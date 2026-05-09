Пробив: Катарският танкер за втечнен газ Al Kharaitiyat преминава Ормузкия проток на път за Пакистан

9 Май, 2026 21:34, обновена 9 Май, 2026 21:50 866 12

Рейсът се разглежда като "тест" за устойчивостта на крехкото примирие и готовността на Иран да облекчи блокадата

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Катарският танкер за втечнен газ Al Kharaitiyat плава към Ормузкия протока, което е първият подобен опит от началото на войната.

Преминаването му се разглежда като "тест" за устойчивостта на крехкото примирие и готовността на Иран да облекчи блокадата.

Танкерът е отплавал от катарското пристанище Рас Лафан и се насочва към Порт Касим в Пакистан.

Корабът пренася около 212 000 кубични метра втечнен природен газ.

Това е първият опит на катарски LNG танкер да премине през протока от началото на активните военни действия в края на февруари 2026 г. Предишни опити на други танкери, като Al Daayen и Rasheeda на 6 април, бяха спрени от иранската брегова охрана.

Доставката е част от дългосрочен договор между Катар и Пакистан. Според източници от Reuters, Иран е дал предварително одобрение за този конкретен транзит.

Пакистан действа като основен посредник в конфликта. Разрешението за преминаване се тълкува като жест на добра воля от страна на Техеран към Исламабад, който е изправен пред критичен недостиг на енергия поради войната.

Танкерът се движи по т.нар. „северен коридор“, одобрен от Техеран, минавайки близо до островите Кешм и Ларак, които са под засилен контрол на Иранската революционна гвардия.

Корабът се управлява от компанията Nakilat (Qatar Gas Transport Company) е плава под флага на Маршаловите острови.

Очаква се корабът да достигне Пакистан на 11 май, ако не възникнат нови усложнения в самия проток.

Успешното преминаване на Al Kharaitiyat може да проправи път за поетапно възстановяване на търговския трафик, макар че САЩ и Великобритания остават в бойна готовност в случай на иранска провокация.

По-рано днес американски изтребители F/A-18 Super Hornet атакуваха и извадиха от строя два ирански петролни танкера - Sea Star III и Sevda, опитващи се да пробият блокадата в Ормузкия проток.

В отговор Иран изстреля ракети срещу американски военни кораби, като и двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на действащото примирие.

САЩ преустанови стартираната наскоро операция „Проект свобода“ за конвоиране на търговски кораби, след интензивни сблъсъци с ирански сили.

Великобритания също разположи боен кораб в региона за защита на корабоплаването.

Протокът остава фактически затворен за масово търговско движение от началото на март 2026 г.. В момента над 1 500 кораба са блокирани в Персийския залив.

Иран създаде нова структура – Орган за Ормузкия проток (Persian Gulf Strait Authority), която изисква такси и разрешения за преминаване, опитвайки се да легитимира контрола си над водния път.

Напрежението поддържа цените на суровия петрол Brent около и над $100 за барел.

В момента се очаква официалният отговор на Техеран по предложението на Вашингтон за прекратяване на огъня и отваряне на протока. Президентът Тръмп заяви, че очаква писмен отговор „още тази вечер“. Пакистан продължава да действа като основен посредник между двете страни.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Последния Софиянец

    12 4 Отговор
    След като плати такса 2 млн.

    Коментиран от #2, #3, #7

    21:55 09.05.2026

  • 2 Оххх

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не ми е интересно вече . Бях се заредил с пуканки и чаках наркомана да хвърли някой и друг дрон по Краснай площад. Пак ми излъга надеждите говежди.
    Ох, голям лаладжия излезе. Лае, пък не хапе.😢😢😢

    21:58 09.05.2026

  • 3 12345

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тия са минали метър, газът е за Пакистан, а те се водят приятелска държава на Иран.

    22:01 09.05.2026

  • 4 Име

    9 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:02 09.05.2026

  • 5 Ще мине

    6 0 Отговор
    Щом е за Пакистан , Иран поиска от пакистанците 6 сухопътни коридора за да може стоки за Иран да се разтоварват в Пакистан и през тези коридори да влизат в Иран , това се случи преди седмици , и пакистанците го изпълниха .

    22:09 09.05.2026

  • 6 Пробив?

    7 0 Отговор
    Ха ха ха ха персите го пропуснаха, защото са съюзници. Америте ги е страх да ударят, корабчетата им са в обсега на дронове и ракети.

    22:11 09.05.2026

  • 7 Феникс

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тихо, ще развалиш успешната пропаганда за този грандиозен пробив!

    22:14 09.05.2026

  • 8 Ъперкът

    6 0 Отговор
    Рижия старец е в патова ситуация, ход напред няма. Пери се ама стои отстрани от страх. Пълен льольо ха ха

    22:14 09.05.2026

  • 9 Същата дъвка

    8 0 Отговор
    Гръмко заглавие, плява вътре.

    22:15 09.05.2026

  • 10 оня с коня

    2 0 Отговор
    Нормално е да премине след като Пакистан е посредник между Иран и САЩ

    22:32 09.05.2026

  • 11 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Катар плаща в юуани и Иран пуска лодката да премине .Толкова е просто.
    Абе,къде се загуби Кирчо Канадски?

    22:37 09.05.2026

  • 12 ?????

    3 0 Отговор
    Кихаш минаваш.
    Кво е толкова сложно?
    А иначе да напомня че преди 28.02.2026 никой не кихаше.

    22:39 09.05.2026

