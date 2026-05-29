Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Путин подготвя нов масиран удар по Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин подготвя нов масиран удар по Украйна

29 Май, 2026 19:18 1 251 41

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • кристиан щокер

92 души бяха ранени и трима убити в Киев по време на нападението на Русия на 24 май

Володимир Зеленски: Путин подготвя нов масиран удар по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на телефонен разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер, че Русия подготвя нов масиран удар срещу украински населени места, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

„Говорих с федералния канцлер на Австрия Кристиан Щокер. Благодаря за съболезнованията за продължаващите руски въздушни атаки. Информирах го за нашите разузнавателни данни, включително, че руснаците готвят нов масиран удар срещу украинските градове и общности. Много е важно партньорите да предоставят съвместна реакция за тези атаки, особено чрез доставката на способности за борба срещу балистични ракети“, заяви Зеленски.

Той отбеляза, че разговорът се е фокусирал и върху европейската интеграция на Украйна, както и върху сътрудничеството в международните организации.

92 души бяха ранени и трима убити в Киев по време на нападението на Русия на 24 май. Близо 300 обекта бяха повредени в града, включително почти 150 жилищни сгради. Като цяло Русия използва 90 ракети и 600 дрона при това нападение.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    48 2 Отговор
    Наркоман ще приключиш като Мусолини.

    Коментиран от #15

    19:20 29.05.2026

  • 2 И сега

    39 1 Отговор
    кво ла праиме със златните тоалетни

    19:21 29.05.2026

  • 3 Госあ

    23 1 Отговор
    Трябва наистина да е голям !

    19:21 29.05.2026

  • 4 хахахахха

    34 1 Отговор
    да очакват всеки ден такива удари вече, докато не се изчисти от бандери

    19:22 29.05.2026

  • 5 Евроимпотентите фалираха

    36 1 Отговор
    Медведев призова Запада да се подготви за падането на дронове на територията на европейските страни.

    "Евроимпотентите фалираха заради попадането на безпилотен самолет в румънска жилищна сграда. Разбира се, трябва да разберем чий е той.

    Но във всеки случай всички страни от ЕС трябва да млъкнат по тази тема. Европейските държави са преки участници във войната с Русия и с това вече никой не спори. Да, те воюват с ръцете на Бандера, но какво ни интересува? В крайна сметка европейските БЛА, резервни части за тях, други оръжия, да не говорим за разузнавателни данни, всеки ден участват в атаки срещу страната ни. В резултат на техните действия възникват щети на жилищни сгради, в които загиват нашите мирни граждани.

    За това, както и за терористичната атака в Старобелск, са пряко отговорни различни измет като урсулок, мерцей, макрони, стармери и други мръсотии!

    Затова нека се подготвят: това ще продължи да се случва. Има война! И гражданите на държавите от ЕС, като населението на воюващите страни, няма да могат да спят спокойно. Особено на онези места, където производството на БЛА е разположено за нуждите на бандеровските формирования.

    Така че напълнете хляба. Засега това са цветя!

    При това всички европейски мерзавци-имбецилоподобни лидери на ЕС, началничките на страните от този недовършен съюз прекрасно знаят как да прекратят войната. Така че попитайте от тях!».

    19:22 29.05.2026

  • 6 Европеец

    26 1 Отговор
    Малиии сън не ме лови че раша щела да издъни златния кенеф на зеленков

    19:23 29.05.2026

  • 7 Яшар

    30 0 Отговор
    Завтра е Черешова задушница (Бог да прости..) , отидете и палете свещи че сте живи ...ако не беше Путин ,досега да сте изтребани като нацисти и наименование от лицето на землята ! ....но той ви жали ..още малко и търпението на русите ще свърши..вие си го пожелахте """велика укра+ Урсула + Байдън треперливия"""

    19:25 29.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 зеленчук

    25 1 Отговор
    Информирах го за нашите разузнавателни данни, включително, че руснаците готвят нов масиран удар срещу украинските градове и общности.много добро разузнаване -ми той Путин то каза пред цял свят!

    19:27 29.05.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    24 1 Отговор
    Наркомански, за твое съжаление няма да е САМО ЕДИН...

    19:27 29.05.2026

  • 11 Орешник, 😱шесть по шесть,

    15 2 Отговор
    Орешник не сбивается.

    Tonight.😱

    19:31 29.05.2026

  • 12 А нещо

    26 1 Отговор
    за 21 деца убити от теб преди 2 дни? Крайно време е да последваш съдбата на Дудаев !!!!

    Коментиран от #17

    19:31 29.05.2026

  • 13 ПРЕДПОЧИТАМ

    28 1 Отговор
    МЕДВЕДЕВ НА МЯСТОТО НА ПУТИН. ДОСЕГА ЗЕЛЕНИЯ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ МИНАЛО.

    19:32 29.05.2026

  • 14 Путин

    5 4 Отговор
    Ха ха ха ха

    19:32 29.05.2026

  • 15 познавач

    2 19 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Дали е наркоман не се знае , но ти със сигурност си алкохолик путинист!

    Коментиран от #33

    19:33 29.05.2026

  • 16 Аззз

    13 2 Отговор
    Колкото ида е - все ще ти е малко нарко.......

    19:34 29.05.2026

  • 17 хихи

    3 13 Отговор

    До коментар #12 от "А нещо":

    какви бяха тиа деца с брадие на 40 години не е дете хихи

    Коментиран от #21

    19:36 29.05.2026

  • 18 Вл. Вл. Путин

    13 1 Отговор
    Не, подготвям пелмени за да ви черпя.

    19:37 29.05.2026

  • 19 кой мy дpeмe

    11 0 Отговор
    минавам само да им тегля eдин на всички авторки, редакторки и т.н.

    19:37 29.05.2026

  • 20 Не разбирам защо трият когато

    17 0 Отговор
    им на пишеш каква е истината. Президентът Путин ги предупреди че ще има удари а те се жалват и понеже големият американски брат вече го няма на малката сестричка но кой я бръсне за слива нашата урси ,, умно игрива ,,.
    Нито от белия дом нито от Пекин А за Кремъл даже не ми се говори защото вече ни няма в никаква схема. Нито сме по европейски Велики защото сме завзети от арабески и негроидни нито сме в клуба на богатите като най-големият.......... Сещате се.

    19:39 29.05.2026

  • 21 хахахахха

    14 1 Отговор

    До коментар #17 от "хихи":

    с такива евтини и кухи драскачи като тебе е ясно що не им върви пропагандата на западналите🤣

    19:42 29.05.2026

  • 22 Зеленият

    9 0 Отговор
    Да застане на средата на Майдана, и да демонстрира героизъм.ако направи това , ще му запаля свещичка

    19:43 29.05.2026

  • 23 така така

    9 0 Отговор
    Ами да го подготвя! Да ви подпука както си требе.

    19:44 29.05.2026

  • 24 Всеки човек с IQ над 10 разбира,

    11 0 Отговор
    Всеки човек с IQ над 10 разбира, че Израел и САЩ са направили колосална грешка, като са започнали война с Иран, пише списание Foreign
    Policy.

    Нито една от заявените цели не е постигната: иранският режим не се срина, не се отказа от ядрения арсенал, ракетният и безпилотният потенциал останаха непокътнати.

    Иран демонстрира, че може да затвори Ормузкия проток всеки момент, когато иска да нанесе значителни щети на съседите си.

    Всички похвали на Тръмп и Хегсет през последните три месеца се оказаха празни приказки.

    След като бъде постигната сделка, администрацията на Тръмп ще"облече това прасе до блясък и ще настоява, че това е стратегическа победа" (will put lipstick on that pig).

    Изданието предлага да се признае войната в Иран за грешка, но се съмнява, че Тръмп ще предприеме такава стъпка.

    "Тръмп вярва, че признаването на сериозни грешки ще намали авторитета му, ще подтикне още повече хора да се противопоставят открито на него и ще унищожи мечтата да бъде запомнен като велик президент", пише Foreign Policy.

    19:45 29.05.2026

  • 25 Остави урсулите

    14 0 Отговор
    Вместо да се pen4u ш и воюваш , подобри отношението с руснаците и си живейте в мир. Тук в Европа нагли и провокативни украинци не са ни необходими . Не забравяй , че не само поляците , ме само унгарците , словаците , ... Не ви искат . И има защо Бандер ! УПА ?

    19:45 29.05.2026

  • 26 Яяяяяяя

    11 0 Отговор
    Този не е ли наясно, че има военни действия от няколко години или сега е забелязал

    19:45 29.05.2026

  • 27 ТОЧКАТА

    13 0 Отговор
    Близо 300 обекта бяха повредени в града, включително почти 150 жилищни сгради. Като цяло Русия използва 90 ракети и 600 дрона при това нападение.!!!!....Аде бе!!!Това ли означава 97% прихванати и СВАЛЕНИ ракети и дронове????...ОО разбрах/когато просите мангизи ИМАТЕ 97% успеваемост...Когато си лафите за да предизвикате съжаление и още милостиня тогава всички ракети и дронове са УДАРИЛИ обекти..

    19:48 29.05.2026

  • 28 Волдемар зелюто

    11 0 Отговор
    Ами що стреляте по общежития бре пацуль

    19:51 29.05.2026

  • 29 1234

    9 0 Отговор
    Зелю, могат си, подготвят си, ти нали щеше да изключваш тока в Москва? Има желание, ама няма възможности!

    Силната страна на Зеленски е пожелателната пропаганда, да избие руската армия още десетина пъти, да си върне Крим, да обяви тока на Москва за спрян и да се кротне!

    19:52 29.05.2026

  • 30 И защо снимката тук е

    8 0 Отговор
    с бившия полски президент Дуда? Апропо, поляците много са се възпалили покрай повторното погребване на известния украински националист и нацистки колаборационист Андрий Мелник тези дни, отговорен за избиването на хиляди поляци, беларуси, руснаци и "неправилни" украинци през Втората световна, дори Лех Валенса се възмути. Смешно е, че се правят на невидели какво се случва в Украйна в последните десет години. Поне 13 паметника на Бандера има в Украйна.Това се оказват техните истински герои, абсолютни чудовища, които нацистите са ползвали за задачи, които дори те не искали да изпълняват.

    Коментиран от #36

    20:01 29.05.2026

  • 31 СтаМат МаГа

    6 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    20:04 29.05.2026

  • 32 Разбира се

    4 0 Отговор
    Че подготвя , тоя с бонбони ли чака да го черпят

    20:12 29.05.2026

  • 33 А ба бас

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "познавач":

    Че украинците ще го пречукат , не руснаците не сащ

    20:14 29.05.2026

  • 34 А ти какво искаш

    2 0 Отговор
    Да ти прати "лунен прах" ли? Май откакто го няма Брендо само некви ментета ти пробутват, та ти се е разхлопал целият гредоред!

    20:16 29.05.2026

  • 35 Механик

    3 0 Отговор
    Ааа, не бе! "Конфетки" "РОШЕН" ша ви развива и "бантики" ша ви раздава.

    20:19 29.05.2026

  • 36 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "И защо снимката тук е":

    В същност точно поляците са тия, дето трябва да го отнесат най-яко. Точно там е "умряло и заровенко кученцето" и то от много години. Тамошната еврейска общност така здраво ги е яхнала и ползва полският шовинизъм, за да буни поляците и да ги насъсква срещу другите народи. И ако поляците може и да имат до някъде право да не обичат руснаците, то за омразата си към другите народи не са прави. Казвам ви от лични впечатления, по-пияни, по-нагли и по злобни от поляците няма. А укрите...... укрите просто искат да приличат на поляците.

    20:31 29.05.2026

  • 37 Само да посмее

    0 0 Отговор
    Украина има дронове!!!

    20:31 29.05.2026

  • 38 И ОЩЕ ДО ПОСЛЕДНИЯ УКРО

    0 0 Отговор
    И ВСЕ ТАКА ДО КАПИТУЛАЦИЯТА ТИ , КОЯТО КОРАТОРИТЕ ТИ СА ЗАМИСЛИ ДА Я ОСЪЩЕСТВЯТ ЧРЕЗ РУСИЯ!
    ВСЕ ОЩЕ НЕ ВДЯВАШ ЛИ!?

    20:34 29.05.2026

  • 39 Теслатъ

    0 0 Отговор
    На туй му казват - борба с П :::: р а з ::::: и т и!!!!

    20:35 29.05.2026

  • 40 Хе хе...

    0 0 Отговор
    Абе наркоман смотан, дано не си плащал на тоя дето ти ги събира тия данни. Руснаците в прав текст, по телевизията, без никакви увъртания, директно ти казват: веселбата тепърва предстои.

    20:50 29.05.2026

  • 41 Вдигай си гълъбите

    0 0 Отговор
    естествено, ти ккво очаквш?

    20:52 29.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания