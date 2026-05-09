Руска атака с дронове в Днипро уби трима цивилни и рани други 30

Въпреки обявеното тридневно прекратяване на огъня, на терен се съобщава за нарушения.

Украинските власти съобщиха, че от полунощ до обяд на 9 май Русия е нарушила примирието над 700 пъти.

Съобщава се за руски удар с дрон в Днипро, при който са загинали трима души, включително дете, и са ранени други 30 цивилни.

Москва твърди, че украински дронове са атакували обекти в руския тил, включително опити за удари към Москва преди парада.

Поради заплахите от атаки, традиционният парад на Червения площад бе проведен в силно съкратен формат – без тежка военна техника, танкове и ракети.

Въпреки дипломатическия пробив за временна пауза, военните действия по фронтовата линия продължават, а цивилни обекти в Украйна остават под прицел.

Примирието се възприема по-скоро като крехка и частична пауза, а не като пълно спиране на огъня.