Тръмп: Иран ни се подиграваше 47 години, а с Обама удари джакпота. Вече няма да ни се смеят, САЩ отново са велики

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че благодарение на действията му Иран вече няма да се подиграва на Съединените щати. Той публикува съответно съобщение в Truth Social.

„В продължение на 47 години иранците се смееха на нашата страна, която сега отново е велика. И вече няма да се смеят!“, написа американският лидер.

Тръмп критикува политиката на своите предшественици Барак Обама (2009-2017) и Джо Байдън (2021-2025) по отношение на Техеран.

„Иран играеше игри със Съединените щати и останалия свят в продължение на 47 години... и най-накрая удари джакпота, когато Барак Хюсеин Обама стана президент. Той не беше просто мил с тях, той беше страхотен, всъщност застана на тяхна страна, обърна гръб на Израел и всички техни други съюзници“, каза Тръмп, добавяйки, че Обама е бил лош, но не толкова лош, колкото „сънливия“ Байдън.