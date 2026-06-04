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МААЕ призова Техеран за пълно сътрудничество и възобновяване на инспекциите

МААЕ призова Техеран за пълно сътрудничество и възобновяване на инспекциите

4 Юни, 2026 21:49 470 4

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Според документа МААЕ оценява, че запасите на Техеран от обогатен уран към 13 юни 2025 г. не са се променили спрямо предишни доклади

МААЕ призова Техеран за пълно сътрудничество и възобновяване на инспекциите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Надзорната агенция на ООН за ядрената енергетика днес изпрати доклад до страните членки, в който повтаря призива си към Иран спешно да информира агенцията за това какво се е случило с обогатения му уран след бомбардировките миналата година и настоява инспекциите да бъдат изцяло възобновени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

“Генералният директор (на Международната агенция за атомна енергия, МААЕ Рафаел Гроси) подчерта пред Иран, че е наложително и спешно да се приложи ефективно споразумението за предпазни мерки по ДНЯО (Договора за неразпространение на ядрено оръжие) и че неговото прилагане не може да бъде спряно от Иран при никакви обстоятелства“, се казва в поверителния доклад, с който Ройтерс разполага.

В документа се признава, че липсата на достъп на служители на МААЕ до ключови ядрени обекти в Иран представлява “причина за безпокойство относно разпространението“.

“Въпреки че Агенцията признава, че военните атаки срещу ирански ядрени съоръжения и обекти създадоха безпрецедентна ситуация, от решаващо значение е тя (МААЕ) да може да извършва дейности по проверка в Иран без забавяне“, се казва още в доклада.

Според документа МААЕ оценява, че запасите на Техеран от обогатен уран към 13 юни 2025 г. не са се променили спрямо предишни доклади.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Европеец

    4 1 Отговор
    Това добре, че призовават...... Ама кога ще призоват и атомният терорист Израел да сътрудничи на МААЕ ..... ..

    21:53 04.06.2026

  • 2 Овчар

    2 1 Отговор
    Иран ще ги премести в другия крачол..!

    21:57 04.06.2026

  • 3 Дзак

    0 0 Отговор
    Тръмп търси повишаване на напрежението около ядрените запаси!

    22:17 04.06.2026

  • 4 Сталин

    2 0 Отговор
    МААЕ може да му го хванат на Аятолаха и да му го поразкарат,тези негодници и агенти на Мосад и ЦРУ никога повече няма да стъпят в Иран ,тези негодници дадоха координатите на ядрените обекти на Иран и също имената на ядрените учени на Иран на кошерните терористи

    22:21 04.06.2026

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