Техеран: "Хизбула" отхвърли примирието! Настоява израелската армия да се изтегли до предвоенните си позиции в Ливан

Ливанската групировка "Хизбула" отхвърля условията на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, заяви лидерът на групировката Наим Касем, цитиран от ДПА, пише БТА.

"Обявеното споразумение е план за унищожението на една част от ливанския народ и покоряването на другата част", посочи Касем в изявление, излъчено по телевизията.

Лидерът на "Хизбула" призова ливанските власти да прекратят директните преговори с Израел, които той определи като "фарс" и "унижение".

Наим Касем подчерта, че "Хизбула" не е обещавала на никого, че ще преустанови "съпротивата или ответните удари", като допълни, че групировката ще продължава военните си операции в отговор на израелските атаки.

Касем изтъкна, че Северен Израел няма да бъде в безопасност, докато бомбардировките срещу ливански села продължават и докато хора са убивани.

От своя страна Израел обвини "Хизбула" за атаката, при която беше убит военнослужещ на мироопазващата мисия на ООН в Ливан.

Войникът от Временните сили на ООН в Ливан почина от раните си вчера в ранните часове на деня, след като беше транспортиран по въздушен път в болница в столицата Бейрут.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) посочиха, че бойци на "Хизбула" са изстреляли снаряди от минохвъргачка, които са поразили пункт на силите на ООН, при което са убили миротвореца в южния ливански град Марджаюн.

Местни власти съобщиха, че при израелски удари в Ливан са били убити най-малко четирима души.

Текущите сражения в Ливан, където ЦАХАЛ окупираха големи райони от южната част на страната, застрашават дипломатическите усилия за прекратяването на войната в Иран и за деблокирането на Ормузкия проток, ключов морски път за международните доставки на петрол и природен газ, отбелязва Асошиейтед прес.

Основното искане по отношение на Ливан е Израел да се оттегли до позициите, които е заемал преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, заяви командирът на силите "Кудс" към Корпуса на гвардейците на ислямската революция Есмаил Каани, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той добави пред ирански държавни медии, че ливанските бойци скоро ще видят резултатите от своята съпротива.

Подкрепата за съпротивата в Ливан е дълг на всички мюсюлмани, подчерта Каани.

В същото време ливанският президент Жозеф Аун заяви, че споразумението, обявено във Вашингтон след преговори между Израел и Ливан, дава последен "шанс за постигане на всеобщо и окончателно примирие" с Израел. Той добави, че очаква отговор от проиранската организация "Хизбула".

Държавният глава заяви, че ще предаде отговора на групировката на САЩ, чийто президент ще бъде "гарант" за прилагането на това споразумение.

Споразумението предвижда примирие, обвързано с "пълно прекратяване" на обстрела от страна на "Хизбула".

"Всяка страна трябва да поеме отговорността, ако не отговори положително", подчерта Аун.

Очаква се генералният секретар на "Хизбула" Наим Касем да направи изявление днес.

Споразумението за прекратяване на огъня беше обявено в резултат на преговори между Ливан и Израел, проведени вчера под егидата на САЩ. Двете държави не поддържат дипломатически отношения.

Президентът Аун уточни, че Доналд Тръмп "ще определи датата и условията за прилагане на примирието, което може да влезе в сила" до 24 часа, веднага щом се получи отговорът от ливанската страна.

Текстът споменава създаването на "пилотни зони", върху които след изтеглянето на израелските сили ще имат контрол само ливанските въоръжени сили.

"Ливан предложи да започне прилагането" на тази инициатива в район, включващ крепостта Бофор, която в неделя беше окупирана от израелската армия, заяви Жозеф Аун.

От своя страна израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че споразумението предвижда въоръжените сили на страната "на този етап да продължат стрелбата и операциите си на терен" и да останат в граничната "зона за сигурност", "включително в района на Бофор и без завръщане на ливанското население".