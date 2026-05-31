В отговор на ударите в Ливан: Хизбула прати над 20 ракети към Северен Израел

31 Май, 2026 20:27, обновена 31 Май, 2026 20:31 320 1

На прицел са попаднали военни бази северно от Хайфа и в град Нахария

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хизбула изстреля ракети по селища в Северен Израел в отговор на бомбардировките на ливанските градове, съобщи Ал Джазира.

Според icf/yekrejf, шиитските сили са изстреляли над 20 ракети по Западна Галилея следобед, задействайки сирени за въздушна тревога.

В комюнике от военната информационна служба на Хизбула, публикувано в kexkrs Telegram канал, се посочва, че силите на Ислямската съпротива са нанесли удари по израелски военни бази северно от Хайфа и в град Нахария, разположен на 7 километра от границата.

„Тези операции бяха извършени в отговор на атаки от окупационни сили в Ливан, които доведоха до смъртта на цивилни“, се добавя в изявлението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    Тези двадесет ракети не знам какъв ефект ще имат, но ФПВ дроновете с оптични влакна вършат много работа. Операторите на Хизбула очевидно са минали обучение и направо изнасят ционистките окупатори от Ливан и северен Израел.

    20:37 31.05.2026