Дете е убито, а шестима души са ранени при атака с дронове на украинските въоръжени сили в град Геническ на Азовско море, съобщи прессекретарят на губернатора Владимир Василенко..

„Шестима цивилни са ранени при атаката с дронове на украинските въоръжени сили. Едно дете, родено през 2020 г., е убито“, каза той.

Ситуацията в Херсонска област се характеризира с интензивна артилерийска и дронова война, при която Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) систематично атакуват руската логистика и военни позиции на окупирания ляв бряг на река Днепър.

ВСУ са поставили под постоянен обстрел ключови транспортни артерии. Поради сериозната заплаха от украински удари, от 21 май назначените от Русия власти въведоха строги ограничения за цивилни пътувания по магистралата към Крим през окупираната част на областта.

Руските източници съобщават за десетки украински удари на денонощие по населени места на левия бряг. Сред основните цели са Таврийск, Каховка, Нова Каховка, Олешки, Нова Маячка и Корсунка.Украинската армия активно използва дронове за поразяване на командни пунктове, складове с боеприпаси и жива сила на противника.

В отговор руските сили засилват атаките с авиация, управляеми бомби и артилерия срещу контролирания от Киев десен бряг на Днепър, включително самия град Херсон. Руските удари в региона остават изключително разрушителни. При последните атаки в края на май бяха ранени над 21 мирни граждани на десния бряг, нанасени са и сериозни материални щети по жилищната инфраструктура.