Шефът на „Мосад“ е посетил ОАЕ за координация на действията срещу Иран

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа е посетил Обединените арабски емирства най-малко два пъти от началото на войната срещу Иран, за да координира съвместни действия. Това съобщава Уолстрийт Джърнъл, позовавайки се на арабски официални представители и източник, запознат със случая, предава News.bg.
Според публикацията посещенията са знак за задълбочаващото се партньорство между Израел и Обединените арабски емирства. По време на конфликта двете страни са поддържали тясна координация в областта на сигурността.
Източниците уточняват, че Барнеа е осъществил тайни визити в ОАЕ през март и април.
Ден по-рано посланикът на Съединените американски щати в Израел Майк Хъкаби потвърди информации, че Израел е разположил системи за противовъздушна отбрана Iron Dome, известни на български като „Железен купол“, както и военен персонал за тяхното обслужване в Обединените арабски емирства.
Целта на тази мярка е да се засили защитата на Емирствата срещу евентуални ирански ракетни удари.
Междувременно стана известно, че Обединените арабски емирства са извършили тайни военни операции срещу Иран. Сред поразените обекти е била и рафинерията на иранския остров Лаван в Персийския залив.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Шопо
Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия.
Само една бомба им трябва.
Коментиран от #5, #6, #11, #14
14:02 13.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вуте
До коментар #3 от "Шопо":Трябва по твоята дървена глАва .
14:05 13.05.2026
6 Имаш
До коментар #3 от "Шопо":Плюс!
14:06 13.05.2026
8 Ако им се
- Дубай- бай-бай....
14:28 13.05.2026
11 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Шопо":Добрия Ционист е мъртвия Ционист
15:07 13.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Най-добре да дойдат танковете
До коментар #3 от "Шопо":Израел би бил ликвидиран (което ще е прекрасна новина), но Иран ще си има неприятности. Най-малкото географската близост с ушатите агресори е критична.
15:16 13.05.2026
15 Много обичат играта
До коментар #9 от "А50":Прецакай другарчето си.
15:18 13.05.2026
16 Кой
До коментар #2 от "БОТЕВ":мислиш ,че стои зад проекта Дубай и Абу Даби ? Фамилията която управлява ОАЕ е от най висшите масони ,покойният Зеид беше най висш масон.
15:30 13.05.2026