Киев се извини на Латвия за двата дрона, паднали на нейна територия - руснаците променили курса им

Украинският външен министър Андрий Сибига призна, че двата дрона, които се разбиха в Латвия, са украински.
Сибига е обсъдил „инциденти с дронове“ по телефона с латвийския си колега Байба Браже и е признал, че дроновете са украински.
Според разследването дроновете са били умишлено отклонени от курса си от руски системи за радиоелектронна борба (РЕБ), докато са изпълнявали мисии срещу цели на руска територия.
Сибига подчерта, че Украйна никога не е насочвала дронове към Латвия, и поднесе извинения за неволното навлизане във въздушното пространство на страната.
Инцидентът, при който два дрона паднаха близо до петролна база в град Резекне, доведе до оставката на латвийския министър на отбраната Андрис Спрудс.
Украйна предложи да изпрати свои експерти в балтийските държави и Финландия, за да помогнат за укрепване на сигурността и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.
Това не е първият подобен случай в Латвия – през септември 2024 г. на латвийска територия се разби руски дрон тип „Шахед“, но настоящият инцидент от май 2026 г. е специфичен с потвърдения украински произход на апаратите.
Руското министерство на отбраната съобщи за засичане на група от шест безпилотни летателни апарата във въздушното пространство на Латвия по време на опит на украинските въоръжени сили да атакуват граждански инфраструктурни обекти близо до Санкт Петербург.
Това не е единственият случай на засичане на украински дронове във въздушното пространство на балтийските държави. Предишни съобщения за катастрофи на украински безпилотни летателни апарати са докладвани в Литва, Латвия и Естония. Информация за подобни случаи идва и от Финландия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така така
Коментиран от #24, #26
13:45 11.05.2026
2 Зевс
Коментиран от #15
13:46 11.05.2026
3 хахахахха
13:48 11.05.2026
4 Като бях малък ,
Че и тук нещо такова.
13:50 11.05.2026
5 И Киев е Руски
Коментиран от #18, #28
13:50 11.05.2026
6 На на Полша
Коментиран от #11
13:52 11.05.2026
7 Кой се изпуска в украинските гащи?
13:52 11.05.2026
8 Факти
13:52 11.05.2026
9 Хахаха
13:52 11.05.2026
10 Тома
13:52 11.05.2026
11 Укрите са с избирателна памет
До коментар #6 от "На на Полша":и бързо забравят, когато им е изгодно.
13:54 11.05.2026
12 Владимир Путин, президент
За абсолютно всичко сме виновни ние рушняците. Дори горкото изстрадало куче на Павлов е съгласно ☝️
Коментиран от #16
13:56 11.05.2026
13 Анонимен
13:56 11.05.2026
14 Друсан кебаб
Зеленски отлита и се мазни на всички.
Путин предупреди: идва края на войната. Защо то фриц е в Киев? Ще бърше сълзи.
Коментиран от #17
13:56 11.05.2026
15 не може да бъде
До коментар #2 от "Зевс":Отговорът на този г-н Сибига е отговор на шушумига!?Уволнението /или оставката/на м-ра на отбраната на Латвия показва за какво става дума...а става дума за това че някой е разрешил на украинците да атакуват Русия през латвийска територия...и вероятно за това е знаела и м-р председателката но някой сега трябва да опере пешкира/да стане изкупителна жертва защото са се уплашили че руснаците може да нанесат някой ракетен или друг удар !?Счита ли някой че после ще има последствия и някой ще застане в защита на Латвия освен с дипломатически ноти квичене и вой в медиите ...и всичко това за три дни!?
13:57 11.05.2026
16 И за къщата
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":на Павлов от ВСВ, където руснаците начупиха канчетата на немските нацита:))
13:58 11.05.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Друсан кебаб":"...Путин предупреди..."
Това "предупреждение" беше дори по-жалко от жалката манифестация наречена парад. Чиста констатация на катастрофалната руска ситуация☝️
Коментиран от #19
14:01 11.05.2026
18 Шопо
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Украйна не е държава а територия, руска територия
Коментиран от #20
14:02 11.05.2026
19 А где
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":жалката манифестация на укрите, бандерките ? А няма я , щото бяха на страната на нацистите. Яд ги е, че русите счупиха мутрите на нацистите.
14:05 11.05.2026
21 конспиратор
14:08 11.05.2026
22 Чочо
14:09 11.05.2026
24 ТеА станаха бетер от ген.Атанасов!
До коментар #1 от "така така":С руснаците ляга,с руснаците става...!
Всичките около него,все руски шпиони и агенти на Путин...😝😆🤣!
14:12 11.05.2026
25 Помнещ
До коментар #20 от "Майор Деянов, на всеки километър":"не значи че монголяци може влизат безнаказно в нея"
То ужким и на френска територия не можеха безнаказано да влизат и на германска територия не можеше безнаказано да влизат ама влязоха.
Питат руснак ходил ли е в чужбина
- да ходил съм в Германия
- с какво пътувахте?
- не съм пътувал - пеша
- като турист ли?
- не като пехотинец.
14:16 11.05.2026
26 Лука
До коментар #1 от "така така":Не с руснаци а с рашисти. Нагло и фашисткое да не признаваш вече съществуваща държава.
Коментиран от #29
14:18 11.05.2026
27 зъб
Коментиран от #32
14:19 11.05.2026
28 Лука
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Рашистите вън от БГ сайтове !
Коментиран от #31, #34
14:19 11.05.2026
29 Антитрол
До коментар #26 от "Лука":Нагло и фашисткое да не признаваш вече съществуваща държава
За Палестина ли говориш - пък и кой не признава Украйна - не признават фашистката хунта на власт дошла след кървав преврат.
14:21 11.05.2026
30 Пилотът Гошу
14:22 11.05.2026
31 Зевзек
До коментар #28 от "Лука":Козячетата вън от България
14:22 11.05.2026
32 Читател
До коментар #27 от "зъб":На всеки продажник по света руснаците са му виновни - даже и за кафявото в гащите им лично Путин е виновен.
14:25 11.05.2026
33 Иван
14:25 11.05.2026
34 Така ли
До коментар #28 от "Лука":кой та пита тебе ве пед@л недъг@в,продажните твари като тебе вън от България
14:31 11.05.2026
35 Аоо
14:34 11.05.2026