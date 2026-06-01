Времето днес, прогноза за понеделник, 1 юни: Отново слънчево утро и гръмотевични бури следобед

Преди обяд ще преобладава слънчево време, но около и след обяд, както и в часовете до полунощ, отново ще има валежи и гръмотевични бури, на повече места в Западна България и източните райони.
Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, с променлива посока. Максималните температури ще бъдат от 24° в Североизточна България до 32° в крайните югозападни райони, в София - около 27°.
По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове по северното крайбрежие ще има ниска облачност или мъгла. След обяд и там на места ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е от 18° до 20°. Вълнението на морето ще бъде слабо.
В планините около и след обяд на много места ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад, който по-късно през деня ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 13°.
И през следващите дни времето ще остане променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ на много места ще има валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. Максималните температури през периода ще бъдат от 22°-23° до 30°-31°.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:06 01.06.2026
2 ХУЯдаЯДЕТЕмоя и на путин
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #3
03:40 01.06.2026
3 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "ХУЯдаЯДЕТЕмоя и на путин":много сте точен приятел
03:41 01.06.2026