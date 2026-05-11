Тръмп отхвърли новите мирни предложения на Иран; Техеран: Няма да угаждаме на т.нар. президент на САЩ

11 Май, 2026 04:05, обновена 11 Май, 2026 04:24 1 588 1

Първият човек във Вашингтон ги нарече отговорът на противника "абсолютно неприемлив"

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ не приемат новите мирни предложения на Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп в публикация в Truth Social.

„Току-що прочетох отговора от така наречените „представители“ на Иран. Не ми харесва – АБСОЛЮТНО НЕПРИЙЕМЛИВО Е!“, написа той.

По-късно американският президент каза пред Axios: „Не харесвам писмото им. То е неподходящо. Не харесвам отговора им.“ Той обаче не уточни причините за реакцията си.

Американският лидер добави, че е обсъдил отговора на Иран по време на разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Предната вечер президентът на САЩ нарече отговора на Иран на предложението за разрешаване на конфликта напълно неприемлив.

Информационната агенция IRNA съобщи в неделя, че Иран е предал отговор на предложението на Пакистан от САЩ за прекратяване на конфликта. Според информационната агенция ISNA, то се фокусира върху прекратяване на войната и гарантиране на безопасността на корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток.

На 3 май САЩ изпратиха на Пакистан отговор от 14 точки на предложението на Иран.

Междувременно Техеран заяви, че реакцията на „така наречения президент на САЩ“ на иранското мирно предложение „няма никакво значение“.

„В Иран никой не прави планове, за да угоди на Тръмп. Преговарящият екип трябва да прави планове единствено в интерес на иранския народ и ако Тръмп е недоволен от това, тогава това вероятно е още по-добре“, каза източник пред информационната агенция Tasnim.

Той добави, че Тръмп „не обича“, поради което постоянно търпи поражения от Иран.

Съединените щати получиха многостраничен ирански план за разрешаване на конфликта чрез Пакистан. Според The ​​Wall Street Journal, Иран е предложил да започне диалог за ядрената си програма, като се очаква преговорите да продължат един месец. Засега иранската инициатива позволява поетапно отваряне на Ормузкия проток за търговски кораби в замяна на премахване на американската блокада на иранските пристанища.

Освен това, Техеран се е съгласил на частично прехвърляне на запасите си от високообогатен уран на трета държава, като САЩ гарантират, че прехвърленият уран ще бъде върнат, ако преговорите се провалят или американската страна се оттегли от споразумението на по-късен етап, твърди изданието. Както съобщи вестникът, други точки се отнасят до готовността на Иран да спре обогатяването на уран, но за по-кратък период от 20-годишния мораториум, предложен от Съединените щати. Техеран също отказа да демонтира ядрените си съоръжения.

Агенция Tasnim News от своя страна отбеляза, че материалът на The Wall Street Journal за съдържанието на иранските предложения „е неточен във важни аспекти“. Според доклада, Иран е поискал незабавно прекратяване на войната, премахване на морската блокада, продължаване на контрола над Ормузкия проток и премахване на петролните санкции в рамките на 30 дни като част от предложението си за преговори със Съединените щати. Текстът на иранското предложение набляга на политическото споразумение, подчертава агенцията.

Според The ​​Wall Street Journal, Иран и Съединените щати може да възобновят преговорите следващата седмица в Исламабад. Самият Тръмп наскоро нарече преговорите между САЩ и Иран „много добри“. Той твърди, че Техеран се е съгласил да се откаже от ядрените си оръжия. „Напълно е възможно да сключим сделка“, каза той.


