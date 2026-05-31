11 са вече жертвите след срутването на девететажна сграда в строеж в град Анхелес на Филипините

Броят на загиналите при срутването на девететажна сграда в строеж в град Анхелес на Филипините, нарасна до 11, като други 14 души все още са в неизвестност, съобщи GMA News.

Спешните служби продължават издирването и разчистването на развалините на срутената сграда.

Говорителят на града Джей Пелайо съобщи по-рано, че сградата се е срутила в нощта на 24 май, като е заклещила десетки строителни работници.

Около 10 души са успели сами да избягат от мястото на инцидента. Други 26 души са били спасени в първите часове след инцидента.

Малайзийски турист, отседнал в близък хотел, също е ранен и по-късно почина от нараняванията си.