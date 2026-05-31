Загинало дете и шестима ранени при удар на ВСУ в град Геническ в Херсонска област

31 Май, 2026 19:27, обновена 31 Май, 2026 19:41

Въоръжените сили на Украйна систематично атакуват руската логистика и военни позиции на окупирания ляв бряг на река Днепър

Загинало дете и шестима ранени при удар на ВСУ в град Геническ в Херсонска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дете е убито, а шестима души са ранени при атака с дронове на украинските въоръжени сили в град Геническ на Азовско море, съобщи прессекретарят на губернатора Владимир Василенко..

„Шестима цивилни са ранени при атаката с дронове на украинските въоръжени сили. Едно дете, родено през 2020 г., е убито“, каза той.

Ситуацията в Херсонска област се характеризира с интензивна артилерийска и дронова война, при която Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) систематично атакуват руската логистика и военни позиции на окупирания ляв бряг на река Днепър.

ВСУ са поставили под постоянен обстрел ключови транспортни артерии. Поради сериозната заплаха от украински удари, от 21 май назначените от Русия власти въведоха строги ограничения за цивилни пътувания по магистралата към Крим през окупираната част на областта.

Руските източници съобщават за десетки украински удари на денонощие по населени места на левия бряг. Сред основните цели са Таврийск, Каховка, Нова Каховка, Олешки, Нова Маячка и Корсунка.Украинската армия активно използва дронове за поразяване на командни пунктове, складове с боеприпаси и жива сила на противника.

В отговор руските сили засилват атаките с авиация, управляеми бомби и артилерия срещу контролирания от Киев десен бряг на Днепър, включително самия град Херсон. Руските удари в региона остават изключително разрушителни. При последните атаки в края на май бяха ранени над 21 мирни граждани на десния бряг, нанасени са и сериозни материални щети по жилищната инфраструктура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кобзон рекърдс

    5 5 Отговор
    Ушанка пикчърс.

    19:43 31.05.2026

  • 2 Войната винаги се завръща у дома

    9 7 Отговор
    Китайска мъдрост.

    Коментиран от #4

    19:44 31.05.2026

  • 3 Читател

    10 6 Отговор
    И довечера ще бъде орехите падат в Киев.

    19:46 31.05.2026

  • 4 Без име

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Войната винаги се завръща у дома":

    Че тя не е излизала оттам.

    19:50 31.05.2026

  • 5 Родина

    9 5 Отговор
    На Урсула не и пука . Нали не са нейните
    деца . Както и на нашите политици и медии .

    19:50 31.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 5 Отговор
    аз такава Магучая като Раша не съм виждал

    19:51 31.05.2026

  • 7 Наблюдател

    9 6 Отговор
    Злобни реваншисти и потомци на фашисти от Европа, тероризират Русия с помощта на бандеровски цомбита.

    19:51 31.05.2026

  • 8 Българин

    5 6 Отговор
    Руските нацисти героично се крият зад цивилни.
    Те дуго не знаят!

    20:04 31.05.2026

  • 9 Русия води отечествена война!

    7 4 Отговор
    Стига с тая СВО, ами Русия да мята яко бандеровците и да ги приключва! Фашизмът в Украйна и ЕС трябва да бъде смачкан!

    Коментиран от #12

    20:05 31.05.2026

  • 10 Ако нямаше есвео тези да са живи

    3 5 Отговор
    И още 1млн+ руснака

    20:08 31.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Интересно

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Русия води отечествена война!":

    Знаеш ли какво е фашизъм? Една фашистка държава? Направи няколко сравнения.

    20:12 31.05.2026

  • 13 ЖужйеИкономис

    1 2 Отговор
    Супер!Дано още милиони руски да изпукат.Докато не изчезнат нацяло.

    20:20 31.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Интересно

    0 0 Отговор
    Протестна нота Президентшата ще има ли или двойните стандарти продължават??

    20:38 31.05.2026

