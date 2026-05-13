Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Израел »
Шефът на „Мосад“ е посетил ОАЕ за координация на действията срещу Иран

Шефът на „Мосад“ е посетил ОАЕ за координация на действията срещу Иран

13 Май, 2026 13:55 1 321 16

  • шеф мосад-
  • оае-
  • иран-
  • действия

Израел и Обединените арабски емирства задълбочават сътрудничеството си в сферата на сигурността

Шефът на „Мосад“ е посетил ОАЕ за координация на действията срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа е посетил Обединените арабски емирства най-малко два пъти от началото на войната срещу Иран, за да координира съвместни действия. Това съобщава Уолстрийт Джърнъл, позовавайки се на арабски официални представители и източник, запознат със случая, предава News.bg.

Според публикацията посещенията са знак за задълбочаващото се партньорство между Израел и Обединените арабски емирства. По време на конфликта двете страни са поддържали тясна координация в областта на сигурността.

Източниците уточняват, че Барнеа е осъществил тайни визити в ОАЕ през март и април.

Ден по-рано посланикът на Съединените американски щати в Израел Майк Хъкаби потвърди информации, че Израел е разположил системи за противовъздушна отбрана Iron Dome, известни на български като „Железен купол“, както и военен персонал за тяхното обслужване в Обединените арабски емирства.

Целта на тази мярка е да се засили защитата на Емирствата срещу евентуални ирански ракетни удари.

Междувременно стана известно, че Обединените арабски емирства са извършили тайни военни операции срещу Иран. Сред поразените обекти е била и рафинерията на иранския остров Лаван в Персийския залив.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Територията на ОАЕ влиза в пределите на проект “Велик Израел”Арабите от молитви нямат време за БСП—бойна и строева подготовка.

    14:00 13.05.2026

  • 2 БОТЕВ

    18 2 Отговор
    Араби и евреи заедно, това никога не бих го повярвал преди.

    Коментиран от #16

    14:01 13.05.2026

  • 3 Шопо

    18 2 Отговор
    Територията на България е пет пъти по голяма от тази на Израел.
    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия.
    Само една бомба им трябва.

    Коментиран от #5, #6, #11, #14

    14:02 13.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вуте

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Трябва по твоята дървена глАва .

    14:05 13.05.2026

  • 6 Имаш

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Плюс!

    14:06 13.05.2026

  • 7 стоян георгиев

    11 0 Отговор
    Мушета на Въжета !

    14:15 13.05.2026

  • 8 Ако им се

    15 0 Отговор
    Вържат арабите на евреите ще има яко ехо:
    - Дубай- бай-бай....

    14:28 13.05.2026

  • 9 А50

    15 0 Отговор
    Арабите са много тъпи. Една шепа евреи ги размотават

    Коментиран от #15

    14:29 13.05.2026

  • 10 Анонимен

    11 1 Отговор
    Те са обявили война,като предвидливо,заедно с МОСАД са нападнали персийски съоръжения.Сребролюбието е типична тяхна черта.Обичат злато и долари и това си е.Ламариненият покрив не ще ги предпази от очакваното.

    14:53 13.05.2026

  • 11 Град Козлодуй

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Добрия Ционист е мъртвия Ционист

    15:07 13.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АРАБИТЕ ОТ ЕМИРАТИТЕ

    8 0 Отговор
    СА НАЙ ПРОДАЖНИТЕ КО ПЕ ЛЕТА.

    15:11 13.05.2026

  • 14 Най-добре да дойдат танковете

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Израел би бил ликвидиран (което ще е прекрасна новина), но Иран ще си има неприятности. Най-малкото географската близост с ушатите агресори е критична.

    15:16 13.05.2026

  • 15 Много обичат играта

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Прецакай другарчето си.

    15:18 13.05.2026

  • 16 Кой

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "БОТЕВ":

    мислиш ,че стои зад проекта Дубай и Абу Даби ? Фамилията която управлява ОАЕ е от най висшите масони ,покойният Зеид беше най висш масон.

    15:30 13.05.2026