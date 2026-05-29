Бенямин Нетаняху нареди на армията: Нека започнем с това! Искам 70% от територията на Газа

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил на армията да превземе 70 на сто от територията на Газа, предава CNN. По време на интервю на конференция в окупирания Западен бряг, Нетаняху заяви, че Израел "затяга“ контрола си над Хамас.

"Вече сме на 60% от територията на ивицата Газа. Бяхме на 50%. Преминахме към 60%“, каза той. "Моята директива е да преминeм, стъпка по стъпка, първо към 70 на сто. Нека започнем с това.“

Докато Нетаняху говореше, публиката го призова да поеме контрола над цялата територия на Газа, отбелязва CNN.

Завземането на по-голяма част от Газа би принудило приблизително 2 милиона палестинци да се настанят в намаляваща част от разрушената територия на крайбрежния анклав. Съгласно споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас от октомври 2025 г., израелските сили се оттеглиха до демаркационна линия, известна като "жълтата линия“, която ги остави в приблизително 53% от Газа. Хамас обвинява Тел Авив в изместването на тази граница, което пречи на на шансовете за стабилизиране на обстановката и на усилията за деескалация.

По-рано българският дипломат Николай Младенов, който следи за спазването на споразумението, предупреди, че без напредък жълтата линия може да се превърне "в ограда или стена за постоянно разделяне на Газа“.

Израелските сили за отбрана са напреднали към позиции северно от река Литани в Ливан, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, докато Израел увеличава атаките срещу бойците на „Хизбула“, след като предупреди хиляди ливанци да напуснат домовете си, предаде Ройтерс, пише БТА.

Израелското настъпление идва в момент, когато американските военни приеха израелски и ливански представители във Вашингтон за изпълнението на план, с посредничеството на САЩ, за изграждане на мир между двете страни и разоръжаване на подкрепяната от Иран „Хизбула“.

Преговорите във Вашингтон целят също така да затвърдят примирието от 16 април, което не успя да спре боевете през границата, като израелските военни самолети бомбардират южната и източната част на Ливан, а „Хизбула“ атакува с дронове и ракети Израел.

Израелските военни заявиха тази седмица, че са разширили наземните операции отвъд зоната за сигурност, която контролират от 16 април. При посещение на израелско-ливанската граница днес Нетаняху заяви, че войските са напреднали още по-далеч, отвъд река Литани.

„Нашите сили прекосиха Литани и напреднаха към контролиращи позиции“, каза Нетаняху в обръщение към военния персонал.

„Действаме в Бейрут, в долината Бекаа, по цялата ширина на фронта и нанасяме смазващ удар на „Хизбула“, заяви израелският премиер.

Израелските действия в Ливан са най-смъртоносното последствие от войната с Иран, като над 1,2 милиона ливанци са били разселени поради израелски удари и заповеди за евакуация от 2 март, когато „Хизбула“ стреля по Израел в подкрепа на съюзника си Техеран.

Оттогава израелски удари са поразили южната и източната част на Ливан и столицата Бейрут, убивайки над 3200 души, според здравното министерство на Ливан. Министерството не отбелязва колко от жертвите са членове на „Хизбула“. Израел твърди, че 23-ма негови войници и четирима цивилни са били убити през същия период.

В началото на боевете Израел нареди на хората южно от река Литани да бягат. Вчера военните наредиха на хората южно от река Захрани, която се намира на около 10 км северно от Литани, също да бягат, обявявайки района за зона на бойни действия.

Коментирайки напредъка на израелските сухопътни сили, ливанските източници от службите за сигурност съобщиха, че израелските войски са преминали Литани близо до село Заутар ал Шаркия вчера, но са се оттеглили на южния бряг на реката по-късно през деня.

Сухопътните сили са преминали отново Литани днес, съобщиха източниците, като посочиха, че настъплението не е било значително.

Разговаряйки с войски от северното командване на Израел, израелският военен ръководител Еял Замир заяви, че войските ще продължат да преследват това, което той определи като „изстрелващи отряди“ на „Хизбула“ и техните оператори и командири на всяко ниво.

„Където и да идентифицираме заплаха, ще я ударим“, каза той, според изявления, публикувани от военните.

Във Вашингтон израелски и ливански военни се срещнаха в Пентагона, за да обсъдят прилагането на прекратяването на огъня, което двете страни се споразумяха на 15 май да бъде удължено с 45 дни. Очакваше се разговорите да започнат в 8:00 ч. местно време.

Израелски източник, запознат с разговорите, заяви, че не се очаква Израел и Ливан да обсъждат въпроса за южните предградия на Бейрут, бастион на „Хизбула“, където Израел твърди, че до голяма степен е въздържал атаки поради натиск от САЩ.

Американски служител заяви, че разговорите в Пентагона се развиват по план.

„Единственият път към траен мир е чрез директни преговори между двете суверенни правителства“, посочи той.

Израел и Ливан се споразумяха да разделят разговорите си на дипломатически и свързани със сигурността направления. Очаква се дипломатически срещи да се проведат следващата седмица в Държавния департамент на САЩ.