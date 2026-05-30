Никола Стоянов: Процедура по прекомерен дефицит е сериозен сигнал към пазарите и към инвеститорите

30 Май, 2026 14:35 881 26

  • никола стоянов-
  • процедура по свръхдефицит-
  • сигнал-
  • финансови пазари-
  • инвеститори

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Започването на процедура по прекомерен дефицит срещу България е сериозен сигнал както към финансовите пазари, така и към инвеститорите. Това заяви бившият министър на икономиката в служебното правителство на Гълъб Донев Никола Стоянов в "Тази събота и неделя" по bTV по повод очаквания доклад на Европейската комисия за състоянието на българските публични финанси.

Повод за разговора станаха думите на премиера Румен Радев, който по време на правителствено заседание определи като „лоша новина“ очакването Европейската комисия да започне процедура по прекомерен дефицит за България.

Според Стоянов процедурата се задейства, когато дадена държава не изпълнява определени фискални критерии.

„Най-общо казано, идентифицирано е, че България не изпълнява критериите. Не е само България – за много държави в Европейския съюз положението е такова в момента. Мисля, че са общо десет. При нас става дума за критерия за 3% дефицит, а не за този, според който държавният дълг не трябва да надвишава 60% от брутния вътрешен продукт“, обясни той.

По думите му през юни Европейската комисия ще публикува доклад, който ще констатира наличието на проблема, а през юли ще бъде взето решение дали процедурата да бъде официално открита.

„Започне ли тази процедура, най-общо казано ще има препоръки и срок, в който да ги изпълним – шестмесечен или тримесечен. На база на това дали държавата ги изпълнява добре и дали се постигат резултати, процедурата може да бъде замразена, докато се види как се развиват нещата. Ако се счита, че не изпълняваме добре препоръките, вече се открива пълномащабна процедура, която може да донесе различни щети на държавата“, каза Стоянов.

Той посочи, че санкциите могат да варират от засилен контрол до финансови мерки.

„В началото могат да поискат повече информация да предоставяме. Впоследствие могат да ни накарат да депозираме сума пари – процент от брутния вътрешен продукт – безлихвено в Европейската централна банка. Разбира се, може да има и глоби.“

Според него съществува възможност и за ограничаване на инвестиционното финансиране. „Например Европейската инвестиционна банка може да спре финансирането на инвестиционни проекти в България или да ги замрази.“ Стоянов подчерта, че фактът, че и други държави са в подобна ситуация, не трябва да успокоява България.

„Не сме сами, но за всяка държава ситуацията е индивидуална. Така се разглежда и от европейските институции. За всяка държава се дават индивидуални препоръки. Това, че сме в група с други държави, не трябва да ни топли по никакъв начин.“

Той припомни, че България вече е преминавала през подобна процедура.

„България не е за първи път в такава процедура. Имало е вече – през 2010 година влизаме в такава процедура, а през 2012 година излизаме. Тогава се вижда, че има много поети ангажименти на държавата, които не са обезпечени, и много сключени договори, за които няма финансиране. Един вид има скрит дефицит.“

По думите на Стоянов сегашната ситуация е резултат от натрупвани проблеми през последните години. „Плод е на решения, взимани през последните пет години. България имаше политическа нестабилност и аз, както и много други експерти, сме говорили, че се вършат безобразия. Сега просто берем плодовете на тези безобразия.“

Той уточни, че служебните кабинети не са изготвяли бюджети. „Служебните правителства бюджети не са правили. Ние просто сме изпълнявали бюджета такъв, какъвто е заложен. Истината е, че партиите се събираха в парламента и наддаваха кой колко повече да увеличи разходите, след което отново се готвеха за избори.“

Според него държавните разходи са били увеличавани без достатъчно анализ.

„Раздуха се жестоко държавните разходи по доста необмислен начин.“

Стоянов отправи критики към практиката държавата да изземва цялата печалба на държавните предприятия. „Още при Асен Василев като финансов министър започна практиката от всички държавни дружества да се изземват 100% от дивидентите. Няма сектори, за които само да се говори, че работят добре, а предприятията да оцеляват, ако няколко години подред им се взимат 100% от печалбите.“

Той коментира и авансовото внасяне на средства от банковия сектор. „Държавата може да ги помоли. На теория могат да ги помолят и за следващите десет години да внесат средства предварително.“

Според бившия министър процедурата по прекомерен дефицит има не само административно, но и икономическо значение. „Това е сигнал в много посоки. Към инвеститорите. Има въздействие върху икономиката. Фактът сам по себе си се отчита от всички.“ По думите му няма съществено значение дали политическият спор е за дефицита през 2025 или 2026 година.

„Това няма никакво значение. Това са политически говорения. Дали е 2025-а, дали е 2026-а. За да има такава процедура, се разглежда 2025 година и как се развиват нещата през 2026-а.“

Стоянов смята, че правителството ще бъде принудено да предприеме по-консервативни мерки за стабилизиране на бюджета. „Със сигурност ги задължава да консолидират бюджета. Мисля, че така или иначе знаеха, че това трябва да направят. Възможно е с тази процедура да се наложи да са още по-консервативни мерките от тези, които са възнамерявали.“

Той даде положителна оценка на част от вече обявените намерения. „Мисля, че с подходящите мерки, някои от които вече бяха заявени, и ако първо се намалят разходите сериозно в администрацията на всички министерства, това са стъпки в правилната посока.“

По отношение на необходимостта от нов държавен дълг Стоянов беше категоричен: „Нов дълг, че трябва да се тегли, е ясно. Няма как по друг начин в краткосрочен план. Всички мерки, които сега ще се вземат за консолидиране на бюджета, най-вероятно няма да могат още през 2026 година да върнат дефицита под 3%, но е важно средносрочната рамка да е ясна.“

Той добави: „Това е, което искат европейците да видят – посоката и че се взимат мерки, които работят.“

В края на разговора Стоянов коментира и ефекта от членството на България в еврозоната. „От моя гледна точка ползите се усещат много сериозно, защото работя в сферата на привличането на инвестиции. Интересът към България определено е много по-висок.“ Според него страната има възможност да използва този интерес за ускоряване на икономическия растеж.

„Има сериозни възможности пред това правителство да засили привличането на инвестиции, което да помогне и за ръста на икономиката, и съответно за намаляване на дефицита.“ По отношение на потребителите той призна, че те са усетили най-вече ръста на цените.

„За потребителите със сигурност имаше голям шок. Не е заради еврозоната, но всички използваха темата като мотив. Още от миналото лято започна сериозно покачване на цените. После дойдоха проблемите в Близкия изток. Постоянно се намират мотиви за покачване на цените.“

Въпреки това Стоянов очаква процесът постепенно да се успокои. „Лично аз мисля, че покачването стана толкова голямо, че пазарът не може да го поеме и постепенно ще се саморегулира, защото хората ще намалят покупките си.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Потъваме заедно с Еврозоната.

    Коментиран от #23

    14:36 30.05.2026

  • 2 Споко,

    6 0 Отговор
    дедо Радко е на "ти" с процедурите. Като я погледне лошо процедурата ще се сдуха.

    14:38 30.05.2026

  • 3 Никакъв

    10 0 Отговор
    пазар , никакви инвеститори , никакво доверие ! Ганьо миролюбивият ще прави бомби , потъвайки все по - надълбоко ! До шия е в тинята.

    Коментиран от #8, #9

    14:39 30.05.2026

  • 4 Положението

    8 2 Отговор
    е катастрофално , инфлацията 7 , 2% !

    Коментиран от #7

    14:44 30.05.2026

  • 5 Дориана

    10 0 Отговор
    Те инвеститорите избягаха отдавна от българския пазар заради корупцията и мафията при управлението на Борисов с Пеевски. Те бяха наясно , че водят България към финансовата пропаст но жаждата им за власт и облагодетелстване за тях беше по- голяма.

    14:45 30.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 7,2% инфлация реално не е много

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Положението":

    Проблема е че инфлацията е много повече от 7,2 и е в стотици проценти

    14:52 30.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Я кажи за щатския дефицит а🤣🤣🤣

    4 1 Отговор
    100 трилиона и расте със милиарди на час😅😅😅

    Коментиран от #21

    14:53 30.05.2026

  • 11 Реалист

    4 5 Отговор
    Представяте ли си какъв щок ще е за зомбиpаните nоддpъжници нa Матyшка Роccия ако доpи и за миг nолyчат npобляcък, и оcъзнаят, че жителите на Клета Майка Бългаpия живеят в пъти по добре от обитаващите московското блато ?
    Въобще колкото nо-cлаба, жалка и yязвима cтава Рycия, толкова nовече ватенките y наc ще ни yбеждават, че Бългаpия cъщо cтава вcе nо-жалка и cлаба в cъcтава на Евpоnейcкия cъюз. Няма как в главите на националните ни npедатели хем Бългаpия да е cилна, хем Рycия да е cлаба.
    Статиcтиките nоказват дpyго, pазбиpа cе - Бългаpия категоpично изnpеваpва Рycия nо вcички икономичеcки nоказатели, които имат отношение към cтандаpта на живот на хоpата. Тази pазлика в нивото ще npодължи да pаcте, което е закономеpно, c оглед автоpитаpната безnътица на Кpемъл.

    Коментиран от #16, #22

    14:55 30.05.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    отново питам - кое беше нередното с коментара?

    и отново казвам в доста издънки сте с Дигиталния Акт на стрина Урсула - половината неща, които трябва да осигурите за защита правата на потребителя ги няма! Наистина ли искате да се заяждаме?!!

    14:56 30.05.2026

  • 13 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Стига лъгахте хората Бе,Боко Тиквата обеща че няма да превалутираме и ще забогатеем !Изчакайте да минат още 20-30 г. и нещата ще се оправят !

    14:56 30.05.2026

  • 14 Тони

    3 0 Отговор
    2026 - еврозон
    2028- фалит
    20230 -край

    14:58 30.05.2026

  • 15 Варна

    6 0 Отговор
    Ако съществуваше Полиция престъпника и българоубиец Тиквонии Банкянски който фалшифицира всичко, излъга всички, ограби България и ни набута във фалираща Европа и Еврото трябваше вече да е в килия метър на метър без светлина до краят на живота си.

    15:01 30.05.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Ти си изключително проЗД - в икономиката богатството се мери много простичко - какво имаш минис това, което дължиш - по тоя показател по тоя показател единствено няколко емирства с шепа хора могат да се състезават с Русия

    А Русия е пред всички европейски "първенци" по отношение на покупателната способност на населението - там една рубла ти купува повече отколкото тук едно евро. Там с малко купуваш много!

    По този показател ти се нареждаш СЛЕД страни като Мианмар и Бряг на слоновата кост. Да твърдиш, че си богат, когато даже задлъжнелите до безумие ти казват, че си прекалил с дълговете си е абсолютна глъмарщина!

    15:04 30.05.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    АЗ ВИКАМ КАТО КОНТРАМЯРКА ДА ИЗГОНИМ
    АЛИАНЦ-А , УНГАРСКАТА ОТП - ДСК И УНИКА :)

    15:09 30.05.2026

  • 18 Премиер Радев е точен

    2 0 Отговор
    Предишното управление на мафията и грабежа ГЕРБ + ДПС с подлоги най гнycнитe oтрепки и продажни oтпадъци ИТН и червените олигарси от БСП са опоскали държавата като термити. Последните вече са убити и приключени ( ИТН-БСП) но трябват арести и търсене на отговорност.

    15:12 30.05.2026

  • 19 Тома

    1 0 Отговор
    Какви инвеститори сънуваш бе батко като украинеца от КУБ ли

    15:24 30.05.2026

  • 20 факт

    1 0 Отговор
    гоовори като дебил

    15:27 30.05.2026

  • 21 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Я кажи за щатския дефицит а🤣🤣🤣":

    но не са в ЕС

    15:28 30.05.2026

  • 22 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    вервай си селтако

    15:30 30.05.2026

  • 23 Няма пък !

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На инат ще държим нереално раздутите заплати !

    15:31 30.05.2026

  • 24 хихи

    1 0 Отговор
    ЕК и ЕЦБ знаеха отлично положението в България. Те поискаха до ги излъжем за да ни повярват и да ни вземат в еврозоната. По сходен начин взеха Гърция преди 20-22 години.....
    Вземат такива като нас за да ни управляват!!! и тук съвсем не е сигурно, че само можем да се управляваме по-добре. Правителствата на Андрей Луканов, Любен Беров, Жан Виденов.

    15:48 30.05.2026

  • 25 Юрошитът

    0 0 Отговор
    е виновен и БКП, ДПС, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, ИТН.
    Бог ще ги съди!

    16:13 30.05.2026

  • 26 окрадохме всичко

    0 0 Отговор
    затягайте коланите!!!

    16:21 30.05.2026

