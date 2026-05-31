Новини
Свят »
САЩ »
Бесент: Иран направи голяма грешка, като атакува съседите си

Бесент: Иран направи голяма грешка, като атакува съседите си

31 Май, 2026 21:44, обновена 31 Май, 2026 21:51 1 012 16

  • скот бесент-
  • сащ-
  • иран-
  • война

Финансовият министър на САЩ отбеляза, че макар Вашингтон да не е свалил режима в Иран, той е бил променен, като са елиминирани неговите лидери

Бесент: Иран направи голяма грешка, като атакува съседите си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран е направил „голяма грешка“, като е атакувал съседите си от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент в интервю за Fox News.

Той каза, че САЩ имат много съюзници, които вероятно не са били напълно откровени с Вашингтон относно иранските средства в банковите си системи, но „изведнъж те станаха много отзивчиви и склонни да ни дадат достъп до сметки или да ни помогнат да ги блокираме“.

Wall Street Journal съобщи още в началото на март, че ОАЕ обмислят замразяване на ирански активи, държани в страната.

Бесент отбеляза, че макар САЩ да не са свалили режима в Иран, те са го променили, като са елиминирали неговите лидери. „И те виждат докъде е готов да стигне президентът Тръмп“, каза той.

Министърът на финансите смята, че настоящото иранско ръководство има възможността да трансформира страната си в „нормална“. Бесент заяви, че Иран е „държава парий“ от 47 години. И сега, „благодарение на президента Тръмп“, Техеран е готов да обсъди отказването от ядрените си оръжия.

Бесент също така заяви, че блокадата на САЩ на иранските пристанища „се е превърнала както в икономическа, така и в физическа“. Той заяви, че иранският остров Харк, ключовият петролен терминал на страната, е блокиран от САЩ, което означава, че „Иран ще трябва да започне да демонтира своите кладенци“. Тръмп също обяви края на блокадата на САЩ на Ормузкия проток.

На 29 май президентът на САЩ проведе двучасова среща с екипа си по национална сигурност в Ситуационната зала на Белия дом, но не взе окончателно решение относно споразумението с Иран. Иранското външно министерство потвърди продължаващите контакти със САЩ, отбелязвайки, че все още не е постигнато окончателно споразумение. Техеран твърди, че настоящите преговори са фокусирани върху прекратяване на войната и не засягат ядрената програма. По-късно The New York Times съобщи, че САЩ и Иран обсъждат проект на предварително споразумение, което би създало международен инвестиционен фонд за Иран, ако бъде постигната окончателна сделка.

Същевременно, секретарят на Пентагона Пит Хегсет заяви, че всяка сделка с Иран би била добра. Той отбеляза, че Тръмп е търпелив, за да гарантира, че Иран няма да се сдобие с ядрени оръжия.

Днес Axios съобщи, че Тръмп е поискал изменения в проекта за споразумение между Вашингтон и Техеран относно ядрената програма на Иран и възобновяването на транзита през Ормузкия проток.

От началото на конфликта между САЩ и Израел с Иран, страните от Персийския залив, които не се присъединиха официално към войната, бяха подложени на атаки от Иран. Financial Times определи ОАЕ като най-често обстрелваната страна сред съседите на Иран. Ирански удари са регистрирани в Кувейт, Катар и Саудитска Арабия.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 0 Отговор
    Ама че инфантил ?! Когато стане бой в кръчмата, никой не се интересува, кой е от Каспичан, и кой - от Куртово Конаре!!! Биеш наред!!!

    21:53 31.05.2026

  • 2 Атакува

    18 1 Отговор
    американски военни бази,и друга собственост на уса!

    21:54 31.05.2026

  • 3 мръсна пропаганда

    19 0 Отговор
    Не атакува съседи а атакува терористичните бази в тези страни!

    Това е като онзи терорист израел който трепи наред и твърди че имял прабво да се отбранява за сметка на избити стотици хиляди невинни хора бебета деца и да граби и краде чежди земи!

    21:55 31.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    Иран не атакува съседите си, а САШтинските бази разположени там ❗
    Той го знае и ние го знаем❗
    Само ТЪлПИТЕ заблудени ПО ПЕЙКИте се вържат на заблудата му❗

    21:55 31.05.2026

  • 5 Почва се

    14 0 Отговор
    Иранците ви направиха сами да си говорите
    и вие и всичките ви подгъзрковци из района
    и няма да отпуснат
    и не трябва

    21:55 31.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Абе къде е статията дето ZE критикуваше янките, че не произвеждали достатъчно ракети 🤔❓ ❗

    Коментиран от #7, #8

    21:58 31.05.2026

  • 7 там е

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Просто и смениха заглавието в стил Зельо се хвали че ще прави поредната перемога.

    Коментиран от #10

    22:00 31.05.2026

  • 8 Хаха

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Набиват се обръчи от посолството

    22:06 31.05.2026

  • 9 ?????

    7 0 Отговор
    "Иран направи голяма грешка, като атакува съседите си"
    Не искам да споря с Пит Хегсет, но да напомня все пак че до 27.02.2026 г. Ормузкия пролив беше отворен.
    А сега е затворен.

    22:07 31.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "там е":

    Аха, дръпнали са им ушаците и хоп вместо
    ZE се кара на ТръНп,
    ZE се приближава до МаЦква
    😀😀😀😀

    22:07 31.05.2026

  • 11 фончо

    11 0 Отговор
    Тез Хамериканци хем се наакаха до ушите с тая война, ама продължават и да се мажат

    22:12 31.05.2026

  • 12 Биби

    1 11 Отговор
    Иран Никога Няма да Има ЯО.

    22:13 31.05.2026

  • 13 А ПО ЛЕКО

    8 0 Отговор
    ПО СКОРО ВИЕ НАПРАВИХТЕ ГОЛЕМАТА ГРЕШКА ЧЕ КЛЕКНАХТЕ НА САТА НЯХУ

    22:16 31.05.2026

  • 14 Краварите са

    8 0 Отговор
    най-обикновени крадци,Нищо повече!!!Абсолютно деградирала нация!Да,те откраднаха парите на Иран,но и Иран разбра,кои са предателите около него,и кои са приятели!Скъпи уроци,но важни!

    22:20 31.05.2026

  • 15 Сандо

    0 0 Отговор
    Казано с други думи:Ако не искате да грешите,правете като нас /САЩ/.Путин,чуваш ли какво ти препоръчват американските управляващи?

    22:26 31.05.2026

  • 16 Ами

    2 0 Отговор
    САЩ определено постигнаха големи успехи срещу Иран.
    Още един такъв успех и САЩ може да се разпаднат :)

    22:27 31.05.2026