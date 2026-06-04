Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: "Хизбула" отхвърли примирието! Настоява израелската армия да се изтегли до предвоенните си позиции в Ливан

Техеран: "Хизбула" отхвърли примирието! Настоява израелската армия да се изтегли до предвоенните си позиции в Ливан

4 Юни, 2026 18:49 559 7

  • израел-
  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • бенямин нетаняху-
  • цахал-
  • ливан-
  • хизбула

Споразумението предвижда примирие, обвързано с пълно прекратяване на обстрела от страна на "Хизбула"

Техеран: "Хизбула" отхвърли примирието! Настоява израелската армия да се изтегли до предвоенните си позиции в Ливан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ливанската групировка "Хизбула" отхвърля условията на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, заяви лидерът на групировката Наим Касем, цитиран от ДПА, пише БТА.

"Обявеното споразумение е план за унищожението на една част от ливанския народ и покоряването на другата част", посочи Касем в изявление, излъчено по телевизията.

Лидерът на "Хизбула" призова ливанските власти да прекратят директните преговори с Израел, които той определи като "фарс" и "унижение".

Наим Касем подчерта, че "Хизбула" не е обещавала на никого, че ще преустанови "съпротивата или ответните удари", като допълни, че групировката ще продължава военните си операции в отговор на израелските атаки.

Касем изтъкна, че Северен Израел няма да бъде в безопасност, докато бомбардировките срещу ливански села продължават и докато хора са убивани.

От своя страна Израел обвини "Хизбула" за атаката, при която беше убит военнослужещ на мироопазващата мисия на ООН в Ливан.

Войникът от Временните сили на ООН в Ливан почина от раните си вчера в ранните часове на деня, след като беше транспортиран по въздушен път в болница в столицата Бейрут.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) посочиха, че бойци на "Хизбула" са изстреляли снаряди от минохвъргачка, които са поразили пункт на силите на ООН, при което са убили миротвореца в южния ливански град Марджаюн.

Местни власти съобщиха, че при израелски удари в Ливан са били убити най-малко четирима души.

Текущите сражения в Ливан, където ЦАХАЛ окупираха големи райони от южната част на страната, застрашават дипломатическите усилия за прекратяването на войната в Иран и за деблокирането на Ормузкия проток, ключов морски път за международните доставки на петрол и природен газ, отбелязва Асошиейтед прес.

Основното искане по отношение на Ливан е Израел да се оттегли до позициите, които е заемал преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, заяви командирът на силите "Кудс" към Корпуса на гвардейците на ислямската революция Есмаил Каани, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той добави пред ирански държавни медии, че ливанските бойци скоро ще видят резултатите от своята съпротива.

Подкрепата за съпротивата в Ливан е дълг на всички мюсюлмани, подчерта Каани.

В същото време ливанският президент Жозеф Аун заяви, че споразумението, обявено във Вашингтон след преговори между Израел и Ливан, дава последен "шанс за постигане на всеобщо и окончателно примирие" с Израел. Той добави, че очаква отговор от проиранската организация "Хизбула".

Държавният глава заяви, че ще предаде отговора на групировката на САЩ, чийто президент ще бъде "гарант" за прилагането на това споразумение.

Споразумението предвижда примирие, обвързано с "пълно прекратяване" на обстрела от страна на "Хизбула".

"Всяка страна трябва да поеме отговорността, ако не отговори положително", подчерта Аун.

Очаква се генералният секретар на "Хизбула" Наим Касем да направи изявление днес.

Споразумението за прекратяване на огъня беше обявено в резултат на преговори между Ливан и Израел, проведени вчера под егидата на САЩ. Двете държави не поддържат дипломатически отношения.

Президентът Аун уточни, че Доналд Тръмп "ще определи датата и условията за прилагане на примирието, което може да влезе в сила" до 24 часа, веднага щом се получи отговорът от ливанската страна.

Текстът споменава създаването на "пилотни зони", върху които след изтеглянето на израелските сили ще имат контрол само ливанските въоръжени сили.

"Ливан предложи да започне прилагането" на тази инициатива в район, включващ крепостта Бофор, която в неделя беше окупирана от израелската армия, заяви Жозеф Аун.

От своя страна израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че споразумението предвижда въоръжените сили на страната "на този етап да продължат стрелбата и операциите си на терен" и да останат в граничната "зона за сигурност", "включително в района на Бофор и без завръщане на ливанското население".


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вова Картошка

    1 5 Отговор
    Оранжевия бок и неговия пророк ще го турят мазни низотзадзе на резаните салами завити в чаршафе. Слава на биби.

    18:53 04.06.2026

  • 2 Сатанас Единотнас

    1 5 Отговор
    Натаняху ще им разкаже играта на чалмите. Хизбула скоро ще е там където е хамас,жв нищото. Така трябва да се действа,твърдо и безкомпромисно до пълното смачкване на хизбула. После на иран. А държавата ливан е просто зрител.

    18:55 04.06.2026

  • 3 Бай Иван

    1 6 Отговор
    КСОГАТО РАШИСКИТЕ РАШИСТИ СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ УКРАЙНА ТОГАВА И ЧИ..УТИТЕ ЩЕ СЕ ИЗТЕГЛЯД ОТ ЧАЛМИТЕ.

    18:55 04.06.2026

  • 4 Пимпирио

    1 5 Отговор
    Време е израел окончателно да смачка и хамас и хизбула и иран. Завинаги. Пълно заличаване. Както е казал сталин,бняма човек,няма проблем. Ислямските животни не са способни на нормално съществуване,затова решението е заличаване.

    18:57 04.06.2026

  • 5 Барбалюкас литовикус

    1 5 Отговор
    Биби бибитката им разказа играта. Велик чаршафоунищожител

    18:59 04.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания