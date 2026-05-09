САЩ са извадили от строя четири кораба, опитали да нарушат военноморската блокада на Иран

От началото на военноморската блокада на Иран на 13 април американските военни са пренасочили 58 танкера и са извадили от строя четири кораба, за които се твърди, че са се опитвали да я нарушат.

Това става ясно от съобщение на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Американските военни поддържат военноморската блокада на Иран от 13 април до момента, припомнят от CENTCOM.

Централното командване на САЩ заяви, че възнамерява да блокира движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и на тези, които се опитват да напуснат бреговете ѝ.

Около 1500 търговски съда (предимно танкери и контейнеровози) остават блокирани в Персийския залив. На борда им се намират около 20 000 моряци, включително български граждани, според данни на Международната морска организация.

Иранските власти въведоха строг режим, според който всеки кораб трябва да получи електронно разрешение от Иранската революционна гвардия, за да премине през протока. Иран също така разшири зоната си на морски контрол навътре в Оманския залив.

Повечето корабособственици пренасочват съдовете си през нос Добра надежда, което добавя между 10 и 14 дни към времето за доставка и значително повишава разходите.

В началото на май президентът Доналд Тръмп обяви „Проект Свобода“, целящ военен ескорт на неутрални кораби през протока. На 6 май обаче операцията бе временно преустановена след инциденти и с цел да се даде шанс на преговорите.

Въпреки опитите за примирие, на 8 май бяха съобщени нови сблъсъци, при които американски сили удариха два ирански танкера, опитващи се да заобиколят наложената от САЩ ответна блокада на иранските пристанища.

Блокадата засяга около 21-25% от световните доставки на петрол и значителна част от втечнения природен газ от Катар. Цените на суровия петрол Brent остават волатилни, надхвърляйки $90 за барел.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди смъртта на поне 10 цивилни моряци вследствие на обстрели в района от началото на кризата.

В момента Пакистан действа като посредник в опит да се постигне краткосрочно споразумение за деескалация и безопасно изтегляне на корабите.