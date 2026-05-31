Израел превзе 900-годишен замък на кръстоносците в Ливан и предизвика гнева на Франция

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че Армията на отбраната на Израел е превзела Бофорт, замък на кръстоносците, основан през 12 век.

Той заема внушителна височина от 300 метра и се намира северно от река Литани, на 100 километра южно от Бейрут.

Хълмът, където се издигат руините на средновековна крепост, е с изглед към много райони на Южен Ливан и Северна Галилея.

Израел контролираше тази стратегически важна точка от 1982 до 2000 г.

Превземането на хълма е част от разширяващата се сухопътна офанзива срещу шиитската групировка „Хизбула“. Израелските части преминаха река Литани и напреднаха на около 5 километра от ключовия град Набатие.

Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че израелското знаме е издигнато над една от кулите на 900-годишната крепост. Говорителят на армията публикува в платформата X кадри с израелски войници около стените на обекта.

Навлизането предизвика остра дипломатическа реакция в Европа. Франция официално поиска свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, аргументирайки се, че макар Израел да има право на самозащита, нищо не оправдава непрекъснатото окупиране на нови ливански територии.

"Ескалацията в Южен Ливан е неоправдана, боевете трябва да прекратят незабавно", заяви френският президент Еманюел Макрон.

„Нищо не оправдава настоящата сериозна ескалация в Южен Ливан“, написа френският лидер.

„Регионалната стабилност трябва да започне в Ливан, където е спешно важно да се заглушат оръжията“, подчерта Макрон.

Той добави, че Франция ще продължи да подкрепя ливанските власти в усилията им за възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на страната.

Преди дни ЮНЕСКО също изрази загриженост, тъй като обектът е под засилена международна защита за опазване на културното наследство по време на конфликти.