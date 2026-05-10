"Примирието" между Русия и Украйна продължи с удари в Харков и Ростов на Дон
  Тема: Украйна

10 Май, 2026 07:17, обновена 10 Май, 2026 07:35

Продължават и бойните действия на фронтовата линия

Снимка: Областна военна администрация - Харков
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Интензивните бойни действия между Русия и Украйна, както и ударите по цивилни цели, продължиха и в нощта срещу 10 май, въпреки обявеното тридневно примирие, чийто втори ден тече.

Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението.

Въпреки официалните съобщения за „режим на тишина“, на терен се съобщава за над 140 удара по украински позиции само в рамките на няколко часа след влизането в сила на примирието.

Най-интензивни остават боевете в секторите на Словянск, Купянск и Покровск, където руските сили са извършили множество наземни атаки и стотици нападения с дронове (FPV и Lancet).

В района на Курск украинските сили са отбили 12 руски атаки, като се съобщава за продължаващи артилерийски обстрели и въздушни удари с управляеми бомби от руска страна.

Украйна твърди, че Русия е нарушила примирието над 1 800 пъти от началото на седмицата.

Тази нощ град Харков стана обект на руска атака с дронове. Към момента се съобщава за петима ранени в Индустриалния район на града. Сред пострадалите е 8-годишно момче, което е получило остра стресова реакция вследствие на взрива. Всички пострадали са диагностицирани с остра стресова реакция и получават необходимата медицинска помощ на място или в болнични заведения.

Дрон е ударил девететажен жилищен блок. В резултат на попадението е повредена асансьорната шахта и са разбити около 30 прозореца на блока.

Специализираните служби продължават работата по разчистване на отломките и установяване на пълния мащаб на щетите.

В Ростов на Дон са регистрирани експлозии и пожар в завод „Ростовагропромзапчаст“, като местните власти съобщават за отразяване на атака от дронове.

Кметът на руската столица съобщи, че през нощта са били свалени 20 дрона, летящи към града. Въздушното пространство над Москва беше временно ограничено

Губернаторът на Севастопол съобщи за отразяване на атака, като в социалните мрежи се появиха кадри от работата на противовъздушната отбрана над жилищни райони.

В Белгородска и Курска области ВСУ са извършили обстрел с дронове и артилерия срещу цивилни цели в граничните райони, а руското Министерство на отбраната определи това като пряко нарушение на "режима на тишина"

Примирието беше обявено с цел провеждане на мащабна размяна на военнопленници (формат „хиляда за хиляда“) и временно спиране на огъня по повод 9 май. Въпреки това липсата на доверие и продължаващите взаимни атаки доведоха до неговото фактическо рухване още в първите часове.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Ахаха

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путя":

    На теб със сигурност да ти сменили памперса.. Дядя Вова само го показва на Тръмп и ония козирува

    07:46 10.05.2026

  • 3 Защото

    16 8 Отговор
    е време да се приключи със Зеления престъпник !

    Коментиран от #19

    07:47 10.05.2026

  • 4 Гориил

    9 4 Отговор
    В Курска област няма украински сили.

    07:48 10.05.2026

  • 6 хихи

    9 5 Отговор
    Путин играеш си на топчета с Украйна, давай "Орешник" повече и по-близо до полската и румънската граница

    07:56 10.05.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    6 10 Отговор
    Въпроса не е в примирието, а дали Украйна ще се съгласи на Мир по сегашната фронтова линия или ще иска пълно освобождаване на окупираните територии !!! Най-доброто за решение за украинците е сега да отстъпят, да изчакат 10-на години Русия да възстанови разорените области и тогава да си ги приберат ☝️

    Коментиран от #12, #21

    07:58 10.05.2026

  • 9 Смех

    8 2 Отговор
    От Киев за два дня+браним Курск, Белгород, Брянск, Севастопол, Москва...

    07:58 10.05.2026

  • 11 ПУТИН И ПРИМИРИЕ

    4 9 Отговор
    Хахахахаха хахахахаха

    Някой Вярва ли му

    На Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ?

    Докато е Жив и

    Има 140 Милиона

    Пушечно Месо

    Това няма да стане .

    08:00 10.05.2026

  • 13 Копейкин

    3 3 Отговор
    Така и не разбрах защо нямаше военна техника на парада?!

    08:02 10.05.2026

  • 15 Кочо

    5 3 Отговор
    Ах, колко унизително е да си бункерен плъх и да молиш за Указ президента Зеленски, с който да ти разреши да проведеш все по жалък и абсурден парад!

    08:07 10.05.2026

  • 16 Ванчо дедото

    3 2 Отговор
    Аз тъкмо ставам. Има ли дупка на мястото на Красны площадь?

    08:08 10.05.2026

  • 17 Никакво премирие

    3 2 Отговор
    След 1 година путин ще подпише само капитулацията на Русия!

    08:08 10.05.2026

  • 18 стоян георгиев- стъки

    3 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    08:08 10.05.2026

  • 20 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Оня с парчето":

    Лапуркай енергично бе лепилар,кво ми се обясняваш мррршооо!

    Коментиран от #30, #38

    08:10 10.05.2026

  • 21 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Владимир Путин, президент":

    Или Русия да си прибере Украйна появила се след ПСВ, а дотогава Киев майката на руските градове си е към Русия почти 3 века. След ПСВ се появяват 4 държави от които 3 се обединяват в Украйна, но не достигат Черно море. Минимум връщане на подарената от Ленин огромна Новорусия за влизането в СССР - включва иначе и Молдова. Украйна към Русия с граници от преди СССР! На плюс от СССР със западни територии, компенсация за ВСВ и победата над нацизма - траурен ден за бандеровците.

    08:11 10.05.2026

  • 22 Гресиран козяк

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    Но въпреки всичко предпочиташ да тиго слагат на сухо в газундера 😬 !

    Коментиран от #24

    08:12 10.05.2026

  • 23 Стойчо слаткото

    3 2 Отговор
    Путин заприказва за край на войната, точно когато започна да му се разказва играта! Няма случайни неща!

    Коментиран от #25

    08:12 10.05.2026

  • 24 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гресиран козяк":

    От секта Петрохан не правят такива работи неепилирани и негресирани.. и не нагъбени.. във форума пишат само нагъбени и епилирани

    08:14 10.05.2026

  • 25 Майор Деянов, на всеки километър

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Стойчо слаткото":

    Стойчо,гъсто бяло сладко с турско кафе обичаш ли ?

    08:14 10.05.2026

  • 27 Стойчу слаткото

    2 0 Отговор
    Путин е в напреднала деменция! 2023 разправяше, че няма проблем Украйна да е в ЕС, а сега бръщолеви че това е причината за СВО! Търси се оправдание, но тепърва ще има да се обяснява пред разни висшестоящи инстанции, и пред своите, но за тази катастрофа прошка нету!

    Коментиран от #29

    08:19 10.05.2026

  • 28 Хе-хе

    2 1 Отговор
    От 2 дня симптомите на Путин ми говорят, че той узрява за каптулация пред Британия и Зеленски! Целите на СВО са постигнати на 180 градуса! Демилитаразация на Киев и отдалечаване НАТО от Русия!? Получи двоен чепат пас отзад! НАТО се разшири, а Украйна е 1703 пъти по милитаризирана! В последните седмици сключи нови договори за съвместно производство на умни дронове с редица сканднавски и европейски страни, които ще нападат Путин на талази денонощно! Само с Англия договорът е за 120 000 дрона! В същото време спонсора на Путин - Иран, едва диша и то благодарение милосърдието на Нетаняху!

    Коментиран от #31, #32

    08:20 10.05.2026

  • 30 Гресирана ватенка

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "ХА ХА":

    Слагай си повече грес и ще си ОК 😁😁😁

    08:23 10.05.2026

  • 31 Майор Деянов, на всеки километър

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Хе-хе":

    И като се събуди изпотен с пръсти в контакта и що да видиш неканен гост паркирал огромния си пикап в зад.ния тии двор 😂🍌😂

    08:24 10.05.2026

  • 32 так точно

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хе-хе":

    Вече всяка втора хибридна статия е как путин му се преговаряло, ама ако си избере кой да му е посредника. До онзи ден не искаше изобщо да преговаря. Какво ли се промени в Москва.

    08:24 10.05.2026

  • 33 Механик

    0 0 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    08:25 10.05.2026

  • 34 ХА ХА

    0 0 Отговор
    Лапуркай енергично бе ,козяк,кво ми се обясняваш!А с греста си мажи гаza ☝️.

    08:26 10.05.2026

  • 35 Серта

    1 0 Отговор
    Всичко е много просто, украйна трябва да бъде унищожена и премахната от картата

    08:26 10.05.2026

  • 36 Владо

    0 0 Отговор
    ако всичко което се казва от украйна до сега е вярно няколко пъти да са превзели рф и да правят парад във владивосток

    08:26 10.05.2026

  • 37 УДРИ С ЛОПАТАТА

    0 1 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    08:27 10.05.2026

  • 38 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ХА ХА":

    Искаш ли го рунтав?

    08:27 10.05.2026

