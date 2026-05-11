Медиите в САЩ: Ванс остава по-разпознаваем от Рубио, но Тръмп фаворизира държавния секретар

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се наслаждава на онлайн мемета за себе си и ги споделя със семейството и колегите си, според The ​​New York Times.

Според вестника, Рубио споделя изображения и шеги от интернет с приятели и служители на Държавния департамент, включително препратки към това, че е заемал множество позиции в администрацията на Доналд Тръмп. Потребителите на социалните медии шеговито са го представяли като министър на вътрешната сигурност, президент на Венецуела и дори като герой от филма „Извънземно“, след като Тръмп е наредил разсекретяването на материали за НЛО.

Както отбелязва медията, вълната от мемета съвпадна със засилената публична активност на Рубио и вицепрезидента Джей Ди Ванс - две ключови фигури, считани за потенциални кандидати за президент през 2028 г. в Републиканската партия.

Според вестника самият Тръмп редовно пита обкръжението си в лични разговори: „Кой е по-добър - Джей Ди или Марко?“ Президентът понякога се шегува, че Ванс и Рубио дори биха могли да се кандидатират заедно.

В същото време и двамата политици значително увеличиха медийното си присъствие през последните седмици, според вестника. Рубио активно коментира конфликта с Иран от Белия дом, посети Италия, срещна се с премиера Джорджо Мелони и папа Лъв XIV и се готви за пътуване до Китай с Тръмп.

Ванс, от своя страна, участва в предизборни събития на републиканците преди междинните избори за Конгрес. По време на реч в Айова той критикува Демократическата партия и свързва политическата си позиция със собствения си опит, „произхождащ от семейство на съюзнически демократи“.

Въпреки разговорите за потенциално съперничество, източници на изданието твърдят, че Рубио и Ванс поддържат добри отношения и не искат да се появяват като конкуренти.

Според анкета на Pew Research, Ванс остава по-разпознаваема фигура сред републиканските избиратели: 75% от поддръжниците на партията имат благоприятно мнение за него, в сравнение с 64% за Рубио. Освен това, според проучването, почти един на всеки петима републиканци в Америка дори не познава държавния секретар. Междувременно, съюзниците на Рубио, според изданието, вярват, че нарастващият му публичен профил и имидж биха могли да разширят републиканската база отвъд основните поддръжници на Тръмп.

В края на април Politico съобщи, че някои съюзници на Тръмп все повече виждат Рубио като сериозен претендент за президент преди изборите през 2028 г. Неговите поддръжници посочват уменията му за разрешаване на чуждестранни конфликти и способността му да избягва политически капани като ключови предимства. В същото време The Wall Street Journal отбеляза, че самият Тръмп все повече фаворизира Рубио.

Междувременно The Atlantic и Financial Times отбелязаха намаляващата роля на Ванс в американската политика. Тръмп го изпратил да преговаря с Иран, като не се е очаквало това да доведе до резултати в първия тур, и че те са се превърнали в „отровна чаша“ за него.