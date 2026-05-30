Wall Street Journal: Малка страна от НАТО се готви за война с Русия

30 Май, 2026 09:52, обновена 30 Май, 2026 10:00 1 841 34

Естония разширява мрежата си от убежища, провежда мащабни евакуационни учения, обучава ученици да управляват дронове и увеличава военните разходи

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естония засилва подготовката си за потенциална заплаха от Русия, превръщайки планирането на отбраната в част от ежедневието.

Властите на страната разширяват мрежата си от убежища, провеждат мащабни евакуационни учения, обучават ученици да управляват дронове и увеличават военните разходи, пише The Wall Street Journal.

Особено внимание се обръща на източните региони на страната, граничещи с Русия. В град Тарту местните власти вече практикуват сценарии за масови евакуации и реагиране на изненадващи атаки. До 2028 г. тук се планира изграждането на временни убежища за 100 000 души.

Директорите на детски градини преминават обучение за действие при кризисни ситуации и получават оборудване за спешни случаи, включително радиостанции, аптечки и полеви печки.

Междувременно ученици в естонските гимназии се обучават да управляват дронове, а в Естония и съседна Латвия редовно се провеждат мащабни военни учения на НАТО с участието на бронирани машини и стотици дронове.

Талин е убеден, че най-добрият начин да се избегне война е да се демонстрира пред Москва готовността си да се защитава. Ето защо страната набляга не само на военните способности, но и на подготовката на цивилното население за кризисни ситуации.

„Ето как работи възпирането. Винаги трябва да сте готови да предотвратите нахлуването на Русия. Колкото повече се подготвяте, толкова по-подготвени сте, толкова повече Русия вижда, че няма да е лесно да спечели“, заяви Марек Кохв, експерт в Международния център за отбрана и сигурност.

Според естонски официални лица Русия в момента не представлява пряка военна заплаха за страната, тъй като значителна част от ресурсите ѝ са ангажирани във войната срещу Украйна. След края на военните действия обаче Москва може да съсредоточи вниманието си върху Балтийския регион.

Естония вече е сред лидерите в НАТО по отношение на разходите за отбрана като дял от брутния си вътрешен продукт. Правителството планира да увеличи тази цифра до 5,4% от БВП до края на десетилетието.

Средствата са насочени предимно към разработването на системи за противовъздушна отбрана, безпилотни технологии и високомобилни американски ракетни артилерийски системи.

На фона на дискусиите за евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа, Талин също активно засилва сътрудничеството с други съюзници от НАТО, предимно Обединеното кралство и Франция.

Едно от най-големите военни събития през последните месеци беше учението „Пролетна буря“, проведено в Естония. Участваха приблизително 12 000 военнослужещи на НАТО.

Украински специалисти също се включиха в обучението, споделяйки своя опит в съвременната война с дронове със своите съюзници.

За жителите на източна Естония присъствието на съюзнически военни сили вече се е превърнало в навик. Колони от британски и френски бронирани машини редовно се движат по местните пътища, което е напомняне, че страната се готви за всякакви развития на източната граница на НАТО.


