Бенямин Нетаняху нареди на армията: Нека започнем с това! Искам 70% от територията на Газа

29 Май, 2026 20:48 1 072 19

Завземането на по-голяма част от Газа би принудило приблизително 2 милиона палестинци да се настанят в намаляваща част от разрушената територия на крайбрежния анклав

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил на армията да превземе 70 на сто от територията на Газа, предава CNN. По време на интервю на конференция в окупирания Западен бряг, Нетаняху заяви, че Израел "затяга“ контрола си над Хамас.

"Вече сме на 60% от територията на ивицата Газа. Бяхме на 50%. Преминахме към 60%“, каза той. "Моята директива е да преминeм, стъпка по стъпка, първо към 70 на сто. Нека започнем с това.“

Докато Нетаняху говореше, публиката го призова да поеме контрола над цялата територия на Газа, отбелязва CNN.

Завземането на по-голяма част от Газа би принудило приблизително 2 милиона палестинци да се настанят в намаляваща част от разрушената територия на крайбрежния анклав. Съгласно споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас от октомври 2025 г., израелските сили се оттеглиха до демаркационна линия, известна като "жълтата линия“, която ги остави в приблизително 53% от Газа. Хамас обвинява Тел Авив в изместването на тази граница, което пречи на на шансовете за стабилизиране на обстановката и на усилията за деескалация.

По-рано българският дипломат Николай Младенов, който следи за спазването на споразумението, предупреди, че без напредък жълтата линия може да се превърне "в ограда или стена за постоянно разделяне на Газа“.

Израелските сили за отбрана са напреднали към позиции северно от река Литани в Ливан, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, докато Израел увеличава атаките срещу бойците на „Хизбула“, след като предупреди хиляди ливанци да напуснат домовете си, предаде Ройтерс, пише БТА.

Израелското настъпление идва в момент, когато американските военни приеха израелски и ливански представители във Вашингтон за изпълнението на план, с посредничеството на САЩ, за изграждане на мир между двете страни и разоръжаване на подкрепяната от Иран „Хизбула“.

Преговорите във Вашингтон целят също така да затвърдят примирието от 16 април, което не успя да спре боевете през границата, като израелските военни самолети бомбардират южната и източната част на Ливан, а „Хизбула“ атакува с дронове и ракети Израел.

Израелските военни заявиха тази седмица, че са разширили наземните операции отвъд зоната за сигурност, която контролират от 16 април. При посещение на израелско-ливанската граница днес Нетаняху заяви, че войските са напреднали още по-далеч, отвъд река Литани.

„Нашите сили прекосиха Литани и напреднаха към контролиращи позиции“, каза Нетаняху в обръщение към военния персонал.

„Действаме в Бейрут, в долината Бекаа, по цялата ширина на фронта и нанасяме смазващ удар на „Хизбула“, заяви израелският премиер.

Израелските действия в Ливан са най-смъртоносното последствие от войната с Иран, като над 1,2 милиона ливанци са били разселени поради израелски удари и заповеди за евакуация от 2 март, когато „Хизбула“ стреля по Израел в подкрепа на съюзника си Техеран.

Оттогава израелски удари са поразили южната и източната част на Ливан и столицата Бейрут, убивайки над 3200 души, според здравното министерство на Ливан. Министерството не отбелязва колко от жертвите са членове на „Хизбула“. Израел твърди, че 23-ма негови войници и четирима цивилни са били убити през същия период.

В началото на боевете Израел нареди на хората южно от река Литани да бягат. Вчера военните наредиха на хората южно от река Захрани, която се намира на около 10 км северно от Литани, също да бягат, обявявайки района за зона на бойни действия.

Коментирайки напредъка на израелските сухопътни сили, ливанските източници от службите за сигурност съобщиха, че израелските войски са преминали Литани близо до село Заутар ал Шаркия вчера, но са се оттеглили на южния бряг на реката по-късно през деня.

Сухопътните сили са преминали отново Литани днес, съобщиха източниците, като посочиха, че настъплението не е било значително.

Разговаряйки с войски от северното командване на Израел, израелският военен ръководител Еял Замир заяви, че войските ще продължат да преследват това, което той определи като „изстрелващи отряди“ на „Хизбула“ и техните оператори и командири на всяко ниво.

„Където и да идентифицираме заплаха, ще я ударим“, каза той, според изявления, публикувани от военните.

Във Вашингтон израелски и ливански военни се срещнаха в Пентагона, за да обсъдят прилагането на прекратяването на огъня, което двете страни се споразумяха на 15 май да бъде удължено с 45 дни. Очакваше се разговорите да започнат в 8:00 ч. местно време.

Израелски източник, запознат с разговорите, заяви, че не се очаква Израел и Ливан да обсъждат въпроса за южните предградия на Бейрут, бастион на „Хизбула“, където Израел твърди, че до голяма степен е въздържал атаки поради натиск от САЩ.

Американски служител заяви, че разговорите в Пентагона се развиват по план.

„Единственият път към траен мир е чрез директни преговори между двете суверенни правителства“, посочи той.

Израел и Ливан се споразумяха да разделят разговорите си на дипломатически и свързани със сигурността направления. Очаква се дипломатически срещи да се проведат следващата седмица в Държавния департамент на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    20 3 Отговор
    А ние ще помагаме ли на бедните евреи ?????аааах Хитлер Хитлер

    20:51 29.05.2026

  • 2 Дойче зеле

    15 5 Отговор
    Някои забравят, че ГАЗА е египетска територия

    20:51 29.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 23 Отговор
    Моя человек....
    И аз така, уж асвабаждение денацификация, пък накрая ПЕТ години война за едно парче земя ☝️

    20:52 29.05.2026

  • 4 ЗА ТАКЪВЗЛО ДЕЙ............

    24 4 Отговор
    ВСЕКИ КОМЕНТАР Е ИЗЛИШЕН................

    20:52 29.05.2026

  • 5 Да,бе

    24 3 Отговор
    Дано им стигне тая територия за еврейско гробище,ама едва ли...Много са презрените,а и слугите им...

    20:53 29.05.2026

  • 6 хехе

    11 3 Отговор
    Днес Смотаняхо го играе скромен иска само 70% останалите 30% следващият месец

    20:54 29.05.2026

  • 7 Васил Зе Бул

    7 12 Отговор
    Юдеите са моят избран народ!

    20:55 29.05.2026

  • 8 По добре 100%

    5 16 Отговор
    И местните хора да се радват на достоен живот

    Коментиран от #15

    20:57 29.05.2026

  • 9 НА ФИНАЛА

    20 3 Отговор
    ИЗРАЕЛ ЩЕ СТАНЕ 100% АРАБСКИ. НЕ Е ДАЛЕЧЕ ВРЕМЕТО

    20:59 29.05.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 3 Отговор
    ЕДИН ОРЕШНИК В ИЗРАЕЛСКИЯ ЗАВОД ЗА ДРОНОВЕ ЗА ВСУ
    ... И НАСТЪПВА МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК :)

    21:03 29.05.2026

  • 11 Хи хи хи

    10 2 Отговор
    Дойдохме си на думата......

    иврейскъ аритметика :
    колко пари две и две
    ами зависи
    ако имаш да даваш 3
    ако имаш да вземаш 5

    21:08 29.05.2026

  • 12 Убие на а нетаняху бог ще го накаже АМИН

    5 2 Отговор
    Вече го е наказал болен е от неизличима болест !

    21:10 29.05.2026

  • 13 Убиеца нетаняху бог ще го накаже АМИН !

    4 2 Отговор
    Вече го е наказал болен е от неизличима болест !

    21:11 29.05.2026

  • 14 Баце

    9 1 Отговор
    Антухриста днес вилнее по Света, но всичко е до време, да му мислят слугите му. Няма винаги да е бангаранга.

    21:13 29.05.2026

  • 15 Хр. Ботьов

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "По добре 100%":

    Робеее!

    21:14 29.05.2026

  • 16 Защо,

    15 1 Отговор
    Светът Мълчи? Този евреин изби цял народ. Деца,жени стари хора всичко наред. И ,Всички си мълчат все едно нищо не се е случило. 😡

    21:15 29.05.2026

  • 17 Абе тия и фащ

    13 1 Отговор
    Спокойно завладяват чуждо и никой нито санкции, нито война им готвят? Безумните комисари в ЕС? Микробритания? "Целият цивилизован свят", какво ще кажат за Венецуела, за Газа и какво правят тези д палестинците??? Безумия по света и лицемери и ненормалници. Значи с Русия ни готвят за атомна война, а на Израел и копче не му казват???

    21:21 29.05.2026

  • 18 Еврейче

    3 2 Отговор
    внимавай да не ти приседне много си нагъл

    Коментиран от #19

    21:29 29.05.2026

  • 19 А ти внимавай, че

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Еврейче":

    След тези 80 г си в ада... 200% гаранция...

    22:05 29.05.2026