

  • 14 Швейк

    0 0 Отговор
    Ама , че федерален служител !
    На умрело куче нож вади !

    21:14 05.05.2026

  • 15 Професор

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Димитър Георгиев":

    Ало, редакторчетата, защо позволявате да се публикуват откровени закани и заплахи за живота на президента Тръмп, а цензурирате всяка дума в негова подкрепа, или в подкрепа на САЩ и Израел? Истината е, че България не заслужава да бъде богата западна държава. Тя си се намира в орбитата на Иран, Русия, Северна Корея и Китай. Там й е мястото!

    21:28 05.05.2026