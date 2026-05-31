Синя луна: Рядко лунно явление можем да наблюдаваме тази вечер

Любителите на нощното небе ще могат да наблюдават рядко явление този уикенд. Става въпрос за така наречената синя микролуна – най-далечната и най-малка на вид пълна луна за годината. Синя луна, която се случва веднъж на всеки две или три години, е начинът, по който учените наричат ​​второто пълнолуние за един месец. Този месец първото пълнолуние се случи на 1 май. Последната синя луна се появи през 2023 г., а следващата ще се появи едва на 31 декември 2028 г., пише focus-news.net.

Въпреки името си, тази синя луна няма да има цвят на тюркоаз, сапфир или друг нюанс. Терминът просто се отнася до необичайното явление на две пълни луни в рамките на един месец.

Според астрономи микролуната ще изглежда приблизително с 6% по-малка и с 10% по-слаба от средностатистическа пълна луна. Поради това разликите "са достатъчно фини, за да останат незабелязани от повечето наблюдатели“.

В Северното полукълбо хората ще видят предстоящото пълнолуние като спектакъл, случващ се покрай Антарес - ярка звезда, която ще се появи в съзвездието Скорпион. Сцената може да бъде особено вълнуваща на юг от екватора и през Тихия океан, тъй като Луната ще изглежда сякаш преминава пред Антарес и го закрива, казват астрономи.