Папи Ханс обяви лято 2026 за открито с клипа към „90-а“ (ВИДЕО)

30 Май, 2026 12:44 378 3

Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само часове преди най-големия концерт в кариерата си, Папи Ханс поднесе неочакван подарък на феновете си. В сутринта на 30 май артистът изненада публиката с премиерата на видеото към „90-а“ - една от най-обичаните песни от новия му албум „Слънцето“.

Още с излизането на албума песента бързо се превърна във фаворит на слушателите. И причината не е трудно откриваема. „90-а“ звучи като лято. Като безгрижните години между края на 90-те и началото на новия век. Като радиото в колата на родителите ни, първите морета с приятели и онова време, в което животът сякаш беше малко по-прост. „90-а“ не просто напомня за едно музикално десетилетие – тя връща усещането за него.

Видеото също е далеч от всичко, което Папи Ханс е правил досега. Заснето изцяло с ретро камера, то представлява своеобразен дневник от последните месеци от живота му. Между препълнени концертни зали, пътувания, лодки, приятели и малки моменти на щастие, клипът показва една страна от артиста, която рядко достига до публиката.

Покрай албума „Слънцето“ Папи Ханс сякаш постепенно разкрива, че не е само ранимият поет, когото познаваме от песните му. В „90-а“ виждаме и човека, който умее да се радва на живота. Човека, който може да се забавлява. И който напомня, че понякога щастието не е голямо откритие, а просто лято с правилните хора.

Сред кадрите във видеото се появяват и редица популярни лица, сред които Виктор Стоянов, познат на зрителите като първия Ерген на България, както и певецът Тино. Присъствието им допълва усещането за едно безкрайно лято, в което всички бихме искали да попаднем поне за няколко минути.

Изборът на дата за премиерата също не е случаен. Само часове след появата на клипа Папи Ханс ще излезе пред 15 000 души в разпродадената месеци по-рано Арена 8888 София – едно от най-големите постижения за български поп артист през последните години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Банга ланга

    0 0 Отговор
    Да внимава да не напипа на някой негър лангата 25 см 🥳😅

    12:47 30.05.2026

  • 2 Макс арменското цигане

    0 0 Отговор
    Продавам си златото на огромни надценки , така давам заплати на 100 човека 🤭🥳

    13:06 30.05.2026

  • 3 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Браво на Папи има много потенциал в това момче раздвижено парче хаус типчен за Америка малко по досаден но става .Обърни на deep house Папи с две версии и на анлииски език чака те голямо бъдеще .

    13:10 30.05.2026