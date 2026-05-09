Руска атака с дронове в Днипро уби трима цивилни и рани други 30
Руска атака с дронове в Днипро уби трима цивилни и рани други 30

9 Май, 2026 21:21, обновена 9 Май, 2026 21:32 1 679 40

Москва твърди, че украински дронове са атакували обекти в руския тил, включително опити за удари към столицата преди парада

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпреки обявеното тридневно прекратяване на огъня, на терен се съобщава за нарушения.

Украинските власти съобщиха, че от полунощ до обяд на 9 май Русия е нарушила примирието над 700 пъти.

Съобщава се за руски удар с дрон в Днипро, при който са загинали трима души, включително дете, и са ранени други 30 цивилни.

Москва твърди, че украински дронове са атакували обекти в руския тил, включително опити за удари към Москва преди парада.

Поради заплахите от атаки, традиционният парад на Червения площад бе проведен в силно съкратен формат – без тежка военна техника, танкове и ракети.

Въпреки дипломатическия пробив за временна пауза, военните действия по фронтовата линия продължават, а цивилни обекти в Украйна остават под прицел.

Примирието се възприема по-скоро като крехка и частична пауза, а не като пълно спиране на огъня.


  • 6 Сандо

    28 9 Отговор
    Миленчо,нали сте обективна медия,защо не написа колко са украинските нарушения на примирието?Макар че за какво примирие може да става дума,след като част от украинската армия е напълно неуправляема от официалната власт?

    Коментиран от #30

    21:35 09.05.2026

  • 7 Ъъъъ

    14 29 Отговор
    На руски фашисти не трябва да се вярва. Войната ще свърши, когато кремълската хунта бъде изрината!

    Коментиран от #12

    21:36 09.05.2026

