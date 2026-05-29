КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди, нотариалните ни актове са вписани.

Настояваме фактите да бъдат разгледани по документи, а не чрез политически внушения. Това се казва в официална позиция на КУБ Корпорация относно казуса „Баба Алино“.
"КУБ Корпорация, изправена пред засилен обществен интерес и публични твърдения относно инвестиционния си проект в местността „Баба Алино“ край Варна, заявява следното:
Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими документи ще бъдат представени по установения законов ред. Затова настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди.
За компанията и инвестицията
КУБ Корпорация е инвеститор с дългосрочно присъствие, реални инвестиции и професионална история не само в България, но и в няколко други държави. В България развиваме дейност като член на Камарата на строителите във Варна и притежаваме лиценз клас 1.
Инвестицията в комплекс Forest Club е част от нашия дългосрочен ангажимент към Варна и региона. В рамките на проекта са вложени значителни средства, създадени са работни места за български и украински граждани, включително за хора, намерили в България закрила и работа, след началото на войната в Украйна.
По статута на земята и горския фонд
По отношение на твърденията, че земята е била горски фонд и впоследствие преобразувана за строителство, заявяваме: Към момента на придобиване на имотите, те вече са имали съществуваща административна и документална история. КУБ Корпорация е заварила територията с план от 1967 година и с решение на общинските органи от 2015 година като такава, попадаща под хипотезата на пар. 6 от ЗГ, каквато процедура е била започната дори в по-голям обхват от настоящата по допуснатия ПУП-ПРЗ, която процедура предвижда, че може да не се променя предназначението на гората. ОУП на Варна е приет през 2015 година - също преди КУБ да стъпи в България. Той предвижда териториите като зони “Жм2” и “ОК” и само някои от тях като “Г”. ОУП на гр. Варна е одобрен от Министъра на РРБ след дълго обществено обсъждане. С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетия ОУП. Настояваме да бъде отчетена пълната хронология – на какво основание се твърди да има документи с невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от Общината; те са автентични. Общината ни събра на нас и на всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било на основание на неверен, но издаден от общинската администрация документ. Дори събира данъци за неизвършващи се услуги - сметосъбиране и сметоизвозване. Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в Служба Вписвания - Варна още през 2023 година и 2025 година, не са апокрифна литература и се презумира знание на всички, а и самата Община издава всички документи за сделки и актове. Внушенията в този смисъл са безпочвени и абсурдни.
За мерките на терена и сигурността
Отхвърляме внушенията за незаконна сеч от страна на компанията. Необходимо е ясно разграничение между действия на инвеститора и действия на трети лица. Имотите дълго време бяха разградени, което доведе до нерегламентирани влизания, сеч и други действия от външни лица, за което обвиняваха нас, а актовете са на други извършители. Ограждането на терена не е било действие за укриване, а мярка за сигурност, контрол на достъпа и предотвратяване на опасни, предприета след предписание и в съгласуване с компетентните органи.
Политически атаки и съдебна защита
КУБ Корпорация категорично отхвърля опитите казусът да бъде превърнат в политическа атака срещу инвеститора. Не приемаме твърдения, които уронват доброто ни име, създават внушения за престъпно поведение и засягат репутацията на хората, работещи по проекта.
Оставаме ангажирани с прозрачност, законност и диалог, но само там, където той се води с факти, а не с политически внушения и предварителни присъди", пише още в позицията.
3 Почва се
няма такава измамна пасмина като из България
Коментиран от #42
13:08 29.05.2026
Коментиран от #6, #28
Коментиран от #9
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "бандит методиев борисов-яшаров":Олеся Иласчук каза че е решено на правителствено ниво.Тиквата и Шиши са подарили гората на укрите
Коментиран от #36
13:11 29.05.2026
9 хората са избягали от война
До коментар #5 от "украинци, душетекура":говорят си родния руски и са си купили къщи с документи, абсолютно не виждам проблем в тях
Коментиран от #12, #21, #48
13:14 29.05.2026
Коментиран от #20, #22, #23
13:16 29.05.2026
18 КУБ СА ПРАВИ
за нещо което не е узаконено.
Коментиран от #52
13:18 29.05.2026
20 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Варненец":По БНТ всеки ден има новини на украински език.
13:18 29.05.2026
21 думкай са
До коментар #9 от "хората са избягали от война":"Бедните" бежанци си купили къщи за милиони. Да си търсят парите от този който им е продал незаконни имоти
Коментиран от #47
13:19 29.05.2026
22 Бургазлия
До коментар #13 от "Варненец":А в Бургас всички с украинските автомобили говорят на РУСКИ
13:19 29.05.2026
23 Я пъ тоа
До коментар #13 от "Варненец":Във Варна се говори повече на РУСКИ, отколкото на български.
Коментиран от #29
Коментиран от #30
Забиха го яко на КМЕТА.
13:20 29.05.2026
27 Калин
Първо изнасят оръжия за милиарди , а после от продаденото на черния пазар на други терористи строят къщи за нуждаещите се многострадални бежанци.
13:21 29.05.2026
28 оня с коня
До коментар #4 от "бандит методиев борисов-яшаров":Първо провери дали Борисов фигурира във Ведомостите за Заплати на Община Варна т.е. дали е бил Общински чиновник там и чак тогава искай някакви Обяснения от него.Отделно от това пък е куриозът че такива като тебе упорито наричате ББ "Тиква",пък очаквате обяснения от него,т.е. да ви учи на Ум и разум!?
13:22 29.05.2026
29 Я пъ тоа
До коментар #24 от "Тома":КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди, нотариалните ни актове са вписани
Какво НЕЗАКОННО са направили украинците ????
Коментиран от #35, #58
13:22 29.05.2026
30 Без име
До коментар #25 от "Тити":Не ни трвбва бетон!!!
13:22 29.05.2026
32 гост
13:23 29.05.2026
33 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Кметчето, що узаконяваш "незаконно" строителство????
13:24 29.05.2026
34 като са бежанци
До коментар #21 от "думкай са":що трябва да са бедни ? имотите са купени законно и имат документи
Коментиран от #54, #59
13:24 29.05.2026
35 Българин
До коментар #29 от "Я пъ тоа":Да заминават да си защитават територията а не да цапат тук!Това са парите от Урсулето!
Коментиран от #43
13:25 29.05.2026
36 Минувач
До коментар #6 от "Последния Софиянец":А, къде е бил Коцко, корумпето кметче на Варна? То Коцко е осъден да плати и 400 000 лева заради ресторанта си Хоризонт в Морската градина на Варна, където НЕЗАКОННО е поставил големи шатри с беседки и маси на общински терен. Но, за Коцко няма закони, нали? И дори не е платил глобата от 400 000 лв, за която е вече осъден!
Сега от 3 години е кмет, а се оправдава с ГРОБ и администрациите си, хахаха! Ами десетки са обсъжданията на тази тема в заседанията в Община Варна, Възраждане внасят това за обсъждане от мноооого месеци, те са му подавали и множество сигнали за случващото се с КУБ и строежите. Защо Коцко не се е сезирал? Това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ за бездействие по подадени официално сигнали към него. Да не споменавам, че и Коцко се снима с хора от КУБ, а заместникът му също - с укро-посланничката и Олег Невзоров - едно от шефчетата на КУБ.
Коцко, като кмет на Варна и коли и беси, как няма да е знаел за този проект, хахаха и то, като е бил уведомяван десетки пъти?!? Нека КУБ да осветлят всичко, за да им се разкаже играта на корумпетата от ППДБ, които не са по-различни от ГРОБ!
13:25 29.05.2026
39 НИЩО МУ НЯМА
СЕГА ВАРНА
МОРСКА„ СТОЛИЦА”
НА УКР ИЛИ НА БГ Е...🤔
13:27 29.05.2026
40 Плащането
Коментиран от #45
13:27 29.05.2026
41 Направили
Така се процедира и с много български предприемачи, инвеститори и собственици. Това поражда правна несигурност.
13:27 29.05.2026
42 има
До коментар #3 от "Почва се":в Украйна...там руснаците ще се погрижат, а при нас турците...
13:28 29.05.2026
43 Я пъ тоа
До коментар #35 от "Българин":Данъците от Парите са влезли в БЪЛГАРИЯ.
Ама ти откъде да знаеш.
13:28 29.05.2026
44 Тиквата +Шиши =💩
Коментиран от #47
13:29 29.05.2026
45 Я пъ тоа
До коментар #40 от "Плащането":Данък сгради се плаща на основа на нотариален акт.
НОТАРИАЛНИЯТ АКТ е документ за собственост върху узаконен строеж.
Ква вина имат украинците.
Коментиран от #61
13:31 29.05.2026
47 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #44 от "Тиквата +Шиши =💩":Те са сироти спрямо нас.
13:31 29.05.2026
48 ДТЕ В клошара
До коментар #9 от "хората са избягали от война":Ти като онзи дето го хранали с фалшиви пари и викал "истински са вееее"
13:33 29.05.2026
Коментиран от #73
52 Сорос
До коментар #18 от "КУБ СА ПРАВИ":Общината не издава нотариашни актове, кл0 шар.
Коментиран от #57
13:34 29.05.2026
54 А за тях се лежи
До коментар #34 от "като са бежанци":Ама фалшиви документи.
13:35 29.05.2026
56 тънки моменти
Контролът за незаконно строителство е задължение на общината , представлявана пряко от кмета (негово е правото да издаде заповед за прекратяване на строителство и да иска от МВР да осигури изпълнението й от строителя.
13:36 29.05.2026
57 Я пъ тоа
До коментар #52 от "Сорос":Общината ВПИСВА нотариалните актове.
Ама ти откъде да знаеш.
13:36 29.05.2026
58 Лежи се
До коментар #29 от "Я пъ тоа":За фалшиви документи се лежи, кл 0 ш@ р. Фалшивите документи не са "документи".
Коментиран от #60
13:36 29.05.2026
59 Да си търсят парите
До коментар #34 от "като са бежанци":от КУБ. Щом не са бедни значи ше пият по една студена вода и продължаваме напред. на никой не му дреме за тези навлеци
13:39 29.05.2026
60 Я пъ тоа
До коментар #58 от "Лежи се":Ами щом спят в общината
Ша ги лъжат с фалшиви документи
Как пък един общинар не провери документите.
Кмета да дава пак обяснения
Може и в кауша.
13:42 29.05.2026
61 плащането
До коментар #45 от "Я пъ тоа":Пороците на изготвен от нотариус нотариален акт за построена сграда не правят сградата законна (заради наличието на нот.акт), (щом като не са спазени десетките правила и процедури за строителството).
Коментиран от #63
13:44 29.05.2026
63 Я пъ тоа
До коментар #61 от "плащането":Значи ли че българи с нотариални актове могат да живеят в НЕЗАКОННИ сгради
Я по сериозно.
Коментиран от #66
13:46 29.05.2026
66 Плащането
До коментар #63 от "Я пъ тоа":Точно това означава. Нотариусите са длъжни да проследят извършеното строителство , а ако имат пропуск, то това не прави законна сградата, но нот.акт за собственост се издава и за бъдещо строителство (наричат я суперфиция) при спазване на законните изисквания за стрителство.
Накратко нот.акт е удостоверение за собственост и не е индулгенция за узаконяване на незаконно строителство , (въпреки че е наличен).
Коментиран от #69
13:53 29.05.2026
69 Я пъ тоа
До коментар #66 от "Плащането":Ти колко нотариуси видео по строителните площадки, че нещо не са разбра.
Я по сериозно
Коментиран от #72
13:57 29.05.2026
72 Плащането
До коментар #69 от "Я пъ тоа":Само одобрен (с подпис и син печат) от общината изготвен архитектурен план и напълно спазен по размери с точност до 1см. (при проверка) и осъществен строителен надзор от независима от строителя лицензирана фирма при строителството и спазени хронологично десетки процедури дава аргументи за законност на една сграда.
Нот.акт удостоверява пред институциите само кой е собственик на недвижимия имот (в частност сграда). Затова жилищата са скъпи.
14:05 29.05.2026
73 А бе..
До коментар #50 от "!!!?":Дбил, ти не разбра ли, че това е бандеровец, измамник продаващ имоти на исраелци в България! Най-вероятно е близък до миризливия потник! Добре, че Русия ги започна с денацификацията!
14:07 29.05.2026
