"Примирието" между Русия и Украйна продължи с удари в Харков и Ростов на Дон

Интензивните бойни действия между Русия и Украйна, както и ударите по цивилни цели, продължиха и в нощта срещу 10 май, въпреки обявеното тридневно примирие, чийто втори ден тече.

Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението.

Въпреки официалните съобщения за „режим на тишина“, на терен се съобщава за над 140 удара по украински позиции само в рамките на няколко часа след влизането в сила на примирието.

Най-интензивни остават боевете в секторите на Словянск, Купянск и Покровск, където руските сили са извършили множество наземни атаки и стотици нападения с дронове (FPV и Lancet).

В района на Курск украинските сили са отбили 12 руски атаки, като се съобщава за продължаващи артилерийски обстрели и въздушни удари с управляеми бомби от руска страна.

Украйна твърди, че Русия е нарушила примирието над 1 800 пъти от началото на седмицата.

Тази нощ град Харков стана обект на руска атака с дронове. Към момента се съобщава за петима ранени в Индустриалния район на града. Сред пострадалите е 8-годишно момче, което е получило остра стресова реакция вследствие на взрива. Всички пострадали са диагностицирани с остра стресова реакция и получават необходимата медицинска помощ на място или в болнични заведения.

Дрон е ударил девететажен жилищен блок. В резултат на попадението е повредена асансьорната шахта и са разбити около 30 прозореца на блока.

Специализираните служби продължават работата по разчистване на отломките и установяване на пълния мащаб на щетите.

В Ростов на Дон са регистрирани експлозии и пожар в завод „Ростовагропромзапчаст“, като местните власти съобщават за отразяване на атака от дронове.

Кметът на руската столица съобщи, че през нощта са били свалени 20 дрона, летящи към града. Въздушното пространство над Москва беше временно ограничено

Губернаторът на Севастопол съобщи за отразяване на атака, като в социалните мрежи се появиха кадри от работата на противовъздушната отбрана над жилищни райони.

В Белгородска и Курска области ВСУ са извършили обстрел с дронове и артилерия срещу цивилни цели в граничните райони, а руското Министерство на отбраната определи това като пряко нарушение на "режима на тишина"

Примирието беше обявено с цел провеждане на мащабна размяна на военнопленници (формат „хиляда за хиляда“) и временно спиране на огъня по повод 9 май. Въпреки това липсата на доверие и продължаващите взаимни атаки доведоха до неговото фактическо рухване още в първите часове.