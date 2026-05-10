Снаряд порази кораб за насипни товари край бреговете на Катар

Малък пожар е избухнал на плавателен съд край бреговете на Катар в резултат на удар от снаряд, съобщиха от Екипа за морски търговски операции (UKMTO) на Кралския флот.
„UKMTO е получил сигнал за инцидент на 23 морски мили североизточно от Доха, Катар. Капитанът на кораба за насипни товари е съобщил за удар от снаряд. Избухнал е пожар, който е бил потушен.
Няма жертви. Не са докладвани последици за околната среда“, се казва в изявлението.
Инцидентът е класифициран като нападение и властите разследват случая.
Корабът остава в мореходно състояние без данни за екологични щети.
Властите в региона провеждат разследване, като засега не ясно чий е снарядът.
Нападението съвпада с опит на катарския танкер за втечнен газ Al Kharaitiyat да преминава през протока към Пакистан – първият подобен опит на Катар от началото на активните военни действия.
Часове преди удара от Корпуса на гвардейците на иранската революция гвардия отправиха публично предупреждение, че всеки кораб на държава, спазваща американските санкции срещу Иран, ще има сериозни трудности при преминаването през Ормузкия проток.
В момента действа крехко примирие между САЩ, Израел и Иран, но Иран продължава да поддържа фактическа морска блокада. Около 1 500 кораба с близо 20 000 моряци остават блокирани в района.
На всички плавателни съдове в района е даден официален съвет от UKMTO да преминават с повишено внимание и незабавно да съобщават за всякаква подозрителна дейност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Корабът от снимката
10:18 10.05.2026
2 Това го разправяме от три месеца-
Целият свят разбра, само Рижавия и аматьорите му не разбраха.
А трябваше с това да почнат, преди да водят война!
Коментиран от #3
10:20 10.05.2026
3 На кораб за насипни товари
До коментар #2 от "Това го разправяме от три месеца-":е избухнал МАЛЪК пожар.
Ама айде нека се опита газовоз или танкер да премине!
С малко снарядче ще има голямо БУМ!
И така цялата великолепна работа, която авиацията и флота на САЩ свършиха, отива по дяволите.
Светът мрази САЩ и Тръмп.
Рижото се чуди кой път да хване, още повече , че и съюзниците му го намразиха!
Праща Рубио и Виткоф да се молят за помощ!
10:25 10.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #5
10:26 10.05.2026
5 Спършели
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А втората снимка е на контейнеровоз а не кораб за насипни товари!
Милен ни мисли за олигофрени!
10:31 10.05.2026
6 Цялата тази радост
Ако Тръмп имаше поне ,алко стратегически качества на истински политик и президент, никога нямаше да започне войната, преди да е осигурил алтернативи на Ормуз.
10:52 10.05.2026