Естония засилва подготовката си за потенциална заплаха от Русия, превръщайки планирането на отбраната в част от ежедневието.
Властите на страната разширяват мрежата си от убежища, провеждат мащабни евакуационни учения, обучават ученици да управляват дронове и увеличават военните разходи, пише The Wall Street Journal.
Особено внимание се обръща на източните региони на страната, граничещи с Русия. В град Тарту местните власти вече практикуват сценарии за масови евакуации и реагиране на изненадващи атаки. До 2028 г. тук се планира изграждането на временни убежища за 100 000 души.
Директорите на детски градини преминават обучение за действие при кризисни ситуации и получават оборудване за спешни случаи, включително радиостанции, аптечки и полеви печки.
Междувременно ученици в естонските гимназии се обучават да управляват дронове, а в Естония и съседна Латвия редовно се провеждат мащабни военни учения на НАТО с участието на бронирани машини и стотици дронове.
Талин е убеден, че най-добрият начин да се избегне война е да се демонстрира пред Москва готовността си да се защитава. Ето защо страната набляга не само на военните способности, но и на подготовката на цивилното население за кризисни ситуации.
„Ето как работи възпирането. Винаги трябва да сте готови да предотвратите нахлуването на Русия. Колкото повече се подготвяте, толкова по-подготвени сте, толкова повече Русия вижда, че няма да е лесно да спечели“, заяви Марек Кохв, експерт в Международния център за отбрана и сигурност.
Според естонски официални лица Русия в момента не представлява пряка военна заплаха за страната, тъй като значителна част от ресурсите ѝ са ангажирани във войната срещу Украйна. След края на военните действия обаче Москва може да съсредоточи вниманието си върху Балтийския регион.
Естония вече е сред лидерите в НАТО по отношение на разходите за отбрана като дял от брутния си вътрешен продукт. Правителството планира да увеличи тази цифра до 5,4% от БВП до края на десетилетието.
Средствата са насочени предимно към разработването на системи за противовъздушна отбрана, безпилотни технологии и високомобилни американски ракетни артилерийски системи.
На фона на дискусиите за евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа, Талин също активно засилва сътрудничеството с други съюзници от НАТО, предимно Обединеното кралство и Франция.
Едно от най-големите военни събития през последните месеци беше учението „Пролетна буря“, проведено в Естония. Участваха приблизително 12 000 военнослужещи на НАТО.
Украински специалисти също се включиха в обучението, споделяйки своя опит в съвременната война с дронове със своите съюзници.
За жителите на източна Естония присъствието на съюзнически военни сили вече се е превърнало в навик. Колони от британски и френски бронирани машини редовно се движат по местните пътища, което е напомняне, че страната се готви за всякакви развития на източната граница на НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стойчо рублата
Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
но копейка станах злобна
и Русия е по-мила.
Аз съм българче. Обичам
нашите планини зелени,
но по-свидни са и мили
руските блата за мене.
Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
но за руските окови
аз мечтая и копнея.
Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
но за нея не ми дреме
Коментиран от #4, #10, #11, #22, #23, #24
10:02 30.05.2026
2 Пешо от панелката
10:04 30.05.2026
3 Наблюдател
Готови са на всяка една провокация и ако може под чужд предлог и под чужд флаг.
10:04 30.05.2026
4 Буха ха
До коментар #1 от "Стойчо рублата":Май си украинче
Коментиран от #6
10:04 30.05.2026
5 ХиХи
Тук ще е още по-смешно
10:05 30.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фейк - либераст
П.С. ВЯРА- мечта, чието сбъдване клони към минус 1!
10:08 30.05.2026
8 Бонев
10:08 30.05.2026
9 Подготвят
10:09 30.05.2026
10 Стойчо рублата
До коментар #1 от "Стойчо рублата":Извинявам се на всички за извращението което написах Ето истинският текст
Аз съм българче и силнамайка мене е родила;с хубости, блага обилнамойта родина е мила.Аз съм българче. Обичамнаште планини зелени,българин да се наричам —първа радост е за мене.Аз съм българче свободно,в край свободен аз живея,всичко българско и роднолюбя, тача и милея.Аз съм българче и раснав дни велики, в славно време,син съм на земя прекрасна,син съм на юнашко племе.
10:11 30.05.2026
11 Ma наф
До коментар #1 от "Стойчо рублата":Стойчо еднорога от 47-я пол си заработи нивеята днес. Пра-пра дядо му предал Левски на турците, пра-дядо му шпионирал за сърбите в сливница, дядо му предава ястребинчетата, баща му бил доносник към държавна сигурност, а той за центове ги върши същите. Ген.
10:14 30.05.2026
12 7583
Имам чувството, че тези от запада и НАТЮ ги е обхванала масова лудост и сами търсят как животът на земята да бъде унищожен или си мислят, че ще оцелеят в смешните си бункерчета докато ядрената радиация се разсее след стотици години. А те наясно ли са, каква е продължителността на човешкия живот или и с това не са наясно?
Коментиран от #30
10:15 30.05.2026
13 любопитен
10:15 30.05.2026
14 az СВО Победа 81
1. Брюксел и Лондон подготвят втори фронт за Москва.
10:17 30.05.2026
15 ежко
10:20 30.05.2026
16 Хахаха
10:26 30.05.2026
17 ООрана държава
10:26 30.05.2026
18 ами
10:30 30.05.2026
19 Хахаха
Ще се радваме да видим как "ВеликаЕстония" ще еоюва!
10:31 30.05.2026
20 Нейто
10:32 30.05.2026
21 Дако
Тия с население по малко то София , щели да воюват с Русия .
10:34 30.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "Стойчо рублата":Ти специално си негърче, майка ти е Мирчев, а баща Калушев!😂😂😂😂
Коментиран от #26
10:37 30.05.2026
24 Заблуждаваш
До коментар #1 от "Стойчо рублата":се че си българче - ти си жендърче некакво неизвестно, но кой и как да ти го обясни от тия еднополови родители от м. род.
Коментиран от #28
10:38 30.05.2026
25 Ролан
10:38 30.05.2026
26 чебурашка
До коментар #23 от "Ъъъъ не!":путин ми е тати а медведев ми е мама и ме кърми със сталичная
10:39 30.05.2026
27 Хо хо хо
10:39 30.05.2026
28 повече рубли по малко акъл
До коментар #24 от "Заблуждаваш":русофилче съм,путин ми е тати а медведев ми е мама и ме кърми със сталичная
10:41 30.05.2026
29 Мишел
Видяла мравката слона и казала: " Ех,ако имах две филийки, какъв сандвич щях да си направя.
10:41 30.05.2026
30 Саша Грей
До коментар #12 от "7583":Събрали се 100 джуджета да бият мечката. Отиват и какво да видят? Ми то било гладно енотче. Станало им мъчно, нахранили го и си отишли по живо, по здраво.
Край на приказката.
Коментиран от #31
10:44 30.05.2026
31 7583
До коментар #30 от "Саша Грей":В случая обаче не е гладно енотче, а истинска мечка и след такава среща джудженцата едва ли ще си отидат, а още по-малко по живо и по здраво. А края на приказката е предварително известен.
10:48 30.05.2026
32 гочето
Вова ще ги прегази за часове даже без да се напъва!
А после ще ги отстъпи на Ахмат да си ги вземат всички за булки.
10:51 30.05.2026
33 Феникс
11:02 30.05.2026
34 Софиянец
11:24 30.05.2026