КУБ: Общината издаде документи, събра данъци за стотици хиляди, нотариалните ни актове са вписани.

Настояваме фактите да бъдат разгледани по документи, а не чрез политически внушения. Това се казва в официална позиция на КУБ Корпорация относно казуса „Баба Алино“.

"КУБ Корпорация, изправена пред засилен обществен интерес и публични твърдения относно инвестиционния си проект в местността „Баба Алино“ край Варна, заявява следното:

Ние няма да решаваме този казус чрез медиен спор. Нашата позиция и всички относими документи ще бъдат представени по установения законов ред. Затова настояваме казусът да бъде разглеждан единствено на базата на факти, документи, административна хронология и издадени от компетентни органи разрешения, а не чрез внушения, политически квалификации и предварителни публични присъди.

За компанията и инвестицията

КУБ Корпорация е инвеститор с дългосрочно присъствие, реални инвестиции и професионална история не само в България, но и в няколко други държави. В България развиваме дейност като член на Камарата на строителите във Варна и притежаваме лиценз клас 1.

Инвестицията в комплекс Forest Club е част от нашия дългосрочен ангажимент към Варна и региона. В рамките на проекта са вложени значителни средства, създадени са работни места за български и украински граждани, включително за хора, намерили в България закрила и работа, след началото на войната в Украйна.

По статута на земята и горския фонд

По отношение на твърденията, че земята е била горски фонд и впоследствие преобразувана за строителство, заявяваме: Към момента на придобиване на имотите, те вече са имали съществуваща административна и документална история. КУБ Корпорация е заварила територията с план от 1967 година и с решение на общинските органи от 2015 година като такава, попадаща под хипотезата на пар. 6 от ЗГ, каквато процедура е била започната дори в по-голям обхват от настоящата по допуснатия ПУП-ПРЗ, която процедура предвижда, че може да не се променя предназначението на гората. ОУП на Варна е приет през 2015 година - също преди КУБ да стъпи в България. Той предвижда териториите като зони “Жм2” и “ОК” и само някои от тях като “Г”. ОУП на гр. Варна е одобрен от Министъра на РРБ след дълго обществено обсъждане. С ПУП не се узаконяват постройки, а се прилага вече приетия ОУП. Настояваме да бъде отчетена пълната хронология – на какво основание се твърди да има документи с невярно съдържание, след като документите са издадени с това съдържание от Общината; те са автентични. Общината ни събра на нас и на всички купувачи стотици хиляди евро за данък сгради и такса смет, както и местен данък за придобиване, а сега твърди, че декларираното било на основание на неверен, но издаден от общинската администрация документ. Дори събира данъци за неизвършващи се услуги - сметосъбиране и сметоизвозване. Нотариалните актове за собственост са публични и вписани в Служба Вписвания - Варна още през 2023 година и 2025 година, не са апокрифна литература и се презумира знание на всички, а и самата Община издава всички документи за сделки и актове. Внушенията в този смисъл са безпочвени и абсурдни.

За мерките на терена и сигурността

Отхвърляме внушенията за незаконна сеч от страна на компанията. Необходимо е ясно разграничение между действия на инвеститора и действия на трети лица. Имотите дълго време бяха разградени, което доведе до нерегламентирани влизания, сеч и други действия от външни лица, за което обвиняваха нас, а актовете са на други извършители. Ограждането на терена не е било действие за укриване, а мярка за сигурност, контрол на достъпа и предотвратяване на опасни, предприета след предписание и в съгласуване с компетентните органи.

Политически атаки и съдебна защита

КУБ Корпорация категорично отхвърля опитите казусът да бъде превърнат в политическа атака срещу инвеститора. Не приемаме твърдения, които уронват доброто ни име, създават внушения за престъпно поведение и засягат репутацията на хората, работещи по проекта.

Оставаме ангажирани с прозрачност, законност и диалог, но само там, където той се води с факти, а не с политически внушения и предварителни присъди", пише още в позицията.