Новини
Любопитно »
Саня Армутлиева на 55 г.: „Желязната лейди“ на българската музика

Саня Армутлиева на 55 г.: „Желязната лейди“ на българската музика

30 Май, 2026 14:21 529 10

  • саня армутлиева-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на Армутлиева

Саня Армутлиева на 55 г.: „Желязната лейди“ на българската музика - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува една от най-влиятелните фигури в съвременната българска музика – Станислава Армутлиева, позната на всички като Саня. Родена на 30 май 1971 г. в София, тя от десетилетия е сред двигателите на музикалния бизнес у нас и стои зад успехите на някои от най-големите български изпълнители.

Любопитен факт е, че въпреки че днес името ѝ се свързва преди всичко с музиката, Армутлиева няма музикално образование. Тя завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ в класа на проф. Енчо Халачев и Снежина Танковска. Още в началото на 90-те години обаче избира друга сцена – тази на музикалната индустрия.

През 1991 г. става начело на Virginia Records – компания, която впоследствие се превръща в най-големия музикален лейбъл в България и официален партньор на световния гигант Universal Music Group за страната. През годините под нейното ръководство компанията работи с едни от най-успешните български артисти и изиграва ключова роля за модернизирането на музикалния пазар у нас.

За широката публика Саня Армутлиева стана особено популярна и като член на журито на телевизионния формат „X Factor България“, където откри и подкрепи редица млади таланти. Сред тях е и DARA, която днес е сред най-разпознаваемите български поп изпълнители.

Любопитни факти за Саня Армутлиева

  • Известна е с прозвището „желязната лейди“ на българската музика заради безкомпромисния си стил на работа.
  • Освен продуцент, тя е сред активните защитници на авторските права в България и участва в създаването и развитието на ключови организации в музикалния сектор.
  • През годините е била спрягана и за политически постове, включително за министър на културата, което показва влиянието ѝ извън музикалния бизнес.
  • Често е казвала, че голямата ѝ цел е българските артисти да успяват и извън границите на страната.

Актуалните новини около нея

Последните седмици са особено успешни за Армутлиева и екипа на Virginia Records. След силното представяне на DARA на „Евровизия 2026“, Саня отново попадна във фокуса на общественото внимание като неин продуцент и мениджър. Българското участие предизвика сериозен международен интерес, а самата Армутлиева бе сред хората зад организацията и развитието на проекта.

Наскоро името ѝ беше замесено и в широко коментиран казус около опит за регистрация на търговската марка „Bangaranga“ след успеха на песента. След реакция на Virginia Records заявката беше оттеглена, а случаят предизвика сериозен обществен отзвук.

През последните години Армутлиева остава активна и в развитието на музикалната индустрия като участник в дискусии за авторското право, музикалния пазар и възможностите за износ на българска музика към международните сцени.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    10 0 Отговор
    Хищна хиена.

    14:29 30.05.2026

  • 2 Всяко Общество !

    5 0 Отговор
    Си Има Иконите !

    Които Го Характеризират !

    Друг е Въпроса !

    Дали Обществото !

    Ни Харесва !

    14:31 30.05.2026

  • 3 Д-р Хаус

    7 0 Отговор
    реално е по дърта, поне с 5 до 10 год, то си и личи ........

    14:32 30.05.2026

  • 4 реалността

    6 0 Отговор
    Саня Армутлиева на 55 г.: „Грозната зла вещщица“ на българската музика.

    Коментиран от #5

    14:34 30.05.2026

  • 5 Софийски селянин,

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "реалността":

    Нищо че дърта, заслужава една дузина загорели негри да я р@ з п о р ят

    14:37 30.05.2026

  • 6 Елементарно неуспял актриса

    4 0 Отговор
    Уж в бизнеса пробила
    Всичко е пари
    Скъпа прическа и тънки устни
    Слаба работа

    14:39 30.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Позната на обществото като изключително нагла алчна крадлива К (след К си сложете каквото искате)

    14:40 30.05.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    Прилича на овца!🐑🐑🐑🥳🤣🖕

    14:44 30.05.2026

  • 9 Исторически парк

    1 0 Отговор
    Глупости най големият музикален лейбъл в България е пайнера💩

    14:50 30.05.2026

  • 10 Сийка

    0 0 Отговор
    Тя, навремето не отмъкна ли съпруга на една наша джаз певица?!

    14:56 30.05.2026