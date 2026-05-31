CNN: Иран си върна достъпа до 18 големи подземни ракетни арсенала

Иран си е възвърнал достъпа до 18 големи подземни ракетни арсенала, чиито входове бяха блокирани след бомбардировките на САЩ, и е разчистил 50 от 69-те входни тунела в тези бази, съобщи CNN след анализ на скорошни сателитни изображения.
Експерти, интервюирани от канала, смятат, че страната вече е способна да изстрелва значително повече ракети с голям обсег към Израел и други държави от Близкия изток благодарение на бързото извличане на боеприпаси от подземните хранилища.
„Дори ако производството бъде спряно, нищо не ги спира да въоръжат пусковите установки от ракетните запаси, които иранците все още имат“, обясни Сам Леър, научен сътрудник в Центъра „Джеймс Мартин“.
Според сателитните изображения иранците са използвали конвенционално оборудване – булдозери и самосвали – за разчистване на развалините, а също така са ремонтирали пътища за достъп. Анализатори казаха пред CNN, че тези кадри ясно демонстрират ограниченията на израелско-американската военна кампания: ракетният потенциал на Техеран не може да бъде унищожен дори от най-мощните и скъпи удари по входовете на тунелите.
Подземната мрежа, която Иран изгражда повече от две десетилетия, надеждно прикрива ракети и пускови установки. Някои съоръжения са разположени на стотици метри под скалната основа, което сериозно ограничава ефективността на американските и израелските атаки, отбелязва CNN.
Телевизията съобщи още в средата на април, че Техеран активно разчиства тунели, блокирани от ударите.
До коментар #3 от "Ку-ку":не си в час. Ракетите са на транспортни тележки, които се закачат на влекачи, някъде по трасето се претоварват на пусковите установки, извършва се пуск по готовност и стартовите агрегати сменят позицията или отиват в укрития. Със съвременни средства за автоматика и автоматизация процедурата се свежда до броени минути. По-вероятно е пусковите установки да са със заредени ракети в укритията.
