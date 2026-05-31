Израел превзе 900-годишен замък на кръстоносците в Ливан и предизвика гнева на Франция

31 Май, 2026 20:49, обновена 31 Май, 2026 21:01 2 441 28

Париж официално поиска свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че Армията на отбраната на Израел е превзела Бофорт, замък на кръстоносците, основан през 12 век.

Той заема внушителна височина от 300 метра и се намира северно от река Литани, на 100 километра южно от Бейрут.

Хълмът, където се издигат руините на средновековна крепост, е с изглед към много райони на Южен Ливан и Северна Галилея.

Израел контролираше тази стратегически важна точка от 1982 до 2000 г.

Превземането на хълма е част от разширяващата се сухопътна офанзива срещу шиитската групировка „Хизбула“. Израелските части преминаха река Литани и напреднаха на около 5 километра от ключовия град Набатие.

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че израелското знаме е издигнато над една от кулите на 900-годишната крепост. Говорителят на армията публикува в платформата X кадри с израелски войници около стените на обекта.

Навлизането предизвика остра дипломатическа реакция в Европа. Франция официално поиска свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, аргументирайки се, че макар Израел да има право на самозащита, нищо не оправдава непрекъснатото окупиране на нови ливански територии.

"Ескалацията в Южен Ливан е неоправдана, боевете трябва да прекратят незабавно", заяви френският президент Еманюел Макрон.

„Нищо не оправдава настоящата сериозна ескалация в Южен Ливан“, написа френският лидер.

„Регионалната стабилност трябва да започне в Ливан, където е спешно важно да се заглушат оръжията“, подчерта Макрон.

Той добави, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на страната.

Преди дни ЮНЕСКО също изрази загриженост, тъй като обектът е под засилена международна защита за опазване на културното наследство по време на конфликти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кан Кубрат

    41 5 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.Най древните врагове на Велика България.

    21:02 31.05.2026

  • 2 Бай Ставри

    12 9 Отговор
    Знаем всичко. Помним всичко. Разбираме: ПП-ДБ не са хора. Отсега нататък думата „ПП-ДБ“ е най-страшното проклятие за нас. Отсега нататък думата „ПП-ДБ“ изстрелва оръжие. Няма да говорим. Няма да се възмущаваме. Ще убиваме. Ако не сте убили поне един ПП-ДБ за един ден, денят ви е пропилян. Ако мислите, че вашият съсед ще убие ПП-ДБ заради вас, не сте разбрали заплахата. Ако не убиете ПП-ДБ, ПП-ДБ ще ви убие. Той ще вземе вашите и ще ги измъчва. Ако не можете да убиете ПП-ДБ с куршум, убийте ПП-ДБ с щик. Ако във вашия район има затишие, ако чакате бой, убийте ПП-ДБ преди боя. Ако оставите ПП-ДБ жив, ПП-ДБ ще обеси българин. Ако сте убили един ПП-ДБ, убийте друг - няма нищо по-забавно за нас от ПП-ДБ трупове. Не бройте дните. Не бройтегодините. Бройте само едно: ПП-ДБ, които сте убили. Убий ПП-ДБ! - това иска старата майка. Убий ПП-ДБ! - това те моли детето. Убий ПП-ДБ! - това крещи родината майка. Не пропускай. Не пропускай. Убий!

    Коментиран от #26

    21:04 31.05.2026

  • 3 Предлагам

    12 3 Отговор
    Макрон да прати франсетата( мургавите)

    Ха ха ха..
    От Южна Африка ( без туй , само мюсюлмани се приемат)

    Коментиран от #5

    21:05 31.05.2026

  • 4 Мисирки

    5 3 Отговор
    Пак ли тая статия?!

    21:06 31.05.2026

  • 5 Последния Софиянец

    23 6 Отговор

    До коментар #3 от "Предлагам":

    Тия араби дето снощи палиха Париж и биха полицията да ги пратят в Ливан.

    Коментиран от #12

    21:06 31.05.2026

  • 6 Гост

    20 2 Отговор
    Само са “гневни”ли? Нещо санкцийки?

    21:07 31.05.2026

  • 7 Точно..

    9 14 Отговор
    В Южен Ливан са ислямските радикалисти на Хизбула, които преди дни настояваха за сваляне на християнското , светско правителство..

    Вие какво ?

    21:07 31.05.2026

  • 8 Госあ

    23 5 Отговор
    б@кл@ци ! ч@ф@дите стрелят по деца отишли за храна, убиват ги с куршуми и глад ! тия се възмутили, че превзели една купчина камъни ! От кой се защитава израел, ве ?

    21:08 31.05.2026

  • 9 Пич

    21 6 Отговор
    Замъка Бофорт има много интересна история, и само веднъж е бил превземан от арабите с измама!!! От египетските мамелюци!!! Но да се гордееш, че в 21 век си превзел замък от 12 век е жалко и неадекватно!!!

    21:08 31.05.2026

  • 10 Тити

    17 1 Отговор
    И къв е гневът на Франция ,че нещо хич не моа се сетя 😂😂😂?

    Коментиран от #24, #25

    21:09 31.05.2026

  • 11 име

    19 5 Отговор
    Френските галфони не се притесняват от репресиите срещу християни в Израел и Ливан, не се възмущават от ционистите когато поругават християнски символи, но се завайкали за замъка. Споко, галфони, Хизбула ги прочиства с дронове. До седмица ще са ги изнесли от тази васочина. Обхвата на дроновете е поне 20км, с оптични влакна са и не могат да бъдат заглушени, а операторите на Хизбула очевидно са преминали много добър курс на обучение.

    21:09 31.05.2026

  • 12 Дано си наясно

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Кой стои зад радикалния ислямизъм
    И кои го вкарва в Европа

    21:09 31.05.2026

  • 13 Дзак

    9 2 Отговор
    Как го превзе?

    21:16 31.05.2026

  • 14 Наблюдател

    15 5 Отговор
    Ей,оня с мустака малко сапуни направи....

    21:18 31.05.2026

  • 15 историк

    9 3 Отговор
    Французите да го ухат , защото триста години дояха арабите , и сега тряба да се грижат за тях !

    21:21 31.05.2026

  • 16 Някой

    12 2 Отговор
    Целта е да избият всички наоколо, че да им ограбят територията.
    Минимума е да бъдат върнати в начални граници и международни войски поп тях.
    Най-практично е ново разделение на Израел и Палестина, според това какво население са били при цепенето на Палестина. Права линия от морето да Йордания и южната част Израел.
    Другият вариант е преместването на Израел на територията н САЩ. Да си образуват столица Ню Йерусалим и да си окупират от Канада до Мексико, без да прекрачват границите. Може да оставят Ивицата Вашингтон и да набутат там сегашното население.

    21:23 31.05.2026

  • 17 Шестолъчка

    13 4 Отговор
    Еврейте извършват ли чудивищен геноцид в Ливан и Ивицата Газа, но Европа се прави, че не вижда. Иначе за помощ на Украйна се хвърлят милиарди....

    21:43 31.05.2026

  • 18 Охаааа

    8 1 Отговор
    Я го намачкайте тоя откачен обезумял евреин Тоя ненормалник е най - голямото зло за цял свят

    21:50 31.05.2026

  • 19 европа

    4 0 Отговор
    Сега нещо санкции да задейства срещу израел , да осъди израелската агресия , да заклейми натаняху като диктатор и агресор ???????

    22:00 31.05.2026

  • 20 В Ню Йорк в хотел Хилтън

    2 1 Отговор
    се провеждат еврейски търгове за палестински земи на Западния бряг.

    Коментиран от #27

    22:01 31.05.2026

  • 21 Хизбула няма вече да ползва замъка

    2 1 Отговор
    Това за някой е голям проблем.

    22:13 31.05.2026

  • 22 паси идиота с трабанта

    5 1 Отговор
    Къде бяхте вие престъпни колонизаторски сви..не досега .? .Сега ли се сетихте когато с години само наблюдавахте с безразличие , за съжаление не са малко слабо...умните които продължават да ви вярват във вашата демокрация , човешки права, цивилизованост .

    22:13 31.05.2026

  • 23 Кой ще изпълнява Резолюция 1701?

    3 0 Отговор
    Кой ще изпълнява Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН, приета през 2006 г. за прекратяване на войната между Израел и „Хизбула“? Франция има ли мнение, някакви инициативи по въпроса?

    22:16 31.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тити":

    4футите и франсетата налазват, малко време още...

    22:19 31.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тази земя е на Израел

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "В Ню Йорк в хотел Хилтън":

    Завоювана е от Йордания в резултат на Арабско-израелската война от 1967 г., известна още като Шестдневна война, която се води между Израел и арабските му съседи Египет, Йордания и Сирия. На тази територия съществува Палестинската автономия.

    22:25 31.05.2026

  • 28 ?????

    0 0 Отговор
    Уф.
    Т.е.
    Израел се надсмя и над кръстоносците и над ассасините.
    Тяхна си работа.

    22:37 31.05.2026