CNN: Иран си върна достъпа до 18 големи подземни ракетни арсенала

31 Май, 2026 20:36, обновена 31 Май, 2026 20:44 2 170 14

Страната вече е способна да изстрелва значително повече ракети с голям обсег към Израел и други държави от Близкия изток

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран си е възвърнал достъпа до 18 големи подземни ракетни арсенала, чиито входове бяха блокирани след бомбардировките на САЩ, и е разчистил 50 от 69-те входни тунела в тези бази, съобщи CNN след анализ на скорошни сателитни изображения.

Експерти, интервюирани от канала, смятат, че страната вече е способна да изстрелва значително повече ракети с голям обсег към Израел и други държави от Близкия изток благодарение на бързото извличане на боеприпаси от подземните хранилища.

„Дори ако производството бъде спряно, нищо не ги спира да въоръжат пусковите установки от ракетните запаси, които иранците все още имат“, обясни Сам Леър, научен сътрудник в Центъра „Джеймс Мартин“.

Според сателитните изображения иранците са използвали конвенционално оборудване – булдозери и самосвали – за разчистване на развалините, а също така са ремонтирали пътища за достъп. Анализатори казаха пред CNN, че тези кадри ясно демонстрират ограниченията на израелско-американската военна кампания: ракетният потенциал на Техеран не може да бъде унищожен дори от най-мощните и скъпи удари по входовете на тунелите.

Подземната мрежа, която Иран изгражда повече от две десетилетия, надеждно прикрива ракети и пускови установки. Някои съоръжения са разположени на стотици метри под скалната основа, което сериозно ограничава ефективността на американските и израелските атаки, отбелязва CNN.

Телевизията съобщи още в средата на април, че Техеран активно разчиства тунели, блокирани от ударите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    33 12 Отговор
    Тръмп загуби и тази война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #7

    20:44 31.05.2026

  • 2 Дзак

    8 6 Отговор
    Всякакви легенди се носят вече!

    20:55 31.05.2026

  • 3 Ку-ку

    10 27 Отговор
    Ами това е тактиката на Биби и Дончо.....сега чалмите ще изкарат скритите под земята ракети и друг арсенал и F35 ги почват.....за какво трябва да се пробват да ги унищожат под земята като сега ще са им идеални за ги занулят отново.... 🚀🚀🚀🤣🤣🤣

    Коментиран от #5, #8, #14

    20:56 31.05.2026

  • 4 Швейк

    10 22 Отговор
    Тръмп и Путин - идиотите на 21 век !

    Коментиран от #9

    20:57 31.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бих ги засилил

    15 3 Отговор
    всичките към сраел

    21:09 31.05.2026

  • 7 Антимедиатор

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Освен да хейтиш в интернета нещо друго смислено правиш ли ?!

    Коментиран от #10, #12

    21:14 31.05.2026

  • 8 име

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ку-ку":

    Издишаш. По твоята логика, защо въобще са ги затрупали, като е можело да не ги затрупват, а да ги оставят да ги изкарат и тогава "F35 да ги почнат"?

    Коментиран от #13

    21:14 31.05.2026

  • 9 Хахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Швейк":

    Факт!

    21:16 31.05.2026

  • 10 чиба

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Антимедиатор":

    Пиши си там с някакви другите пишлемета в редит. Тука не е за джендита, чувствителни на хейт.

    21:17 31.05.2026

  • 11 Матиа фон Зигмунд

    14 3 Отговор
    Бумм Бумм 💥💥💥 Тел Авив ! Песен обещана на избраният народ от Яхвее и чакана с нетърпение цели 3000години .

    21:29 31.05.2026

  • 12 Последния софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Антимедиатор":

    Освен да си епилираш дпетто и да си избелваш анн.усса .друго правиш ли ?Лакирането на нокти 💅 не го броя даже .

    21:31 31.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Изобщо

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ку-ку":

    не си в час. Ракетите са на транспортни тележки, които се закачат на влекачи, някъде по трасето се претоварват на пусковите установки, извършва се пуск по готовност и стартовите агрегати сменят позицията или отиват в укрития. Със съвременни средства за автоматика и автоматизация процедурата се свежда до броени минути. По-вероятно е пусковите установки да са със заредени ракети в укритията.

    21:57 31.05.2026

