  Тема: Украйна

ЕС налага санкции срещу руснаци за "незаконна депортация" на украински деца

8 Май, 2026 13:39, обновена 8 Май, 2026 13:46 897 38

Руската страна нарича извеждането им от зоната на бойните действия "евакуация"

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 11 май Европейският съюз ще наложи нови персонални санкции срещу руски граждани за "незаконна депортация" на деца, която руската страна нарича "евакуация", от военната зона в Украйна в началото на бойните действия, съобщи Ройтерс.

„Министрите на външните работи на ЕС ще наложат нови санкции срещу Русия в понеделник“, цитира Ройтерс своите източници от Брюксел, според които тези ограничения ще бъдат свързани с така наречената депортация на деца.

Личните санкции на ЕС включват блокиране на банкови активи на лица в Европа, ако бъдат открити там, и забрана за влизане в страни от ЕС.

В изказванията си за Украйна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен редовно споменава „хиляди украински деца“, за които се твърди, че са били отведени в Русия по време на боевете.

По време на втория кръг от директни преговори между Русия и Украйна през юни 2025 г. в Истанбул украинската делегация предаде на Русия списък с 339 имена на деца. Само 13 души от този списък действително са се озовали в Русия и вече са предадени на роднини в Украйна и трети страни, според бюлетин за дейността на президентския комисар по правата на детето Мария Львова-Белова от 7 май 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фейк - либераст

    26 16 Отговор
    След изчерпването на всички всевъзможни поводи за санкции крайно време е да се наложат санкции заради корените на ряпата!

    13:50 08.05.2026

  • 3 добри руснаци осиновиха и колумбийчета

    18 14 Отговор
    Руската армия осуети опит на група колумбийски наемници да пробият до границата на Белгородския район. Съобщава се, че някои от бойците са били унищожени, а други са пленени.

    13:51 08.05.2026

  • 4 коооо

    16 13 Отговор
    ес/кочината налага санкции - ха ха ха - на кой беееее вафли.бг

    13:53 08.05.2026

  • 5 Многоходовото

    12 20 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:55 08.05.2026

  • 6 ДВИЖУХАТА

    13 18 Отговор
    Koчината трябва да се закрие, а територията поделена мeжду Китай, Америка, Япония и Европа ☝️

    13:56 08.05.2026

  • 7 ЕССъ

    14 9 Отговор
    Вие пак пръднахте в кофата!А,когато краинци депортираха(те и в момента изнасят деца зад граница),няма проблем,а?По-бързо да ви приключват русите и да си седнете на 3 адниците,че съвсем ще изплискате легена.

    Коментиран от #12, #16

    13:58 08.05.2026

  • 8 Да си спомним !

    12 12 Отговор
    Натовската украинска хунта използва децата като жив щит .

    Коментиран от #9

    13:58 08.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Само питам

    10 8 Отговор
    Какво бъдеще щяха да имат тези деца в управляваната от Брюксел и Анкара Украйна ? В момента Украйна е най-големият износител на човешки органи , задминавайки Индия !!!

    14:01 08.05.2026

  • 11 Лада искра

    13 9 Отговор
    Когато Западът приема бежанци, това е „хуманизъм“. Когато Русия дава подслон на деца, бягащи от вашите снаряди, това е „отвличане“. Лицемерието ви крещи. Санкционирате хората, които осигуриха мир и храна, докато вие осигурявате само барут и смърт.

    Коментиран от #20, #22

    14:01 08.05.2026

  • 12 Руснак без крак...

    10 12 Отговор

    До коментар #7 от "ЕССъ":

    "..По-бързо да ви приключват русите..."

    Само вметна, че руснаците бавно запрягаме и настъпваме винаги назад ☝️😁

    14:02 08.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дон Корлеоне

    8 9 Отговор
    Хаяско що краде жито?

    14:02 08.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Така е. СССР се разпадна с гръм и

    9 9 Отговор

    До коментар #7 от "ЕССъ":

    трясък, а Путин довърши Русия, вместо да я направи нормална и просперираща държава.

    14:02 08.05.2026

  • 17 ...

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Изведоха децата

    14:03 08.05.2026

  • 18 Как Путин ще оправдае спирането

    6 9 Отговор
    на войната и загубата на Русия. Политическите стратези на Кремъл : "Героите в специалната военна операция загинаха в борбата за мирно небе над главите на всички нас. Като възстановяваме мира, ние правим техния подвиг ценен". Обясненията за руския народ ще бъдат, че като спре войната, Путин всъщност щял да надхитри Запада и да предотврати курс към по-дълга война, която щяла да е по-изгодна за Украйна. Ще разказва на руснаците, как е защитил рускоезичните в ЛНР и ДНР, как дългата война вреди на Русия, но е изгодна за Запада и Украйна и затова Русия спира войната.

    14:03 08.05.2026

  • 19 Джъстис

    9 13 Отговор
    Едно от обвиненията срещу масовият убиец и социопат ху.. йло е за педофилия и отвличането на 65 000 Украински дечица!
    Връщай дечицата, у..род Монголоиден! Връщай Без- Божнико извратен

    14:04 08.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Напишете истината

    7 13 Отговор
    20 000 украински деца са отвлечени в русия и дадени за осиновяване. Колкото и руснаците да отричат, Белова и Путлер си признаха във видео, в последствие МНС издаде заповеди за арест на двамата крадци. И Беларус също е замесена в отвличането на децата. Благодарение на усилията на Мелания Тръмп от Русия върнаха само 7 деца.

    Коментиран от #28, #38

    14:05 08.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Миролюб Войнов, историк

    6 7 Отговор
    Грешката на Запада е, че 1991г докара на Pyсия пилeшки 6yтчетa и кол6аcа !!! Не го забравяйте щото тази година колбаca нeще има ☝️

    14:12 08.05.2026

  • 26 има ранена бг жена

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "иван":

    Медиите КРИЯТ че стрелабата в центъра на Варна днес е между 2ма украинци.

    14:14 08.05.2026

  • 27 Русия яко го закъса

    5 6 Отговор
    Преди парада: Кремъл изгони чуждите медии, Путин свиква Съвета за сигурност. Русия няма да излъчва директно военния парад на Червения площад, а ще излъчи запис по пропагандния „Първи канал“.

    14:24 08.05.2026

  • 28 Тези отвлечени деца

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Напишете истината":

    защо са останали в района на военните действия? При отбрана от нашественик не се ли подсигурява първо евакуацията на цивилните?

    14:35 08.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дядото

    4 2 Отговор
    омразата на евро фашизма към русия не могат да запълнят със санкции. тези луди хора,рано или късно ще я атакуват с военни средства

    14:39 08.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Някой

    3 1 Отговор
    Не харесва думата Га-за и реже съобщения.
    Повечето като нищо са русначета, ако не всичките. От домове за сираци или останали. Да ги оставят на фронта да мрат като в Га-за ли? И ЕС иска да бъдат избивани. Между другото руснаците връщат деца на украинци при доказано, че са техни деца. Вече са връщали. Да но искат в украински домове за сираци явно.

    14:53 08.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Няма

    2 1 Отговор
    Достатъчно деца за органи и за сатанинските им ритуали, недоволни са и налагат санкции

    15:01 08.05.2026

  • 36 Добре де,

    2 1 Отговор
    да налагаш санкции за извеждане на деца извън обсега на оръжията не е ли абсурдно?

    15:01 08.05.2026

  • 37 хахахахха

    2 1 Отговор
    ес налагали,хахаха,кой ги интересува мнението на тия джендъря🤣

    15:17 08.05.2026

  • 38 Истината е че

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Напишете истината":

    жената на зеления клоун пращаше децата за роби и за донори

    15:22 08.05.2026

