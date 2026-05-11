Киев се извини на Латвия за двата дрона, паднали на нейна територия - руснаците променили курса им

Украинският външен министър Андрий Сибига призна, че двата дрона, които се разбиха в Латвия, са украински.

Сибига е обсъдил „инциденти с дронове“ по телефона с латвийския си колега Байба Браже и е признал, че дроновете са украински.

Според разследването дроновете са били умишлено отклонени от курса си от руски системи за радиоелектронна борба (РЕБ), докато са изпълнявали мисии срещу цели на руска територия.

Сибига подчерта, че Украйна никога не е насочвала дронове към Латвия, и поднесе извинения за неволното навлизане във въздушното пространство на страната.

Инцидентът, при който два дрона паднаха близо до петролна база в град Резекне, доведе до оставката на латвийския министър на отбраната Андрис Спрудс.

Украйна предложи да изпрати свои експерти в балтийските държави и Финландия, за да помогнат за укрепване на сигурността и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Това не е първият подобен случай в Латвия – през септември 2024 г. на латвийска територия се разби руски дрон тип „Шахед“, но настоящият инцидент от май 2026 г. е специфичен с потвърдения украински произход на апаратите.

Руското министерство на отбраната съобщи за засичане на група от шест безпилотни летателни апарата във въздушното пространство на Латвия по време на опит на украинските въоръжени сили да атакуват граждански инфраструктурни обекти близо до Санкт Петербург.

Това не е единственият случай на засичане на украински дронове във въздушното пространство на балтийските държави. Предишни съобщения за катастрофи на украински безпилотни летателни апарати са докладвани в Литва, Латвия и Естония. Информация за подобни случаи идва и от Финландия.