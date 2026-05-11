Киев се извини на Латвия за двата дрона, паднали на нейна територия - руснаците променили курса им
Киев се извини на Латвия за двата дрона, паднали на нейна територия - руснаците променили курса им

11 Май, 2026 13:36, обновена 11 Май, 2026 13:45 941 35

  • украйна-
  • дронове-
  • латвия-
  • русия-
  • инцидент-
  • андрий сибига

При инцидента безпилотните апарати се разбиха до петролна база

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига призна, че двата дрона, които се разбиха в Латвия, са украински.

Сибига е обсъдил „инциденти с дронове“ по телефона с латвийския си колега Байба Браже и е признал, че дроновете са украински.

Според разследването дроновете са били умишлено отклонени от курса си от руски системи за радиоелектронна борба (РЕБ), докато са изпълнявали мисии срещу цели на руска територия.

Сибига подчерта, че Украйна никога не е насочвала дронове към Латвия, и поднесе извинения за неволното навлизане във въздушното пространство на страната.

Инцидентът, при който два дрона паднаха близо до петролна база в град Резекне, доведе до оставката на латвийския министър на отбраната Андрис Спрудс.

Украйна предложи да изпрати свои експерти в балтийските държави и Финландия, за да помогнат за укрепване на сигурността и предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

Това не е първият подобен случай в Латвия – през септември 2024 г. на латвийска територия се разби руски дрон тип „Шахед“, но настоящият инцидент от май 2026 г. е специфичен с потвърдения украински произход на апаратите.

Руското министерство на отбраната съобщи за засичане на група от шест безпилотни летателни апарата във въздушното пространство на Латвия по време на опит на украинските въоръжени сили да атакуват граждански инфраструктурни обекти близо до Санкт Петербург.

Това не е единственият случай на засичане на украински дронове във въздушното пространство на балтийските държави. Предишни съобщения за катастрофи на украински безпилотни летателни апарати са докладвани в Литва, Латвия и Естония. Информация за подобни случаи идва и от Финландия.


  • 1 така така

    70 1 Отговор
    С тия руснаци ставате и лягате! никой не ви се връзва вече на глупостите! Обявете капитулация! Покрайна трябва да стане част от Руската Федерация.

    Коментиран от #24, #26

    13:45 11.05.2026

  • 2 Зевс

    68 1 Отговор
    Хаха, пак руснаците виновни, ей :)

    Коментиран от #15

    13:46 11.05.2026

  • 3 хахахахха

    58 3 Отговор
    Тоя път не можаха да излъжат че са руски🤣

    13:48 11.05.2026

  • 4 Като бях малък ,

    33 1 Отговор
    и като съм си лъснал обувките и някой ме настъпи в автобуса и ми се извини му казвах "Извинение обувки не лъска"
    Че и тук нещо такова.

    13:50 11.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    32 2 Отговор
    Войната в Украйна ще приключи бързо само ако Колективният Запад спре да подкрепя Бандерастан! Но това е малко вероятно. За да победим Украинския Райх, трябва да нанесем превантивни удари срещу известни цели в Европа, което също е малко вероятно. Единственият оставащ вариант е да преговаряме и да разделим Украйна, както Германия. Но ако ние бяхме победители през 1945 г., сега е възможен само „Брест-Литовски мир“

    Коментиран от #18, #28

    13:50 11.05.2026

  • 6 На на Полша

    35 1 Отговор
    извиниха ли се, че убиха двама трактористи

    Коментиран от #11

    13:52 11.05.2026

  • 7 Кой се изпуска в украинските гащи?

    36 1 Отговор
    В Киев твърдят, че не са те. Извиняват се, че миришат лошо.

    13:52 11.05.2026

  • 8 Факти

    48 2 Отговор
    Докато, подаряваме милиарди за кървавия киевски режим в колониална България събираме капачки за децата! СРАМ и ПОЗОР за колониална България !!!

    13:52 11.05.2026

  • 9 Хахаха

    32 3 Отговор
    Тез руснаци смешни ви направиха. С вашите камъни, по вашите фашистки кратуни. 😂

    13:52 11.05.2026

  • 10 Тома

    37 3 Отговор
    Много смешно е как руснаците им сменили курса.Значи латвийците пасат трева ако вярват на бандеровци.

    13:52 11.05.2026

  • 11 Укрите са с избирателна памет

    25 2 Отговор

    До коментар #6 от "На на Полша":

    и бързо забравят, когато им е изгодно.

    13:54 11.05.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    5 15 Отговор
    Точно.
    За абсолютно всичко сме виновни ние рушняците. Дори горкото изстрадало куче на Павлов е съгласно ☝️

    Коментиран от #16

    13:56 11.05.2026

  • 13 Анонимен

    23 1 Отговор
    Пак Путин ви е виновен, нали? :D

    13:56 11.05.2026

  • 14 Друсан кебаб

    26 2 Отговор
    Защо се извинявате, като руснаците са променили курса им?
    Зеленски отлита и се мазни на всички.
    Путин предупреди: идва края на войната. Защо то фриц е в Киев? Ще бърше сълзи.

    Коментиран от #17

    13:56 11.05.2026

  • 15 не може да бъде

    30 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Отговорът на този г-н Сибига е отговор на шушумига!?Уволнението /или оставката/на м-ра на отбраната на Латвия показва за какво става дума...а става дума за това че някой е разрешил на украинците да атакуват Русия през латвийска територия...и вероятно за това е знаела и м-р председателката но някой сега трябва да опере пешкира/да стане изкупителна жертва защото са се уплашили че руснаците може да нанесат някой ракетен или друг удар !?Счита ли някой че после ще има последствия и някой ще застане в защита на Латвия освен с дипломатически ноти квичене и вой в медиите ...и всичко това за три дни!?

    13:57 11.05.2026

  • 16 И за къщата

    20 1 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    на Павлов от ВСВ, където руснаците начупиха канчетата на немските нацита:))

    13:58 11.05.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    2 22 Отговор

    До коментар #14 от "Друсан кебаб":

    "...Путин предупреди..."

    Това "предупреждение" беше дори по-жалко от жалката манифестация наречена парад. Чиста констатация на катастрофалната руска ситуация☝️

    Коментиран от #19

    14:01 11.05.2026

  • 18 Шопо

    25 1 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #20

    14:02 11.05.2026

  • 19 А где

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    жалката манифестация на укрите, бандерките ? А няма я , щото бяха на страната на нацистите. Яд ги е, че русите счупиха мутрите на нацистите.

    14:05 11.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 конспиратор

    22 0 Отговор
    Дроновете са паднали близо до петролна база, т.е. целта е била именно базата. В последните два месеца систематично украинците унищожават петролни бази и рафинерии и то при нарастваща световна криза с горивата. Не е особено трудно да се сетим защо го правят. И дано у нас са предприели извънредни мерки за защита на рафинерията, защото сме се препълнили с укри, които вилнеят с ножове, пистолети, а възпитаните им дечица драскат къщи и огради с надписи колко са гадни българите докато ги храним, лекуваме и дундуркаме. Тази на.паст трябва да бъде депортирана по най-бързия начин.

    14:08 11.05.2026

  • 22 Чочо

    14 0 Отговор
    На кривия и вълната му пречи.

    14:09 11.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ТеА станаха бетер от ген.Атанасов!

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "така така":

    С руснаците ляга,с руснаците става...!
    Всичките около него,все руски шпиони и агенти на Путин...😝😆🤣!

    14:12 11.05.2026

  • 25 Помнещ

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "не значи че монголяци може влизат безнаказно в нея"

    То ужким и на френска територия не можеха безнаказано да влизат и на германска територия не можеше безнаказано да влизат ама влязоха.

    Питат руснак ходил ли е в чужбина
    - да ходил съм в Германия
    - с какво пътувахте?
    - не съм пътувал - пеша
    - като турист ли?
    - не като пехотинец.

    14:16 11.05.2026

  • 26 Лука

    0 12 Отговор

    До коментар #1 от "така така":

    Не с руснаци а с рашисти. Нагло и фашисткое да не признаваш вече съществуваща държава.

    Коментиран от #29

    14:18 11.05.2026

  • 27 зъб

    12 0 Отговор
    пич толкова мозък имаш..че чак ти излиза от ушите....значи руснаците няма смисъл да пускат дронове просто им обръщат посоката..я към киев..я към европата..

    Коментиран от #32

    14:19 11.05.2026

  • 28 Лука

    0 12 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Рашистите вън от БГ сайтове !

    Коментиран от #31, #34

    14:19 11.05.2026

  • 29 Антитрол

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лука":

    Нагло и фашисткое да не признаваш вече съществуваща държава

    За Палестина ли говориш - пък и кой не признава Украйна - не признават фашистката хунта на власт дошла след кървав преврат.

    14:21 11.05.2026

  • 30 Пилотът Гошу

    8 0 Отговор
    Айде глупости… дроновете им са с оптична нишка и не могат да бъдат отклонени, само свалени… Първо се хвалим как с оптична нишка било непревземаемо с електронни средства, после лъжем га ни оттърва 🤣🤣🤣🤣

    14:22 11.05.2026

  • 31 Зевзек

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Лука":

    Козячетата вън от България

    14:22 11.05.2026

  • 32 Читател

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "зъб":

    На всеки продажник по света руснаците са му виновни - даже и за кафявото в гащите им лично Путин е виновен.

    14:25 11.05.2026

  • 33 Иван

    6 0 Отговор
    Сатанинската коварна синагога е дала разрешение за извинението.

    14:25 11.05.2026

  • 34 Така ли

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Лука":

    кой та пита тебе ве пед@л недъг@в,продажните твари като тебе вън от България

    14:31 11.05.2026

  • 35 Аоо

    3 0 Отговор
    Егати извинението-Руснаците са виновни.

    14:34 11.05.2026

