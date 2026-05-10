Снаряд порази кораб за насипни товари край бреговете на Катар

Малък пожар е избухнал на плавателен съд край бреговете на Катар в резултат на удар от снаряд, съобщиха от Екипа за морски търговски операции (UKMTO) на Кралския флот.

„UKMTO е получил сигнал за инцидент на 23 морски мили североизточно от Доха, Катар. Капитанът на кораба за насипни товари е съобщил за удар от снаряд. Избухнал е пожар, който е бил потушен.

Няма жертви. Не са докладвани последици за околната среда“, се казва в изявлението.

Инцидентът е класифициран като нападение и властите разследват случая.

Корабът остава в мореходно състояние без данни за екологични щети.

Властите в региона провеждат разследване, като засега не ясно чий е снарядът.

Нападението съвпада с опит на катарския танкер за втечнен газ Al Kharaitiyat да преминава през протока към Пакистан – първият подобен опит на Катар от началото на активните военни действия.

Часове преди удара от Корпуса на гвардейците на иранската революция гвардия отправиха публично предупреждение, че всеки кораб на държава, спазваща американските санкции срещу Иран, ще има сериозни трудности при преминаването през Ормузкия проток.

В момента действа крехко примирие между САЩ, Израел и Иран, но Иран продължава да поддържа фактическа морска блокада. Около 1 500 кораба с близо 20 000 моряци остават блокирани в района.

На всички плавателни съдове в района е даден официален съвет от UKMTO да преминават с повишено внимание и незабавно да съобщават за всякаква подозрителна дейност.