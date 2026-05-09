Пробив: Катарският танкер за втечнен газ Al Kharaitiyat преминава Ормузкия проток на път за Пакистан

Катарският танкер за втечнен газ Al Kharaitiyat плава към Ормузкия протока, което е първият подобен опит от началото на войната.
Преминаването му се разглежда като "тест" за устойчивостта на крехкото примирие и готовността на Иран да облекчи блокадата.
Танкерът е отплавал от катарското пристанище Рас Лафан и се насочва към Порт Касим в Пакистан.
Корабът пренася около 212 000 кубични метра втечнен природен газ.
Това е първият опит на катарски LNG танкер да премине през протока от началото на активните военни действия в края на февруари 2026 г. Предишни опити на други танкери, като Al Daayen и Rasheeda на 6 април, бяха спрени от иранската брегова охрана.
Доставката е част от дългосрочен договор между Катар и Пакистан. Според източници от Reuters, Иран е дал предварително одобрение за този конкретен транзит.
Пакистан действа като основен посредник в конфликта. Разрешението за преминаване се тълкува като жест на добра воля от страна на Техеран към Исламабад, който е изправен пред критичен недостиг на енергия поради войната.
Танкерът се движи по т.нар. „северен коридор“, одобрен от Техеран, минавайки близо до островите Кешм и Ларак, които са под засилен контрол на Иранската революционна гвардия.
Корабът се управлява от компанията Nakilat (Qatar Gas Transport Company) е плава под флага на Маршаловите острови.
Очаква се корабът да достигне Пакистан на 11 май, ако не възникнат нови усложнения в самия проток.
Успешното преминаване на Al Kharaitiyat може да проправи път за поетапно възстановяване на търговския трафик, макар че САЩ и Великобритания остават в бойна готовност в случай на иранска провокация.
По-рано днес американски изтребители F/A-18 Super Hornet атакуваха и извадиха от строя два ирански петролни танкера - Sea Star III и Sevda, опитващи се да пробият блокадата в Ормузкия проток.
В отговор Иран изстреля ракети срещу американски военни кораби, като и двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на действащото примирие.
САЩ преустанови стартираната наскоро операция „Проект свобода“ за конвоиране на търговски кораби, след интензивни сблъсъци с ирански сили.
Великобритания също разположи боен кораб в региона за защита на корабоплаването.
Протокът остава фактически затворен за масово търговско движение от началото на март 2026 г.. В момента над 1 500 кораба са блокирани в Персийския залив.
Иран създаде нова структура – Орган за Ормузкия проток (Persian Gulf Strait Authority), която изисква такси и разрешения за преминаване, опитвайки се да легитимира контрола си над водния път.
Напрежението поддържа цените на суровия петрол Brent около и над $100 за барел.
В момента се очаква официалният отговор на Техеран по предложението на Вашингтон за прекратяване на огъня и отваряне на протока. Президентът Тръмп заяви, че очаква писмен отговор „още тази вечер“. Пакистан продължава да действа като основен посредник между двете страни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #3, #7
21:55 09.05.2026
2 Оххх
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не ми е интересно вече . Бях се заредил с пуканки и чаках наркомана да хвърли някой и друг дрон по Краснай площад. Пак ми излъга надеждите говежди.
Ох, голям лаладжия излезе. Лае, пък не хапе.😢😢😢
21:58 09.05.2026
3 12345
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тия са минали метър, газът е за Пакистан, а те се водят приятелска държава на Иран.
22:01 09.05.2026
7 Феникс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тихо, ще развалиш успешната пропаганда за този грандиозен пробив!
22:14 09.05.2026
11 Сатана Z
Абе,къде се загуби Кирчо Канадски?
22:37 09.05.2026
12 ?????
Кво е толкова сложно?
А иначе да напомня че преди 28.02.2026 никой не кихаше.
22:39 09.05.2026