КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди, нотариалните ни актове са вписани

29 Май, 2026 13:06 1 777 77

Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими документи ще бъдат представени по установения законов ред

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настояваме фактите да бъдат разгледани по документи, а не чрез политически внушения. Това се казва в официална позиция на КУБ Корпорация относно казуса „Баба Алино“.

"КУБ Корпорация, изправена пред засилен обществен интерес и публични твърдения относно инвестиционния си проект в местността „Баба Алино“ край Варна, заявява следното:

Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими документи ще бъдат представени по установения законов ред. Затова настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди.

За компанията и инвестицията

КУБ Корпорация е инвеститор с дългосрочно присъствие, реални инвестиции и професионална история не само в България, но и в няколко други държави. В България развиваме дейност като член на Камарата на строителите във Варна и притежаваме лиценз клас 1.

Инвестицията в комплекс Forest Club е част от нашия дългосрочен ангажимент към Варна и региона. В рамките на проекта са вложени значителни средства, създадени са работни места за български и украински граждани, включително за хора, намерили в България закрила и работа, след началото на войната в Украйна.

По статута на земята и горския фонд

По отношение на твърденията, че земята е била горски фонд и впоследствие преобразувана за строителство, заявяваме: Към момента на придобиване на имотите, те вече са имали съществуваща административна и документална история. КУБ Корпорация е заварила територията с план от 1967 година и с решение на общинските органи от 2015 година като такава, попадаща под хипотезата на пар. 6 от ЗГ, каквато процедура е била започната дори в по-голям обхват от настоящата по допуснатия ПУП-ПРЗ, която процедура предвижда, че може да не се променя предназначението на гората. ОУП на Варна е приет през 2015 година - също преди КУБ да стъпи в България. Той предвижда териториите като зони “Жм2” и “ОК” и само някои от тях като “Г”. ОУП на гр. Варна е одобрен от Министъра на РРБ след дълго обществено обсъждане. С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетия ОУП. Настояваме да бъде отчетена пълната хронология – на какво основание се твърди да има документи с невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от Общината; те са автентични. Общината ни събра на нас и на всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било на основание на неверен, но издаден от общинската администрация документ. Дори събира данъци за неизвършващи се услуги - сметосъбиране и сметоизвозване. Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в Служба Вписвания - Варна още през 2023 година и 2025 година, не са апокрифна литература и се презумира знание на всички, а и самата Община издава всички документи за сделки и актове. Внушенията в този смисъл са безпочвени и абсурдни.

За мерките на терена и сигурността

Отхвърляме внушенията за незаконна сеч от страна на компанията. Необходимо е ясно разграничение между действия на инвеститора и действия на трети лица. Имотите дълго време бяха разградени, което доведе до нерегламентирани влизания, сеч и други действия от външни лица, за което обвиняваха нас, а актовете са на други извършители. Ограждането на терена не е било действие за укриване, а мярка за сигурност, контрол на достъпа и предотвратяване на опасни, предприета след предписание и в съгласуване с компетентните органи.

Политически атаки и съдебна защита

КУБ Корпорация категорично отхвърля опитите казусът да бъде превърнат в политическа атака срещу инвеститора. Не приемаме твърдения, които уронват доброто ни име, създават внушения за престъпно поведение и засягат репутацията на хората, работещи по проекта.

Оставаме ангажирани с прозрачност, законност и диалог, но само там, където той се води с факти, а не с политически внушения и предварителни присъди", пише още в позицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    38 3 Отговор
    Кажи за рушветите на Благо.....!!!???

    13:07 29.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 6 Отговор
    Олеся Иласчук каза че въпросът е решен на правителствено ниво.Кметът няма думата.

    13:07 29.05.2026

  • 3 Почва се

    40 1 Отговор
    Време е да ни изхвърлят от земното кълбо
    няма такава измамна пасмина като из България

    Коментиран от #42

    13:08 29.05.2026

  • 4 бандит методиев борисов-яшаров

    35 4 Отговор
    излизай да даваш обяснения какво сте направили

    Коментиран от #6, #28

    13:08 29.05.2026

  • 5 украинци, душетекура

    23 2 Отговор
    смър за украйна и мовоезичните

    Коментиран от #9

    13:11 29.05.2026

  • 6 Последния Софиянец

    33 2 Отговор

    До коментар #4 от "бандит методиев борисов-яшаров":

    Олеся Иласчук каза че е решено на правителствено ниво.Тиквата и Шиши са подарили гората на укрите

    Коментиран от #36

    13:11 29.05.2026

  • 7 Абе

    31 1 Отговор
    да попитам-там има ли поне един българин , или са само украинци ?

    13:12 29.05.2026

  • 8 Да си строят

    25 3 Отговор
    В Киев, чий го дирят тука.

    13:14 29.05.2026

  • 9 хората са избягали от война

    6 25 Отговор

    До коментар #5 от "украинци, душетекура":

    говорят си родния руски и са си купили къщи с документи, абсолютно не виждам проблем в тях

    Коментиран от #12, #21, #48

    13:14 29.05.2026

  • 10 злодеида

    15 0 Отговор
    Всичко е добре изпипано така ,че май някой друг ще духа супата.

    13:14 29.05.2026

  • 11 само кекс за укрите

    22 2 Отговор
    ако общината няма възможност да бутне незаконните постройки може да се обърнат към господин Путин да помогне с някой дрон

    13:14 29.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Варненец

    20 4 Отговор
    Тука въвеждат украински като втори официален. Скоро ще пуснат и новини на майчин език.

    Коментиран от #20, #22, #23

    13:16 29.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 КУБ СА ПРАВИ

    14 8 Отговор
    Щом общината е издала нотариални актове
    за нещо което не е узаконено.

    Коментиран от #52

    13:18 29.05.2026

  • 19 ГЛЕДАМ! ГЛЕДАМ?…

    23 0 Отговор
    Гледам по телевизията, гледам и един чист от тези дето са се докоснали до казуса не виждам… За Портних…ясно, ама ако това е добрият кмет на Варна…младежът от ППДБ, то мерси за такива честни сладури…като зам кмета им в София…той милия не “ с действие”, а “с бездействие” помагал!

    13:18 29.05.2026

  • 20 Последния Софиянец

    10 5 Отговор

    До коментар #13 от "Варненец":

    По БНТ всеки ден има новини на украински език.

    13:18 29.05.2026

  • 21 думкай са

    29 4 Отговор

    До коментар #9 от "хората са избягали от война":

    "Бедните" бежанци си купили къщи за милиони. Да си търсят парите от този който им е продал незаконни имоти

    Коментиран от #34

    13:19 29.05.2026

  • 22 Бургазлия

    20 0 Отговор

    До коментар #13 от "Варненец":

    А в Бургас всички с украинските автомобили говорят на РУСКИ

    13:19 29.05.2026

  • 23 Я пъ тоа

    16 5 Отговор

    До коментар #13 от "Варненец":

    Във Варна се говори повече на РУСКИ, отколкото на български.

    13:19 29.05.2026

  • 24 Тома

    30 3 Отговор
    Някой още не е ли разбрал каква нагла нация са украинците

    Коментиран от #29

    13:20 29.05.2026

  • 25 Тити

    15 5 Отговор
    Вместо държавата да ги използва ще ги събаря егати недодяланата работа.

    Коментиран от #30

    13:20 29.05.2026

  • 26 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    24 4 Отговор
    КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди, нотариалните ни актове са вписани.
    Забиха го яко на КМЕТА.

    13:20 29.05.2026

  • 27 Калин

    19 4 Отговор
    Просълзих се....горките уктаинци.....евроатлантическа мафия явно е благотворително дружество!
    Първо изнасят оръжия за милиарди , а после от продаденото на черния пазар на други терористи строят къщи за нуждаещите се многострадални бежанци.

    13:21 29.05.2026

  • 28 оня с коня

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "бандит методиев борисов-яшаров":

    Първо провери дали Борисов фигурира във Ведомостите за Заплати на Община Варна т.е. дали е бил Общински чиновник там и чак тогава искай някакви Обяснения от него.Отделно от това пък е куриозът че такива като тебе упорито наричате ББ "Тиква",пък очаквате обяснения от него,т.е. да ви учи на Ум и разум!?

    13:22 29.05.2026

  • 29 Я пъ тоа

    9 11 Отговор

    До коментар #24 от "Тома":

    КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди, нотариалните ни актове са вписани
    Какво НЕЗАКОННО са направили украинците ????

    Коментиран от #35, #58

    13:22 29.05.2026

  • 30 Без име

    10 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тити":

    Не ни трвбва бетон!!!

    13:22 29.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 гост

    17 3 Отговор
    Сектата ППДБ-Гроб добре ни нреди!

    13:23 29.05.2026

  • 33 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    12 3 Отговор
    КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди, нотариалните ни актове са вписани
    Кметчето, що узаконяваш "незаконно" строителство????

    13:24 29.05.2026

  • 34 като са бежанци

    3 16 Отговор

    До коментар #21 от "думкай са":

    що трябва да са бедни ? имотите са купени законно и имат документи

    Коментиран от #54, #59

    13:24 29.05.2026

  • 35 Българин

    15 1 Отговор

    До коментар #29 от "Я пъ тоа":

    Да заминават да си защитават територията а не да цапат тук!Това са парите от Урсулето!

    Коментиран от #43

    13:25 29.05.2026

  • 36 Минувач

    17 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    А, къде е бил Коцко, корумпето кметче на Варна? То Коцко е осъден да плати и 400 000 лева заради ресторанта си Хоризонт в Морската градина на Варна, където НЕЗАКОННО е поставил големи шатри с беседки и маси на общински терен. Но, за Коцко няма закони, нали? И дори не е платил глобата от 400 000 лв, за която е вече осъден!
    Сега от 3 години е кмет, а се оправдава с ГРОБ и администрациите си, хахаха! Ами десетки са обсъжданията на тази тема в заседанията в Община Варна, Възраждане внасят това за обсъждане от мноооого месеци, те са му подавали и множество сигнали за случващото се с КУБ и строежите. Защо Коцко не се е сезирал? Това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ за бездействие по подадени официално сигнали към него. Да не споменавам, че и Коцко се снима с хора от КУБ, а заместникът му също - с укро-посланничката и Олег Невзоров - едно от шефчетата на КУБ.
    Коцко, като кмет на Варна и коли и беси, как няма да е знаел за този проект, хахаха и то, като е бил уведомяван десетки пъти?!? Нека КУБ да осветлят всичко, за да им се разкаже играта на корумпетата от ППДБ, които не са по-различни от ГРОБ!

    13:25 29.05.2026

  • 37 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    20 0 Отговор
    Как ОБЩИНАТА регистрира натурални актове, ако строителството е НЕЗАКОННО.

    13:26 29.05.2026

  • 38 гост

    17 4 Отговор
    И тук има пръст банкянският идиот!

    13:26 29.05.2026

  • 39 НИЩО МУ НЯМА

    12 1 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    СЕГА ВАРНА
    МОРСКА„ СТОЛИЦА”
    НА УКР ИЛИ НА БГ Е...🤔

    13:27 29.05.2026

  • 40 Плащането

    12 4 Отговор
    на данък сгради не прави законна декларираната сграда у нас.

    Коментиран от #45

    13:27 29.05.2026

  • 41 Направили

    12 0 Отговор
    са един украински малък град в България. Като че ли обаче, че нещата не стоят по начина обясняван от пискащите говорители по телевизионните канали. Общината и държавата е съдействала на тези украински инвеститори, но в някакъв момент е променила мнението си.
    Така се процедира и с много български предприемачи, инвеститори и собственици. Това поражда правна несигурност.

    13:27 29.05.2026

  • 42 има

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Почва се":

    в Украйна...там руснаците ще се погрижат, а при нас турците...

    13:28 29.05.2026

  • 43 Я пъ тоа

    4 8 Отговор

    До коментар #35 от "Българин":

    Данъците от Парите са влезли в БЪЛГАРИЯ.
    Ама ти откъде да знаеш.

    13:28 29.05.2026

  • 44 Тиквата +Шиши =💩

    14 5 Отговор
    В цялата схема са Т.И.М и Тиквата и Шиши.....

    Коментиран от #47

    13:29 29.05.2026

  • 45 Я пъ тоа

    7 11 Отговор

    До коментар #40 от "Плащането":

    Данък сгради се плаща на основа на нотариален акт.
    НОТАРИАЛНИЯТ АКТ е документ за собственост върху узаконен строеж.
    Ква вина имат украинците.

    Коментиран от #61

    13:31 29.05.2026

  • 46 Бойкот на О.Л.Хлъц

    9 4 Отговор
    Гнусните и нагли укри да се махат от България...

    13:31 29.05.2026

  • 47 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Тиквата +Шиши =💩":

    Те са сироти спрямо нас.

    13:31 29.05.2026

  • 48 ДТЕ В клошара

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "хората са избягали от война":

    Ти като онзи дето го хранали с фалшиви пари и викал "истински са вееее"

    13:33 29.05.2026

  • 49 Хайде сега

    9 2 Отговор
    Укри са - всичко е позволено.

    13:33 29.05.2026

  • 50 !!!?

    4 3 Отговор
    Варненския регион се напълни с анклави на рускоукраинската Мафия в симбиоза с КГБ...кога държавата ще влезе във владение на "Камчия" !!!?

    Коментиран от #73

    13:34 29.05.2026

  • 51 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    10 2 Отговор
    Май яко си сгазил лука....
    Пак ша та връщат в кауша май.

    13:34 29.05.2026

  • 52 Сорос

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "КУБ СА ПРАВИ":

    Общината не издава нотариашни актове, кл0 шар.

    Коментиран от #57

    13:34 29.05.2026

  • 53 Кравария убер алес

    6 1 Отговор
    А на нас, че нищо няма да бутнат. Очевидно е една голяма пушилка цялата работа. Може би някой местен феодал си е харесал бизнеса? А, че укрите ни завладяват е повече от очевидно. Но държавата го толерира, обикновения човек нищо не може да направи. Мафията и украинската и българската/държавата са се разбрали.

    13:34 29.05.2026

  • 54 А за тях се лежи

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "като са бежанци":

    Ама фалшиви документи.

    13:35 29.05.2026

  • 55 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 2 Отговор
    Ша ни разкрият далаверата за милиони.

    13:35 29.05.2026

  • 56 тънки моменти

    6 0 Отговор
    Изготвянето на нотариален акт удостоверява само чия собственост е построената сграда и той не прави сградата законно построена относно дали са спазени строителните правила и дали изобщо е допустимо да има сграда.
    Контролът за незаконно строителство е задължение на общината , представлявана пряко от кмета (негово е правото да издаде заповед за прекратяване на строителство и да иска от МВР да осигури изпълнението й от строителя.

    13:36 29.05.2026

  • 57 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Сорос":

    Общината ВПИСВА нотариалните актове.
    Ама ти откъде да знаеш.

    13:36 29.05.2026

  • 58 Лежи се

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Я пъ тоа":

    За фалшиви документи се лежи, кл 0 ш@ р. Фалшивите документи не са "документи".

    Коментиран от #60

    13:36 29.05.2026

  • 59 Да си търсят парите

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "като са бежанци":

    от КУБ. Щом не са бедни значи ше пият по една студена вода и продължаваме напред. на никой не му дреме за тези навлеци

    13:39 29.05.2026

  • 60 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Лежи се":

    Ами щом спят в общината
    Ша ги лъжат с фалшиви документи
    Как пък един общинар не провери документите.
    Кмета да дава пак обяснения
    Може и в кауша.

    13:42 29.05.2026

  • 61 плащането

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Я пъ тоа":

    Пороците на изготвен от нотариус нотариален акт за построена сграда не правят сградата законна (заради наличието на нот.акт), (щом като не са спазени десетките правила и процедури за строителството).

    Коментиран от #63

    13:44 29.05.2026

  • 62 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    2 1 Отговор
    КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди.
    КОЦКА, що събираш данъци от незаконно строителство бе.

    13:44 29.05.2026

  • 63 Я пъ тоа

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "плащането":

    Значи ли че българи с нотариални актове могат да живеят в НЕЗАКОННИ сгради
    Я по сериозно.

    Коментиран от #66

    13:46 29.05.2026

  • 64 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    1 2 Отговор
    КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди, нотариалните ни актове са вписани.
    Кмете, да връщаш данъците на хората.
    И подавай оставка.

    13:49 29.05.2026

  • 65 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    4 1 Отговор
    Стана за СМЯХ
    ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ
    Подавай я...Оставката де.

    13:51 29.05.2026

  • 66 Плащането

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Я пъ тоа":

    Точно това означава. Нотариусите са длъжни да проследят извършеното строителство , а ако имат пропуск, то това не прави законна сградата, но нот.акт за собственост се издава и за бъдещо строителство (наричат я суперфиция) при спазване на законните изисквания за стрителство.
    Накратко нот.акт е удостоверение за собственост и не е индулгенция за узаконяване на незаконно строителство , (въпреки че е наличен).

    Коментиран от #69

    13:53 29.05.2026

  • 67 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    4 1 Отговор
    Сега КУБ ша та осъдят....
    За подвеждане с узаконени фалшиви документи.
    Сега пак да оправдавай с Бойко и Шиши.

    13:54 29.05.2026

  • 68 Урко фашистите лъжат както винаги

    3 1 Отговор
    Урки ненормални просяци сте

    13:56 29.05.2026

  • 69 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Плащането":

    Ти колко нотариуси видео по строителните площадки, че нещо не са разбра.
    Я по сериозно

    Коментиран от #72

    13:57 29.05.2026

  • 70 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    0 0 Отговор
    Нотариалният акт е официален документ за собственост или други вещни права (напр. право на строеж или ползване) върху узаконен недвижим имот. Той е задължителното доказателство, че дадено лице (физическо или юридическо) е законният собственик на апартамент, къща, земя или гараж.

    КОЦКА, не ставаш за кмет, не ставаш.

    14:03 29.05.2026

  • 71 Софиянец

    3 0 Отговор
    Мръсните укри пак се проявиха! Храни крастове псе да те лае! Путин беше прав за тия!

    14:04 29.05.2026

  • 72 Плащането

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Я пъ тоа":

    Само одобрен (с подпис и син печат) от общината изготвен архитектурен план и напълно спазен по размери с точност до 1см. (при проверка) и осъществен строителен надзор от независима от строителя лицензирана фирма при строителството и спазени хронологично десетки процедури дава аргументи за законност на една сграда.
    Нот.акт удостоверява пред институциите само кой е собственик на недвижимия имот (в частност сграда). Затова жилищата са скъпи.

    14:05 29.05.2026

  • 73 А бе..

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "!!!?":

    Дбил, ти не разбра ли, че това е бандеровец, измамник продаващ имоти на исраелци в България! Най-вероятно е близък до миризливия потник! Добре, че Русия ги започна с денацификацията!

    14:07 29.05.2026

  • 74 Анонимен

    2 0 Отговор
    Мда, всички документи имат, само нямат разрешение за строеж, което се издава на основание приет ПУП. Да не се правят на ударени с този ОУП, който е нещо като намерение, което може никога да не се реализира. Много нагли.

    14:09 29.05.2026

  • 75 Тунтун

    2 0 Отговор
    Блатото няма дъно!

    14:11 29.05.2026

  • 76 Анонимен

    0 1 Отговор
    Всички незаконни постройки да се съборят. Да се знае, че законите трябва да се спазват.

    14:11 29.05.2026

  • 77 Ако държавата

    0 0 Отговор
    тръгне да събаря сградите ще сгафи още повече. Ще намерят решение "И вълкът сит, и агнето цяло". Коцев бадева е учил в САЩ.

    14:14 29.05.2026

