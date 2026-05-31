В отговор на ударите в Ливан: Хизбула прати над 20 ракети към Северен Израел

Хизбула изстреля ракети по селища в Северен Израел в отговор на бомбардировките на ливанските градове, съобщи Ал Джазира.

Шиитските сили са изстреляли над 20 ракети по Западна Галилея следобед, задействайки сирени за въздушна тревога.

В комюнике от военната информационна служба на Хизбула, публикувано в Telegram канал, се посочва, че силите на Ислямската съпротива са нанесли удари по израелски военни бази северно от Хайфа и в град Нахария, разположен на 7 километра от границата.

„Тези операции бяха извършени в отговор на атаки от окупационни сили в Ливан, които доведоха до смъртта на цивилни“, се добавя в изявлението.