Новини
Любопитно »
Синя луна: Рядко лунно явление можем да наблюдаваме тази вечер

Синя луна: Рядко лунно явление можем да наблюдаваме тази вечер

31 Май, 2026 07:44 1 371 2

  • синя луна-
  • лунно явление-
  • звезди

Случва се веднъж на всеки две или три години

Синя луна: Рядко лунно явление можем да наблюдаваме тази вечер - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Любителите на нощното небе ще могат да наблюдават рядко явление този уикенд. Става въпрос за така наречената синя микролуна – най-далечната и най-малка на вид пълна луна за годината. Синя луна, която се случва веднъж на всеки две или три години, е начинът, по който учените наричат ​​второто пълнолуние за един месец. Този месец първото пълнолуние се случи на 1 май. Последната синя луна се появи през 2023 г., а следващата ще се появи едва на 31 декември 2028 г., пише focus-news.net.

Въпреки името си, тази синя луна няма да има цвят на тюркоаз, сапфир или друг нюанс. Терминът просто се отнася до необичайното явление на две пълни луни в рамките на един месец.

Според астрономи микролуната ще изглежда приблизително с 6% по-малка и с 10% по-слаба от средностатистическа пълна луна. Поради това разликите "са достатъчно фини, за да останат незабелязани от повечето наблюдатели“.

В Северното полукълбо хората ще видят предстоящото пълнолуние като спектакъл, случващ се покрай Антарес - ярка звезда, която ще се появи в съзвездието Скорпион. Сцената може да бъде особено вълнуваща на юг от екватора и през Тихия океан, тъй като Луната ще изглежда сякаш преминава пред Антарес и го закрива, казват астрономи.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жайме

    0 0 Отговор
    Ще пътувам на юг от екватора и през Шумния океан.

    08:11 31.05.2026

  • 2 Астролог

    0 1 Отговор
    Луната на "Левски" е фен - затова има този "десен" !

    08:59 31.05.2026