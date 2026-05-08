ЕС налага санкции срещу руснаци за "незаконна депортация" на украински деца

На 11 май Европейският съюз ще наложи нови персонални санкции срещу руски граждани за "незаконна депортация" на деца, която руската страна нарича "евакуация", от военната зона в Украйна в началото на бойните действия, съобщи Ройтерс.

„Министрите на външните работи на ЕС ще наложат нови санкции срещу Русия в понеделник“, цитира Ройтерс своите източници от Брюксел, според които тези ограничения ще бъдат свързани с така наречената депортация на деца.

Личните санкции на ЕС включват блокиране на банкови активи на лица в Европа, ако бъдат открити там, и забрана за влизане в страни от ЕС.

В изказванията си за Украйна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен редовно споменава „хиляди украински деца“, за които се твърди, че са били отведени в Русия по време на боевете.

По време на втория кръг от директни преговори между Русия и Украйна през юни 2025 г. в Истанбул украинската делегация предаде на Русия списък с 339 имена на деца. Само 13 души от този списък действително са се озовали в Русия и вече са предадени на роднини в Украйна и трети страни, според бюлетин за дейността на президентския комисар по правата на детето Мария Львова-Белова от 7 май 2026 г.