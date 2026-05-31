Бесент: Иран направи голяма грешка, като атакува съседите си

Иран е направил „голяма грешка“, като е атакувал съседите си от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в интервю за Fox News.

Той каза, че САЩ имат много съюзници, които вероятно не са били напълно откровени с Вашингтон относно иранските средства в банковите си системи, но „изведнъж те станаха много отзивчиви и склонни да ни дадат достъп до сметки или да ни помогнат да ги блокираме“.

Wall Street Journal съобщи още в началото на март, че ОАЕ обмислят замразяване на ирански активи, държани в страната.

Бесент отбеляза, че макар САЩ да не са свалили режима в Иран, те са го променили, като са елиминирали неговите лидери. „И те виждат докъде е готов да стигне президентът Тръмп“, каза той.

Министърът на финансите смята, че настоящото иранско ръководство има възможността да трансформира страната си в „нормална“. Бесент заяви, че Иран е „държава парий“ от 47 години. И сега, „благодарение на президента Тръмп“, Техеран е готов да обсъди отказването от ядрените си оръжия.

Бесент също така заяви, че блокадата на САЩ на иранските пристанища „се е превърнала както в икономическа, така и в физическа“. Той заяви, че иранският остров Харк, ключовият петролен терминал на страната, е блокиран от САЩ, което означава, че „Иран ще трябва да започне да демонтира своите кладенци“. Тръмп също обяви края на блокадата на САЩ на Ормузкия проток.

На 29 май президентът на САЩ проведе двучасова среща с екипа си по национална сигурност в Ситуационната зала на Белия дом, но не взе окончателно решение относно споразумението с Иран. Иранското външно министерство потвърди продължаващите контакти със САЩ, отбелязвайки, че все още не е постигнато окончателно споразумение. Техеран твърди, че настоящите преговори са фокусирани върху прекратяване на войната и не засягат ядрената програма. По-късно The New York Times съобщи, че САЩ и Иран обсъждат проект на предварително споразумение, което би създало международен инвестиционен фонд за Иран, ако бъде постигната окончателна сделка.

Същевременно, секретарят на Пентагона Пит Хегсет заяви, че всяка сделка с Иран би била добра. Той отбеляза, че Тръмп е търпелив, за да гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрени оръжия.

Днес Axios съобщи, че Тръмп е поискал изменения в проекта за споразумение между Вашингтон и Техеран относно ядрената програма на Иран и възобновяването на транзита през Ормузкия проток.

От началото на конфликта между САЩ и Израел с Иран, страните от Персийския залив, които не се присъединиха официално към войната, бяха подложени на атаки от Иран. Financial Times определи ОАЕ като най-често обстрелваната страна сред съседите на Иран. Ирански удари са регистрирани в Кувейт, Катар и Саудитска Арабия.