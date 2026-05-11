Тръмп: Иран ни се подиграваше 47 години, а с Обама удари джакпота. Вече няма да ни се смеят, САЩ отново са велики

11 Май, 2026 04:58, обновена 11 Май, 2026 05:04 1 022 16

Обама "беше лош, но не толкова лош, колкото сънливия Байдън, заяви американският президент

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че благодарение на действията му Иран вече няма да се подиграва на Съединените щати. Той публикува съответно съобщение в Truth Social.

„В продължение на 47 години иранците се смееха на нашата страна, която сега отново е велика. И вече няма да се смеят!“, написа американският лидер.

Тръмп критикува политиката на своите предшественици Барак Обама (2009-2017) и Джо Байдън (2021-2025) по отношение на Техеран.

„Иран играеше игри със Съединените щати и останалия свят в продължение на 47 години... и най-накрая удари джакпота, когато Барак Хюсеин Обама стана президент. Той не беше просто мил с тях, той беше страхотен, всъщност застана на тяхна страна, обърна гръб на Израел и всички техни други съюзници“, каза Тръмп, добавяйки, че Обама е бил лош, но не толкова лош, колкото „сънливия“ Байдън.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП Е ПРАВ?

    36 4 Отговор
    По времето а Обама Иран се присмиваше на САЩ! Сега разликата е огромна…цял свят им се смее!!!

    Коментиран от #3, #9

    05:12 11.05.2026

  • 2 Свободен

    9 23 Отговор
    Проблемите на тромпета започват да се изсипват като градушка!
    Кофти новини за Путин!
    Губи едновременно в Украйна, Иран, а дори и в САЩ!
    Пропада като върху гнил под!
    Само покорния руски народ още му е опора!

    Коментиран от #11

    05:17 11.05.2026

  • 3 Доналд Дък, паток шматарок

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП Е ПРАВ?":

    Много готин коментар.

    05:18 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Човека

    17 0 Отговор
    Е болен

    05:44 11.05.2026

  • 6 Би било добре

    11 0 Отговор
    Бай хухавелник да се подложи на доброволна евтаназия. В Канада имаше промоциални цени, да се възползва!

    05:45 11.05.2026

  • 7 операция о си рация продължава по план

    17 0 Отговор
    Страните от персийския залив разбраха. Че краварите не могат да ги защитят от Иран. Това вероятно е края на петродолароват далавера. каубоите ще се обявят за победители и спасители на човечеството. От иранската ядрена програма. И ще се изтеглят с подвита опашка.

    05:50 11.05.2026

  • 8 само минавам

    13 1 Отговор
    Чичо няма избор вече. Ще подпише по-слабо споразумение от Обама. Това му е най-голямата болка. Прецака се здраво.

    Проблема му беше, че Обама призна Иранския режим и освен това не ги натисна за балистичните ракети.

    Ама сега на Чичо му трябва край на конфликта. Ще подпише договор с което ще признае Аятоласите за легитимно правителство, отказал се е да натиска за балистичните ракети . Очевидно за разлика от Обама ще сложи край на ядрените амбиции за едва 5-10 години. Ще е късмет ако Ормузкия проток отново е свободен за кораби. Вероятно ще трябва да вдигне всички санкции.

    А след 4-5 седмици започва голямата криза, ако не се подпише мирно споразумение и отвори протока.

    В България ще ядем сопата най-зле. Няма да има горива. Инфлацията ще е брутална. Комбинирайте с масови съкращения от фирмите. Ще се върнем в 90-те. Подозирам катастрофа на имотният пазар т.е. цени под 800 евро на квадрат в центъра на София.

    06:02 11.05.2026

  • 9 хехе

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТРЪМП Е ПРАВ?":

    Изкуственият интелект му е казал, че обора отново е велик

    06:08 11.05.2026

  • 10 Д-р Ментал

    9 1 Отговор
    САЩ са велики в липсата на качествени лидери. Цял свят им се сее

    06:08 11.05.2026

  • 11 Фалиралия президент на фалиралата държав

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Не знаех че Путин е бил "владетел на САЩ"....

    06:08 11.05.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    11 0 Отговор
    Рижавия "Юда" , пак се изака , за сметка на двама Америански Президенти!!!!!!

    06:17 11.05.2026

  • 13 То бива лизане на рани.....

    7 0 Отговор
    ама този "Миротворец" се оля съвсем!!!
    "Щял да им открадне Урана"..."Краля в детската градина" е за Психиятър!!!

    Коментиран от #14

    06:22 11.05.2026

  • 14 Ами..

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "То бива лизане на рани.....":

    Да им го открадва и да се маха вече за да може света да продължи да живее пак нормално... омръзна на всички!!

    Коментиран от #16

    06:30 11.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами..":

    Ами махай се. Имаш мющерии.

    07:11 11.05.2026