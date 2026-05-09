Пробив: Катарският танкер за втечнен газ Al Kharaitiyat преминава Ормузкия проток на път за Пакистан

Катарският танкер за втечнен газ Al Kharaitiyat плава към Ормузкия протока, което е първият подобен опит от началото на войната.

Преминаването му се разглежда като "тест" за устойчивостта на крехкото примирие и готовността на Иран да облекчи блокадата.

Танкерът е отплавал от катарското пристанище Рас Лафан и се насочва към Порт Касим в Пакистан.

Корабът пренася около 212 000 кубични метра втечнен природен газ.

Това е първият опит на катарски LNG танкер да премине през протока от началото на активните военни действия в края на февруари 2026 г. Предишни опити на други танкери, като Al Daayen и Rasheeda на 6 април, бяха спрени от иранската брегова охрана.

Доставката е част от дългосрочен договор между Катар и Пакистан. Според източници от Reuters, Иран е дал предварително одобрение за този конкретен транзит.

Пакистан действа като основен посредник в конфликта. Разрешението за преминаване се тълкува като жест на добра воля от страна на Техеран към Исламабад, който е изправен пред критичен недостиг на енергия поради войната.

Танкерът се движи по т.нар. „северен коридор“, одобрен от Техеран, минавайки близо до островите Кешм и Ларак, които са под засилен контрол на Иранската революционна гвардия.

Корабът се управлява от компанията Nakilat (Qatar Gas Transport Company) е плава под флага на Маршаловите острови.

Очаква се корабът да достигне Пакистан на 11 май, ако не възникнат нови усложнения в самия проток.

Успешното преминаване на Al Kharaitiyat може да проправи път за поетапно възстановяване на търговския трафик, макар че САЩ и Великобритания остават в бойна готовност в случай на иранска провокация.

По-рано днес американски изтребители F/A-18 Super Hornet атакуваха и извадиха от строя два ирански петролни танкера - Sea Star III и Sevda, опитващи се да пробият блокадата в Ормузкия проток.

В отговор Иран изстреля ракети срещу американски военни кораби, като и двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на действащото примирие.

САЩ преустанови стартираната наскоро операция „Проект свобода“ за конвоиране на търговски кораби, след интензивни сблъсъци с ирански сили.

Великобритания също разположи боен кораб в региона за защита на корабоплаването.

Протокът остава фактически затворен за масово търговско движение от началото на март 2026 г.. В момента над 1 500 кораба са блокирани в Персийския залив.

Иран създаде нова структура – Орган за Ормузкия проток (Persian Gulf Strait Authority), която изисква такси и разрешения за преминаване, опитвайки се да легитимира контрола си над водния път.

Напрежението поддържа цените на суровия петрол Brent около и над $100 за барел.

В момента се очаква официалният отговор на Техеран по предложението на Вашингтон за прекратяване на огъня и отваряне на протока. Президентът Тръмп заяви, че очаква писмен отговор „още тази вечер“. Пакистан продължава да действа като основен посредник между двете страни.