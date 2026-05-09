САЩ са извадили от строя четири кораба, опитали да нарушат военноморската блокада на Иран

9 Май, 2026 19:47, обновена 9 Май, 2026 19:59 1 354 12

Общият брой на пренасочените плавателни съдове е 58

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От началото на военноморската блокада на Иран на 13 април американските военни са пренасочили 58 танкера и са извадили от строя четири кораба, за които се твърди, че са се опитвали да я нарушат.

Това става ясно от съобщение на Централното командване на САЩ (CENTCOM).

„Американските военни поддържат военноморската блокада на Иран от 13 април до момента, припомнят от CENTCOM.

Централното командване на САЩ заяви, че възнамерява да блокира движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в Ислямската република, както и на тези, които се опитват да напуснат бреговете ѝ.

Около 1500 търговски съда (предимно танкери и контейнеровози) остават блокирани в Персийския залив. На борда им се намират около 20 000 моряци, включително български граждани, според данни на Международната морска организация.

Иранските власти въведоха строг режим, според който всеки кораб трябва да получи електронно разрешение от Иранската революционна гвардия, за да премине през протока. Иран също така разшири зоната си на морски контрол навътре в Оманския залив.

Повечето корабособственици пренасочват съдовете си през нос Добра надежда, което добавя между 10 и 14 дни към времето за доставка и значително повишава разходите.

В началото на май президентът Доналд Тръмп обяви „Проект Свобода“, целящ военен ескорт на неутрални кораби през протока. На 6 май обаче операцията бе временно преустановена след инциденти и с цел да се даде шанс на преговорите.

Въпреки опитите за примирие, на 8 май бяха съобщени нови сблъсъци, при които американски сили удариха два ирански танкера, опитващи се да заобиколят наложената от САЩ ответна блокада на иранските пристанища.

Блокадата засяга около 21-25% от световните доставки на петрол и значителна част от втечнения природен газ от Катар. Цените на суровия петрол Brent остават волатилни, надхвърляйки $90 за барел.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио потвърди смъртта на поне 10 цивилни моряци вследствие на обстрели в района от началото на кризата.

В момента Пакистан действа като посредник в опит да се постигне краткосрочно споразумение за деескалация и безопасно изтегляне на корабите.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дарт Вейдър

    11 5 Отговор
    Три американски разрушители са потопени.

    Коментиран от #3

    20:01 09.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ИЗВИНЕТИ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дарт Вейдър":

    АМА ДНЕ АС ИСКАХ ДА ПОЗВЪНЯ
    НА МОЛЛАТА МОЖДАБАТА
    ДА ГО ПОЗДРАВЯ ЗА ДЕНЯ НА ЕВРОПА
    МА В СЛУШАЛКАТА МИ ГОВОРИ
    НЯКОЙ НА ПЕРСИЙСКИ
    ЧЕ АБОНАТО Е В ИЗЯЪН ОБХВАТ🤔

    Коментиран от #7

    20:07 09.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    5 1 Отговор
    Новина от началото на април?

    20:09 09.05.2026

  • 6 Пуслер

    3 7 Отговор
    Днес изпратих двойника, понеже ме беше шубе на парада

    20:14 09.05.2026

  • 7 Граматиков

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИЗВИНЕТИ":

    Той Моллата и български да говореше, пак нямаше да те разбере.

    20:18 09.05.2026

  • 8 Аоо!

    8 0 Отговор
    Да не би краварите да са се качвали да тропкат и на четирите кораба, и да са им задръстили канализацията?!

    20:27 09.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мишел

    6 0 Отговор
    Иран обяви, че ще определя правилата за ползването на морските интернет кабели през Ормузкия проток . През тях преминават 17-30% от световната информация в интернет, от и към огромните дейта центрове в емиратите.

    20:43 09.05.2026

  • 11 Истинско обещание 🇮🇷

    6 0 Отговор
    Браво на Иран
    Балистични ракети върху всички терористични американски кораби..Тръмп трябва да си получи наказанието и заслуженото

    20:56 09.05.2026

  • 12 Мнение

    1 0 Отговор
    Тръмп вече е загубил, както войната с Иран, така и позицията си на президент на САЩ, но все още не го е осъзнал, защото е тъп.
    Той нанесе повече щети на света за 3 месеца, околкото Русия само на Украйна за 4 години.

    21:11 09.05.2026

