Шефът на „Мосад“ е посетил ОАЕ за координация на действията срещу Иран

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа е посетил Обединените арабски емирства най-малко два пъти от началото на войната срещу Иран, за да координира съвместни действия. Това съобщава Уолстрийт Джърнъл, позовавайки се на арабски официални представители и източник, запознат със случая, предава News.bg.

Според публикацията посещенията са знак за задълбочаващото се партньорство между Израел и Обединените арабски емирства. По време на конфликта двете страни са поддържали тясна координация в областта на сигурността.

Източниците уточняват, че Барнеа е осъществил тайни визити в ОАЕ през март и април.

Ден по-рано посланикът на Съединените американски щати в Израел Майк Хъкаби потвърди информации, че Израел е разположил системи за противовъздушна отбрана Iron Dome, известни на български като „Железен купол“, както и военен персонал за тяхното обслужване в Обединените арабски емирства.

Целта на тази мярка е да се засили защитата на Емирствата срещу евентуални ирански ракетни удари.

Междувременно стана известно, че Обединените арабски емирства са извършили тайни военни операции срещу Иран. Сред поразените обекти е била и рафинерията на иранския остров Лаван в Персийския залив.